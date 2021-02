Le CDC surpris en train de raser des morts du système VAERS! CASSE PAR L’AIGLE

Source: welcometheeagle88 –

Jetez un œil à sa chaîne, il a été partout sur ce problème. En utilisant des techniques simples de « correspondance », vous pouvez voir les ID VAERS (Death) qui étaient dans la base de données la semaine dernière, mais qui ne sont plus là! Partagez la vidéo au loin !! Les CDC sont un tas de shammers shimmey! La corruption continue … (je les appelle des bâtards criminels meurtriers mais c’est sa vidéo tellement honteuse qu’elle est).

Père de 4 morts après avoir été tué. Tous sont dans le déni. Que faudra-t-il?

Source: Mark Anthony Steel

Au 19-2-2021, 1106 personnes sont mortes du vaccin Covid selon CDC VAERS

CORONA VAXXX [Une arme biologique armée] (Rise of Medical Technocracy & the Suppression of Truth)

tangentopolis feat. Objectif Santé

(revue des commandes mondiales)

L’essor de la technocratie médicale et la vérité réprimée des traitements viraux – Entretien avec le Dr Lee Merritt

Le Dr Merritt a prêté deux serments: le serment d’Hippocrate et le serment à la Constitution en tant qu’officier de la marine. Elle est dans ce combat pour soutenir ces deux serments.

Le Dr Merritt a étudié les armes biologiques tout en servant comme chirurgien orthopédiste dans la marine des États-Unis pendant 9 ans. Et a été dans la pratique privée de la chirurgie orthopédique et de la colonne vertébrale depuis 1995, a siégé au conseil de l’Arizona Medical Association et est ancien président de l’Association of American Physicians and Surgeons. Elle est l’auteur de Surviving the Medical Meltdown: Your Guide to Living Through The Disaster of Obamacare et a également rédigé un article informatif pour le Journal of American Physicians & Surgeons Le traitement des maladies virales: la vérité a-t-elle été supprimée pendant des décennies?

Discussion approfondie sur l’histoire des masques, la technologie MRnA et les traitements efficaces contre les maladies virales, comme l’hydroxychloroquine, l’ivermectine et la vitamine D.

Site Web du Dr Merritt: https://drleemerritt.com/

Objectif: Santé https://lbry.tv/@objectivehealth:f/rise-of-medical-technocracy-lee-merrit:e

CONTRÔLE DE L’ESPRIT AU MAJEUR TOM [M. Cheswick]

ILS NE PEUVENT PAS NOUS ARRÊTER TOUS (SPACEBUSTERS)

Le moyen de former un gouvernement mondial passe par le collectivisme médical / la tyrannie (Jon Rappoport)

Aucune preuve COVID-19 n’existe (les gouvernements admettent tranquillement + PREUVE que tout était prévu)

Mise à jour sur Covid World (Dr Sherri Tenpenny; Prof.Dolores Cahill, 21.02.21)

C’est un mensonge que le NHS est en crise (Dr Vernon Coleman, 25 février 2021)

Doktor ‘pris en flagrant délit’ (Tentative de ‘tuer’ un patient du NHS [… ‘gratuitement’ !!!])

« LE HOAX / FRAUDE COVID 19 » (Dr Tom Cowan)

LE PLUS GRAND PROCÈS NUREMBERG DE TOUS LES TEMPS EST À VENIR … (« Elite » responsable du Covid

HARRY VOX – DIFFUSION D’URGENCE (BLACKOUTS … QUI BONO ???)

MSM dit que les restrictions relatives au COVID-19 continueront pendant «7 ans» … (si la résistance VAXXX persiste)

Covidiots, Zombies & Trolls (Dr.Vernon Coleman, août 2020)

VACCIN CONTRE LE COVID-19 (Dr Larry Palevsky)

https://www.bitchute.com/video/1CHPq4lXpyNL

Oxford-AstraZeneca (Explorer les liens eugéniques) [Rapport Corbett & Webb]

JAB Kids «aussi vite que possible» Dites «SAGE» sur «BBC» (Hugo Talks Lockdown Report)

LA PSYCHOLOGIE DE LA CONOLOGIE (Alan Watt)

VIRUS ÉMERGENTS ET DÉPOPULATION PAR VACCINS (Dr Len Horowitz [Légende!] @ AV02) https://www.bitchute.com/video/XHvChJSDGp5k/

ENNEMIS MORTELS (guerre biologique) [2004]

GATES, DARPA, BIO-WARFARE, QUI (CHUTE DE LA CABALE [SEQUEL], PT. 09)

CORONA P (L) ANDEMIC (LA FIN DE JEU)

SARA STICKLES = 2EME ARNm PFIZER VAXXX ‘SHOT’ – 05 JOURS = ANEURYSME DU CERVEAU = MORT

UNE FEMME S’EFFOND APRÈS LE « SERVICE » … EST NETTOYÉE COMME DES DÉCHETS (@ ARGENTINA VAXX)

LE MONDE « POST-COVIDÉ » (UN LIEU FANTASTIQUE?)

Vidéo alarmante sur les tests C19 et Vaccins

TOUT ce dont on parle se retrouve ici depuis un an! Superbe vidéo de ce qui se passe TY Sara-America1 pour partager des informations avec tout le monde et LADY PATRIOT confirmant une recherche précise.

Gravitas: les accords de vaccins abusifs de Pfizer | wionews.com

24 février 2021 – Pfizer est devenu une terreur. La société pharmaceutique américaine demanderait des bases militaires et des actifs souverains comme garantie pour les vaccins. Palki Sharma de WION a les détails

Dix minutes de rapports de blessures et de décès à la suite du « vaccin » Covid-19.

Voici un extrait d’une vidéo d’une heure sur le « vaccin » Covid-19 que j’ai réalisé, que vous pouvez regarder ici:

J&J Jab obtient une « approbation » unanime pendant que le PDG de Pfizer parle de Booster les vaccins

Les États-Unis ont maintenant 3 vaccins arrêtés que la FDA a donné l’autorisation d’utilisation d’urgence pour mener des essais sur l’homme sous le couvert de l’escroquerie. Le PDG de Pfizer parle de rappels en mouvement pour pousser des vaccins annuels pour les gens.

Pourquoi pousser les Noirs à prendre d’abord le vaccin COVID-19?

Quelle est la grande pression pour que les Noirs prennent le vaccin avant la population générale des États-Unis? Pourquoi les dépopulationistes comme Bill et Melinda Gates qui ont vacciné de nombreux Africains avec des médicaments contre l’infertilité essaient-ils de convaincre les Noirs américains que le vaccin est sûr?

Traduction : MIRASTNEWS

Source : BIT CHUTE