Bill Gates appelle les chefs religieux à manipuler leurs paroissiens pour qu’ils se fassent vacciner contre le coronavirus

Parce que moins de la moitié de la population des Etats-Unis d’Amérique envisage de se faire vacciner contre la COVID-19, même avec une prime en espèces de 100 $, l’eugéniste milliardaire Bill Gates appelle désespérément les pro-vaxxeurs au pouvoir à trouver de nouvelles façons de manipuler les gens pour qu’ils soient piqués, y compris à l’église.

Ayant déjà eu du succès au Nigéria en utilisant des chefs religieux pour tromper leurs fidèles paroissiens en se faisant piéger, Gates veut amener les mêmes campagnes de propagande ici aux États-Unis d’Amérique. Les pasteurs, les prêtres et les révérends pourraient être utilisés pour proclamer depuis la chaire que les vaccins COVID-19 sont sûrs et efficaces, conduisant à une plus grande conformité des vaccins.

Lors d’une récente interview avec le Conseil des PDG du Wall Street Journal, Gates a menacé que les «pays riches» comme les États-Unis d’Amérique pourraient revenir à la normale d’ici la fin de 2021 si seulement les gens acceptaient de se faire vacciner. Pour y arriver, Gates espère que les pro-vaxxers pourront envahir avec succès les «réseaux de confiance» des gens et les convaincre que les vaccins COVID-19 sont le remède à sa plandémie – [, étant donné que leur entreprise étant mauvaise, ils se sont arrangés de capter tous les médias mainstream, y compris les réseaux sociaux pour empêcher que la vérité sur les vaccins et l’origine du coronavirus transparaisse – MIRASTNEWS].

«L’hésitation à l’égard des vaccins est présente dans tous les pays et est antérieure à la pandémie», a gémi Gates pendant le segment, tout en poussant les responsables de la santé à commencer activement à «réfléchir aux voix qui aideront à réduire l’hésitation afin que nous puissions obtenir un niveau de vaccination qui a vraiment une chance d’arrêter» la plandémie.

Bill Gates veut que les entreprises de médias sociaux censurent le scepticisme concernant COVID-19

Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), a exprimé des sentiments similaires en juin. Fauci a annoncé ouvertement que le gouvernement, en utilisant l’argent des contribuables, a déjà mis en place un plan pour que «les gens [Américains hésitants à la vaccination] puissent s’identifier dans la communauté – des personnalités du sport, des héros communautaires, des gens qu’ils admirent» répandent l’évangile pro-vaccin.

C’est un début, mais Gates souhaite que les campagnes de relations publiques passent à la vitesse supérieure, et bientôt, afin de sauver le plus possible de la plandémie. Alors que beaucoup de gens se rendent compte que tout est exagéré, c’est le moins qu’on puisse dire, Gates se rend compte que la fenêtre d’opportunité se referme sur lui.

Gates est particulièrement contrarié par le fait que les gens apprennent la vérité sur lui en ligne – bien que, pour Gates, la vérité ne soit que des «théories du complot» qui doivent être «démystifiées» par les mêmes personnes qui poussent à la vaccination de masse contre le COVID-19.

Il y a «des choses très excitantes» qui se répandent en ligne, selon Gates, qui jettent une clé majeure dans son agenda. Beaucoup sont convaincus que «quelqu’un a intentionnellement créé ce virus, ou qu’il y a une conspiration» entourant sa propagation, déplore Gates.

Pire encore, ces «théories du complot» se répandent «tellement plus vite que la vérité, c’est-à-dire qu’elles proviennent d’une chauve-souris», soutient Gates.

Gates espère que les plateformes de médias sociaux comme Facebook et Twitter «ralentiront ou annoteront les choses qui causent réellement d’énormes dégâts, comme ne pas porter de masques ou ne pas vouloir prendre le vaccin si cela prouve que c’est cet outil clé pour revenir à la normale.»

En d’autres termes, tout scepticisme concernant le coronavirus ou les «remèdes» prescrits pour le tenir à distance doit être étouffé dans l’environnement en ligne si le récit de Bill Gates a une chance de survivre à tous les examens.

Le président Trump fait également partie du problème, dit Gates, car il a retiré des fonds des Etats-Unis d’Amérique de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Cela signifie que le nouveau principal bailleur de fonds de l’OMS n’est autre que Gates lui-même.

«Nous ne savons toujours pas si ces vaccins réussiront», a admis à contrecœur Gates, ajoutant que s’ils le faisaient, «je doute que beaucoup de vaccins russes ou chinois sortent de ces pays.»

Vous pouvez accéder à plus d’informations sur le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France et alliés – MIRASTNEWS] [(de la maladie) COVID-19] sur Pandemic.news.

Les sources de cet article incluent:

BlacklistedNews.com

NaturalNews.com

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News