Naryshkin: la Russie a des informations sur le rôle de l’Occident dans l’organisation d’attaques terroristes sur Nord Stream

Sergei Naryshkin, président de la Société historique russe, directeur du service russe de renseignement extérieur. Photo d’archive

MOSCOU, 30 septembre – RIA Novosti. La Russie dispose de données confirmant que les pays occidentaux sont derrière les explosions des Nord Stream, a déclaré Sergei Naryshkin, directeur du Foreign Intelligence Service.

« L’Occident fait tout pour cacher les véritables organisateurs et auteurs de cet acte terroriste international », a-t-il ajouté.

Lundi, la pression a fortement chuté sur Nord Stream et Nord Stream 2. Les autorités danoises et suédoises ont signalé la découverte de deux fuites de gaz sur le premier gazoduc et une sur le second près de l’île de Bornholm. A Berlin, Copenhague et Stockholm, le sabotage ciblé n’est pas exclu.

L’opérateur de Nord Stream 1, Nord Stream AG, a déclaré qu’il était impossible d’estimer le moment de la réparation. Le Kremlin a qualifié ce sabotage d’acte de terrorisme international.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti

Le Kremlin a signé des accords sur l’entrée de nouveaux territoires en Russie

Poutine a signé des accords sur l’entrée des régions de la RPD, de la RPL, de Kherson et de Zaporozhye en Russie

Le président russe Vladimir Poutine s’exprime lors de la cérémonie de signature de l’adhésion des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, de Zaporozhye et de Kherson au Kremlin à la Fédération de Russie

MOSCOU, 30 septembre – RIA Novosti. Le président russe Vladimir Poutine a signé des accords sur l’admission des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, ainsi que des régions de Kherson et de Zaporozhye, dans le pays.

La cérémonie a eu lieu dans la salle Georgievsky du Kremlin. Y ont participé les chefs des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk Denis Pushilin et Leonid Pasechnik, ainsi que les dirigeants des régions de Kherson et Zaporozhye Volodymyr Saldo et Yevhen Balitsky.

Au cours de la cérémonie, Poutine a noté que les habitants de ces régions ont volontairement décidé d’être avec la Russie.

Après cela, le chef de l’État a signé des accords sur l’adhésion des régions de la RPD, de la LPR, de Kherson et de Zaporozhye et sur la formation de nouvelles entités à l’intérieur du pays.

Puis l’hymne russe a été joué. Pushilin, Pasechnik, Balitsky et Saldo, debout à côté de Poutine, l’ont écouté pour la première fois en tant que chefs des nouveaux sujets de la Fédération.

Du 23 au 27 septembre, des référendums ont eu lieu en RPD et RPL, ainsi que dans la région de Kherson et les territoires libérés de la région de Zaporozhye, sur l’entrée de ces régions en Russie. Dans toutes les régions mentionnées, l’écrasante majorité de ceux qui ont voté étaient en faveur.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti