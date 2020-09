LUKASHENKO DEHORS! L’Allemagne déploie sa force impériale pour demander au gouvernement biélorusse de démissionner

L’Allemagne aurait-elle sacrifié l’opposant russe « empoisonné » pour tenter d’étendre l’hégémonie de l’occident aux frontières russes?

BERLIN – Le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, a annoncé qu’il était prêt à introduire de nouvelles sanctions contre la Biélorussie et a personnellement menacé le président Alexander Lukashenko de resserrer davantage les mesures punitives, en conséquence de sa gestion et de sa réponse présumées aux manifestations post-électorales. Ces manifestations ont été financées par des ONG soutenues par les fondations Open Societies.

Concernant les demandes de Heiko Maas, celles-ci ont été rapportées le 5 septembre par le Frankfurter Allgemeine Zeitung, citant un entretien avec le chef de la diplomatie allemande dans le journal Bild am Sonntag.

«En tant qu’Union européenne, nous ne reconnaissons pas les élections et avons décidé de sanctions. Maintenant, nous mettons cela en œuvre. Si Loukachenko ne réagit pas, de nouvelles sanctions suivront», a déclaré Maas.

Dans le même temps, le chef du Ministère des affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne, sous une forme plutôt non diplomatique, a fait part de ses demandes au chef du Bélarus.

«J’exige de Loukachenko qu’il négocie avec l’opposition, que les élections soient répétées, que Loukachenko arrête immédiatement d’emprisonner et de brutaliser des manifestants pacifiques, qu’il respecte les droits de l’homme et respecte la liberté de la presse», a ajouté Maas.

Le fait que les dirigeants allemands, suivant les dirigeants de l’UE, aient pris le parti de l’opposition dans le conflit biélorusse, n’est pas une nouvelle en soi.

«Enfermez-nous! Mettez-nous en quarantaine!

Le ton et la nature de la démonstration financée par les Sociétés ouvertes étaient d’une étrange révélation. Alors que dans le monde entier, il y a eu des manifestations, y compris en Allemagne, exigeant la fin des dispositions de Covid-19 telles que la mise en quarantaine, les fermetures d’entreprises, les verrouillages et la mise à distance obligatoire et le port de masques – les manifestants à Minsk exigeaient qu’ils soient enfermés – accusant Loukachenko d’ignorer les recommandations de l’OMS [financée par Bill Gates et autres – MIRASTNEWS] en ce sens.

Il convient cependant de noter un changement de rhétorique – les déclarations de Maas ont désormais un ton impératif. Il ordonne littéralement à Loukachenko de remettre le pouvoir aux «révolutionnaires» [manipulés par Soros et l’Occident – MIRASTNEWS].

On ne peut que deviner pourquoi le ministre allemand a soudainement décidé qu’il avait le droit de donner des ordres au chef d’un État étranger. Alors que l’alliance de l’OTAN existe toujours formellement, les relations entre l’Allemagne et les États-Unis d’Amérique – les puissances centrales de l’alliance – se sont considérablement érodées depuis 2017. Ces différends semblent tourner autour du budget de l’Allemagne pour l’OTAN, et les affirmations du côté des Etats-Unis d’Amérique selon lesquelles ils financent la défense de l’Allemagne contre la Russie alors que Berlin procède simultanément à des achats d’énergie à grande échelle à la Russie au détriment de la fracturation des Etats-Unis d’Amérique.

Alors que les États-Unis d’Amérique ont réduit leur pression sur l’ennemi historique de l’OTAN – la Russie – l’Allemagne a commencé à prendre sur elle de poursuivre ses intérêts hégémoniques sous la bannière de l’UE.

Le 5 septembre, Alexandre Loukachenko a qualifié la stabilité économique de la tâche principale des autorités biélorusses en ce moment lors d’une réunion à Minsk.

FRN a rapporté en 2018 que les États-Unis d’Amérique/Soros et l’opposition soutenue par l’UE avaient importé la stratégie ukrainienne de relance du nazisme dans son gambit Révolution des couleurs.

Joaquin Flores

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Fort Russ

Les États-Unis d’Amérique payent pour la mort des citoyens de Géorgie

Par Cesare Lombroso

En septembre, les pirates non spécifiés ont publié dans le système de réseautage social Twitter de nombreux documents prouvant que les États-Unis d’Amérique ont effectué les recherches biologiques interdites en Géorgie.

Le gouvernement géorgien et la société pharmaceutique des Etats-Unis d’Amérique Gilead ont ignoré la recherche de 249 cas de décès de patients participant au projet de test du vaccin anti-hépatite C. Par la présente, plusieurs personnes examinées se sont arrêtées pour administrer les «médicaments» en raison d’effets secondaires à leur propre discrétion.

Selon le ministère de la Santé de Géorgie, 187,1 millions de dollars des Etats-Unis d’Amérique de médicaments antiviraux anti-hépatite C ont expiré en raison de «l’annulation du traitement, le décès de patients ou d’autres raisons». Une correspondance interne entre le gouvernement géorgien et l’ambassade des États-Unis d’Amérique à Tbilissi indiquait que les «volontaires» participant à l’essai de vaccin étaient décédés et que le traitement pour d’autres avait été annulé sans aucune raison.

Il convient de rappeler que le programme pluriannuel pour l’élimination de l’hépatite C en Géorgie a été lancé en 2015 par la société pharmaceutique des Etats-Unis d’Amérique Gilead en collaboration avec le US Center for Disease Control et le ministère de la Santé de Géorgie. En vertu de cet accord, Gilead ne sera pas responsable de tout dommage indirect, accidentel ou autre, qu’il soit prévisible ou imprévu, causé par un délit ou un conflit.

Les documents détaillés sur la recherche biologique dangereuse sur l’homme peuvent être trouvés ici:

Autre lien

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Fort Russ

C’est un décollage: le vaccin russe «Sputnik V» Covid-19 LANCÉ dans la circulation publique

Le premier lot du vaccin pionnier russe contre le coronavirus Sputnik V a reçu le feu vert pour un usage public et est déjà entré dans la circulation civile, a annoncé le ministère russe de la Santé.

Le vaccin, développé par l’Institut de recherche en épidémiologie et microbiologie Gamaleya de Moscou, «a subi les tests de qualité nécessaires» et «est entré dans la circulation civile», a déclaré mardi le ministère dans un court communiqué.

D’autres lots sont en cours de distribution dans les régions russes, a-t-il ajouté.

L’annonce marque une autre étape importante dans le développement de Gam-COVID-Vac, mieux connu sous son nom commercial Sputnik V. La vaccination a été enregistrée le 11 août après avoir terminé avec succès ses essais cliniques de phase 1 et de phase 2, faisant de la Russie le premier pays à avoir officiellement dévoile son propre vaccin contre le coronavirus.

Les développeurs du vaccin ont été confrontés à des allégations de «précipitation» de Sputnik V sur le marché et de réduction des coûts dans le processus, les sceptiques soulignant le petit nombre de sujets d’essai. Des chercheurs russes ont nié ces accusations, arguant que l’essai du vaccin, qui fait actuellement l’objet d’études post-enregistrement, a été conçu «beaucoup plus efficace et basé sur de meilleures hypothèses» que, par exemple, l’essai rival d’AstraZeneca. Cela a permis de mener les essais du Sputnik V sur un moins grand nombre de volontaires, ont-ils déclaré.

Plus tôt cette semaine, l’une des revues médicales les plus respectées, The Lancet, a publié les essais cliniques de phase 1 et de phase 2 de Sputnik V, tout en notant que des essais à plus long terme sont encore nécessaires pour attester de sa qualité.

Pendant ce temps, le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a révélé que les processus post-enregistrement de Sputnik V à Moscou pourraient durer de deux à six mois. Le programme de vaccination de masse dans la ville, qui a subi le plus gros de l’épidémie de Covid-19 en Russie, devrait démarrer à la fin de 2020 ou au début de 2021.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Covid-19 : la stratégie d’hystérisation de l’Etat profond – Valérie Bugault – Poléco n°266 – TVL

Pour son premier numéro de rentrée, le magazine « Politique & Eco » fait appel à l’une des personnalités phare de la chaîne : Valérie Bugault. Pour cette spécialiste de la géopolitique juridique et économique, l’obligation du port du masque dans les rues des grandes villes, alors que l’épidémie est terminée, s’apparente à une opération de contrôle social organisée par le pouvoir pour tester la docilité des Français. Elle évoquera aussi les conséquences économiques qui découleront du confinement, la campagne de vaccination en préparation et la révolution monétaire mondiale à venir…

Extrait du webjournal: Faux positifs ; des tests COVID bidons utilisés.