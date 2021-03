Le meilleur scientifique de Moderna sur la technologie de l’ARNm dans les clichés COVID: « Nous sommes en train de pirater le logiciel de la vie »

Commentaires de Brian Shilhavy

Le journaliste d’investigation vétéran Leo Hohmann a découvert une présentation Ted Talk 2017 du Dr. Tal Zaks, le médecin-chef de Moderna Inc., où il explique clairement dans un langage profane ce que fait la technologie de l’ARNm dans les vaccins. (Merci à Patrick Wood de Technocracy News d’avoir publié ceci.)

Comme le Dr. Zaks déclare clairement qu’ils «piratent le logiciel de la vie» en injectant leur propre code génétique aux humains.

Ce à quoi nous assistons dans cette nouvelle classe de «vaccins», c’est clairement le mariage entre la technologie numérique née de l’ère informatique, avec la biologie et la médecine darwinienne.

En bref, les nouveaux technocrates de la médecine croient en fait qu’ils peuvent améliorer le plan de conception des êtres humains, en remplaçant Dieu.

Ce n’est pas une théorie du complot, car ils sont très arrogants et très ouverts sur ce qu’ils rêvent d’accomplir.

C’est d’abord et avant tout un système de croyance, avec très peu ou pas de science impliquée pour étayer leurs affirmations.

Nous quittons rapidement le domaine de la science-fiction et du divertissement, comme nous le voyons dans les présentations hollywoodiennes telles que Star Trek, où les humains peuvent être démontés et transportés (rayonnés) à travers l’espace et miraculeusement reconstitués instantanément, ou la nourriture peut être «répliquée» à la simple pression d’un bouton, à des expériences de la vie réelle basées sur ces croyances par des psychopathes milliardaires qui n’ont rien de mieux à voir avec leur richesse que d’essayer d’améliorer la race humaine.

Bienvenue dans le nouveau monde courageux de l’après-COVID et dans l’agenda transhumaniste. Les ingénieurs logiciels d’hier, qui ne peuvent même pas créer un système d’exploitation informatique sans virus, sont désormais en charge du «logiciel de la vie» et travaillent avec le cartel criminel Big Pharma. Ils financent et contrôlent également ce qui est diffusé dans les médias d’entreprise.

Qu’est ce qui pourrait aller mal?

Le meilleur scientifique de Moderna: « Nous sommes en train de pirater le logiciel de la vie »

Dr. Tal Zaks, le médecin-chef de Moderna Inc., a expliqué dans une conférence TED 2017 comment le vaccin à ARNm de la société était conçu pour fonctionner.

Au cours des 30 dernières années, a-t-il dit,

«Nous avons vécu cette révolution scientifique numérique phénoménale, et je suis ici aujourd’hui pour vous dire, que nous piratons en fait le logiciel de la vie, et que cela change la façon dont nous pensons à la prévention et au traitement des maladies.

Il a poursuivi en expliquant [voir la vidéo ci-dessous] que le corps humain est composé d’organes et que les organes sont constitués de cellules.

Dans chaque cellule, il y a cette chose appelée ARN messager ou ARNm, qui transmet les informations critiques de l’ADN dans nos gènes à la protéine, qui est vraiment ce dont nous sommes tous faits. Ce sont les informations critiques qui déterminent ce que fera la cellule. Nous pensons donc à cela comme un système d’exploitation. Donc, si vous pouviez changer cela, si vous pouviez introduire une ligne de code, ou changer une ligne de code, il s’avère que cela a de profondes implications pour tout, de la grippe au cancer.

J’ai rapporté le 4 février que Moderna décrit son nouveau vaccin comme «un système d’exploitation informatique», mais je n’étais pas au courant à ce moment-là que Zaks en avait parlé il y a trois ans, démystifiant totalement le mensonge des médias de l’establishment selon lequel les vaccins à ARNm ne changent pas votre code génétique.

Il ne pouvait pas être plus clair quand il a dit: «Nous piratons en fait le logiciel de la vie».

Zaks a souligné qu’en 2017, son entreprise travaillait sur un vaccin qui n’agirait pas comme aucun vaccin précédent jamais créé.

« Imaginez si au lieu de donner [au patient] la protéine d’un virus, nous leur donnions les instructions sur la façon de fabriquer la protéine, comment le corps peut fabriquer son propre vaccin », a-t-il déclaré.

Zaks a déclaré qu’il a fallu des décennies pour séquencer le génome humain, ce qui a été accompli en 2003, « Et maintenant nous pouvons le faire en une semaine. »

Il a ensuite dévoilé, en 2017, les plans de son entreprise pour fabriquer des vaccins individuels contre le cancer, adaptés aux besoins de chaque patient cancéreux, «parce que chaque cancer est différent».

Fait intéressant, l’un des effets secondaires les plus potentiellement catastrophiques du vaccin à ARNm est son interaction avec les cellules cancéreuses. Selon une étude du Sloan Kettering Cancer Center, basé à New York, l’ARNm a tendance à inactiver les protéines de suppression des tumeurs, ce qui signifie qu’il peut favoriser la croissance des cellules cancéreuses.

Les injections Moderna et Pfizer sont des vaccins expérimentaux à ARNm. La FDA a seulement accordé une autorisation d’utilisation d’urgence [EUA] pour ces injections et elles resteront en phase d’essai jusqu’en 2023, mais le gouvernement, les médias et les entreprises les promeuvent tous comme s’ils étaient garantis sans danger.

Cette tromperie systémique finira, à mon avis, par être jugée dans le rétroviseur de l’histoire comme l’un des actes de trahison médicale les plus téméraires jamais commis contre la race humaine.

Si ce soi-disant vaccin provoque le cancer chez plus de gens, pensez aux possibilités d’un point de vue purement commercial.

Basé sur les prédictions du Dr. Zaks, qui a supervisé la création du vaccin actuellement administré à des millions de personnes dans le monde, les mêmes grandes sociétés pharmaceutiques qui pourraient potentiellement donner le cancer aux gens avec un vaccin pourraient avancer plus tard avec un autre vaccin offrant le remède contre le cancer. Si vous êtes le PDG d’un méga pharmaceutique qui répond à des actionnaires de Wall Street axés sur le profit, c’est une stratégie brillante!

Mais est-ce éthique d’un point de vue médical? C’est une question que personne ne pose.

En écoutant le Dr. Zaks a présenté les réalisations de son entreprise dans la création du vaccin à ARNm, je ne peux m’empêcher de penser à quel point cela semble incroyablement arrogant. Que les scientifiques pensent qu’ils peuvent réécrire le code génétique [ses mots ne sont pas les miens pour tous ceux qui ne croient toujours pas que ces vaccins à ARNm changent le code génétique simplement parce qu’un «vérificateur de faits» dit qu’ils ne le font pas], croyant qu’ils peuvent s’améliorer sur la constitution génétique d’une personne donnée par Dieu entre en territoire dangereux.

Qui peut dire qu’ils ne corrigeront pas un problème et créeront quelque chose de bien pire?

Zaks a conclu son discours de 2017 avec les mots suivants.

«Si vous pensez à ce que nous essayons de faire. Nous avons pris des informations et notre compréhension de ces informations et comment ces informations sont transmises dans une cellule, et nous avons pris notre compréhension de la médecine et comment fabriquer des médicaments, et nous fusionnons les deux. Nous la considérons comme une thérapie par l’information.»

Thérapie d’information. Tout comme un code de logiciel informatique.

Ces scientifiques croient vraiment que le corps humain n’est rien d’autre qu’une machine qui peut être piratée et réorganisée selon les instructions de certains programmeurs.

La même nature révolutionnaire de cette recherche qui excite certains, est ce qui en horrifie les autres.

La constitution génétique d’une personne est, comme le Dr. Zak a dit, « le logiciel de la vie. »

Si cela est vrai, alors qui devrait être l’autorité ultime sur le code logiciel génétique de chaque être humain? Si nous vivons vraiment dans une société libre, ne serait-il pas logique que nous voulions avoir un débat énergique sur la façon de répondre à cette question? Ne devrait-elle pas être la question numéro un débattue au Congrès et dans les médias?

Au lieu de cela, personne n’est même autorisé à poser ces questions sans être menacé, censuré, réprimandé, déplatformé. Les membres des médias d’entreprise qui osent aborder la question sont renvoyés.

Contrairement à ce que pensent certains scientifiques, nous ne sommes pas des machines. Nous sommes des êtres humains avec un corps, une âme et une volonté libre. Quiconque tente d’imposer l’acceptation d’un traitement expérimental de modification du gène va à l’encontre des codes internationaux de Nuremberg, qui exigent le consentement éclairé de tout traitement expérimental.

Chers lecteurs, ne permettez pas à votre employeur, à votre gouvernement, à votre famille, à vos amis ou à quiconque de vous intimider, ou d’essayer de vous persuader de quelque manière que ce soit, d’accepter ce traitement expérimental si vous ne le souhaitez pas.

Vous êtes votre propre autorité sanitaire, point final. Si votre employeur vous menace de licencier pour avoir refusé cette injection, veuillez contacter un avocat.

Lisez l'article complet sur LeoHohmann.com.

A propos de l’auteur

Leo Hohmann est un journaliste d’investigation chevronné et auteur dont le récent livre, «Stealth Invasion», a passé la majorité de 2017 parmi les 10 meilleurs livres d’Amazon.com sur la politique d’immigration. Il a passé des décennies à faire des recherches et à écrire sur l’éducation, l’immigration, la criminalité, la politique et la religion. Ses articles ont été publiés sur WND.com, FrontPage Magazine, Jihad Watch, The Drudge Report, Canon 212, Technocracy News, TheReligionOfPeace.com et de nombreux autres sites Web et publications. Hohmann a été interviewé par des dizaines d’animateurs de radio locaux et nationaux, dont Laura Ingraham de Fox News, Daniel Horowitz de Conservative Review, Larry Elder, George Noory de Coast to Coast, John B. Wells de Caravan to Midnight et Jan Markell d’Olive Tree Ministries. . Sa mission a toujours été de rapporter sans crainte des vérités sur les grands problèmes de notre temps et de relier les points, où qu’ils mènent. Il cherche également à rapporter des problèmes dans un contexte historique afin que ses lecteurs puissent saisir la plus grande signification des nouvelles du jour.

Le ministre fédéral australien de la Santé, Greg Hunt, hospitalisé après avoir reçu un vaccin COVID expérimental

Le ministre fédéral australien de la Santé, Greg Hunt, a été admis dans un hôpital juste après avoir reçu le vaccin COVID expérimental d’AstraZeneca.

ABC Australie a mentionné à deux reprises dans sa couverture que l’état de M. Hunt n’était «pas soupçonné» d’être lié au vaccin.

Le ministre fédéral de la Santé, Greg Hunt, a été admis à l’hôpital avec une suspicion d’infection. M. Hunt a reçu le vaccin AstraZeneca ce week-end, mais son bureau a déclaré que son état n’était pas censé être lié à la vaccination. Une déclaration du cabinet du ministre dit qu’il sera gardé toute la nuit pour observation et qu’il reçoit des antibiotiques et des liquides. «On s’attend à ce que le ministre se rétablisse complètement», lit-on. « Son état n’est pas considéré comme lié au vaccin. » (Source.)

Je suis sûr que les abonnés de Health Impact News en Australie, qui m’ont transmis cette nouvelle, suivront attentivement cette situation et feront rapport si quelque chose se développe.

