INFORMATIONS RETENUES PAR LE CDC! 1170 MORTS suite à des vaccins COVID: presque deux fois plus de décès que dans VAERS

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Hier, nous avons signalé que le CDC avait effectué un autre vidage de données dans la base de données VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System), montrant que jusqu’au 4 février 2021, 12 697 événements indésirables avaient été enregistrés, dont 653 décès suite à des injections de vaccins expérimentaux COVID à ARNm par Pfizer et Moderna.

Après avoir publié cet article, un abonné de Health Impact News m’a envoyé un lien vers une page sur le site Web du CDC où ils signalent qu’au 11 février 2021, VAERS a reçu 1170 rapports de décès parmi des personnes ayant reçu un vaccin COVID-19.

La page, du moins au moment de sa publication aujourd’hui, se trouve ici: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html.

Nous avons capturé une capture d’écran de cette page et effectué quelques modifications éditoriales.

Cliquez sur l’image pour la voir en taille réelle. Édité par Health Impact News avec des modifications éditoriales, protégé par la liberté d’expression et la liberté de la presse dans le premier amendement de la Constitution américaine. Page originale ici.

Au cours des dernières semaines, le CDC a mis à jour lentement la base de données VAERS avec des vidages de données vendredi, juste avant le week-end et le début du cycle de nouvelles lent qui reprend généralement le lundi.

Le vendredi 29 janvier, leurs données VAERS ont rapporté 329 décès de personnes recevant l’une des injections expérimentales COVID à ARNm.

Le vendredi suivant, 5 février 2021, leurs données VAERS faisaient état de 501 décès. Une augmentation de 172 décès.

Hier 12 février 2021, les données du CDC VAERS faisaient état de 653 décès. Une augmentation de 152 décès.

Cela laisse toujours 517 décès non comptabilisés dans la base de données VAERS liés aux injections de COVID.

Pourquoi le CDC retient-il ces informations?

ZÉRO décès liés aux «vaccinations» COVID ??

L’une des déclarations les plus incroyables faites par le CDC sur cette page concernant les injections de COVID est qu’il n’a trouvé aucun lien parmi plus de 1100 décès signalés vers les injections à ARNm expérimentales de Pfizer et Moderna.

Les médecins du CDC et de la FDA examinent chaque rapport de cas de décès dès qu’il est notifié et le CDC demande des dossiers médicaux pour évaluer davantage les rapports. Un examen des informations cliniques disponibles, y compris les certificats de décès, l’autopsie et les résultats des dossiers médicaux, n’a révélé aucun lien avec la vaccination. Le CDC et la FDA continueront d’enquêter sur les rapports d’événements indésirables, y compris les décès, signalés au VAERS.

Comment quelqu’un pourrait-il croire cette déclaration non scientifique? Comment pourrait-on continuer à croire que le CDC est réellement préoccupé par la santé publique, et pas simplement un service marketing pour Big Pharma?

Voici ce que la FDA déclare dans ses directives pour les injections COVID à ARNm COVID expérimentales de Pfizer et Moderna:

Les événements indésirables graves sont définis comme:

• Mort;

• un événement indésirable mettant la vie en danger;

• Hospitalisation ou prolongation d’une hospitalisation existante;

• Une incapacité persistante ou importante ou une perturbation substantielle de la capacité de mener à bien les fonctions normales de la vie;

• Une anomalie congénitale / une malformation congénitale;

• Un événement médical important qui, sur la base d’un jugement médical approprié, peut mettre l’individu en danger et peut nécessiter une intervention médicale ou chirurgicale pour éviter l’un des résultats énumérés ci-dessus. (Source.)

Comment pourrait-on croire que sur 41 millions de doses d’injections expérimentales d’ARNm de COVID administrées aux États-Unis du 14 décembre 2020 au 7 février 2021, avec plus de 1100 décès signalés au VAERS (le nombre réel de décès est beaucoup plus élevé car ne sont pas tous rapportés dans VAERS), qu’aucune d’entre elles n’est liée à ces injections expérimentales qui n’ont même pas terminé les essais de phase 3 et ne sont même pas encore approuvées par la FDA?

Lisez certains des rapports que nous avons publiés au cours des dernières semaines (voir ci-dessous), en particulier des professionnels de la santé jeunes et d’âge moyen sans problème de santé antérieur qui meurent très peu de temps après avoir été injectés, et demandez-vous: Comment le CDC pourrait-il déterminer de manière concluante que le vaccin n’a pas causé cela?

Rappelez-vous, le CDC n’a même pas de catégorie pour les décès par vaccin à inscrire sur les certificats de décès, donc selon eux, personne n’est jamais mort des suites d’un vaccin, même si le gouvernement américain a versé des milliards de dollars en compensation aux blessures causées par le vaccin et les décès depuis 1986 et l’avènement du Programme national d’indemnisation des victimes de la vaccination. (Rapports trimestriels du DOJ disponibles ici.)

Histoire de la corruption et des conflits d’intérêts du CDC

J’ai souvent publié ces informations au cours des deux derniers mois, mais il convient de le répéter ici car apparemment, si peu de personnes dans le public sont conscientes de l’ampleur de la corruption au CDC.

Le CDC est le plus grand acheteur et distributeur de vaccins au monde, allouant chaque année plus de 5 MILLIARDS de dollars dans leur budget (fourni par les contribuables américains) pour acheter et distribuer des vaccins auprès de Big Pharma. Voir:

Le CDC devrait-il superviser la sécurité des vaccins lorsqu’ils achètent plus de 5 milliards de dollars de vaccins auprès de Big Pharma?

Pensez-vous que cela pourrait être un conflit d’intérêts?

Deuxièmement, le CDC détient plus de 56 brevets sur les vaccins et bon nombre de leurs scientifiques perçoivent des redevances sur la vente de vaccins. (Source.)

Pensez-vous que cela pourrait être un conflit d’intérêts?

Le CDC a une longue histoire de corruption, et au fil des ans, nombre de leurs propres scientifiques ont essayé de dénoncer cette corruption pour être réduits au silence. Voir une partie de notre couverture précédente sur la corruption CDC:

Les dénonciateurs scientifiques du CDC confirment la corruption au sein du CDC

Lanceur d’alerte du CDC: Le CDC a dissimulé le lien entre le vaccin ROR et l’autisme chez les garçons afro-américains

L’histoire de la fraude à la recherche du CDC concernant les vaccins et l’autisme

Pouvons-nous faire confiance au CDC? Le British Medical Journal révèle que le CDC ment sur ses liens avec les grandes sociétés pharmaceutiques

En outre, de nombreux administrateurs qui dirigent le CDC continuent à travailler pour Big Pharma après avoir terminé leur mandat au CDC. Voir:

Ancienne directrice du CDC qui a approuvé le vaccin Gardasil et est devenue chef de la division des vaccins de Merck nommée «Femme de l’année»

Si vous faites confiance au CDC pour protéger votre santé, vous faites confiance à un faux dieu et vous en subirez les conséquences.

Voyez maintenant que je suis Lui-même! Il n’y a pas de dieu à part moi. Je mets à mort et je ressuscite, j’ai blessé et je vais guérir, et personne ne peut délivrer de ma main. (Deutéronome 32:39)

Pour plus d’informations sur le CDC corrompu, lisez comment ils ont apparemment également manipulé les décès COVID:

Étude: Le CDC a enfreint la loi fédérale en manipulant les statistiques de décès COVID

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

Après la simulation du coronavirus de l’«événement 201» en 2019, le Forum économique mondial prévoit désormais une simulation de la «cyber pandémie» pour juillet 2021

De « Event 201 » à « Cyber ​​Polygon »: la simulation par le WEF d’une « cyber pandémie » à venir

Par Johnny Vedmore et Whitney Webb

UnlimitedHangout.com

Mercredi, le Forum économique mondial (WEF), ainsi que la Sberbank russe et sa filiale de cybersécurité BI.ZONE ont annoncé qu’une nouvelle simulation de cyberattaque mondiale aurait lieu en juillet prochain pour instruire les participants à «développer des écosystèmes sécurisés» en simulant une chaîne d’approvisionnement cyberattaque similaire au récent hack SolarWinds qui «évaluerait la cyber-résilience» des participants à l’exercice.

Sur le site Web de l’événement récemment mis à jour, la simulation, appelée Cyber ​​Polygon 2021, avertit de manière inquiétante que, compte tenu des tendances de numérisation largement stimulées par la crise de la COVID-19, «un seul lien vulnérable suffit à faire tomber l’ensemble du système, tout comme le domino», ajoutant qu’«une approche sûre du développement numérique aujourd’hui déterminera l’avenir de l’humanité pour les décennies à venir.»

L’exercice intervient plusieurs mois après que le FEM (WEF), «l’organisation internationale de coopération public-privé» qui compte parmi ses membres l’élite la plus riche du monde, ait officiellement annoncé son mouvement pour une grande réinitialisation, qui impliquerait la transition coordonnée vers une quatrième révolution industrielle mondiale économie dans laquelle les travailleurs humains deviennent de moins en moins pertinents.

Cette révolution, y compris son plus grand partisan, le fondateur du FEM, Klaus Schwab, a déjà présenté un problème majeur pour les membres du WEF et les organisations membres en termes de ce qui arrivera aux masses de personnes laissées au chômage par l’automatisation et la numérisation croissantes sur le lieu de travail.

Les nouveaux systèmes économiques basés sur le numérique et soit en partenariat avec ou gérés par les banques centrales sont un élément clé de la grande réinitialisation du WEF, et de tels systèmes feraient partie de la réponse au contrôle des masses de chômeurs récemment.

Comme d’autres l’ont noté, ces monopoles numériques, et pas seulement les services financiers, permettraient à ceux qui les contrôlent de «désactiver» l’argent d’une personne et l’accès aux services si cette personne ne se conforme pas à certaines lois, mandats et réglementations.

Le FEM a activement promu et créé de tels systèmes et a récemment appelé son modèle préféré «capitalisme des parties prenantes».

Bien que présenté comme une forme plus «inclusive» de capitalisme, le capitalisme des parties prenantes fusionnerait essentiellement les secteurs public et privé, créant un système beaucoup plus semblable au style de fascisme corporatiste de Mussolini qu’autre chose.

Pourtant, pour inaugurer ce système nouveau et radicalement différent, le système corrompu actuel doit en quelque sorte s’effondrer dans son intégralité et son remplacement doit être commercialisé avec succès auprès des masses comme étant en quelque sorte meilleur que son prédécesseur.

Lorsque les personnes les plus puissantes du monde, comme les membres du WEF, désirent opérer des changements radicaux, des crises surgissent commodément – qu’il s’agisse d’une guerre, d’un fléau ou d’un effondrement économique – qui permettent une «réinitialisation» du système, souvent accompagnée un transfert massif de richesse à la hausse.

Au cours des dernières décennies, de tels événements ont souvent été précédés de simulations qui surviennent rapidement avant que l’événement même qu’ils étaient censés «prévenir» ne se produise.

Les exemples récents incluent l’élection américaine de 2020 et la COVID-19.

L’un de ces événements, l’événement 201, a été coorganisé par le Forum économique mondial en octobre 2019 et a simulé une nouvelle pandémie de coronavirus qui se propage dans le monde entier et provoque des perturbations majeures de l’économie mondiale – quelques semaines à peine avant l’apparition du premier cas de COVID-19.

Cyber ​​Polygon 2021 n’est que la dernière simulation de ce type, coparrainée par le Forum économique mondial. L’ordre du jour actuel du forum et ses antécédents en matière d’accueil de simulations prophétiques exigent que l’exercice soit examiné de près.

Continuez à lire l’article sur UnlimitedHangout.com

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

NewsBreak 107 | Vaccins dangereux à la lumière des blessures causées par les vaccins: Focus sur les événements indésirables liés au vaccin COVID

Discussion approfondie sur la situation actuelle où des milliers d’événements indésirables et de décès sont signalés aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans le monde, directement liés au vaccin COVID-19 – toutes les indications montrent que le déploiement du vaccin DOIT ÊTRE ARRÊTÉ.

[Cependant tout tend à montrer qu’ayant des objectifs d’extermination importants, ils veulent poursuivre étant donné que les populations sont encore endormies et n’ont pas compris le manège et semblent croire aux mensonges déversés par les médias mainstream et les médias sociaux qui emploient la censure la plus rigoureuse et des attaques cybernétiques pour museler les courants opposés qui ont pourtant raison scientifiquement parlant – MIRASTNEWS].

Restrictions COVID utilisées comme couverture pour le programme dirigé par l’ONU pour tester le plan de dépeuplement secret

Les gouvernements du monde entier emprisonnent les personnes âgées dans des maisons de retraite – désormais des camps de la mort – et empêchent leurs familles de les sauver

Alex Jones décompose un rapport de surveillance choquant (https://www.infowars.com/posts/shock-report-new-do-not-resuscitate-orders-imposed-on-covid-19-patients-with-learning-disabilities/) affirmant que le gouvernement britannique a émis des ordres de «ne pas réanimer» aux personnes ayant des troubles d’apprentissage qui étaient tombées malades de la COVID-19, et le rattache au programme de dépeuplement «Great Reset» des mondialistes déjà en cours de déploiement.

Partagez sur toutes les plateformes contrôlées par les globalistes. Ne les gardez pas sur des plates-formes sûres, car la plupart des gens sur ces plates-formes sont déjà réveillés par les mensonges du programme du Nouvel Ordre Mondial! Si vous ne partagez pas, cela devient une chambre d’écho.