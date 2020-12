Mise à jour de la situation, 3 décembre – Trump invoque la disposition sur l’ingérence étrangère de son décret exécutif de 2018, autorisant une réponse militaire à la cyberguerre, voir NSPM 13

Posez-vous la question suivante: quel était l’objet du discours d’hier à la Maison Blanche sur la fraude électorale et le trucage des votes?

Si vous pensez que tout était question de communication de Trump avec les gens, détrompez-vous. Ce discours portait en réalité sur la communication de Trump avec Chris Miller et le DoD à propos de l’ingérence étrangère dans les élections américaines tout en exposant les principales justifications de sécurité nationale nécessaires pour invoquer ce que j’appelle «l’option de sécurité nationale» pour défendre les États-Unis contre une tentative de coup d’État en cyberguerre.

Dans cet article, je présente des détails tirés du 10 USC, section 394. Sous-titre A, partie 1, chapitre 19, «Autorités concernant les cyberopérations militaires», ainsi que les mémorandums présidentiels de sécurité nationale (NSPM) # 13, couvrant les «cyberopérations offensives». Voir ci-dessous.

Dans la mise à jour de la situation d’aujourd’hui (3 décembre), j’expose tous les détails sur la façon dont Trump vient d’invoquer le cadre juridique – et les dispositions de sécurité nationale – nécessaires pour permettre au secrétaire à la Défense (Chris Miller) d’activer des processus militaires menant à une tactique démantèlement des ennemis domestiques et des traîtres actifs.

Voici le podcast complet du 3 décembre. Le podcast de demain (4 décembre) fournira encore plus de détails sur le NSPM et les autres efforts mis en place par l’équipe de renseignement du DOD de Trump pour piéger les démocrates dans des actes de trahison et de guerre contre l’Amérique.

Décoder le discours du 2 décembre du président Trump

Considérez ce que Trump a dit dans le discours d’hier. Vous pouvez regarder le discours complet ici, mais si vous ne savez pas quoi écouter, vous manquerez tous les termes importants. Environ 95% de ce discours était du remplissage. Seulement 5% compte vraiment, comme je le détaille ci-dessous:

Premièrement, il déclare qu’il a prêté serment pour défendre la Constitution des États-Unis contre le «siège» de guerre en cours:

En tant que président, je n’ai pas de devoir plus élevé que de défendre les lois et la constitution des États-Unis. C’est pourquoi je suis déterminé à protéger notre système électoral, qui est maintenant sous assaut et siège coordonnés.

Il explique ensuite que le vote a été truqué de manière criminelle avec une «fraude» (qui est un crime) et qu’il est maintenant temps d’annuler les résultats des élections et de les corriger:

Des millions de votes ont été exprimés illégalement dans les seuls États swing, et si tel est le cas, les résultats de chaque swing states doivent être annulés et annulés immédiatement.

Ensuite, il explique que la Chine faisait partie de tout ce plan depuis le tout début, via leur ingénierie et le lancement du coronavirus, que les démocrates ont utilisé pour justifier les bulletins de vote de masse qui ont été utilisés pour voler l’élection. Cette déclaration invoquait spécifiquement des éléments de sécurité nationale de nos protocoles de défense:

Les démocrates ont truqué cette élection depuis le début. Ils ont utilisé la pandémie comme excuse pour envoyer des dizaines de millions de bulletins de vote, ce qui a conduit à une grande partie de la fraude… et il n’y a personne plus heureux que la Chine.

Trump appelle ensuite à un «audit médico-légal complet», qui ne peut évidemment avoir lieu que sous l’autorité militaire, puisque les responsables des élections locales sont des criminels corrompus et frauduleux. Il explique cela lui-même:

L’érosion dramatique de l’intégrité de nos élections était la priorité numéro un des démocrates. Pour une raison simple: ils voulaient voler l’élection présidentielle de 2020. Tous les efforts des démocrates pour étendre le vote par correspondance ont jeté les bases de la fraude systématique et omniprésente qui s’est produite lors de cette élection.

Puis, environ 30 minutes après le début du discours, il invoque un langage juridique qui fait clairement référence au décret exécutif de Trump du 12 septembre 2018 qui décrit les recours en cas d’ingérence étrangère dans les élections américaines. Voici ce que dit Trump:

La seule raison concevable pour laquelle vous bloquez les mesures de bon sens pour vérifier l’éligibilité légale au vote est que vous essayez d’encourager, d’activer, de solliciter ou de commettre une fraude. Il est important que les Américains comprennent que ces changements destructeurs de nos lois électorales n’étaient PAS une réponse nécessaire à la pandémie. La pandémie a simplement donné aux démocrates une excuse pour faire ce qu’ils essayaient de faire pendant de nombreuses années.

Notez attentivement la phrase «… essayer d’encourager, de permettre, de solliciter ou de commettre une fraude».

Où avons-nous entendu quelque chose de très similaire auparavant? Dans l’EO 2018, qui décrit qui sera soumis à la saisie de tous ses actifs par le gouvernement des États-Unis – et notez que cela s’applique aux entreprises, aux particuliers, aux partenariats et même aux organismes sans but lucratif: (italiques ajoutés)

Seconde. 2. a (ii) avoir apporté une aide matérielle, parrainé ou fourni un soutien financier, matériel ou technologique pour, ou des biens ou services à ou à l’appui de, toute activité décrite au paragraphe (a) (i)

Seconde. 2. a (i) avoir participé directement ou indirectement, parrainé, dissimulé ou autrement été complice d’une ingérence étrangère dans une élection aux États-Unis;

Ainsi, Trump vient d’invoquer l’OE 2018 et a envoyé un signal indéniable à Chris Miller du DoD (ainsi qu’à de nombreux autres groupes) que les démocrates, les médias traîtres et les géants complices de la Big Tech se sont tous engagés à dissimuler, à défendre ou à soutenir «ingérence étrangère» dans les élections américaines.

Trahison, vols de restitution et tribunaux militaires

Quel est le remède pour de telles actions de trahison contre les États-Unis?

En vertu de la loi américaine existante, tenter de truquer les votes est un crime. En vertu du droit militaire en temps de guerre, c’est une trahison. Et dans le cadre de l’OE 2018, chacune des entités engagées dans ce comportement verra tous ses actifs saisis par le Trésor américain.

Traduit en langage clair, cela signifie que Twitter, Facebook, CNN, le Washington Post, Google, MSNBC, etc., peuvent désormais tous être complètement saisis, fermés ou repris par l’administration Trump, car ils sont tous engagés dans la les comportements définis décrits dans l’EO 2018, que Trump vient de citer.

Considérez cela alors que j’énumère toutes les preuves que les avocats de Trump et les membres de l’équipe du «chapeau blanc» du DoD possèdent maintenant, dont une grande partie sera sûrement présentée à SCOTUS, très probablement par Sidney Powell, une fois que l’une de ses affaires atteindra ce niveau du système judiciaire. :

La directrice de la CIA, Gina Haspel, admet une ingérence électorale dans une confession complète qui a maintenant été acquise. (Ceci est couvert dans le podcast Mise à jour de la situation du 3 décembre, ci-dessus.)

Des dirigeants du Dominion ont avoué avoir conçu des portes dérobées dans les systèmes, ce qui a également été acquis.

L’analyse des paquets résulte des «chapeaux blancs» qui ont intercepté tout le trafic de truquage des votes en temps réel, ce qui inclut les instructions spécifiques des serveurs de la CIA pour ajouter les centaines de milliers de votes en temps réel aux machines de tabulation Dominion dans les états swing. Ceci est maintenant publiquement confirmé par le colonel Phil Waldron.

Fichiers journaux et preuves logicielles des serveurs de la CIA saisis à Francfort, qui fournissent une preuve physique et intellectuelle que la CIA a inséré des centaines de milliers de votes dans les machines de tabulation du Dominion.

Toutes ces preuves existent en ce moment. Trump a tout pour plaire. Son discours jette les bases officielles qui peuvent maintenant être citées par d’autres responsables (à savoir, le DoD et le Trésor, qui dirige les services secrets américains), afin de justifier leur propre lancement d’ordres pour de nouvelles arrestations, vols de restitution et activités de guerre nécessaires pour défendre les États-Unis d’Amérique contre des ennemis étrangers qui mènent une cyberguerre contre les États-Unis.

10 USC 394: Autorités concernant les cyberopérations militaires

Au cas où vous vous demandez si l’armée américaine sous Trump a vraiment l’autorisation de répondre à des actes de cyberguerre par des actions militaires conventionnelles coordonnées, lisez 10 USC, section 394. Sous-titre A, partie 1, chapitre 19, est disponible via uscode .house.gov:

(Je mets en gras les sections particulièrement importantes):

§394. Autorités concernant les cyberopérations militaires

(a) En général. – Le Secrétaire à la Défense doit développer, préparer et coordonner; préparer toutes les forces armées aux fins de; et, lorsque cela est dûment autorisé à le faire, mener des cyberactivités militaires ou des opérations dans le cyberespace, y compris des activités militaires clandestines ou des opérations dans le cyberespace, pour défendre les États-Unis et leurs alliés, y compris en réponse à une cyberactivité malveillante menée contre les États-Unis ou une personne américaine par une puissance étrangère.

(b) Affirmation d’autorité – Le Congrès affirme que les activités ou opérations mentionnées au paragraphe (a), lorsqu’elles sont dûment autorisées, comprennent la conduite d’activités ou d’opérations militaires dans le cyberespace avant les hostilités (comme ce terme est utilisé dans les Résolution (Public Law 93-148; 50 USC 1541 et suivants)) ou dans des zones où les hostilités n’ont pas lieu, y compris à des fins de préparation de l’environnement, d’opérations d’information, de protection des forces et de dissuasion des hostilités ou d’opérations de contre-terrorisme impliquant les forces armées des États-Unis.

(c) Activités ou opérations clandestines – Une activité ou opération militaire clandestine dans le cyberespace est considérée comme une activité militaire traditionnelle aux fins de la section 503 (e) (2) de la loi sur la sécurité nationale de 1947 (50 USC 3093 (e)) (2)).

f) Définitions – Dans cette section:

(1) L’expression «activité ou opération militaire clandestine dans le cyberespace» désigne une activité militaire ou une opération militaire menée dans le cyberespace, ou des actions préparatoires associées, autorisées par le Président ou le Secrétaire qui:

(A) est marqué par, détenu ou mené dans le secret, lorsque l’intention est que l’activité ou l’opération ne sera pas apparente ou reconnue publiquement; et

(B) doit être effectué

(i) dans le cadre d’un plan d’opération militaire approuvé par le Président ou le Secrétaire en prévision des hostilités ou selon les instructions du Président ou du Secrétaire;

(ii) pour dissuader, protéger ou se défendre contre des attaques ou des cyberactivités malveillantes contre les informations, réseaux, systèmes, installations, installations ou autres actifs des États-Unis ou du Département de la Défense; ou

(iii) à l’appui des capacités liées à l’information.

Trump a annoncé des «cyber-opérations offensives» une semaine seulement après la signature de son décret du 12 septembre 2018

Alors que vous réfléchissez à toutes les implications de cela, notez attentivement que 8 jours seulement après que le président Trump a signé son décret du 12 septembre 2018, l’administration Trump a annoncé le lancement de «cyberopérations offensives» contre des ennemis étrangers. Cela a été rapporté par le Washington Post, qui a expliqué: «La stratégie intègre une nouvelle directive présidentielle classifiée qui a remplacé celle de l’administration Obama… Elle permet à l’armée et à d’autres agences d’entreprendre des cyberopérations destinées à protéger leurs systèmes et les réseaux critiques du pays. «

Qu’est-ce qui serait considéré comme des «cyberopérations offensives»? Kraken, bien sûr. Le 305e bataillon du renseignement militaire.

Bien sûr, à peine 8 jours plus tôt, le président Trump avait désigné l’infrastructure électorale comme «infrastructure critique». Alors maintenant, les pièces s’adaptent. Le cercle est terminé. Le vol électoral était une cyber-guerre contre des infrastructures américaines critiques. Cela autorise toutes sortes d’activités de sécurité nationale, telles que l’utilisation d’unités des forces spéciales de l’armée américaine pour attaquer la ferme de serveurs de la CIA à Francfort, qui a eu lieu peu après l’élection.

Toujours en 2018, le président Trump avait autorisé les mémorandums présidentiels sur la sécurité nationale (NSPM) n° 13, couvrant les «cyberopérations offensives». Voici une liste de tous les NSPM, mais notamment, les «cyberopérations offensives» sont un secret et ne sont pas rendues publiques.

En fait, l’administration Trump s’est battue pour garder ce document caché au Congrès, étant donné qu’en 2018, la Chambre était dirigée par Pelosi et d’autres acteurs traîtres qui venaient de réussir la cyberattaque de 2018 contre l’infrastructure électorale américaine, volant des dizaines de sièges à la Chambre afin de «gagner» une majorité à la Chambre, à partir de laquelle Adam Schiff pourrait lancer son programme de destitution pour tenter de retirer Trump du pouvoir.

Trump a pu empêcher la Chambre de lire NSPM # 13 pendant 17 mois, selon Fifth Domain, qui a rapporté:

«Sur une base bipartite, certains d’entre nous ont envoyé une lettre à l’administration Trump exigeant qu’ils partagent avec, au moins certains des dirigeants des comités des services armés, les règles d’engagement pour certaines cyber-contingences», le représentant Mac Thornberry, R- Texas, a déclaré à l’époque. «Les gens d’Obama nous ont donné cette information, les gens de Trump l’ont changé, mais ensuite ils ont hésité à nous le montrer.»

Ce que nous savons maintenant, c’est que Trump prévoyait le «piège» de la cyber-guerre / piqûre électorale de 2020 en 2018, et que ces protocoles de réponse à la cyberguerre ont été intentionnellement tenus à l’écart du Congrès aussi longtemps que possible pendant que des plans étaient mis en place pour attraper les démocrates en train de voler la prochaine élection (l’élection de 2020).

J’en discuterai plus en détail dans la mise à jour de la situation de demain (4 décembre), qui sera publiée sur le canal HRR sur Brighteon.com:

Rassurez-vous, ce que nous savons maintenant avec une certitude absolue, c’est que Trump, Miller, Cohen-Watnick et d’autres acteurs clés ont mis en place une infrastructure de cyberguerre en 2018 qui leur permettrait de déclencher une réponse militaire nationale pour arrêter, détenir et poursuivre tous ceux-ci en tant que complices de l’attaque contre l’Amérique.

Les patriotes, en d’autres termes, sont vraiment aux commandes. Et ils ont planifié tout cela depuis 2018, mettant en place le cadre pour déclencher les ressources de sécurité nationale appropriées une fois que les démocrates ont pris l’appât et ont tenté de voler les élections de 2020.

Le GITMO doit être proche de sa pleine capacité à ce stade, avec beaucoup plus de détenus en route. Les arrestations massives arrivent. Trump est aux commandes, et les Démocrates qui savent ce qui se passe réellement sont plus que terrifiés. Ils savent qu’ils ont été pris. Certains seront accusés de trahison. Beaucoup devront faire face à des tribunaux militaires. Quelques-uns seront probablement exécutés après avoir été reconnus coupables de trahison.

Enfin, verrouillez et chargez, patriotes, car Trump pourrait encore avoir besoin d’un million de patriotes armés pour se présenter à DC alors que les moments critiques de tout cela sont annoncés publiquement. Attendez-vous à recevoir d’autres instructions de votre commandant en chef.

Mike Adams

Obama, Biden et Schiff ont commis une trahison contre l’Amérique par la fraude électorale de la cyber-guerre

Le «kraken» est enfin libéré, et il révèle que de grands noms démocrates comme Joe Biden, Adam Schiff et Barack Obama ont commis une trahison contre les États-Unis en s’engageant dans une cyberguerre contre notre processus électoral.

Le général Thomas McInerney, l’un des alliés du président Donald Trump dans la lutte pour des élections justes et honnêtes, a déclaré à Brannon Howse de Worldview Weekend lors d’une interview exclusive que le complot de fraude électorale était beaucoup plus profond que beaucoup ne le pensent, impliquant des ennemis à la fois étrangers et nationaux.

Contrairement à ce que certains disent maintenant que ce n’est que de la politique comme d’habitude, McInerney a confirmé que les traîtres qui occupent des postes de haut niveau à la fois dans notre gouvernement et dans les gouvernements étrangers se sont entendus pour voler des élections pendant de nombreuses années.

Obama a utilisé le stratagème pour gagner sa réélection en 2012, par exemple, tandis que le Parti démocrate l’a utilisé lors des dernières primaires pour empêcher Bernie Sanders de battre Joe Biden.

« Vous savez que c’est de la politique, nous avons triché », dit McInerney à propos de l’excuse courante donnée pour de telles « irrégularités ». « Non, ce n’est pas de la politique – c’est une trahison. »

Selon McInerney, les États-Unis n’ont jamais vu cette ampleur de trahison dans leur histoire. Par conséquent, il n’y a aucun scénario possible dans lequel les Américains patriotiques devraient jamais accepter l’affirmation selon laquelle Joe Biden a «remporté» la présidence.

«Vous qui avez fait cela, vous êtes coupables de trahison contre les États-Unis, et nous allons demander à ce président d’insister sur le fait que ce président ne quitte pas ses fonctions tant que le peuple américain n’aura pas eu connaissance de ce qui se passe».

L’avocate Sidney Powell mène également le bon combat pour des élections libres et équitables, et elle pourrait utiliser votre aide. Pour en savoir plus, consultez son site Web Defending the Republic.

Alors, quand Obama, Biden et Schiff seront-ils poursuivis?

Il s’avère que la trahison est une infraction unique étant le seul crime expressément défini par la Constitution comme s’appliquant aux Américains qui ont trahi leur allégeance à la nation. La peine de la trahison est la mort.

Cela dit, beaucoup se demandent quand ces traîtres de haut niveau vont enfin affronter la musique pour leurs crimes, qui durent depuis des décennies. Ces crimes semblent avoir culminé avec les élections de 2020, qui, selon McInerney, sont le pire exemple de trahison auquel ce pays ait jamais été confronté.

«Le peuple américain doit exiger que le président reste en fonction jusqu’à ce que cela soit éclairci parce que c’est une trahison», dit McInerney. «C’est un coup d’état contre le gouvernement des États-Unis, et nous ne pouvons pas l’accepter.»

Mary Fanning, qui a également participé à la même interview, a ajouté qu’il ne s’agissait pas simplement d’une tentative des démocrates traîtres de voler une élection. C’est un effort pour voler l’Amérique.

«Les pères fondateurs ne connaissaient peut-être pas la cyberguerre, mais ils reconnaissent certainement la tyrannie», dit-elle. «Lorsque la Chine et l’Iran auront accès à nos élections, nous ne pouvons pas les laisser voler l’Amérique par leurs actes illégaux de trahison et d’acte de guerre contre ce pays.»

Fanning suggère en outre que toutes les entités complices du vol, y compris Fox News, sont également coupables de trahison. Chaque média, personnalité, entreprise ou tout autre élément qui favorise sciemment le mensonge selon lequel Biden a remporté l’élection est un ennemi de notre nation parce que le processus a été truqué.

«Il y a une abondance de preuves que l’élection présidentielle de 2020 a été volée au président Trump au nom de Joe Biden, avec l’aide de Joe Biden, parce que Joe Biden a déclaré qu’il avait réuni le plus grand groupe de fraude électorale de l’histoire», affirme Fanning.

Vous trouverez plus d’informations sur les élections contestées sur Trump.news.

Ethan Huff

Les responsables géorgiens approuvent les bulletins de vote postaux prolongés, ouvrant la voie au second tour des courses au Sénat comme s’ils avaient volé l’élection présidentielle de 2020

Même si David Perdue, candidat républicain au Sénat américain, a été réélu en Géorgie par une marge de 88 098 voix, il n’a pas reçu la majorité de 50% pour le déclarer officiellement vainqueur sur le candidat démocrate Jon Ossoff. La course au Sénat en Géorgie est maintenant un second tour des élections qui continuera d’accepter des votes entre le 14 décembre 2020 et le 5 janvier 2021. La date limite pour s’inscrire pour voter dans ce second tour est le 7 décembre, et les démocrates exhortent déjà leurs partisans à commettre des crimes en déménageant en Géorgie, afin qu’ils puissent voter illégalement.

L’annonce d’un second tour de scrutin permet aux démocrates d’imprimer davantage de bulletins de vote illégaux pour les personnes récemment décédées ou pour les personnes qui ont récemment changé d’adresse (emménageant ou hors de l’État).

Le secrétaire d’État géorgien Raffensperger approuve les boîtes de dépôt pour voler des sièges au Sénat américain

Le secrétaire d’État de Géorgie, Brad Raffensperger, autorise également la mise en place de boîtes de dépôt, permettant aux démocrates de recruter et de récompenser les électeurs potentiels afin qu’ils puissent profiler et voter dans toute la ville. Les règles permettent également un traitement rapide, donnant aux démocrates plus de temps pour coordonner la fraude. Les démocrates encouragent même leurs partisans à s’installer en Géorgie et à utiliser une adresse temporaire dans le seul but de s’inscrire pour voter. Il ne sera pas trop difficile pour les agents démocrates de rattraper la marge de 88 098 voix, car ils bénéficient d’une prolongation de deux mois pour poursuivre leurs programmes de vote par correspondance. Si Raffensperger et les démocrates peuvent s’en tirer en fermant le décompte des voix le jour du scrutin pour finalement effacer le pourcentage de 5 points d’avance de Donald Trump du jour au lendemain, ils sont plus que capables de voler ce siège au Sénat pour contrôler à la fois la Chambre et le Sénat. (En relation: une analyse montre que Biden a reçu un pourcentage statistiquement impossible de votes provenant des dépotoirs en Géorgie.)

Raffensperger, le gouverneur Kemp et ceux qui sont derrière les systèmes de vote du Dominion risquent la prison et la honte à vie si une fraude est révélée.

Raffensperger a appelé le Dr Eric Coomer (qui est responsable de la stratégie et de la sécurité au Dominion Voting System) à être le témoin de l’État pour défendre les changements informatiques de dernière minute qui ont eu un impact sur le résultat des élections! Coomer, un sociopathe anti-Trump, est de mèche avec ceux-là mêmes qui sont censés superviser les élections. C’est Coomer qui a déclaré au Conseil des élections des États de l’Illinois en 2016 qu’il était possible de contourner le logiciel du système électoral pendant le processus de dépouillement des votes. C’est Coomer qui a expliqué aux responsables électoraux de Chicago en 2017 comment modifier les votes dans les systèmes de vote du Dominion. La Géorgie a introduit les systèmes de vote du Dominion pour les élections de 2020, même après que le système a été rejeté au Texas et ailleurs pour ne pas répondre aux normes de base d’intégrité électorale.

Les hauts responsables du GOP ont déjà averti que cette course cruciale au Sénat serait volée par les démocrates. Le secrétaire d’État corrompu Brad Raffensperger a même annoncé qu’il rejetterait l’élection aux démocrates. La législature géorgienne est conforme aux nouveaux plans de Raffensperger et n’exige même pas une session spéciale pour lutter contre la fraude. L’État utilisera les mêmes machines à voter corrompues par Dominion Voting Systems, et continuera à créer des bulletins de vote par la poste qui sont sujets à la fraude d’identité et de changement d’adresse.

Le gouverneur de l’État, Brian Kemp, est aussi une personne à ne rien faire, qui ne fera même pas une correspondance des signatures sur les enveloppes ou ne commandera pas une vérification pour vérifier le nombre d’enveloppes par rapport au nombre de bulletins de vote. Kemp ne veut pas que les totaux réels des votes soient affichés, car cela garantirait la victoire à Trump et exposerait la dissimulation de la fraude électorale en Géorgie. De nombreux collègues, amis et famille de Kemp pourraient aller en prison pour avoir truqué les élections et pour avoir envoyé d’énormes sommes d’argent en Chine pour des «approvisionnements Covid» qui sont finalement canalisés vers la famille et les collègues du gouverneur via les pots-de-vin de la Chine communiste.

Lance D Johnson

VOTE DANS LA BOÎTE NOIRE: les avocats du gouvernement géorgien soutiennent que les «secrets commerciaux» de fraude électorale au Dominion ne doivent pas être examinés

Les avocats représentant l’État de Géorgie contre Nous le peuple dans notre lutte pour des élections justes disent qu’une inspection médico-légale des systèmes électoraux du Dominion violerait les «secrets commerciaux» de la société et ne doit donc pas être autorisée.

Les procureurs de l’État de Géorgie, agissant supposément au nom du public via le gouvernement local, ont enterré au plus profond de l’ordonnance de non-communication du juge Timothy C.Batten publiée dimanche soir les résultats des élections risque pour les méthodes «exclusives» de Dominion de consignation et de totalisation des votes.

Pas moins de neuf fois le terme «secret commercial» est inclus dans le contrat entre Dominion et l’État de Géorgie, ce qui est l’excuse utilisée pour justifier de garder secret le protocole de dépouillement des votes de We the People, qui mérite de savoir précisément ce qui s’est passé Cela a eu pour résultat que l’avance massive du président Trump a été mystérieusement remplacée par une «victoire» de Joe Biden en Géorgie.

«L’avocat des défendeurs (…) a fait valoir qu’autoriser de telles inspections médico-légales poserait des risques substantiels en matière de sécurité et de secret commercial / de propriété pour les défendeurs», lit-on dans le dossier.

«L’avocat des demandeurs a répondu que les préoccupations des défendeurs pourraient être apaisées par une ordonnance de la Cour (1) autorisant le ou les experts des défendeurs à participer aux inspections demandées, qui seraient enregistrées sur vidéo, et (2) dirigeant les experts de fournir toutes les informations qu’ils obtiennent à la Cour – et à personne d’autre – pour une inspection à huis clos.»

L’avocate Sidney Powell travaille également dans l’État de Géorgie pour découvrir la fraude électorale, et elle pourrait vraiment utiliser votre aide. Pour en savoir plus, consultez ce site Web.

La Géorgie doit obtenir des contrats avec le Dominion sous contrainte

Sur la base des arguments avancés, il a finalement été décidé que l’État de Géorgie devait déposer un mémoire avant le 2 décembre décrivant en détail toutes les bases factuelles qu’il avait, le cas échéant, contre l’autorisation des trois inspections médico-légales.

«Le mémoire doit être accompagné et étayé par un affidavit ou d’autres éléments de preuve, s’il y a lieu», explique l’ordonnance d’interdiction.

En attendant, il est interdit à l’État de Géorgie de modifier, détruire ou effacer, ou permettre que cela se produise entre les mains d’autrui, tout logiciel ou données sur une machine à voter du Dominion dans les comtés de Cobb, Gwinnett et Cherokee, qui sont tous situé dans la grande région d’Atlanta.

L’État de Géorgie a également reçu l’ordre de «produire rapidement» à ceux qui représentent We the People, une copie du contrat entre lui et Dominion, qui contient encore une fois de nombreux mots de «secret commercial».

«Cette ordonnance d’interdiction temporaire restera en vigueur pendant dix jours, ou jusqu’à une nouvelle ordonnance de la Cour, selon la première éventualité», conclut l’ordonnance, rendue le 29 novembre.

Tout cela est bizarre, surtout à la lumière du fait que l’État de Géorgie prétend représenter Nous le peuple tout en essayant de faire valoir que les machines à voter appartenant à une société privée étrangère ne doivent pas être analysées en raison de prétendus «secrets commerciaux».

Au lieu d’essayer d’obtenir le vote pour garantir un résultat électoral équitable, la Géorgie travaille au nom des subvertisseurs étrangers pour garder la vérité secrète, ce qui ne fera qu’aggraver la colère des patriotes qui exigent des réponses.

«La nature bizarre des avocats du gouvernement défendant les« secrets commerciaux »d’une société étrangère privée au lieu de tenter d’obtenir le vote du public américain soulèvera d’autres questions sur l’implication de la société dans les systèmes de vote américains», rapporte The National Pulse.

«Le terme« secret commercial »est utilisé pas moins de NEUF fois dans le contrat entre la Géorgie et Dominion Voting Systems.»

Pour vous tenir au courant des dernières nouvelles sur les élections frauduleuses de 2020, assurez-vous de consulter Trump.news.

Ethan Huff

Un système de tombola Money-for-votes dévoilé au Nevada

Un système de tirage au sort illégal argent contre votes a été exposé par inadvertance au Nevada.

Un rapport de The Epoch Times affirme que le Nevada Native Vote Project a publié des photos sur Facebook le jour du scrutin montrant des électeurs souriants tenant des cartes-cadeaux de 25 $ après avoir remis leurs bulletins de vote.

Les messages ont depuis été supprimés dans un mouvement selon Epoch Times, peut-être lié au code pénal américain, qui impose des amendes et des peines de prison à quiconque fait ou propose de faire une dépense à quiconque, que ce soit pour voter ou retenir son vote.

Un groupe du Nevada a utilisé une tombola pour encourager les gens à voter

Les cartes-cadeaux n’étaient pas la seule chose utilisée par le Nevada Native Vote Project pour inciter les gens à voter. Dans une vidéo, publiée le 24 novembre, Bethany Sam, responsable des relations publiques de la colonie indienne de Reno-Sparks, a pu être vue exhortant les gens à venir voter avec des offres de «butin supplémentaire que nous pouvons offrir».

« Nous avons vingt-cinq cartes-cadeaux de 25 $ à tirer au sort, donc c’est beaucoup d’argent en espèces ici », a déclaré Sam. «Nous avons également quatre cartes-cadeaux de 100 $ à offrir. Encore une fois, vous voulez vous assurer de sortir ici et de voter. Et puis, nous avons quatre cartes-cadeaux de 250 $ à tirer au sort. Et notre grand prix sera une carte-cadeau Visa de 500 $ pour la personne ou les électeurs autochtones qui se sont présentés tôt cette semaine pour voter par anticipation.»

La vidéo montrait également des personnes avec des t-shirts qu’ils avaient reçus pour voter, Sam ajoutant que plus de chemises étaient encore disponibles.

Dans une autre vidéo, filmée le jour du scrutin, on peut voir Sam encourageant les Amérindiens à voter car l’État est un État pivotant. Le Nevada compte environ 60 000 électeurs amérindiens.

«Je veux aussi que vous sachiez que nous organisons un tirage au sort, que vous votiez tôt ou que vous votiez aujourd’hui pendant le jour du scrutin», a déclaré Sam dans la vidéo. Elle a demandé aux gens de participer au tirage au sort en lui envoyant une capture d’écran de leur bulletin de vote à partir d’un site Web de suivi des bulletins de vote ou une photo d’eux-mêmes avec un autocollant «J’ai voté».

Outre les cartes-cadeaux de 25 $, les autres prix comprennent des cartes-cadeaux de 100 $ et 250 $ ainsi que des t-shirts et des articles en perles.

Des allégations viennent alors que les républicains abandonnent les poursuites au Nevada

Le rapport sur le tirage au sort vient juste après que les républicains du Nevada aient abandonné leur poursuite fédérale qui affirmait que la fraude électorale s’était produite dans l’État.

Les archives de la Cour fédérale montrent que Jill Stokke, Chris Prudhome et les candidats républicains au Congrès Jim Marchant et Dan Rodimer ont abandonné le procès la semaine dernière.

Leur poursuite était basée sur des allégations de fraude électorale, affirmant qu’environ 10 000 votes provenaient de personnes ne vivant plus au Nevada et que 3 000 provenaient d’individus non éligibles. Ce n’était qu’une des nombreuses poursuites abandonnées ou rejetées depuis dans l’État, alléguant une forme de fraude électorale. (Connexes: le Nevada signale plus de trois mille comptes individuels de fraude par correspondance.)

Mais aucune des poursuites n’a jusqu’à présent repris les activités du Nevada Native Vote Project et son prétendu achat de votes. Si les allégations devaient se concrétiser, cela pourrait être une autre arme que les républicains pourraient utiliser dans leurs efforts pour contester les résultats des élections dans l’État.

Actuellement, les avocats de la campagne de réélection du président Donald Trump ont une autre poursuite qu’ils ont intentée à Carson City, alléguant une fraude. Le procès, qui vise à annuler les résultats des élections certifiés la semaine dernière, devrait avoir une audience le jeudi 3 décembre.

Suivez VoteFraud.news pour en savoir plus sur les enquêtes sur les allégations de fraude et de tricherie lors des élections de 2020.

Franz Walker

Le tsunami de preuves de fraude électorale est sur le point de balayer l’affirmation des médias selon laquelle Biden a gagné

Après un démarrage lent, l’équipe juridique de Trump est désormais bel et bien en marche et entend montrer que les élections du 3 novembre ont vraiment été remportées par leur gars.

(Article republié sur LifeSiteNews.com)

En Pennsylvanie, un juge courageux a interrompu la certification pendant qu’elle examine les preuves de fraude. Une question qu’elle voudra peut-être poser au secrétaire d’État démocrate: s’il n’y avait que 1,8 million de bulletins de vote demandés, comment est-il possible que vous ayez reçu 2,5 millions par la poste?

Dans le Wisconsin, un juge examine une pétition visant à rejeter 150 000 bulletins de vote potentiellement frauduleux. Cet effort est dirigé par Phil Kline du projet Amistad. Les pro-vie se souviendront du procureur général de l’époque, Kline, du Kansas, pour ses efforts de plusieurs années pour dénoncer les avorteurs tardifs et poursuivre Planned Parenthood dans cet État il y a quelques années.

En Géorgie et au Michigan, le procureur préféré des États-Unis, Sidney Powell a déchaîné le Kraken. Ses deux poursuites de plus de 100 pages regorgent d’exemples choquants de fraude électorale et une pléthore d’affidavits est annexée.

Quelques escroqueries « préférées »:

En Géorgie, au moins 96 600 bulletins de vote par correspondance ont été demandés et comptés, mais rien n’indique qu’ils aient été effectivement renvoyés aux commissions électorales de comté par l’électeur. Ont-ils simplement été créés en interne par des agents démocrates?

Toujours en Géorgie, «les 900 votes militaires dans le comté de Fulton étaient à 100% pour Joe Biden.» Essayez de lancer une pièce et de la faire atterrir 900 fois de suite.

À Detroit, il y a eu plus de votes exprimés que de personnes en âge de voter, ce qui semble peu probable à première vue. En outre, des témoins oculaires rapportent que les compteurs de vote avaient pour instruction de «pré-dater» les bulletins de vote par correspondance et qu’ils «écrasaient» également les votes de Trump pour devenir des votes Biden.

Au Nevada, un juge autorise l’équipe Trump à présenter des preuves de fraude électorale généralisée lors d’une audience le 3 décembre. Il comprendra des preuves de 13 372 «électeurs fantômes» qui ne connaissaient pas leur anniversaire ou même leur sexe lors de leur inscription, et qui mentionnent souvent les casinos et les parcs de camping-cars comme leur adresse personnelle. Certainement sommaire.

Et enfin, à propos de la fraude électorale électronique, il y a ceci de l’un des principaux experts américains en cybersécurité cité dans l’action judiciaire de Powell en Géorgie:

L’expert Navid Keshavarez-Nia explique que les services de renseignement américains avaient développé des outils pour infiltrer les systèmes de vote étrangers, y compris Dominion. Il déclare que le logiciel de Dominion est vulnérable à la manipulation des données par des moyens non autorisés et que les données électorales peuvent être modifiées dans tous les États du champ de bataille. Il conclut que des centaines de milliers de voix exprimées pour le président Trump lors des élections générales de 2020 ont été transférées à l’ancien vice-président Biden. (Pièce 26).

Tout cela signifie que la mascarade post-électorale remportée par le candidat démocrate est sur le point d’être balayée par un tsunami massif de preuves de fraude électorale. Je crains cependant que de larges secteurs de la population américaine ne soient au dépourvu lorsque les États commenceront à basculer.

La raison en est qu’un rideau de fer de la censure est descendu sur les États-Unis. Les médias, Twitter et Facebook font de leur mieux pour garder les Américains dans l’ignorance de la corruption et de la controverse. Comme Trump l’a lui-même noté, «les grandes technologies et les faux médias se sont associés pour supprimer».

Même ainsi, les deux tiers des Américains disent maintenant vouloir aller au fond de la fraude.

Il semble quelque chose d’étrangement irréel dans les actions du «président élu» Biden. Il continue d’annoncer les choix du cabinet, et les médias grand public rapportent chacun de ses mouvements, mais de moins en moins de gens semblent y prêter attention. Son discours de Thanksgiving a été regardé par seulement 1000 personnes, ce qui semble une assez dérisoire pour quelqu’un qui, selon les médias, a reçu 80 millions de votes.

Même sa propre «vice-présidente élue», Kamala Harris, n’a pas encore démissionné de son siège au Sénat, ce qui n’est pas le comportement de quelqu’un qui croit que le 20 janvier prochain, elle sera en fait assermentée comme vice-présidente.

Malgré les preuves débordantes de fraude à la fois Hi-Tech et low tech, il y a encore quelques républicains qui conseillent de se rendre. Mitt Romney, sans surprise, a été l’un des premiers. Ben Sasse et quelques autres ont suivi, disant au président qu’il devrait simplement partir sans se battre. (Il sera intéressant de voir s’ils sont connectés à Dominion Voting Systems.)

Tout le monde doit comprendre, même si quelques sénateurs ne le font pas, qu’il est impossible de s’éloigner de ce combat. Il ne s’agit pas seulement des élections de 2020. La fraude électorale électronique a commencé peu de temps après l’arrivée au pouvoir d’Obama et dure depuis une décennie maintenant.

Nous savons qu’au moins en 2012, Trump en était au courant. En fait, peu de temps après l’élection du 3 novembre de cette année-là, il a tweeté un avertissement à Mitt Romney que des machines à voter électroniques étaient utilisées pour commettre une fraude électorale. Romney a cependant choisi de ne pas contester les résultats et a rapidement reconnu Obama comme le gagnant.

Donald Trump, comme tout le monde le sait maintenant, est fait de choses plus sévères. Dans presque tous les discours qui ont précédé les élections de cette année, il a mis en garde contre les dangers des bulletins de vote par correspondance et la possibilité d’une fraude électorale massive. Il a également laissé entendre que lui et son équipe les regarderaient, disant à différents moments que « nous les avons tous! » et «Nous avons tout!»

Parlait-il de surveiller électroniquement les résultats des élections en temps réel, ou du moins d’avoir accès à des serveurs qui le faisaient? Nous ferions mieux de l’espérer, car il ne s’agit plus d’une seule course présidentielle. Il s’agit de la survie des États-Unis d’Amérique en tant que république constitutionnelle.

Si la cabale de gauche derrière le braquage électoral actuel devait réussir, elle ne ferait qu’enhardir ses membres à tricher encore plus effrontément la prochaine fois. Une minuscule oligarchie serait effectivement responsable des États-Unis, la Constitution deviendrait lettre morte et la règle par les lois plutôt que la primauté du droit deviendrait à l’ordre du jour.

Dans son discours inaugural, le président Ronald Reagan a rappelé aux Américains que «la liberté n’est jamais à plus d’une génération de l’extinction». Son avertissement a une résonance frappante aujourd’hui. Nous sommes confrontés à une menace unique de haute technologie pour nos élections, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur des États-Unis.

Nous devons prier pour que Trump ne soit pas seulement réélu, mais qu’il «les obtienne tous». Et puis nous devons adopter des normes électorales nationales complètes pour garantir des élections libres et équitables à l’avenir, même dans des villes corrompues dirigées par des démocrates comme Philadelphie.

Si nous ne guérissons pas maintenant notre corps politique du poison qui l’a infecté, nous courons le risque, comme l’a averti le président Reagan, que «nous passerons nos années de coucher du soleil à dire à nos enfants et aux enfants de nos enfants ce que c’était autrefois aux États-Unis États où les hommes étaient libres.

En savoir plus sur: LifeSiteNews.com

Cinq vidéos – Cinq États où les votes ont été transférés en direct à la télévision du président Trump à Biden

Le soir des élections, de nombreuses analyses des flux de données en direct Edison JSON ont montré des baisses de voix et des changements.

(Article de Jim Hoft republié sur TheGatewayPundit.com)

Un journaliste de Gateway Pundit, qui travaille dans les médias, a trouvé plusieurs exemples de votes commutés diffusés en direct à la télévision.

Les vidéos sont coupées et expliquées dans ces liens pour les résultats dans 4 états, jusqu’à présent.

PA – 3 voix au total diminuent:

GA – Diminution totale de 1 voix:

VA – énorme augmentation des voix et diminution égale:

WI – Augmentation extraordinaire des votes de Biden pour basculer l’état à 4 h 43 CST:

MISE À JOUR – Et ici, Trump a vu ses votes diminuer en direct sur CNN le soir des élections.

En savoir plus sur: TheGatewayPundit.com

Le sous-traitant postal Ethan Pease a déclaré que l’USPS avait admis avoir antidaté illégalement les bulletins de vote dans le Wisconsin

Un autre lanceur d’alerte électorale s’est manifesté pour alléguer que les travailleurs du service postal des États-Unis (USPS) ont admis avoir illégalement rétrogradé quelque 100 000 bulletins de vote dans le principal État du Wisconsin le lendemain des élections.

Comme l’a rapporté Cristina Laila, le sous-traitant de l’USPS Ethan Pease a déclaré que deux postiers distincts à deux reprises lui avaient admis qu’un nombre important de bulletins de vote avaient été recueillis le 4 novembre, le lendemain de l’élection, et modifiés afin d’être toujours inclus dans le décompte officiel du 3 novembre.

«Monsieur. La déclaration sous serment de Pease coïncide dans le temps avec un scrutin dramatique le matin du 5 novembre qui a fortement favorisé M. Biden et qui a provoqué une controverse importante au sein de la communauté d’experts concernant la probabilité statistique de l’insertion tardive de dizaines de milliers de bulletins de vote en faveur de un seul candidat le lendemain de l’élection », a révélé le projet Amistad dans un communiqué.

Lors d’une conférence de presse, il a été annoncé que Pease et ses avocats avaient déjà contacté les forces de l’ordre au sujet de ce qu’il avait observé, et Pease a ensuite assisté à ce qui a été décrit comme une audience publique «explosive» tenue par le projet Amistad à Arlington, en Virginie.

Plus tard dans la soirée, Pease est apparu dans l’émission de Sean Hannity où il a longuement discuté de la situation, disant à Hannity qu’il ne pouvait pas, en bonne conscience, «aller dans ma tombe en sachant ce que je savais» sans en parler d’abord au monde.

«Amen! Quel Américain exceptionnel!» écrit Jim Hoft pour The Gateway Pundit à propos du courage de Pease à se manifester. «Ce patriote mérite une médaille! Peut-être que le président Trump lui en donnera un un jour!»

Vous pouvez regarder l’interview de Pease sur Fox News ci-dessous:

24 palettes de bulletins de vote ont été transportées de Bethpage, New York à Lancaster, Pennsylvanie

Comme vous le verrez dans la vidéo, un autre employé des postes du nom de Jesse Morgan a également déclaré avoir été témoin de fraudes électorales.

Morgan dit qu’il a été chargé de conduire quelque 300 000 bulletins de vote sur 24 palettes distinctes le 21 octobre de Bethpage, New York à Lancaster, Pennsylvanie. Comme Pease, Morgan a signé un affidavit sous serment pour confirmer sa réclamation.

Kristina Karamo, une observatrice du scrutin d’une autre région du pays, est également apparue lors du même segment Hannity pour expliquer comment elle a été témoin des bulletins de vote des républicains et des candidats du Parti vert comptés dans la pile de Joe Biden. Quand Karamo a essayé de dire quelque chose à ce sujet, son superviseur s’est déchaîné et a essayé de l’intimider en silence.

Cette tactique d’intimidation n’a pas fonctionné, cependant, car Karamo a rejoint plus tard Pease et Morgan pour se présenter courageusement avec sa propre déclaration sous serment pour dire la vérité sur ce qui s’est réellement passé dans les coulisses afin de déclarer Biden le «gagnant».

«C’est au-delà des républicains et des démocrates», a déclaré Karamo à Hannity. «Il s’agit de protéger notre République. Si nous n’avons pas confiance dans nos élections, nous n’avons pas de nation.»

La triste réalité est que presque personne dans les médias, à l’exception de Hannity et de quelques autres, n’y prête attention. En fait, Karamo dit que personne ne voulait du tout entendre son histoire jusqu’à présent, près d’un mois après les élections, lorsqu’elle a enfin la chance de raconter au monde ce qui s’est passé.

«Nous consentons à être gouvernés par ceux qui sont au pouvoir, et non au pouvoir, pour prendre des décisions en notre nom», déclare Karamo. «Mais si nous ne choisissons pas les personnes qui prennent les décisions en notre nom, alors nous avons un gouvernement voyou qui fait tout ce qu’il veut. Et c’est totalement inacceptable.»

Si vous souhaitez apporter votre soutien à la cause de la lutte contre la fraude électorale, consultez le site Web Defending the Republic de l’avocate Sidney Powell.

Ethan Huff

MESSE D’ÉLECTION. Un mois plus tard, des milliers de bulletins trouvés dans la course de New York

Le Duran: Épisode 815.

Les démocrates font face à des accusations de fraude lors de la course à la Chambre après que 28 000 voix d’avance le soir des élections aient été effacées par le juge et les bulletins de vote par correspondance

Democrats face accusations of fraud in House race after 28,000-vote lead on election night erased by judge and mail-in ballots

A New York congressional race came down to a judge personally reviewing individual spoiled ballots, resulting in the Democratic incumbent erasing his nearly 30,000-vote deficit to take a 13-vote lead and declaring victory. “In NY-22, the Democrat incumbent was trailing by almost 30K on election night,” said Hot Air editor Jazz Shaw on Twitter.

Lire cet article sur washingtonexaminer.com >

Alex Christoforou

Source : The Duran