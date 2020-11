Le Royaume-Uni refuse d’exclure la vaccination obligatoire contre les coronavirus pour ses citoyens

Le gouvernement britannique a refusé d’exclure la vaccination obligatoire contre les coronavirus pour ses citoyens. Le 16 novembre, le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que le gouvernement ne «proposait» pas des piqûres obligatoires au cas où les vaccinations volontaires ne permettraient pas de ralentir la propagation de la COVID-19. Cependant, il a poursuivi en disant qu’il avait appris «à ne pas exclure les choses», ajoutant que «nous devons regarder ce qui se passe et… porter des jugements en conséquence».

Une source gouvernementale a semblé étayer les propos de Hancock, disant au Daily Telegraph que « rien ne pouvait être exclu » pour le moment. Une autre source gouvernementale a déclaré au Telegraph que si les ministres se concentraient sur l’encouragement des vaccinations volontaires, l’inoculation obligatoire devrait être envisagée si les infections et les décès à coronavirus restaient élevés.

La deuxième source gouvernementale a averti: «Nous avons toujours fonctionné sur la base de l’éducation des gens sur les vaccins pour assurer un système de contenu informé. S’il existait un vaccin efficace, et en raison de sa faible utilisation – nous [constatons] encore des décès en grand nombre, nous devrions alors envisager [la vaccination obligatoire].»

Actuellement, les vaccins ne sont pas obligatoires au Royaume-Uni, le gouvernement permettant aux gens de prendre leurs propres décisions éclairées en la matière.

Les commentaires de Hancock et des deux sources gouvernementales font suite à une annonce du 16 novembre par la société de biotechnologie américaine Moderna selon laquelle son vaccin COVID-19 était efficace à 94,5% pour prévenir la maladie. Le gouvernement britannique a ensuite acheté cinq millions de doses du vaccin Moderna, suffisamment pour vacciner 2,5 millions de Britanniques avec les deux injections nécessaires. Le déploiement du vaccin est prévu au printemps de l’année prochaine, après approbation par les autorités sanitaires.

Compte tenu du vaccin prometteur de Moderna contre le coronavirus, plus de la moitié des citoyens britanniques bénéficieraient des injections COVID-19. Une enquête du 16 novembre réalisée par la société britannique d’études de marché YouGov a révélé que 67% seraient susceptibles de se faire vacciner, tandis que 21% ont déclaré qu’ils ne le feraient pas et 12% n’étaient pas sûrs.

Au moment de mettre sous presse, le Royaume-Uni compte actuellement 1,4 million de cas de COVID-19, avec 52839 décès et 3148 récupérations, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Hancock met la ligne de mire sur les travailleurs médicaux qui luttent pour la liberté de la santé

En plus de faire allusion à d’éventuelles vaccinations obligatoires, Hancock a également critiqué un groupe de travailleurs médicaux du National Health Service (NHS) qui a créé un groupe Facebook contre les ordonnances de santé publique contre la COVID-19. Le groupe, appelé NHS Workers for Choice, No Restrictions for Declining a Vaccine, s’est opposé aux vaccins obligatoires, au port de masque et aux tests dans les hôpitaux.

Le nombre de membres du groupe est passé à plus de 250 membres au cours du mois dernier. L’une des membres qui travaille pour une clinique de chirurgie a déclaré qu’elle arrêterait avant de rejoindre un programme de vaccination. Un autre membre a donné un avertissement inquiétant au milieu des rapports selon lesquels les travailleurs de la santé seraient les premiers à se faire vacciner: «Le personnel du NHS est parti, tous les malades et les vieux seront partis. Population en reconstruction. Bienvenue dans le nouvel ordre mondial.»

Hancock a fait remarquer que le personnel du NHS rejoignant un tel groupe était «tout à fait inapproprié». S’adressant à Times Radio, le secrétaire à la Santé a déclaré: «Je ne le conseillerais à personne, car nous ne proposons et n’autorisons pas les vaccins dans ce pays à moins qu’ils ne satisfassent certaines des exigences de sécurité les plus strictes au monde.»

«Se faire vacciner – que ce soit pour la grippe ou… pour le coronavirus – est quelque chose qui non seulement vous protège, mais [aussi] protège votre entourage», a-t-il ajouté. « C’est donc une étape vraiment importante. »

Les travailleurs du NHS ne sont pas seuls dans leur lutte contre les restrictions draconiennes de santé publique pendant la pandémie, y compris les vaccinations obligatoires. Les Américains se sont également élevés contre la tyrannie médicale au nom de la santé publique, car de telles mesures entravent les libertés garanties par la Constitution.

Un tel exemple de tyrannie médicale aux États-Unis se trouve à Chicago, où les responsables de la santé seraient en «phase de planification profonde» d’une vaccination de masse contre la COVID-19. La commissaire du département de la santé publique de Chicago, Allison Arwady, a déclaré lors d’une conférence de presse en avril dernier que la ville avait déjà acheté les seringues à utiliser dans cet effort et avait cartographié les endroits où les vaccinations auront lieu.

En savoir plus sur les vaccinations obligatoires contre les coronavirus pour faire face au nombre croissant de cas

Ce n’est pas la SCIENCE; C’est la CONFORMITÉ: Fauci dit que les masques, la distanciation sociale sera nécessaire même APRÈS un vaccin COVID-19 censé être efficace à 90%

A quoi sert donc ce stupide vaccin s’il ne peut pas avec certitude immuniser contre ce virus ? – MIRASTNEWS

Il n’est pas étonnant que la grande majorité des Américains ne croient rien de ce qu’on leur a dit sur le virus [coronavirus 2019 (COVI-19) de la (maladie du coronavirus 2019 (Coronavirus 2019 Desease) ou – MIRASTNEWS] COVID-19, en dehors de ce qu’ils ont personnellement vécu.

Si vous avez eu le virus, vous savez comment il se sent, comment il se comporte, comment il agit. C’est vraiment un peu comme la grippe typique pour neuf personnes sur dix qui en sont atteintes. En fait, beaucoup de ces mêmes personnes vous parleront de «la fois où j’ai attrapé la grippe et c’était bien pire».

Alors oui, COVID-19 est réel – il a toujours été réel – mais c’est à peu près tout ce que la plupart des gens sont prêts à admettre. Et c’est parce que les «experts de la santé» et les «médias grand public» à la poubelle auxquels nous avons tous été soumis au cours des huit derniers mois ont été contradictoires, hypocrites et totalement faux sur les informations qu’ils nous fournissent.

Et personne n’est plus coupable de cela que le Dr Anthony Fauci, le bureaucrate et fonctionnaire de carrière qui dirige l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses depuis le premier mandat de Ronald Reagan.

Pour ce qui est d’«informer» les Américains et de nous dire ce que nous devrions faire pour nous protéger de la pandémie, il a été partout.

En mars, par exemple, Fauci a été catégorique lors d’une interview de «60 minutes» quand il a dit aux Américains qu’il n’était pas nécessaire pour nous de porter un masque pour nous protéger.

Peu de temps après, les masques n’étaient pas seulement recommandés, l’utilisation de masques était devenue obligatoire (et ces ordres restent en vigueur aujourd’hui).

Fauci était à nouveau hypocrite cette semaine dans une interview avec l’un des «journalistes» les plus malhonnêtes sur l’un des réseaux les plus malhonnêtes – CNN – lorsqu’il a été interrogé sur les vaccins COVID-19 en attente bientôt dans un centre de distribution près de chez vous.

L’animateur Jake Tapper a demandé à Fauci: «Une fois que quelqu’un a été vacciné… Une fois le processus terminé, cela signifie-t-il qu’ils peuvent enlever leur masque, ne pas avoir à se distancer socialement et vivre leur vie comme avant?»

Voici ce qu’il a dit: «Je recommanderais que ce ne soit pas le cas. Je vous recommande d’avoir une zone de protection supplémentaire. De toute évidence, avec un vaccin efficace à plus de 90%, vous pourriez vous sentir beaucoup plus confiant, mais je recommanderais aux gens de ne pas abandonner toutes les mesures de santé publique simplement parce que vous avez été vacciné.»

Tu peux répéter s’il te plait?

«Même si pour la population générale, il peut être efficace de 90 à 95%, vous ne savez pas nécessairement à quel point il est efficace. Alors quand je me fais vacciner, ce que j’espère faire quand ce sera à mon tour de me faire vacciner, je ne vais pas abandonner complètement les mesures de santé publique. Je pourrais me sentir plus détendu et ne pas avoir la rigueur que nous avons actuellement», a-t-il ajouté.

Donc, il s’avère que les mandats de distanciation du masque et de la société sont politisés.

Sinon, comment expliquez-vous ce non-sens?

Le fait est que, en ce qui concerne la façon dont les vaccins sont censés fonctionner (ce que Big Pharma nous dit de toute façon), c’est qu’ils aident à créer et à maintenir l’immunité des troupeaux. D’accord, si c’est vrai, alors pourquoi diable aurions-nous encore besoin de mettre des masques et de la distance sociale?

C’est absurde; soit le vaccin crée ce niveau d’immunité… soit il ne le fait pas. Et si non, pourquoi parlons-nous même d’en introduire un?

Ne vous méprenez pas. L’effort pour développer même un nouveau vaccin contre le virus, aussi inefficace que Fauci semble maintenant le dire, a été un jalon. Le président, pour le meilleur ou pour le pire, est venu au développement de vaccins avec une approche pangouvernementale, et cela a fonctionné. Les entreprises, stimulées par les deniers publics fédéraux, ont en effet mis au point un vaccin en un temps record.

Mais – apparemment, ils ne fonctionnent pas parce que « The Fouch » dit que nous devons encore nous éloigner et nous masquer.

Parlant de l’hypocrisie et des messages déroutants transmis aux Américains, Fauci a déclaré en avril qu’il pensait qu’il faudrait un vaccin pour que le pays revienne à la «normale».

Etait-ce aussi un mensonge?

Restez à jour sur les dernières informations sur le vaccin COVID-19

CENSURÉ aux États-Unis – Des millions de personnes à travers l’Europe protestent contre de nouveaux verrouillages

Manifestations COVID à Berlin, Allemagne. Source de l’image.

Commentaires de Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Alors que les médias américains continuent de se concentrer sur les conséquences des élections, des millions de personnes à travers l’Europe protestent contre le deuxième cycle de verrouillages qui détruisent des vies et des emplois. Ceci est bien entendu censuré dans les médias américains.

Alors que les États-Unis entament de nouvelles mesures de verrouillage dans de nombreux États en utilisant les faux «cas» qui augmenteraient, les citoyens américains descendront-ils également dans la rue pour protester contre la destruction de leurs vies et de leurs emplois, même si cela signifie qu’ils pourraient être arrêtés?

Ou continueront-ils à rester isolés chez eux à regarder la propagande des médias d’entreprise et à faire confiance aux «médecins» de la télévision?

Manifestations anti-verrouillage dans toute l’Europe

Les mesures de verrouillage de plus en plus draconiennes, la misère économique et les pouvoirs de police étendus évaporent la confiance du public et érodent la patience du public.

Par off-Guardian

Alors que la prétendue «deuxième vague» de la «pandémie» de coronavirus déferlerait à travers l’Europe ces dernières semaines, de nombreux gouvernements ont adopté avec enthousiasme leur côté totalitaire et se sont accordés de nouveaux «pouvoirs d’urgence» aux côtés de nouvelles mesures de verrouillage.

Le public a été nettement moins coopératif cette fois-ci. Se rebeller contre les limitations apparemment arbitraires qui ne sont soutenues ni par la science ni par le bon sens. Des manifestations ont eu lieu dans tout le continent.

Allemagne

Des milliers de personnes se sont rassemblées à Berlin ces derniers jours pour protester contre l’adoption par le gouvernement Merkel d’une nouvelle loi de verrouillage. La police a tourné des canons à eau sur la foule et près de 200 personnes ont été arrêtées.

Le courant dominant a rapporté «des centaines» de manifestants, mais comme le montrent clairement les images, il s’agissait plutôt de dizaines de milliers:

https://www.bitchute.com/embed/fPLJjKEvSwDO/

"Thanks for the picture Majd Abboud, not hundreds, not thousand, but ten's of thousands protested in Berlin today and it's only the beginning of something big…" Sonja Van Ende#Covid_19 pic.twitter.com/hLxNaTEqYv — vanessa beeley (@VanessaBeeley) November 19, 2020

Espagne

Après que le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a déclaré l’état d’urgence pour le sixième mois fin octobre, il y a eu des jours de manifestations dans tout le pays.

Barcelone, déjà un foyer de sentiment anti-gouvernemental en raison de la répression brutale du référendum sur l’indépendance de la Catalogne, a connu de violents affrontements entre la police anti-émeute et les manifestants.

France

La toute nouvelle «loi de sécurité globale» d’Emmanuel Macron, connue par les manifestants sous le nom de «loi bâillon», militariserait davantage la police française tout en érigeant en crime la capture ou la diffusion de l’image d’un policier.

Il a rencontré une résistance fervente sous la forme de marches de colère à travers les villes du pays.

Protesters across France took to the streets after a law called the Global Security Bill was passed, which outlawed taking photos of police that could be used to expose an officer's identity.https://t.co/KQjtfWpXhU#StopLoiSecuriteGlobale #StopTheGlobalSecurity pic.twitter.com/WYpy0BCbLU — Protests.media (@ProtestsMedia) November 19, 2020

Le gouvernement de Macron a l’habitude d’attaquer les libertés civiles et, en réponse à ses «réformes», le pays a été le témoin de manifestations à grande échelle des Gilets Jaunes pendant plus d’un an.

Italie

Les manifestations anti-lockdown en Italie ont atteint leur paroxysme à la fin du mois d’octobre et ont probablement été les plus importantes du continent. Des marches ont eu lieu dans des dizaines de villes à travers le pays, dont Rome, Naples, Gênes et Bologne.

BOLOGNA, ITALY: The conscience of a country's population standing against their politicians speaks through this woman who says her life has been destroyed by lockdowns & has nothing to eat or to feed her 3 year old child:pic.twitter.com/84MEBgglkV — Robin Monotti Graziadei (@robinmonotti) October 29, 2020

Les médias grand public ont fait tout leur possible pour saper et salir les manifestations. CNN et Reuters n’ont rapporté que des «centaines» de manifestants. Cette photo contient-elle des «centaines» de personnes?

Politico est allé jusqu’à blâmer les protestations sur la mafia.

Slovaquie

Bratislava a accueilli une énorme marche de manifestants le 17 novembre, marquant la fête nationale connue sous le nom de lutte pour la liberté. Ces marches étaient illégales en vertu de la loi d’urgence slovaque, conçue théoriquement pour empêcher la propagation du coronavirus.

BRATISLAVA, SLOVAKIA: Anti-Covid restrictions & anti-government protests despite a ban on public gatherings, on the anniversary of the Velvet Revolution of 1989 & the student demonstration against Nazi occupation of 1939: https://t.co/UzfBlhDoKcpic.twitter.com/oWqhlSTfex — Robin Monotti Graziadei (@robinmonotti) November 18, 2020

DANEMARK

Le parlement danois a fait l’objet de 9 jours de manifestations juste devant ses portes, en opposition au projet de «loi sur la vaccination», qui permettrait à la police de «forcer physiquement la vaccination par la détention».

DENMARK: 9 days of protests over a new law that "would be able to define groups of people who must be vaccinated. People who refuse the above can be coerced through physical detainment, with police allowed to assist."pic.twitter.com/LN0SBVKUE8 — Robin Monotti Graziadei (@robinmonotti) November 14, 2020

Après neuf jours de manifestations, il a été rapporté sur les réseaux sociaux que le gouvernement danois n’avait pas abandonné la loi. Cependant, je n’ai trouvé aucune confirmation officielle de cela, ni aucun rapport dans les médias.

DENMARK: GOOD NEWS! After 9 days of banging pots & pans outside parliament the epidemic law is SCRAPPED. PROTESTING WORKS: DO IT!#WeWillNotComply pic.twitter.com/iFuszio05P — Robin Monotti Graziadei (@robinmonotti) November 15, 2020

En fait, les médias ont à peine couvert le projet de loi et n’ont littéralement pas mentionné les manifestations à Copenhague. Une recherche de «Covid proteste au Danemark» sur Google ne donne presque aucun résultat sur ce sujet.

La raison pour laquelle la manifestation danoise est moins couverte que les autres est qu’ils ont apparemment fonctionné. et la dernière chose que l’establishment veut que les gens voient, c’est que la désobéissance civile peut tout changer.

*

Il est bon de voir le sens de la patience effilochée du grand public avec un récit de Covid qui n’a jamais eu de sens et une «réponse à une pandémie» qui est susceptible de faire beaucoup plus de dégâts qu’elle ne pourrait jamais en empêcher.

Bien que les troubles civils soient indéniablement une bonne et puissante chose, c’est aussi le moment de se méfier. Si l’établissement sent qu’il perd le contrôle de la situation ou du récit, il risque de doubler ou d’essayer quelque chose de désespéré.

Si vous connaissez d’autres pays qui connaissent des troubles civils en raison de mesures « anti-covid », veuillez nous en informer et nous les ajouterons à la liste.

Lisez l’article complet sur off-Guardian.

