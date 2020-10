Prenez les vaccins ou perdez votre emploi: l’État policier médical de Bill Gates exprime clairement ses intentions

Le New England Journal of Medicine soutient le plan infâme de Bill Gates pour revendiquer la propriété de chaque être humain et les forcer à les vacciner indéfiniment. Le plan totalitaire, publié dans la prestigieuse revue médicale, révèle des stratégies pour forcer l’observance du vaccin Covid-19 aux individus et aux familles par la manipulation, la coercition, la perte de revenus et l’ostracisation sociale.

Des études cliniques ont déjà été menées pour déterminer la meilleure façon de forcer la population à se conformer aux prochaines injections expérimentales modificatrices d’ARN. Ce document avertit que «le non-respect devrait entraîner une sanction» qui comprend l’isolement et la perte de revenus. Le document demande que les sanctions soient «relativement importantes», y compris «la suspension de l’emploi ou les ordonnances de maintien au domicile». Les auteurs de l’article du NEJM viennent de Yale, de l’Université de Stanford et de l’Université de l’Indiana – des institutions financées par la Fondation Bill et Melinda Gates, les fanatiques de vaccins obligatoires qui s’intéressent au contrôle de la population et à l’eugénisme.

Bill Gates publie son plan de match pour affaiblir les gens dans la conformité

L’événement 201, organisé par Bill Gates en 2019, a jeté les bases de la vaccination de 7 milliards de personnes sur la planète à l’aide de la messagerie pandémique. La technologie vaccinale à venir est une nouvelle plateforme de modification de l’ARN et des cellules qui reprogramme les ribosomes de cellules humaines pour produire les propriétés des protéines de pointe virale, augmentant ainsi les réponses immunitaires expérimentales. La vaccination obligatoire n’est pas seulement un contrôle manifeste du corps et de l’esprit des gens (esclavage humain), mais la science elle-même est une forme d’esclavage physiologique, reprogrammant le système immunitaire humain pour qu’il dépende de l’utilisation perpétuelle des injections de thérapie ARN et de leurs modifications expérimentales des cellules humaines.

Bill Gates et ses amis eugénistes veulent la conformité humaine, et cela commence par affaiblir la population avec des menaces pour ses moyens de subsistance, comme le montrent les réponses de santé publique totalitaires menées en 2020. Les personnes en bonne santé sont menacées d’être arrêtées à domicile, isolées de leur famille et de leurs amis, la réduction de l’oxygène honteuse par des menaces de masque obligatoires, entre autres renforts négatifs abusifs qui contraignent à se conformer à un état policier médical et à un nouvel ordre mondial de vaccination forcée. Les êtres humains ont été forcés de croire qu’ils retrouveront leur liberté dès qu’un vaccin sera disponible, et c’est ce genre de coercition qui est l’antithèse de ce qu’est vraiment la liberté. (Connexes: les essais cliniques révèlent que plus de personnes pourraient présenter des symptômes et être hospitalisées à cause du vaccin à ARNm covid-19 de Moderna que d’une infection théorique.)

Les employeurs seront menacés de fermeture et de poursuites jusqu’à ce qu’ils forcent les employés à se faire vacciner

Parce que les gens se sont généralement conformés en 2020 à d’autres décrets médicaux inutiles, les planificateurs centraux de vaccins reconnaissent que les mesures volontaires fonctionneront dans un premier temps. Le document rappelle que «six critères de fond» doivent être remplis avant que l’État ne puisse forcer les gens à vacciner en les punissant. Au départ, les gens baisseront la garde parce que le plan consiste d’abord à «encourager l’adoption volontaire… en utilisant des moyens tels que des campagnes d’éducation du public et la vaccination gratuite».

Pour ceux qui ne se conforment pas initialement, ils seront blâmés pour les futures épidémies de maladies respiratoires et les futures épidémies artificielles créées par des tests PCR hypersensibles et faussement positifs qui continuent de détecter des débris viraux non infectieux qui ne font que perpétuer les messages pandémiques. Une fois que ces dissidents seront socialement ostracisés, ils se conformeront. D’autres seront finalement convaincus de se soumettre parce que c’est «pour le bien de tous». Ils ne voudront pas être étiquetés «anti-science» et être le paria parmi leurs pairs.

Si ces plans ne fonctionnent pas, les employeurs seront menacés de mettre la santé publique en danger s’ils ne forcent pas leurs employés, vendeurs et/ou clients à se soumettre au protocole de vaccination. Les employeurs, craignant d’être fermés ou poursuivis pour ne pas avoir appliqué les règles du CDC, pousseront finalement les gens à être arrêtés à domicile ou à licencier. Cette coercition abusive est déjà menée avec des protocoles de distanciation sociale et de mandat de masque, qui visaient à évaluer la conformité humaine avant la mise à disposition du vaccin. Cette pression financière et des moyens de subsistance forcera en fin de compte à se conformer aux vaccins à grande échelle, à moins que les gens ne se rebellent et n’exigent la fin de la tyrannie médicale.

Et juste comme ça, toute la gauche est devenue des théoriciens du complot covid grâce à Trump

Ceux de gauche qui ont adhéré à toute la peur apocalyptique que le coronavirus [2019 = COVI-19] de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et autres alliés – MIRASTNEWS] [(de la maladie) COVID-19] soit une condamnation à mort presque certaine pour les personnes âgées connaissent maintenant une extrême dissonance cognitive après le rétablissement miraculeux de trois jours du président Trump.

L’animatrice de CBS This Morning, Gayle King, l’une des dernières démocrates à rejoindre les rangs des théoriciens du complot Covid, a récemment émis l’hypothèse que Trump a dû truquer son diagnostic car, dans son esprit, il n’y avait aucun moyen qu’il eusse pu récupérer de cela rapidement avec un minimum de symptômes.

S’adressant au candidat à la présidentielle raté Pete Buttigieg, King a déclaré qu’elle avait «reçu des appels de démocrates et de républicains … qui ont posé cette question lorsque le président est tombé malade pour la première fois: «Pensez-vous vraiment qu’il était malade?»

«J’ai été choquée que tant de personnes des deux parties posent cette question», a-t-elle ajouté. «Qu’est-ce que cela dit sur la confiance?»

King a poursuivi en parlant de l’un des livres de Buttigieg dans lequel il écrivait que «la société fonctionne mieux quand les gens font confiance.» Les démocrates ne pouvant faire confiance à Trump, King est parvenu à la conclusion que la société ne fonctionne pas à son meilleur et ne fonctionnera pas au mieux tant que Trump ne sera pas démis de ses fonctions.

Trump a conduit à lui seul les gauchistes à devenir des négateurs de l’anti-vaccin Covid

Il semblerait que les démocrates soient maintenant dans l’un des deux camps. Soit ils se méfient de Trump et croient qu’il ment à propos de son diagnostic, soit ils espèrent qu’il en mourra d’une manière ou d’une autre, même s’il semble qu’il s’est déjà rétabli.

Presque personne à gauche n’a compris le fait que le coronavirus [2019 = COVI-19] de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et autres alliés – MIRASTNEWS] [(de la maladie) COVID-19] n’était pas une condamnation à mort pour Trump, ce qui en révèle beaucoup non seulement sur le virus, mais aussi sur la façon dont les gauchistes pensent.

Avant Trump, remettre en question la sécurité et l’efficacité des vaccins était considéré comme un péché impardonnable. Maintenant que Trump est au pouvoir, c’est exactement ce que fait la gauche en exprimant des sentiments anti-vaxxer à propos de l’Opération Warp Speed.

Pendant des mois, la gauche a également accusé les sceptiques de la pandémie de «nier la science». Maintenant que Trump a été testé positif et s’est rapidement rétabli, cependant, la gauche est soudainement devenue un groupe de négateurs de Covid.

Les dernières nouvelles sur le coronavirus [2019 = COVI-19] de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et autres alliés – MIRASTNEWS] [(de la maladie) COVID-19], en passant, peuvent être trouvées sur Pandemic.news.

Le Los Angeles Times accuse le médecin personnel de Trump de mentir sur le diagnostic

Non seulement Trump mentirait-il sur son diagnostic positif de coronavirus [2019 = COVI-19] de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et autres alliés – MIRASTNEWS] [(de la maladie) COVID-19], mais son médecin personnel, le Dr Sean Conley, l’est également, selon le comité de rédaction du Los Angeles Times.

Qualifiant Trump de «personne âgée en surpoids et à risque», le comité de rédaction du LA Times affirme ouvertement qu’on ne peut pas faire confiance au Dr Conley parce que «son allégeance est clairement au président, pas au public des Etats-Unis d’Amérique.»

« Même l’avertissement de Conley selon lequel Trump » n’est peut-être pas encore tout à fait sorti du bois « semble être tellement compliqué », ajoute le comité de rédaction, affirmant qu’il sait mieux que « le président est toujours aux prises avec une maladie dangereuse. »

«Un retour à la Maison Blanche – où il y a une unité médicale entièrement équipée 24 heures sur 24 – ne signale pas un triomphe sur cette maladie insidieuse», déclarent les éditeurs du journal, assumant le rôle de médecin de Trump.

«Le président va peut-être mieux, mais il n’est certainement pas encore sorti du bois – et c’est le genre de chose que le public mérite de savoir.»

En d’autres termes, la gauche connaît désormais mieux que même les médecins le véritable état de santé de Trump. Trump n’a pas le virus et ment à ce sujet, ou il a le virus et en mourra très bientôt. Un scénario où le coronavirus [2019 = COVI-19] de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et autres alliés – MIRASTNEWS] [(de la maladie) COVID-19] n’est pas aussi dangereux ni aussi mortel que nous avons tous été amenés à le croire ne sera jamais accepté par la gauche.

