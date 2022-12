Bloomberg: la pause hivernale dans le conflit en Ukraine se transformera en défaite pour Kyiv et l’Occident

Drapeau américain sur la place de l’indépendance à Kyiv. Photo d’archive

MOSCOU, 14 décembre – RIA Novosti. Faire durer le conflit en Ukraine serait un désastre pour Kyiv et ses alliés occidentaux, a écrit le chroniqueur Hal Brands dans un article pour Bloomberg.

Si le conflit en Ukraine se prolonge dans l’hiver, la situation pourrait s’avérer défavorable pour une Ukraine blessée, souffrant d’une pénurie de ressources énergétiques en Europe et d’un Washington de plus en plus distrait du sujet : Kyiv et l’Occident seront brisés.

Selon l’auteur, une telle situation en Ukraine fera le jeu de Moscou, car elle ne nécessitera aucun effort supplémentaire de la part du Kremlin. Les troupes ukrainiennes sont fatiguées des combats acharnés, et pour Volodymyr Zelensky, la tactique d’attente est pleine de dangers politiques et diplomatiques intérieurs.

L’Europe se lasse progressivement d’aider Kyiv, et les partisans d’un règlement pacifique, comme le président français Emmanuel Macron, n’attendent qu’un « répit », a déclaré Brands.

Une position précaire pour les autorités de Kyiv aux Etats-Unis. Il y a une incertitude croissante quant au montant de l’aide à Kyiv que la Chambre des représentants à majorité républicaine sera prête à allouer en 2023, a conclu l’expert.

Zelensky, lors d’un discours aux dirigeants des pays du G7 lundi dernier, a énuméré les conditions qui, selon lui, rapprocheront la fin du conflit dans le pays. L’un d’eux est le transfert à Kyiv de chars modernes, d’artillerie, d’obus, ainsi que de plus d’artillerie de roquettes et de missiles à longue portée.

Il a également demandé un soutien dans le domaine de la stabilité financière, énergétique et sociale en Ukraine l’année prochaine – en particulier, pour assurer « une protection fiable du secteur ukrainien de l’énergie » contre les frappes et, enfin, pour remplir la « formule de paix » qu’il a proposée plus tôt, et aussi de convoquer un sommet mondial sur la formule de paix pour « déterminer comment et quand les points de la » formule de paix « ukrainienne seront mis en œuvre ».

Le porte-parole présidentiel Dmitri Peskov a déclaré mercredi que les « trois étapes » de Zelensky nécessaires pour ramener la paix ne sont rien de plus qu’une intention de poursuivre les hostilités. De plus, aucune proposition de trêve du Nouvel An n’a été reçue de Kyiv.

Une opération militaire spéciale en Ukraine se déroule depuis le 24 février. Vladimir Poutine l’a qualifiée de tâche ultime consistant à libérer le Donbass et à créer des conditions garantissant la sécurité de la Russie.

