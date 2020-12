Robert F. Kennedy Jr. met en garde: ne prenez de vaccin COVID-19 en aucune circonstance + Fraude scientifique de Pfizer

Si vous envisagez simplement de vous faire vacciner contre le coronavirus de Wuhan (COVID-19), Robert F. Kennedy Jr. a un message pour vous: ne le faites pas!

Le neveu de l’ancien président John F.Kennedy a récemment publié une déclaration publique exhortant les gens du monde entier à éviter à tout prix le vaccin COVID-19 car il contient une nouvelle technologie non testée connue sous le nom d’ARNm, dont les effets secondaires à long terme sont complètement inconnus.

L’ARNm modifie directement le matériel génétique de ceux qui le reçoivent, un peu comme ce qui se passe lorsque des «scientifiques» modifient génétiquement (OGM) des cultures vivrières comme le soja ou le maïs pour les rendre résistantes aux insectes ou à la sécheresse.

«Cette intervention peut être comparée aux aliments génétiquement modifiés, qui sont également très controversés», dit Kennedy.

Contrairement à tous les autres vaccins, dont les dommages génétiques ne sont pas nécessairement permanents, les dommages génétiques de l’ARNm sont «irréversibles et irréparables», note Kennedy.

Vous pouvez en savoir plus sur la technologie du vaccin ARNm sur ce lien.

«Même si les médias et les politiciens banalisent actuellement le problème et appellent même bêtement à un nouveau type de vaccin pour revenir à la normale, cette vaccination est problématique en termes de santé, de moralité et d’éthique, mais aussi en termes de dommages génétiques», Kennedy dit.

Kennedy: les vaccins COVID-19 sont un «crime contre l’humanité»

Contrairement aux vaccins plus anciens, dont beaucoup peuvent être «détoxifiés» après l’injection, les vaccins à ARNm COVID-19 vivent à perpétuité à l’intérieur du corps. Les dommages qu’ils causent, en d’autres termes, sont éternels.

«Vous devrez vivre avec les conséquences car vous ne pourrez plus être guéri simplement en éliminant les toxines du corps humain», explique Kennedy, comparant les dommages génétiques au type qui cause le syndrome de Down ou la fibrose kystique.

L’ARNm est presque comme un «moteur» de vaccin continu qui vaccine à plusieurs reprises une personne pour le reste de sa vie. Pour cette raison, il n’y a aucun moyen de «résoudre» ou de «guérir» les problèmes qui surviennent.

« Cela signifie clairement: si un symptôme de vaccination se développe après une vaccination par ARNm, ni moi ni aucun autre thérapeute ne pourra vous aider, car les dommages causés par cette vaccination seront génétiquement irréversibles », prévient Kennedy.

Depuis l’Holocauste, quelque chose d’aussi pervers n’a pas été imposé au monde au nom de la «santé publique». Les vaccins COVID-19 ne sont pas seulement dangereux, soutient Kennedy, mais ils représentent un «crime contre l’humanité qui n’a jamais été commis d’une manière aussi importante dans l’histoire».

«Comme le médecin expérimenté, le Dr Wolfgang Wodarg, a déclaré: En fait, ce «vaccin prometteur» pour la grande majorité des gens devrait être interdit parce qu’il s’agit du génie génétique!».

En d’autres termes, se faire vacciner contre la COVID-19 signifie qu’une personne deviendra un zombie OGM, en quelque sorte, sans possibilité de revenir à son ancien moi. Cela ressemble beaucoup à la marque de la bête du livre de l’Apocalypse, n’êtes-vous pas d’accord?

Dans le passé, Kennedy, qui est considéré par beaucoup comme le meilleur Kennedy, a averti que les vaccins traditionnels sont déjà assez mauvais, causant de graves lésions cérébrales qui pour beaucoup sont irréversibles. Et les vaccins contre le coronavirus de Wuhan (COVID-19) sont bien pires que cela, dit-il, c’est pourquoi personne ne devrait en aucun cas les prendre.

«Étudiez l’histoire de la vaccination, de Jenner à Pasteur en passant par Polk», a écrit un commentateur de Strange Sounds. « Il n’y a aucune preuve qu’ils font autre chose que vous injecter (dans le meilleur des cas) une partie du virus. »

« Un virus est simplement un morceau d’ADN ou d’ARN et parce qu’il n’est PAS une forme de vie cellulaire, il n’est pas désactivé ou mort », a ajouté ce même commentateur. «La théorie est que vous devez éduquer ou exercer votre système immunitaire. Faux. La médecine moderne peut être décrite simplement par le film Frankenstein.

Plus d’informations sur les nouveaux vaccins contre le coronavirus de Wuhan (COVID-19) peuvent être trouvées sur Pandemic.news.

Jouons à une partie de match

Les études vaccinales de Pfizer sont basées sur la FRAUDE et mettent des vies en danger, prévient l’ancien vice-président de Pfizer

Le Dr Michael Yeadon, ancien vice-président et directeur scientifique de Pfizer, a présenté des preuves que la FRAUDE SCIENTIFIQUE généralisée a été utilisée dans la course 2020 pour un vaccin contre le coronavirus.

En quête d’une approbation réglementaire rapide, Pfizer a abandonné toute intégrité scientifique. La conception de l’étude pour les nouvelles injections d’ARNm est basée sur des protocoles de diagnostic frauduleux qui manipulent les paramètres des données et dissimulent les événements indésirables à court et à long terme infligés par leurs vaccins.

Le Dr Yeadon est accompagné du spécialiste allemand des poumons, le Dr Wolfgang Wodarg. Les deux courageux médecins ont déposé une demande urgente auprès de l’Agence européenne du médicament, appelant l’étude sur le vaccin BioNtech / Pfizer parce qu’elle est basée sur la FRAUDE.

Les études sur les vaccins à ARNm sont basées sur la fraude et dissimulent les blessures graves liées aux vaccins

Les médecins conviennent que les études sur les vaccins de Pfizer devraient être interrompues jusqu’à ce qu’un plan d’étude crédible puisse être présenté, un modèle qui ne falsifie pas les données finales et un qui répond à une foule de graves problèmes de sécurité. Les médecins préviennent que Pfizer associe des symptômes non spécifiques de maladie avec des diagnostics de COVID-19 pour le bras témoin tout en utilisant des tests PCR à cycle élevé inexacts pour un diagnostic. Les médecins préviennent que l’efficacité du vaccin est déformée car la conception de l’étude ne parvient pas à diagnostiquer correctement les cas de COVID-19 et ne parvient pas à confirmer l’infection à l’aide de la méthode de séquençage de Sanger. Ils concluent que le risque de maladie et les bénéfices potentiels du vaccin ne peuvent être mesurés ou déterminés avec précision. Ils exigent l’arrêt de toute expérimentation humaine avec ces injections d’ARNm.

Wodarg et Yeadon préviennent également que l’efficacité du vaccin contre les protéines de pointe du SRAS-CoV-2 est une véritable mesure de la réaction immunitaire, mais cet effet causera également des problèmes auto-immunes. Parmi ces problèmes auto-immunes, il y a la destruction du système reproducteur féminin. Les vaccins produiront des anticorps temporaires contre le coronavirus en attaquant les protéines homologues de la syncytine du pic. Pas par hasard, la syncytine-1 est également essentielle pour la formation du placenta chez les mammifères et les humains. Par conséquent, les vaccins pourraient entraîner l’infertilité, des fausses couches et des anomalies congénitales, et Pfizer ne divulgue pas ces informations aux patients.

L’utilisation de polyéthylène glycol provoquera également des réactions auto-immunes, un problème déjà observé chez les patients britanniques. Une étude de 2016 en chimie analytique a trouvé des anticorps anti-PEG dans 72% des échantillons humains, et 8% de ces échantillons contenaient des niveaux élevés, ce qui a entraîné une augmentation des événements indésirables et une diminution de l’efficacité du vaccin.

Pfizer a sauté les études sur les animaux pour cacher l’amorçage pathogène, un effet mortel des vaccins contre les coronavirus

Le potentiel du vaccin pour l’amorçage pathogène est encore plus préoccupant. Les médecins préviennent que le vaccin peut provoquer la formation de soi-disant «anticorps non neutralisants» qui ont causé la mort d’animaux lors d’études antérieures sur les coronavirus.

Étant donné que le vaccin n’est pas testé pour son effet préventif réel lorsque les humains sont réintroduits dans le virus sauvage, toute allégation d’efficacité est une FRAUDE. Il n’ya aucune preuve que le vaccin prévient réellement l’infection. En fait, la preuve contraire est vraie. Toutes les études animales sur les vaccins contre les coronavirus montrent un afflux d’anticorps non neutralisants qui provoque une réponse immunitaire exagérée. Lorsque l’animal est exposé au virus sauvage plus tard, son système immunitaire réagit de manière excessive et se détruit. Cette réponse immunitaire hyperactive a causé la mort de tous les animaux exploités dans l’étude. Ces études sur les animaux ont été contournées pour les essais de vaccin COVID-19 car les scientifiques étaient bien conscients des décès d’animaux lors des précédentes expériences sur les coronavirus.

Cette amplification dépendante des anticorps se produit après la vaccination, mais les dommages sont dissimulés jusqu’à des semaines ou des mois plus tard, lorsque l’animal ou la personne est exposé au virus sauvage en temps réel. Cette réaction immunitaire mortelle est causée par le vaccin, mais sera finalement imputée à l’infection virale sauvage ultérieure. C’est l’alibi parfait pour les fabricants de vaccins criminels comme Pfizer.

Truquer les données de «sécurité»: le «placebo» était un autre vaccin

Si vous avez un produit que tout le monde DOIT avoir partout, pourquoi abandonneriez-vous votre action comme le PDG de Pfizer? Comme les réactions «V-Day» sont préoccupantes, ce que contenait le placebo pour la phase 3. Un auditeur raconte l’histoire tragique de ce qui vient d’arriver à sa petite-fille immédiatement après un vaccin contre la grippe. Un centre médical n’imposera PAS les vaccins par souci de sécurité, mais Cornell le mandatera UNIQUEMENT pour les BLANCS

La «maladie mystérieuse» de l’Inde était au même endroit que l’essai de vaccin COVID et le projet de loi sur les vaccins obligatoires

Bienvenue dans The Daily Wrap Up, une émission concise dédiée à vous apporter l’actualité indépendante la plus pertinente, telle que nous la voyons, des dernières 24 heures (10/12/20).

Comme toujours, prenez les informations discutées dans la vidéo ci-dessous et recherchez-les par vous-même, et tirez vos propres conclusions. Quiconque vous dit la vérité, ou prétend avoir la réponse, vous induit probablement en erreur, pour une raison ou une autre. Restez vigilant.

Health officials and experts are still baffled by a mysterious illness that has left hundreds hospitalized and one person dead in the Indian state of Andhra Pradesh

"Britain's medical regulator warned that people with a history of serious allergic reactions shouldn't receive the COVID Pfizer vaccine as investigators look into whether two reactions on the first day were linked to the shot."

DR. Larry Palesvsky congressional hearing: There's aluminum nanoparticles in vaccines & they're getting into the brain while autoimmune & neurological diseases are rising exponentially

But regulatory capture is a conspiracy theory right?

YouTube censored our video on Immunity Passports as NBC just did a segment on this very idea & the other part is expert opinion.

CERTAINES des études de masque sur l’efficacité:

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.01.20049528v1

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.30.20047217v2

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2006372

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2749214

https://www.cmaj.ca/content/188/8/567

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5779801/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19216002/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4420971/

https://academic.oup.com/cid/article/65/11/1934/4068747

https://www.jstage.jst.go.jp/article/bio/23/2/23_61/_pdf/-char/en

https://link.springer.com/article/10.1007/BF01658736

https://www.journalofhospitalinfection.com/article/0195-6701(91)90148-2/pdf

https://web.archive.org/web/20200717141836/https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/04/commentary-masks-all-covid-19-not-based-sound-data

https://www.nap.edu/catalog/25776/rapid-expert-consultation-on-the-effectiveness-of-fabric-masks-for-the-covid-19-pandemic-april-8-2020

https://www.nap.edu/read/25776/chapter/1#6

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0994_article

https://academic.oup.com/annweh/article/54/7/789/202744

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6599448/

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-1342

https://link.springer.com/article/10.1007/s00392-020-01704-y

https://clinmedjournals.org/articles/jide/journal-of-infectious-diseases-and-epidemiology-jide-6-130.php?jid=jide

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1130147308702355

Un recueil scientifique prouve que les verrouillages ne fonctionnent pas … ils coûtent en fait des vies

Restez à la maison: cela pourrait sauver des vies, disent-ils. Mais rester enfermé à l’intérieur protège-t-il vraiment contre l’infection au coronavirus de Wuhan (COVID-19)? Pas selon la science.

Une nouvelle collection de papiers réunie par The Fat Emperor montre définitivement que les lock-out ne sauvent pas des vies, et en fait leur coûtent. Voici ce que nous savons:

1) Rester à la maison procure un faux sentiment de sécurité

Une recherche publiée dans la revue EClinicalMedicine d’Elsevier à comité de lecture a révélé que les verrouillages ne conduisent pas à une réduction notable des taux de mortalité.

Les personnes âgées sont toujours plus à risque que tout le monde de tomber malades ou de mourir, tandis que celles à faible risque qui sont coincées à l’intérieur finissent par perdre leur salaire et adopter de mauvaises habitudes comme le tabagisme, qui est beaucoup plus dangereux que de contracter la COVID-19.

2) Les «cas» de coronavirus ont commencé à chuter avant les verrouillages, les masques

Au début de la «pandémie», l’argument était que les verrouillages entraînaient moins de «cas» de COVID-19. Cependant, des recherches menées en Allemagne ont révélé que la propagation du nouveau virus avait «reculé de manière autonome… avant que toute intervention» ne soit imposée.

On pense maintenant que la soi-disant «immunité collective» a été obtenue à elle seule, faisant des mandats de masque et des verrouillages forcés un effort inutile, malgré leur persistance continue.

3) La Suède a bien fait les choses en préservant la liberté, la liberté

Des observances similaires ont été observées au Royaume-Uni, où les verrouillages étaient parmi les plus stricts au monde. Les chercheurs ont découvert que le nombre de cas de COVID-19 avait commencé à chuter avant l’imposition des verrouillages.

«Une approche bayésienne du problème inverse appliquée aux données britanniques sur les décès dus au COVID-19 et à la distribution de la durée de la maladie publiée suggère que les infections étaient en déclin avant le verrouillage du Royaume-Uni, et que les infections en Suède n’ont commencé à décliner que peu de temps plus tard,» a University of Bristol papier trouvé.

4) Un raisonnement circulaire illogique a été utilisé pour justifier les verrouillages

Un autre article similaire en provenance d’Allemagne a déclaré plus directement que les effets supposés des verrouillages sont des «artefacts purs» qui «contredisent les données».

Les chercheurs impliqués dans celui-ci ont déterminé que les verrouillages au Royaume-Uni étaient «à la fois superflus et inefficaces», tout comme «la distanciation sociale». La Suède, quant à elle, était:

«… Le seul pays de l’ensemble de données à s’abstenir de prendre des mesures fortes, mais dont le nombre de décès par corona par habitant est inférieur à celui de la Belgique, de l’Italie, de l’Espagne ou du Royaume-Uni.»

5) Les infections au [coronavirus 2019 (SRAS-CoV-2) de la Coronavirus 2019 Desease ou – MIRASTNEWS] COVID-19 diminuent toutes d’elles-mêmes, sans intervention du gouvernement

Le professeur Isaac Ben-Israel a déterminé en avril que peu importe où la COVID-19 frappe, et peu importe ce que le gouvernement fait pour essayer de l’arrêter, le virus diminue à presque zéro après 70 jours.

Paralyser l’économie et plonger les masses dans l’isolement et la dépression, il s’avère que cela ne fait rien pour affecter ce résultat inévitable, ce qui signifie que la meilleure chose à faire est de simplement laisser COVID-19 suivre son cours naturel.

6) La distanciation sociale ne fait qu’endommager le tissu de la société, n’apportant aucun avantage

Quant à rester à six pieds de distance de tous les autres humains, c’est aussi un effort infructueux avec de graves conséquences à long terme.

Les humains sont des créatures sociales et les priver de l’interaction humaine naturelle peut avoir des conséquences beaucoup plus graves sur la santé qu’un virus avec un taux de survie de plus de 99,9% dans la plupart des catégories démographiques.

7) La fermeture des écoles ne fait que du mal aux enfants, qui ont une chance presque nulle de souffrir de complications de l’infection COVID-19

Dans une tentative paniquée de contrecarrer la propagation du [virus SRAS-CoV-2 de la – MIRASTNEWS] COVID-19, certains pays comme le Royaume-Uni ont fermé toutes les écoles, forçant les enfants à suivre un apprentissage à distance isolé. Cependant, cela n’a rien fait et a fini par nuire aux enfants qui étaient privés d’interactions saines avec leurs amis et leurs enseignants.

8) Il n’y a pas de propagation asymptomatique

En dépit de la persistance des médias et de la peur du gouvernement, les personnes en bonne santé asymptomatiques ne sont pas des «porteurs» de la COVID-19. En fait, la propagation asymptomatique n’existe pas; c’était une farce de garder les gens masqués et de vivre dans la peur.

9) Détruire l’économie ne guérit pas la COVID-19

Cela peut sembler du bon sens, mais forcer les petites entreprises à la faillite et priver les gens de leurs moyens de subsistance n’est jamais une réponse appropriée à la propagation de tout type de maladie.

Les personnes malades et celles susceptibles de contracter la maladie peuvent choisir de rester à la maison si elles pensent que cela les protégera pendant une plandémie, mais obliger tout le monde à faire de même est à la fois insensé et futile.

10) Les tests PCR produisent des faux positifs presque 100% du temps

Tous ces tests effectués dans les cliniques au volant sont une perte de temps totale, car le test PCR du «javelot nasal» est erroné plus de 97% du temps.

Un tribunal portugais a conclu que le test PCR est médicalement inutile et fondamentalement un canular, mais il est toujours utilisé à travers l’Amérique pour augmenter les chiffres de la COVID-19 et donner l’impression que nous sommes toujours dans une sorte de «deuxième vague fictive».

La morale de l’histoire avec tout cela est que chaque intervention gouvernementale prise pour «sauver des vies» a fait exactement le contraire de ce que les «autorités» prétendaient faire. Même ainsi, bon nombre de ces interventions sont toujours «obligatoires» à travers l’Amérique parce que l’illusion est forte.

«[L]’idéologie du verrouillage détruit la santé de notre société, vendant le mensonge de sauver des vies», rapporte The Fat Emperor. «Les lock-out coûtent des souffrances et des vies nettes – par une marge énorme. Ici, nous rassemblons les preuves.»

Pour plus d’informations sur la COVID-19, assurez-vous de consulter Pandemic.news.

Un dénonciateur de vaccins retrouvé mort après avoir dit qu’elle ne se suiciderait pas