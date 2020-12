Mise à jour de la situation, 10 décembre – L’action judiciaire au Texas avec SCOTUS révèle la voie vers la victoire instantanée de Trump

La poursuite judiciaire au Texas déposée auprès de la Cour suprême des États-Unis – désormais soutenu par 18 États et enjoint par 6 États (en cours) – révèle la voie vers une victoire instantanée du président Trump. Les détails de ce procès sont traités dans la mise à jour de la situation d’aujourd’hui (10 décembre), disponible sur Brighteon.com.

Comment nous vivons tous sous «l’occupation ennemie» avec YouTube déclarant désormais qu’aucune vidéo n’est autorisée si elle remet en question les résultats des élections «officielles» (les résultats truqués).

Comment le procès au Texas met en jeu 62 votes électoraux. Si ceux-ci basculent vers Trump, il est clairement le gagnant.

Que se passe-t-il ensuite si SCOTUS rejette les cas ou rejette l’argument du Texas?

Pourquoi la Cour suprême des États-Unis doit se prononcer en faveur du Texas si SCOTUS veut survivre en tant qu’institution légitime.

Les législateurs du Michigan et du Missouri remettent officiellement en question l’élection truquée et exigent des audits médico-légaux.

Ce podcast discute également des remèdes possibles qui pourraient être offerts par SCOTUS, y compris l’annulation de tous les bulletins de vote reçus après minuit le jour du scrutin, ou l’annulation de l’ensemble des résultats des élections dans les quatre États swing, renvoyant l’élection à ces législatures.

Le vaccin contre le coronavirus est une arme d’extermination mondiale ciblant la race humaine

En outre, la mise à jour de la situation d’aujourd’hui couvre le déploiement du vaccin contre le coronavirus au Royaume-Uni et explique pourquoi les régulateurs britanniques avertissent que les personnes qui ont des réactions allergiques graves devraient éviter complètement le vaccin. (Indice: il provoque une réponse hyperinflammatoire qui peut être mortelle.)

Liens entre Pfizer, Gilead et la Chine.

Pourquoi les mondialistes sont si désespérés d’obtenir une conformité totale pour le vaccin contre le coronavirus.

Quand nous pouvons nous attendre à commencer à voir des décès et une infertilité généralisés dus à ces vaccins. (Indice: ce ne sera pas tout de suite. Cela nécessite une exposition ultérieure au pathogène.)

Pourquoi nous ne pouvons pas empêcher des milliards de moutons de commettre un «suicide assisté par vaccin» et de se retirer du pool génétique humain. Mais ce sont les mêmes personnes conformistes qui ont également tendance à voter démocrate et à essayer de vous retirer tous vos droits humains fondamentaux tels que la liberté de parole ou la liberté de posséder des armes à feu. Lorsque ces crétins crédules commettent un suicide assisté par la vaccination, ils remodèlent le monde en s’en retirant.

Brighteon.com/995eb6dd-398e-4cb1-876f-af3dd5954e29

Brighteon.com/db78259d-0b87-4d35-b196-05c85114da85

https://www.brighteon.com/db78259d-0b87-4d35-b196-05c85114da85

Mike Adams

Trump réitère la nécessité de retirer les protections d’immunité de la section 230 de Big Tech

Doublement sur la question, le président Donald Trump a tweeté une deuxième fois cette semaine sur la nécessité de faire reculer l’article 230 de la loi sur la décence des communications (CDA), qui continue d’être utilisée abusivement par Big Tech comme couverture de la censure de masse.

Aux fins de la sécurité nationale, a écrit Trump, l’article 230 «doit être immédiatement abrogé». Cela empêcherait les géants de la technologie comme Facebook et Twitter de faire taire les voix conservatrices, y compris les messages du président lui-même.

La semaine dernière, Trump a menacé de mettre son veto à la loi sur l’autorisation de la défense nationale (NDAA) si le Congrès échouait ou refusait de traiter le problème de la censure des grandes technologies. Il renouvelle maintenant cette menace une fois de plus.

Dans le paradigme actuel, les entreprises Big Tech sont libres d’agir à la fois en tant que fournisseurs de contenu et éditeurs. Ils sont à l’abri de poursuites, tout comme l’industrie des vaccins, pour le contenu qui transite par leurs plateformes, même s’ils censurent le contenu qu’ils n’approuvent pas.

« La loi permet aux entreprises de bloquer ou de filtrer du contenu » de bonne foi « si elles le jugent » obscène, obscène, lascif, sale, excessivement violent, harcelant ou autrement répréhensible », écrit Janita Kan pour The Epoch Times.

« Les protections, cependant, n’étaient pas destinées à s’appliquer aux services qui agissent plus comme des éditeurs que comme des plates-formes en ligne, a déclaré le procureur général William Barr dans un discours en mai. »

Il doit y avoir une répression massive des abus du premier amendement de Big Tech

Plus tôt dans le mois, les législateurs ont confronté le PDG de Facebook Mark Zuckerberg et le PDG de Twitter Jack Dorsey au sujet d’allégations persistantes selon lesquelles leurs plates-formes censuraient et supprimaient des informations.

Le sénateur Ted Cruz (R-TX) et d’autres ont grillé les deux crétins de la censure sur leurs affirmations selon lesquelles il est justifié de faire taire certaines voix lorsqu’il s’agit de «lien [s] vers une conversation plus large» sur le sujet en question, pour citer les paroles de Dorsey .

« Non, vous n’êtes pas », a répondu Cruz. « Vous avez mis en place une page disant, citez, » la fraude électorale de toute nature est extrêmement rare aux États-Unis. « Cela ne renvoie pas à une conversation plus large; qui adopte une position politique contestée, et vous êtes éditeur lorsque vous le faites. »

Cruz a poursuivi en expliquant que si les entreprises technologiques comme Facebook et Twitter ont le droit de prendre une position politique, elles ne «peuvent pas prétendre [qu’elles ne sont] pas un éditeur et obtenir un avantage spécial en vertu de l’article 230 en conséquence».

Dans les jours qui ont précédé les élections et depuis lors, Twitter a vraiment intensifié son programme de censure, en particulier contre le président Trump. Presque tous les tweet que le président publie au sujet des enquêtes sur les fraudes électorales sont «vérifiés» et déclarés «faux», car Twitter prétend être une autorité légale sur ces questions.

Entre le 27 octobre et le 11 novembre, Twitter a mis des étiquettes, des avertissements et d’autres restrictions sur quelque 300 000 autres tweets de personnes qui soutiennent le président et sa quête pour des élections libres et équitables. Beaucoup de ces tweets ont été jugés «contestés et potentiellement trompeurs» simplement parce qu’ils entretenaient l’idée que l’élection était frauduleuse.

Le ministère de la Justice (DOJ) a exhorté les législateurs à envisager de reprendre les propositions de mise à jour de l’article 230 pour mieux refléter le paradigme dans lequel nous vivons actuellement. Les personnes de toutes tendances politiques devraient être libres de partager des informations comme elles l’entendent sans que les dieux de la technologie n’interfèrent et ne décident de ce qui est «vrai» et de ce qui est «faux».

«Les événements de ces derniers jours ont rendu la réforme encore plus urgente», déclare le procureur général adjoint Stephen E. Boyd.

«Les grandes plates-formes en ligne d’aujourd’hui détiennent un pouvoir énorme sur les informations et les points de vue dont dispose le peuple américain. Il est donc essentiel qu’ils soient honnêtes et transparents avec les utilisateurs sur la manière dont ils utilisent ce pouvoir. Et quand ils ne le sont pas, il est essentiel qu’ils puissent être tenus responsables.»

Vous trouverez plus d’informations sur la censure sur Internet sur Censorship.news.

Ethan Huff

Pourquoi la Chine n’est PAS votre ennemi (et ce qui contrôle vraiment le Canada et l’État profond des États-Unis)

De la revue Canadian Patriot

La Chine est-elle vraiment l’ennemie de l’Occident ou y a-t-il une opération psychologique majeure en cours pour détourner l’attention de la main causale réelle du renseignement britannique et diriger l’attention des imbéciles vers la «Chine totalitaire diabolique»?

Le fait que George Soros ait explicitement attaqué les deux plus grandes menaces à sa vision d’une «société ouverte» mondiale le 24 janvier 2020 à Davos en tant que 1) la Chine de Xi Jinping et 2) les États-Unis de Trump devrait être un indice de la réponse à la question.

Dans cette présentation donnée aux membres du GTW Thrive Townhall basé au Canada, l’histoire des opérations de renseignement britanniques est discutée depuis la montée du mouvement de la table ronde de Cecil Rhodes sous Lord Milner et sa pénétration de cibles étrangères à commencer par les États-Unis avec la création du Council on Foreign Relations en 1923. Nous discutons des efforts de l’actif du renseignement britannique Henry Kissinger, dont la vision d’une Chine contrôlée par le Gang des Quatre a été opposée par les forces patriotiques fidèles à la vision de Zhou Enlai pour une Chine anti-coloniale / pro-développement plus alignée avec la vision d’après-guerre de FDR et JFK.

Nous discutons également de l’importance de la nouvelle route de la soie et de la vision multipolaire de la Chine en tant que clé maîtresse pour briser l’oligarchie et offrir à l’Occident une voie vers un véritable rétablissement de sa base productive perdue au XXIe siècle.

Matthew Ehret est le rédacteur en chef de la Canadian Patriot Review, Senior Fellow à l'Université américaine de Moscou, BRI Expert on Tactical Talk, et est l'auteur de 3 volumes de la série de livres «Untold History of Canada». En 2019, il a cofondé la Fondation montréalaise Rising Tide.

Matthew Ehret

Nouveau pacte mondial créé: le pape, Rothschild, Rockefeller et les grands banquiers – leur accord … effrayant!

Stratagème pour endormir les plus naïfs qui croient aux fables des prédateurs les plus féroces! – MIRASTNEWS

Par Lisa Haven

Le pape François vient d’annoncer que le Vatican entrera dans un «pack mondial» avec les grandes entreprises et banques du monde, y compris la Fondation Rockefeller et un Rothschild. Ils visent à créer un conseil économique pour redistribuer les richesses dans le monde et promouvoir les politiques de réchauffement climatique / changement climatique. Tout cela et plus dans ce rapport…

https://www.weforum.org/agenda/2016/11/8-predictions-for-the-world-in-2030

https://www.kpvi.com/news/national_news/the-council-for-inclusive-capitalism-with-the-vatican-a-new-alliance-of-global-business-leaders/article_00ac77dc-24db-5b3d-a4f8-ed6eac1caace.html

https://www.foxnews.com/opinion/there-are-just-nine-steps-from-freedom-to-socialism-to-societal-breakdown

La vengeance de Trump servie à froid !! Jeu terminé!! Des preuves massives sortent et Deep State n’a nulle part où aller !! (Doit vidéo)

Il ne fait aucun doute que le président Trump a sauvé le parti républicain et sauvé notre République !! Et même après tout ce qu’il a fait, les corrompus des deux côtés font toujours tout ce qu’ils peuvent pour se débarrasser de lui et de son héritage !! Avec toute la trahison, il publie maintenant tous les types de preuves et d’informations qui seront préjudiciables à de nombreuses personnes au pouvoir !!

Des lignes de bataille sont tracées alors que 44 États américains choisissent leur camp dans la confrontation électorale dirigée par le Texas à la Cour suprême

Le président américain Donald Trump avec une carte électorale de 2016, photo d’archive du 16 janvier 2020. © REUTERS / Tom Brenner

Après que 18 États dirigés par les républicains ont soutenu le Texas dans la contestation des procédures électorales présidentielles dans quatre États swing, 22 juridictions dirigées par des démocrates se sont rangées du côté des accusés et les médias sociaux ont bourdonné à propos d’une deuxième «guerre civile» américaine.

Il y avait une vague d’activité sur le dossier 22O155 de la Cour suprême des États-Unis jeudi, alors que le Michigan, la Géorgie, la Pennsylvanie et le Wisconsin répondaient à la plainte du Texas, l’Ohio a déposé un mémoire déroutant ne soutenant apparemment ni l’un ni l’autre, un certain nombre de législateurs ont également cherché à se joindre à l’affaire, le tout avant que les juridictions dirigées par les démocrates ne déposent leur propre mémoire d’amici curiae.

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a demandé au tribunal de bloquer les sièges des électeurs des quatre États swing, arguant qu’ils avaient usurpé l’autorité que la Constitution donne aux législateurs pour modifier les règles électorales et les rendre vulnérables à la fraude. Le président Donald Trump, qui cherche lui-même à se joindre au procès au Texas, s’est plaint que les États aient déclaré à tort le démocrate Joe Biden vainqueur.

Alors que les quatre États ont soumis leurs réponses jeudi à la date limite fixée par la Cour à 15 heures, les juridictions dirigées par les démocrates ont mobilisé des troupes juridiques pour leur défense. Le procureur général du district de Columbia, Karl Racine, dirigeait la Californie, le Colorado, le Connecticut, le Delaware, Hawaii, l’Illinois, le Maine, le Maryland, le Massachusetts, le Minnesota, le Nevada, le New Jersey, le Nouveau-Mexique, New York, la Caroline du Nord, l’Oregon, le Rhode Island, le Vermont, la Virginie , Washington – et les territoires des îles Vierges américaines et de Guam – dans le mémoire d’amicus demandant le rejet de l’affaire Texas.

Le démocrate amici a fait valoir que «les tribunaux d’État et les acteurs locaux» devraient être en mesure «d’interpréter et de mettre en œuvre la loi électorale de l’État» car les États ont besoin de « la capacité souveraine d’accueillir les électeurs en toute sécurité et en toute sécurité à la lumière d’urgences telles que [Covid]-19 ».

Attached is the following map displaying the Texas SCOTUS case:



1) All states, in red, which have filed briefs in support of TX.



2) All states, in blue, which have filed briefs in support of WI, MI, PA, and GA.



Ce que veut le Texas «bouleverserait les systèmes de gouvernement des États», ont-ils soutenu, ajoutant que leurs «expériences avec des méthodes sûres et sécurisées de vote par correspondance» expliqueraient pourquoi l’affaire devrait être rejetée.

Jusqu’à présent, 18 États dirigés par les républicains ont déposé des mémoires d’amicus pour soutenir le Texas. Jeudi, six d’entre eux – Missouri, Arkansas, Louisiane, Mississippi, Caroline du Sud et Utah – ont demandé à «intervenir», c’est-à-dire à se joindre directement à l’affaire.

Pris au milieu de cette guerre juridique entre les États, il y avait une motion étrange de l’Ohio AG Dave Yost, un républicain. Officiellement «à l’appui d’aucune des parties», Yost a en fait soutenu que l’affaire du Texas devrait être rejetée, mais que les neuf juges devraient «rendre une décision sur la signification de la clause électorale le plus tôt possible».

«L’importance des doutes constitutionnels du public, cependant, est dérisoire par rapport à l’importance des préoccupations du public concernant l’équité fondamentale», a soutenu Yost, dans un étrange sens du droit.

Alors que l’Arizona a déposé un mémoire d’amicus distinct en faveur du Texas plus tard mercredi, pendant une grande partie de la journée, les médias grand public américains ont parlé de «17 États» impliqués dans le différend. À la surprise de personne, des démocrates en colère ont conduit des tendances Twitter telles que #SeditiousSeventeen, dénonçant les plaignants pour vouloir «renverser» les élections et attiser la prochaine «guerre civile».

Seuls les avocats ont mené cette «guerre» jusqu’à présent. Pour ce qu’il vaut, le pays semble aussi divisé qu’il l’était en 1861-1865, lorsque onze États ont tenté de faire sécession suite à l’élection d’Abraham Lincoln. Jeudi, seuls six États américains n’avaient pas officiellement pesé sur le différend: l’Alaska, l’Idaho, l’Indiana, le Kentucky, le New Hampshire et le Wyoming.

Le Texas a demandé à la Cour suprême d’accélérer la procédure et d’entendre l’affaire dès le vendredi 11 décembre, affirmant que si aucune mesure n’est prise, les quatre États siégeront des électeurs «sur la base de résultats inconstitutionnels et profondément incertains», qui, s’ils sont validés, entacheront cette élection et les futures.

