Reuters : Les pays de l’UE se sont provisoirement mis d’accord sur un nouveau paquet de mesures contre la Russie

MOSCOU, 30 septembre – RIA Novosti. Les pays de l’UE sont parvenus à un accord initial sur un nouveau paquet de sanctions contre la Russie, avec une décision finale attendue la semaine prochaine, a rapporté Reuters, citant des sources diplomatiques.

Vendredi, les ambassadeurs de 27 pays européens ont discuté des propositions et ont donné un « feu vert préliminaire », ont indiqué des sources.

« Une décision finale est attendue la semaine prochaine », a déclaré la source.

L’Occident a intensifié la pression des sanctions sur la Russie au sujet de l’Ukraine, ce qui a entraîné une hausse des prix de l’électricité, du carburant et de la nourriture en Europe et aux États-Unis. Le président Vladimir Poutine a précédemment déclaré que la politique de confinement et d’affaiblissement de la Russie est une stratégie à long terme pour les pays occidentaux, et les sanctions ont porté un coup sérieux à l’ensemble de l’économie mondiale. Selon lui, l’objectif principal de l’Occident est d’aggraver la vie de millions de personnes. La Fédération de Russie a déclaré à plusieurs reprises que le pays résoudrait tous les problèmes que l’Occident lui créerait.

Le président Vladimir Poutine, commentant l’idée occidentale de limiter le prix des ressources énergétiques russes, a déclaré que la Russie ne fournirait rien à l’étranger si cela était contraire à ses propres intérêts.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti