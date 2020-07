CENSURÉE: Une étude publiée examinée par des pairs montrant que la 5G induit des coronavirus disparaît du journal

Une nouvelle étude modélise mathématiquement comment la 5G induit les coronavirus (tels que le SRAS-CoV-2 ou le COVID-19) via la pénétration d’ondes millimétriques de nos cellules. La 5G peut également influencer et changer notre ADN.

Celui qui maîtrise la technologie 5G, les technologies avancées de la manipulation virologique et autres ainsi que l’Intelligence artificielle, contrôle, domine le monde et s’en empare. – JDDM

Commentaires de Brian Shilhavy, Rédacteur, Health Impact News

L’étude évaluée par les pairs référencée dans cet article a été «retirée» depuis que cet article a été publié il y a quelques jours, selon le site Web NIH PubMed.

Le Journal qui l’a publié, le Journal of Biological Regulations & Homeostatic Agents, qui signifie qu’il a été examiné par des pairs avant son acceptation et sa publication, l’a également supprimé de son site Web.

Health Impact News a contacté les auteurs de l’étude pour essayer de savoir pourquoi elle a été supprimée, mais au moment de la publication aujourd’hui (dimanche 26/07/20), nous n’avons reçu aucune réponse.

Health Impact News en a un exemplaire, également disponible sur Archive.org, auquel vous pouvez accéder ici.

La 5G induit des coronavirus: de nouvelles études modélisent l’influence des ondes millimétriques sur l’ADN

Par Makia Freeman, The Freedom Articles

La 5G induit des coronavirus selon une nouvelle étude qui vient d’être publiée sur le site Web des NIH (National Institute of Health) PubMed.gov aux Etats-Unis d’Amérique et publiée plus tôt ailleurs.

L’étude, intitulée Technologie 5G et induction du coronavirus dans les cellules de la peau (version complète ici), arrive à la conclusion choquante et poignante d’un point de vue scientifique grand public – que la technologie 5G peut inciter le corps à produire des virus en tant que réponse cellulaire.

Devine quoi? Les ondes millimétriques 5G (soi-disant parce qu’elles fonctionnent dans des fréquences extrêmement élevées où il y a moins d’un millimètre entre les pics d’onde) peuvent amener le corps à produire non seulement n’importe quelle classe de virus, mais en fait des coronavirus!

Cette recherche épluche une autre couche de l’opération Coronavirus, affirmant la connexion du coronavirus 5G dont moi et d’autres avions mis en garde en février lorsque toute cette plandémie a décollé. Dans cet article, j’ai posé la question:

«Et si la 5G était utilisée pour ouvrir la peau de ceux de Wuhan afin de permettre au nouveau coronavirus des armes biologiques de s’infiltrer plus facilement?»

Maintenant, avec plus d’informations, la question pourrait être:

«Et si la 5G était utilisée pour ouvrir la peau et créer simultanément des coronavirus?»

La recherche explique comment les CEM sous forme de 5G induisent les coronavirus

Je reproduirai ici l’intégralité du résumé de l’étude:

«Dans cette recherche, nous montrons que les ondes millimétriques 5G pourraient être absorbées par des cellules dermatologiques agissant comme des antennes, transférées vers d’autres cellules et jouer le rôle principal dans la production de coronavirus dans les cellules biologiques. L’ADN est construit à partir d’électrons et d’atomes chargés et a une structure semblable à un inducteur. Cette structure pourrait être divisée en inducteurs linéaires, toroïdaux et ronds. Les inducteurs interagissent avec les ondes électromagnétiques externes, se déplacent et produisent des ondes supplémentaires dans les cellules. Les formes de ces ondes sont similaires aux formes des bases hexagonales et pentagonales de leur source d’ADN. Ces ondes produisent des trous dans les liquides à l’intérieur du noyau. Pour combler ces trous, des bases hexagonales et pentagonales supplémentaires sont produites. Ces bases pourraient se joindre les unes aux autres et former des structures de type virus telles que le coronavirus. Pour produire ces virus au sein d’une cellule, il est nécessaire que la longueur d’onde des ondes externes soit plus courte que la taille de la cellule. Ainsi, les ondes millimétriques 5G pourraient être de bons candidats pour la construction de structures de type virus telles que les coronavirus (COVID-19) dans les cellules.»

En clair, voici ce qu’il dit: l’ADN est construit à partir d’électrons et d’atomes qui peuvent être influencés par des ondes électromagnétiques externes. Ces ondes produisent des trous dans les cellules.

Le corps crée des bases d’ADN hexagonales et pentagonales pour combler ces trous, et ces bases peuvent se réunir pour former des structures de type virus telles que les coronavirus dans nos cellules.

Cela s’appuie sur le fait précédemment connu que la 5G agit sur les cellules du corps comme un émetteur, et ces cellules à leur tour (en particulier les cellules de la peau) agissent comme des antennes, absorbant les signaux et s’ajustant en fonction de ces signaux. C’est, littéralement, de la programmation de masse.

La 5G a des longueurs d’onde très courtes, lui permettant de pénétrer dans les cellules et d’influencer (contrôler) l’ADN

L’étude se poursuit en décrivant la méthode exacte par laquelle la 5G induit les coronavirus:

«Ainsi, un ADN pourrait émettre des ondes et interagir avec des ondes externes. Cependant, la plupart des ondes ont une longueur supérieure à la taille des cellules et les passent sans aucun effet. Seules des ondes limitées avec des longueurs inférieures au millimètre pourraient pénétrer dans la membrane cellulaire et interagir avec les inducteurs d’ADN. Ces longueurs d’onde pourraient être observées dans la technologie 5G. Ainsi, les tours de cette technologie pourraient échanger des ondes avec des ADN dans les cellules et produire divers types de maladies telles que la COVID-19. Dans cette étude, nous proposons un mécanisme d’échange d’ondes entre les tours et les cellules hôtes pour obtenir des longueurs d’onde efficaces. Dans notre méthode, les cellules de la peau agissent comme une antenne dermatologique, captent des ondes dans la technologie 5G et les transfèrent aux cellules hôtes. Ensuite, les ADN des cellules hôtes interagissent avec ces ondes et se déplacent. Par les mouvements d’un ADN, des trous hexagonaux et pentagonaux émergent. Pour combler ces trous, certaines bases sont construites dans des cellules. Ces trous se rejoignent et forment des ARN de COVID-19.»

C’est assez effrayant, mais la situation dans son ensemble est encore pire. Les minuscules vagues de 5G peuvent accomplir ce que les autres technologies EMF (4G et inférieures) ne peuvent pas faire, en pénétrant la membrane cellulaire et en interagissant avec nos inducteurs d’ADN.

Nous parlons ici du pouvoir d’influencer et de manipuler notre ADN même:

«Une antenne peut capter des ondes dont la longueur d’onde est égale à sa taille. Ainsi, les ondes millimétriques de la technologie 5G pourraient être davantage captées par les antennes dermatologiques. Ces ondes pourraient passer les membranes cellulaires, pénétrer dans le noyau et interagir avec les ADN. Auparavant, il a été démontré qu’un ADN pouvait jouer le rôle d’inducteur et de récepteur ou d’émetteur d’ondes. Ainsi, un ADN dans une cellule dermatologique comme un kératinocyte reçoit des ondes externes et les envoie aux ADN d’autres cellules comme les mélanocytes. Les vagues de la technologie 5G et des technologies supérieures pourraient contribuer à l’expression des gènes, activer certains gènes et en désactiver d’autres.»

Activez et désactivez vos gènes. C’est un pouvoir SÉRIEUX que les opérateurs 5G ont sur la population.

Cela fait écho à ce que j’ai écrit dans l’article de 2017 5G et IoT: Grille de contrôle technologique total en cours de déploiement rapide, où j’ai fait référence aux recherches du scientifique israélien Dr Ben-Ishai, qui a montré que nos conduits sudoripares fonctionnent comme des antennes hélicoïdales, absorbant l’énergie et les EM fréquences comprises entre 75 et 100 GHz, faisant partie de la gamme utilisée par la 5G.

La 5G induit des coronavirus – implications supplémentaires

Alors, quelles sont les implications de cette étude? Il y en a beaucoup.

Premièrement, si la 5G peut être militarisée et viser des personnes, en tirant des CEM et en manipulant leur ADN pour produire des coronavirus, alors la menace externe n’est pas un nouveau virus tueur, mais plutôt une technologie de champ de bataille destructrice déguisée en technologie de télécommunications.

Quiconque regarde encore les particules en suspension dans l’air et s’inquiète des surfaces contaminées manque complètement le point.

Deuxièmement, en s’appuyant sur le premier point, si les contrôleurs du NWO (Nouvel Ordre Mondial, NOM) exécutant ce programme ont le pouvoir d’inciter les gens à fabriquer des coronavirus, ou même une souche spécifique comme SARS-CoV-2 (en supposant qu’elle existe), alors il y a pas de «contagion» ou de propagation virale en tant que telle.

Certains, comme le Dr Stefan Lanka, pensent que la contagion elle-même est un mythe. Quoi qu’il en soit, il n’y a aucune justification médicale ou juridique pour la fermeture des petites entreprises, la mise en quarantaine et l’isolement des personnes, le port forcé de masques et la distanciation sociale, car dans ce scénario, un nouveau virus ne se propage pas; les gens sont incités à le créer à l’intérieur de leur propre corps.

Troisièmement, cela ajoute plus de poids à l’idée que la 5G imite l’électroporation, la technique de microbiologie qui utilise une impulsion électrique pour créer des pores temporaires dans les membranes cellulaires à travers lesquels des substances telles que des produits chimiques, des médicaments ou de l’ADN peuvent être introduites dans la cellule.

L’électroporation et la 5G utilisent des ondes pulsées pour ouvrir la cellule, permettant ainsi à l’ADN à l’intérieur d’être modifié.

Quatrièmement, cette recherche renforce encore l’idée que le phénomène COVID est lié à un manque d’oxygène (alias hypoxie ou sous oxygénation).

Ceci est expliqué de plusieurs manières, par ex. par la théorie du Dr Robert Young selon laquelle COVID est en fait une coagulation sanguine et par l’effet 5G 60 GHz sur les molécules d’oxygène.

Pour rappel, c’est un fait que la bande 60 GHz (utilisée par la 5G) affecte l’oxygène.

Par exemple, ces sites Web de technologie / télécommunications (ici, ici et ici) expliquent comment l’oxygène absorbe un pourcentage très élevé (98% sur un site Web) d’ondes de 60 GHz, ce qui le rend indésirable et inefficace pour la radio et la communication. Cette analyse, bien sûr, est du point de vue d’une télécommunication efficace.

Cependant, mon point de vue est le contraire; J’en viens au sujet en le regardant du point de vue de la santé, donc je ne me soucie pas de la quantité d’O 2 qui entrave les télécommunications, je me soucie de combien le 60 GHz entrave ma capacité à respirer!

Dana Ashlie explique dans cette vidéo de février 2020 (vers 11h00) que lorsque les molécules d’O 2 absorbent les ondes de 60 GHz, cela affecte le spin de leurs électrons. Les changements de ces fréquences de spin ont à leur tour des impacts sur la biologie humaine.

Il réduit la capacité des molécules d’oxygène à se lier pleinement à l’hémoglobine de notre sang et à la saturer, ce qui nous empêche de pleinement absorber l’oxygène, nous privant ainsi de nous oxygéner pleinement. Avec des niveaux d’oxygène plus bas, notre énergie et notre immunité diminuent et nous devenons plus faibles.

Avec ces nouvelles informations, repensez à certains des gros titres de janvier de cette année, par exemple Huawei construit des stations de base 5G pour aider à lutter contre le virus Corona.

Avez-vous compris cela – pour «aider» à combattre le coronavirus?! C’est une blague malsaine. La cause de nos problèmes est à nouveau présentée comme la solution.

Dernières pensées

Cette recherche est une autre pièce cruciale du puzzle. Nous savons depuis un certain temps maintenant que les champs électromagnétiques artificiels nous causent beaucoup de tort. Nous savons également depuis un certain temps que la 5G est extrêmement dangereuse à bien des égards, notamment en détournant les antennes de nos canaux sudoripares, en nous bombardant d’ondes pulsées (plus dommageables que les radiations à ondes continues), en amplifiant les dommages à l’ADN via les VGCC, en favorisant la pénétration profonde des CEM et en ayant des effets mutagènes et cancérigènes, étant émis par une structure multiéléments qui a été utilisée pour la dispersion des foules.

Cette recherche est une preuve supplémentaire que nous sommes délibérément empoisonnés et que les récits de virus de chauve-souris sauteurs d’espèces en provenance de Chine sont un hareng rouge. Nous devons continuer à être vigilants pour nous opposer à la 5G sous toutes ses formes et faire ce que nous pouvons dans notre région pour empêcher le déploiement de la 5G.

Notre ADN en dépend. Cependant, nous devons également être conscients que des satellites 5G spatiaux ont été déployés plus tôt cette année par SpaceX (géré par Elon Musk), et que d’autres sociétés telles qu’Amazon, OneWeb et TeleSat l’ont également fait ou sont sur le point de le faire.

Le temps presse pour que l’humanité se réveille.

Lisez l’article complet sur TheFreedomArticles.com.

A propos de l’auteur

Makia Freeman est rédactrice en chef du site de médias alternatifs / d’informations indépendant The Freedom Articles et chercheuse principale chez ToolsForFreedom.com. Makia est sur Steemit.

Références

*https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32668870/

*https://www.biolifesas.org/biolife/wp-content/uploads/2020/07/FIORANELLI.pdf

*https://thefreedomarticles.com/coronavirus-5g-connection-coverup-vaccines-transhumanism/

*https://thefreedomarticles.com/5g-iot-technological-control-grid/

*https://thefreedomarticles.com/doctor-reveals-corona-effect-blood-coagulation/

*https://www.rfglobalnet.com/doc/fixed-wireless-communications-at-60ghz-unique-0001

*https://www.everythingrf.com/community/why-is-the-60-ghz-band-not-good-for-long-range-communications

*https://vtechworks.lib.vt.edu/handle/10919/35234

*https://www.youtube.com/watch?v=CtfqUtW_8AA

*https://thefreedomarticles.com/aluminum-fluoride-glyphosate-emf-deliberate-concoction-pineal-gland/

*https://thefreedomarticles.com/5g-danger-13-reasons-health-disaster/

Traduction et Titre 2 : Jean de Dieu MOSSINGUE Économiste, Théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert en Analyse stratégique et en Intelligence économique et globale Outil de travail : Méthode Intuitive de Raisonnement et d’Analyse Stratégique et Tactique (MIRAST), dérivée de la Méthode de Raisonnement Tactique (MRT) des Forces Armées

MIRASTNEWS

Source : Health Impact News