LA FÊTE EST FINIE ! ! !

«Sans un iota d’hyperbole, ce que les démocrates viennent de faire, c’est de dénoncer totalement leur vol électoral le plus effronté de tous les temps. Ils n’ont même pas essayé de le dissimuler. Ils ont laissé des preuves partout. Il n’y a jamais eu de plan aussi ambitieux pour voler une victoire écrasante à l’adversaire – JAMAIS! Et ils ne semblent pas se soucier du fait que l’équipe Trump les a tous rendus morts. Ils ne savent absolument pas comment la force des preuves et la quantité de preuves accablantes en accuseront beaucoup. Lorsque les preuves tangibles seront vues par le peuple américain, il exigera la fermeture du Parti démocrate. Vraiment, les démocrates ont-ils fait ce vol transparent PAR BUT?!?!

Très peu de gens comprennent vraiment ce qui s’est passé tout au long du cycle électoral de 2020.

Un changement radical de la mer a eu lieu qui a permis au président Trump d’exposer le Parti démocrate en tant que Syndicat international du crime – au niveau du RICO – qu’il est vraiment.

En raison de la quantité massive de preuves documentant tant de frénésie de crimes et confirmant tant de corruption gouvernementale nue perpétrée par les démocrates et leurs co-conspirateurs de RINO, le président Trump a tout pouvoir et autorité pour initier la dissolution du parti démocrate.

Quelle preuve?

Cette preuve!

Sidney Powell libère le Kraken de fraude électorale Des médias à leurs visages (vidéo et transcription)

En fait, la vaste réserve de preuves étayant la sédition et la trahison aux plus hauts échelons du gouvernement américain est suffisante pour mener à bien le processus de dissolution du Parti démocrate pour toujours.

L’équipe Trump a eu 4 longues années pour accumuler les preuves les plus incriminantes de ces crimes commis contre la République des Etats-Unis d’Amérique et les citoyens américains.

Maintenant que la vague de crimes électoraux de 2020 a déferlé sur toute la nation, les démocrates et leurs homologues de l’État profond ont été pris en flagrant délit et A LA GRAND LUMIÈRE DU JOUR.

Plus important encore, les traîtres démocrates et leurs co-conspirateurs de l’État profond ont involontairement révélé leurs maîtres étrangers au sein de la cabale mondialiste du Nouvel Ordre Mondial. Comme suit:

Rencontrez Lord Malloch Brown: The British Hand: Derrière le coup d’État pour renverser Trump

Qui savait qu’il y avait une cheville ouvrière qui se tenait carrément derrière le chef du coup d’État communiste et le bagman Rothschild George Soros?!

Le fait que les Britanniques aient été les principaux instigateurs de la tentative de vol des élections du POTUS de 2016 a été gardé extrêmement secret par les médias de connivence. Voir: Les Bloody Brits sont derrière le trucage électoral dans le monde

Cependant, tout a changé en 2020.

Parce que les démocrates ont discrètement externalisé une grande partie de la fraude électorale et du vol des élections à une puissance étrangère – le Royaume-Uni – ce coup d’État en douceur équivaut à une trahison du plus haut degré. Bien sûr, Israël a également joué un rôle majeur dans les cybercrimes sophistiqués.

Complicité des médias mainstream (grand public)

Voici maintenant la vraie bonne nouvelle: l’implication directe des traîtres Media Mainstream a fourni le prétexte nécessaire à Trump pour mettre fin à chaque organe majeur des médias d’entreprise.

Vous les nommez: CNN, MSNBC, ABC, CBS, FOX, NYT, WAPO, LAT, CT, BG… ils sont tous coupables d’avoir exécuté l’une des plus grandes dissimulations de l’histoire des médias. Il y a eu de nombreuses autres trahisons flagrantes des MSM telles que OPERATION COVID-19, 9/11 et JFK, mais celles-ci seront révélées après que le navire d’État USS ait eu la correction de cap urgente.

Parce que chacun de ces organes de propagande et de prévarication des HSH continue de dissimuler tant d’immenses complots criminels à ce jour, ils se sont incriminés jusqu’à l’extinction. Trump peut maintenant tous les fermer légalement – pour de bon !.

Sans les Mockingbird Media de la CIA qui répètent les mensonges et publient autant de fausses nouvelles toutes les heures, les innombrables complots criminels conspirateurs n’auraient jamais pu être lancés en premier lieu. Ainsi, les mandataires sociaux des HSH peuvent tous être poursuivis dans toute la mesure de la loi lors du prononcé des actes d’accusation.

FBI et DoJ

De même, les vagues de crimes démocrates sans fin n’auraient jamais pu se produire avec un degré aussi démesuré d’impunité à moins que les forces de l’ordre national ne les aient permis.

Par conséquent, le président Trump dispose également de la base juridique nécessaire pour suspendre le fonctionnement du FBI et du DoJ.

Une longue succession de directeurs et de procureurs généraux du FBI est de toute évidence coupable de nombreux cas d’erreurs de jugement, de négligence criminelle, de faute officielle, de manquement au devoir, parmi de nombreux autres crimes et crimes graves.

Non seulement cela, mais les dirigeants du FBI et du DoJ ont activement participé et / ou collaboré à la dissimulation des divers stratagèmes criminels visant à renverser l’administration Trump.

Combien de fois d’anciens responsables du FBI et du DoJ ont-ils été identifiés comme des co-conspirateurs criminels dans ces complots visant à renverser Trump?

La liste des co-conspirateurs non inculpés s’allonge de jour en jour à mesure que les détails des diverses activités criminelles sont divulgués.

En raison de l’omniprésence et de la profondeur des multiples entreprises criminelles démocrates rendues possibles par les forces de l’ordre fédérales, la suspension immédiate des activités du FBI et du DoJ (et de la C.I.A.) est devenue un impératif national.

Le grand vol

Soyons clairs sur ce qui vient de se passer au cours de ce mois de novembre aux États-Unis.

Le Parti démocrate a commis le plus grand vol électoral de l’histoire. Et, ils n’ont même pas essayé de le cacher à cause de leur désespoir de gagner.

Les démocrates ne voulaient pas seulement priver le président Trump d’un second mandat, ils voulaient surtout lui voler son mandat sans égal. Voir: Non seulement ils ont carrément volé les élections, mais les démocrates ont également volé cela au président Trump!

Parce que le DNC et les dirigeants démocrates du Congrès ont été escroqués pour croire que leur fraude électorale sans précédent ne peut être prouvée devant les tribunaux, ils continuent d’agir comme si Joe Biden avait vraiment gagné. Voir: Joe Biden n’a PAS reçu 79 685 131 votes. C’est impossible! Voici pourquoi –

Non seulement Biden n’a pas gagné, mais il a perdu par un glissement de terrain écrasant. Les démocrates n’ont tout simplement pas pu résister à l’humiliation totale des urnes, alors ils continuent d’essayer de réussir le plus grand braquage électoral de tous les temps, avec dissimulation.

Aussi connue sous le nom de The Great Stealection, cette série étonnamment imprudente de crimes en cours était «rendue nécessaire» en raison de la véritable avance dont jouissait le président Trump. Les escrocs ont été contraints de voler un nombre extraordinaire de voix, ce qui les a poussés à faire des choses très STUPIDES.

Cette dure réalité a forcé les DEM à commettre tous les types de fraude électorale imaginables, ainsi que tout type de vol électoral auquel ils pourraient penser et mettre en œuvre pratiquement. Mais il y avait très peu de réflexion sur leurs empreintes digitales laissées partout dans la myriade de scènes de crime. Les empreintes digitales, en particulier, ne peuvent jamais être effacées.

La multitude de dissimulations tout au long de cette période électorale était également assez amateur, compte tenu de l’omniprésence et de la gravité des efforts criminels complexes qui se révèlent être dans les États du champ de bataille.

POINT CLÉ: Historiquement, celui qui remporte la Floride remporte l’élection POTUS. Eh bien, Trump a remporté le Sunshine State de manière décisive. Il a également remporté l’Ohio, un autre État phare. Trump a également remporté la Pennsylvanie, bien qu’elle lui ait clairement été volée. Le fait est que tous les sondages dignes de confiance ont indiqué que Trump gagnerait tous les États de swing comme expliqué ici: UNE VICTOIRE DE LANDSLIDE POUR LE PRÉSIDENT TRUMP EST MAINTENANT GARANTIE!

Conclusion

Comme l’indique le titre de cet article: LA FÊTE EST FINIE! ! !

Par leur propre faute grave, leurs méfaits flagrants et leurs transgressions en série de la loi fédérale, les démocrates ont fait tomber le rideau sur leur propre parti.

Ils l’ont fait, pas le président Trump. Et ils doivent en payer le prix.

Le premier coût majeur de faire des affaires de cette manière est pour les DEM de se soumettre complètement et sans condition au principe juridique fondamental qui dit: «LA FRAUDE VICIÉE EN TOUT».

Soyons très clairs sur le résultat des élections de 2020: «LA FRAUDE VITIME TOUT».

À la lumière de cet axiome incontestable, TRUMP A GAGNÉ PAR DÉFAUT.

Ce qui signifie que le président peut reprendre son mandat et commencer à assécher le marais comme s’il n’y avait pas de lendemain. Le point le plus critique étant que s’il n’appréhende pas les créatures des marais à l’intérieur du Beltway, les 4 prochaines années seront pires que les quatre dernières.

Tout aussi important, Deep State doit être exposé puis éradiqué à tout jamais.

Enfin, parce que les barbares sont à l’intérieur de la porte et pas seulement à la porte, les mondialistes du NWO (NOM ou Nouvel ordre mondial) doivent être identifiés et retirés de toute position de pouvoir et d’influence après la hâte.

À moins que ces initiatives ne soient prises rapidement, le POTUS reste sous une menace très sérieuse. Et, le sort de la République est en jeu, tout comme l’avenir du peuple américain.

L’excellent statut électoral de l’équipe Trump, mais non signalé, est que la gauche a déjà fourni tellement de preuves concrètes d’actes répréhensibles que ce sera sûrement un bain de sang devant les tribunaux. Donc, prendre légitimement les rênes du pouvoir pour Trump devrait être une promenade après la fin des hostilités.

À partir de là, le mouvement patriote dirigé par le président Trump est du bon côté de l’histoire. Mais personne n’a jamais dit que la gauche irait sans combat. Par conséquent, restez préparé au cas où une démonstration de force serait nécessaire pour maintenir la loi et l’ordre local et national.

Parce que la droite est certainement du côté de la vérité et de la justice, la victoire n’échappera pas au mouvement patriote à la fin. Après tout, les forces du bien triomphent toujours des forces du mal à la fin de chaque époque.

LA FÊTE EST FINIE ! ! !

Le Parti démocrate est définitivement terminé!

Source : State of the nation

Les partisans de Trump et les manifestants du BLM s’affrontent au rassemblement «Stop the Steal» à Atlanta (VIDEOS)

Un agent de sécurité patrouille en tant que partisans de Donald Trump pour protester contre les résultats de l’élection présidentielle à Atlanta, Géorgie, le 21 novembre 2020 © Reuters / Chris Aluka Berry

Les partisans du président Trump ont transformé le Capitole de l’État d’Atlanta en une mer de rouge, de blanc et de bleu en protestant contre le récit de la Géorgie. Alors que les tensions entre eux et les contre-manifestants de gauche augmentaient, la police a dispersé le rassemblement.

Le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, a signé vendredi le recomptage manuel obligatoire des résultats des élections par son État, certifiant la victoire apparente de Joe Biden, mais ouvrant la voie à la campagne Trump pour pousser à un audit plus approfondi du vote. Joe Biden a apparemment remporté l’État de la pêche avec une marge infime d’un peu plus de 12 000 voix, mais la campagne Trump insiste sur le fait que beaucoup de ces votes ont été illégalement exprimés.

Agitant des drapeaux américains et des bannières «Make America Great Again», plusieurs centaines de partisans les plus fidèles de Trump se sont rassemblés samedi devant le Capitole de l’État, scandant « Arrêtez le vol », une phrase qui est devenue un cri de ralliement pour les conservateurs qui croient à l’élection présidentielle de cette année a été truqué en faveur de Biden.

Un petit groupe de contre-manifestants s’est présenté. Masqués et vêtus de noir, ils brandissaient des pancartes déclarant le président Trump «fasciste» et brandissaient des drapeaux «Black Lives Matter». Certains de ces contre-manifestants étaient armés, tout comme certains membres de milices du côté pro-Trump.

Left-wing militia group out with the Black Lives Matter/Antifa protest at nearby City Hall #Atlanta #Georgia #Election2020 pic.twitter.com/jsqgBT0Mi5 — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) November 21, 2020

Multiple militia groups are out in Atlanta today, this is one of the right-wing ones outside the Capitol at the Stop the Steal protest #Atlanta #Georgia #Election2020 pic.twitter.com/qSkDNqXzyZ — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) November 21, 2020

Alors que les flics intervenaient pour désamorcer les disputes entre le dirigeant de droite des «Proud Boys» Enrique Tarrio et certains manifestants du BLM, la police a ordonné aux deux parties de dégager les rues avant 14 heures, deux heures après le coup d’envoi du rassemblement Trump.

Police give a 2 pm dispersal order to both crowds gathered here in Atlanta #Atlanta #Georgia #AtlantaProtests pic.twitter.com/jFzvYM6rGY — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) November 21, 2020

Alors que la Géorgie racontait ses votes, les manifestations devant la capitale à Atlanta ces derniers jours ont attiré certains des plus fervents partisans de Trump, notamment la personnalité médiatique de droite Nick Fuentes et le polémiste controversé d’Infowars Alex Jones. Manifestant devant le bâtiment jeudi, Fuentes a déclaré: «Ils essaient de certifier le résultat demain afin de pouvoir voler les élections en Géorgie et voler tout cela.

Le recomptage de la Géorgie n’a pas certifié les signatures des bulletins de vote sur les listes électorales, ni vérifié les adresses sur les bulletins de vote par la poste. Bien que Kemp ait certifié les résultats du recomptage, Jenna Ellis – l’une des avocates de la campagne Trump – a déclaré par la suite que la campagne continuerait à «rechercher toutes les options juridiques pour garantir que seuls les bulletins légaux soient comptés».

Parmi les écarts cités par la campagne Trump figurent le taux de rejet sans précédent des bulletins de vote par la poste de l’État, des marges «improbables» pour Biden trouvées lors du recomptage et des témoignages assermentés sur ce qui semblait être des lots de bulletins de vote imprimés en faveur le démocrate.

Source : RT