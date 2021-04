Bill Gates veut lire vos ondes cérébrales pour exploiter la crypto-monnaie

Bill Gates, propriété de Microsoft, a proposé un moyen d’utiliser vos ondes cérébrales pour exploiter la crypto-monnaie. L’application explique comment l’activité cérébrale et les données biométriques personnelles d’un individu peuvent être utilisées pour générer une crypto-monnaie.

Un nouveau brevet (lire ci-dessous) intitulé «Système de crypto-monnaie utilisant des données d’activité corporelle» décrit comment une personne peut extraire de la crypto-monnaie en attachant des capteurs à son corps.

L’exploitation BTC implique généralement de consacrer une puissance de traitement informatique à la résolution de problèmes mathématiques complexes.

Il répertorie 28 concepts différents sur la façon dont le système peut être utilisé pour générer de la crypto-monnaie.

Ces moyens peuvent être de s’engager avec une IA, de visiter un site Web, de chatter, de naviguer sur les réseaux sociaux et plus encore.

Ce brevet propose une autre façon d’exploiter la crypto-monnaie en le faisant plutôt via une «activité du corps humain associée à une tâche» et en suivant le résultat avec un capteur biométrique.

«Par exemple, une onde cérébrale ou une chaleur corporelle émise par l’utilisateur lorsque celui-ci exécute la tâche fournie par un fournisseur de services d’information, telle que la visualisation d’une publicité ou l’utilisation de certains services Internet, peut être utilisée dans le processus d’extraction», explique le brevet.

«Au lieu d’un travail de calcul massif requis par certains systèmes de crypto-monnaie conventionnels, les données générées en fonction de l’activité corporelle de l’utilisateur peuvent être une preuve de travail, et par conséquent, un utilisateur peut résoudre inconsciemment le problème complexe du calcul.»

Ce système impliquera de connecter un appareil à de nombreux capteurs sur le corps. Ces capteurs peuvent détecter l’activité nécessaire de l’utilisateur pour extraire du BTC ou une autre crypto-monnaie.

Certains capteurs pouvant être utilisés pour surveiller l’activité peuvent inclure des capteurs infrarouges, des capteurs de fréquence cardiaque, des caméras thermiques et des scanners IRM.

Outre la chaleur corporelle et les ondes cérébrales, certaines autres activités telles que l’activité des organes et la circulation des fluides corporels seront également surveillées.

Les chercheurs ont confirmé que le cerveau humain continue de fonctionner même après la mort d’une personne. Cela semble être un comportement de type zombie, mais les chercheurs ont trouvé une logique non zombie derrière ce phénomène.

Pendant ce temps, une équipe de recherche en Allemagne a obtenu un grand succès en menant des expériences pour créer de faux souvenirs dans l’esprit des gens, puis les effacer.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Mise à jour de la situation, 2 avril: le programme de TERRAFORMING scientifique fou de Bill Gates bloqué par les éleveurs de rennes

Bill Gates est un fanatique anti-dépeuplement humain qui veut exterminer l’humanité en bloquant le soleil et en réduisant l’approvisionnement alimentaire mondial. Son expérience scientifique folle pour lancer cette initiative mondiale de la mort s’appelle le projet «SCoPEx», que j’ai rapporté pour la première fois en 2019. À cette époque, les faux médias prétendaient que tous les reportages sur le projet étaient une «théorie du complot».

Grâce à des recherches plus poussées, j’ai pu établir que cette expérience de géo-ingénierie / terraformation a également été financée par la Fondation Alfred P. Sloan liée aux nazis, qui est liée à l’eugénisme et aux programmes de dépopulation. Depuis, j’ai lancé Terraforming.news pour fournir une couverture ciblée de ce sujet critique.

Aujourd’hui, Reuters admet que le projet est réel, et ils viennent de signaler que l’agence spatiale suédoise a annulé l’expérience en raison du refus des «éleveurs de rennes autochtones saamis de Suède».

La tromperie de Reuters sur le projet se poursuit, bien sûr, car ils appellent malhonnêtement l’expérience «géo-ingénierie solaire». C’est un abus de langage délibéré. Il s’agit en fait de la terraformation de la planète Terre dans le cadre d’un effort d’extermination de l’humanité et de préparer la Terre à une ère post-humaine (ce que je rapporte également depuis au moins 2019).

L’expérience d’extermination mondiale est financée en partie par Bill Gates et dirigée par des chercheurs de l’Université de Harvard, qui poursuivent tous des programmes anti-humains délibérément conçus pour réduire considérablement les populations humaines à travers la planète. (C’est leur objectif déclaré.)

De toute évidence, bloquer le soleil arrêterait la photosynthèse sur toute la planète, entraînant un effondrement catastrophique de tous les écosystèmes de la planète (et des océans). La civilisation humaine cesserait d’exister et la biosphère mondiale plongerait dans une extinction massive qui, en fait, stériliserait la planète de presque toute la vie actuelle.

C’est l’objectif de Bill Gates, qui a également été le fer de lance des technologies de l’infertilité et des vaccins Covid qui tuent actuellement des gens partout sur la planète (et des millions d’autres mourront dans les mois à venir des effets secondaires des vaccins).

Pour une explication scientifique complète et détaillée de la façon dont cette expérience de terraformation de Bill Gates détruirait complètement tous les vivants sur Terre telle que nous la connaissons, regardez ma vidéo détaillée «Oblivion Agenda» ici:

https://www.brighteon.com/embed/78b54ce5-bb15-4da4-b6c5-e59fba001331

Même Reuters admet que «les risques potentiels ne sont pas clairs», mais omet de mentionner le risque d’un effondrement de la biosphère mondiale résultant d’une perte de photosynthèse. Seuls des «scientifiques» incroyablement fous ou stupides seraient même impliqués dans un projet aussi dangereux, et ils s’engagent dans des crimes contre la Terre et des crimes contre l’humanité, mettant toute vie sur notre planète en danger d’un effondrement catastrophique. Tout scientifique poussant à la terraformation de la Terre devrait être arrêté, poursuivi et emprisonné.

Enfin, quelques écologistes ont décidé que la destruction totale de la planète Terre pourrait ne pas être si «verte» après tout

De nombreux écologistes prennent conscience de cette réalité et repoussent l’expérience de terraformation de Bill Gates. Même si la plupart des soi-disant «écologistes» détestent le carbone et pensent que le carbone est mauvais et que le dioxyde de carbone est un «polluant», certains de ces groupes se rendent compte que la photosynthèse pourrait en fait être importante pour la vie sur Terre après tout. (C’est incroyable, il y a peut-être quelques cellules cérébrales qui fonctionnent encore…)

La mise à jour de la situation d’aujourd’hui couvre ce sujet plus en détail, ainsi que des suggestions selon lesquelles la bonne façon d’exécuter cette expérience serait de lancer un Fauci portant un masque en orbite haute pour voir s’il peut bloquer le soleil. Et peut-être catapulter toutes les personnes vaccinées dans la stratosphère aussi, car elles ont manifestement un désir de mort et ne comprennent rien à la vraie science.

Également couvert:

Le sénateur Rand Paul exige que Fauci abandonne la mascarade du masque .

. Une nouvelle preuve choquante que les masques contiennent des produits chimiques toxiques qui provoquent une irritation du nez et de la gorge.

De plus en plus de personnes ont des éruptions cutanées post-vaccinales extrêmement douloureuses qui couvrent tout leur corps.

Une variante brésilienne post-vaccinale du Covid apparaît maintenant au Michigan, malgré tous les mandats de masque et l’endoctrinement vaccinal.

Le fabricant de vaccins J&J bousille 15 millions de doses parce qu’il embauche des travailleurs à Baltimore, une ville libtard effondrée.

Découvrez toutes ces histoires et bien plus encore dans le podcast Mise à jour de la situation d’aujourd’hui:

Brighteon.com/4f89484c-6f33-43f2-9ac0-7f82dc7824a0

https://www.brighteon.com/embed/4f89484c-6f33-43f2-9ac0-7f82dc7824a0

Je publierai ce week-end un court podcast sur les antécédents criminels des fabricants de vaccins. Chaque jour de la semaine, vous pouvez visionner un nouveau podcast complet sur:

https://www.brighteon.com/channels/hrreport

Mike Adams

Traduction : MIRASTNEWS

lSource : Natural News

Mise à jour de la situation de l’UE sur la vaccin et plus de détails de l’OMS sur son origine

Source : BIT CHUTE

SOURCE MIROIR:

Diffusion de la vérité: https://www.youtube.com/channel/UCoNj86b3ZvOBq9lzpMFv4XQ

https://www.carolinestephens.net

https://videobanned.nl/aiovg_videos/caroline-reveals-the-contents-of-2-secret-zoom-meetings-from-may-2020-11-11-2020/

https://www.carolinestephens.net/post/vac

Si vous souhaitez vous tenir au courant des dernières informations, pensez à ma chaîne ODYSEE Truth. En fait, pourquoi ne pas vous abonner et être gratuit

Jetons cryptographiques LBRY … Vous gagnerez en regardant des vidéos …

🔔🔔🔔 INVITEZ https://odysee.com/$/invite/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0 🔔🔔🔔

Et pour ceux qui ont l’esprit ouvert et peuvent comprendre toute l’étendue de cette tromperie, voici ma chaîne de recherche sur le ciel.

En train d’enquêter sur la technologie cachée au-dessus de nous qui sera très certainement instrumentale dans la DERNIÈRE carte du jeu de cartes Illuminati … « Fake Alien Invasion ».

🔔🔔🔔 INVITEZ https://odysee.com/$/invite/@SixthSense:e 🔔🔔

Jeffrey Epstein a menacé de nourrir sa victime d’alligators et l’a violée devant son fils de 8 ans

Une femme a allégué que Jeffrey Epstein l’avait kidnappée et violée. Elle a été abusée sexuellement par Epstein en 2008 sur sa plage de palmiers. Il l’a également violée à plusieurs reprises devant son fils de 8 ans. Jeffrey Epstein a ensuite menacé de la nourrir d’alligators si elle partageait l’incident avec quelqu’un d’autre.

La victime, un courtier immobilier s’en est plaint la semaine dernière et a intenté une action en justice.

Conformément à la plainte déposée et rendue publique par le Miami Herald, elle a poursuivi la succession d’Epstein pour torture qu’elle prétend avoir subie sous sa garde.

Elle a été présentée à Epstein et Ghislaine Maxwell par son employeur, un ami proche d’Epstein.

Elle a rencontré Epstein et il lui a dit que l’investisseur avait besoin d’un bien locatif rapidement. Elle a réussi à obtenir la propriété locative de l’investisseur et Epstein lui a demandé de travailler pour lui de manière permanente.

Il avait l’habitude de la payer avec des cadeaux coûteux et s’est engagé à lui offrir, ainsi qu’à son mari, d’excellentes opportunités d’emploi.

Après 6 mois d’efforts, Ghislaine Maxwell a volé son passeport et l’a caché quelque part dans une boîte aux lettres. Elle a ensuite accepté de faire du travail pour Epstein.

On lui a demandé de lui couper les cheveux. Elle l’a trouvé et Maxwell nus quand elle est arrivée chez lui. Cette offre d’emploi était un piège et ils l’ont tous deux agressée sexuellement, selon le procès.

Ils l’ont également menacée d’arrestation pour prostitution, d’expulsion et d’emmener son fils.

Après l’avoir violée, Maxwell et Epstein ont conduit la femme à chercher son fils et ont arrêté la voiture «dans un étang rempli d’alligators».

«Epstein a ensuite conduit la demanderesse au plan d’eau et lui a dit en détail explicite que, comme cela était arrivé à d’autres filles dans le passé, elle finirait dans ce plan d’eau et serait dévorée par les alligators, si jamais elle révélait quoi Epstein lui avait fait ça», déclare le dossier.

Elle a été violée à plusieurs reprises par Maxwell et Epstein à cause de son fils, selon le procès.

Elle a été victime de la traite des amis puissants d’Epstein, y compris un juge local, sous de graves menaces, a-t-elle affirmé.

Elle a également été soumise à une chirurgie vaginale afin qu’ils puissent la présenter comme vierge devant une cliente de haut niveau. La procédure l’a laissée définitivement endommagée et mutilée.

Elle a été filmée nue alors qu’elle exécutait des actes sexuels et Maxwell et Epstein ont accumulé du matériel pour la faire chanter pendant six mois.

À l’époque, elle a échappé aux griffes de Maxwell et Epstein; elle a prétendu être tellement troublée par les menaces. Ils ont dit qu’elle n’obtiendrait aucune aide des autorités.

On ne sait pas quand elle s’est échappée, mais Epstein a plaidé coupable en 2008 d’avoir attrapé un enfant pour prostitution et de sollicitation d’une prostituée.

Il a été condamné à 13 mois de prison. Il a également été arrêté en 2019 pour trafic sexuel. Epstein a apparemment été suicidé dans une cellule de prison de Manhattan.

Maxwell est en prison à Brooklyn en attendant son procès qui débutera en juillet.

L’année dernière, le procureur général des îles Vierges américaines, où l’espion israélien Jeffrey Epstein avait une maison, avait exigé des journaux pour ses quatre hélicoptères et trois avions, de 1998 jusqu’à ce qu’il soit suicidé.

Les noms de chaque passager ayant volé sur le Lolita Express de Jeffrey Epstein doivent être révélés, provoquant la panique parmi ses puissants amis.

Voici la peinture de l’ancien président américain Bill Clinton trouvée dans la maison de la cheville ouvrière pédophile et espion israélien Jeffrey Epstein. pic.twitter.com/inBd2sAtur

– GreatGameIndia (@GreatGameIndia) 3 juillet 2020

En juillet 2020, dans des documents judiciaires non scellés, un témoin oculaire a confirmé que l’ancien président Bill Clinton avait été vu avec deux jeunes filles sur «l’île pédophile» de Jeffrey Epstein.

Les documents ont été descellés à la suite de l’affaire de deux ans de descellement de documents impliquant une poursuite pour trafic sexuel déposée par Mike Cernovich.

Pendant ce temps, le mari et le fils de la juge Esther Salas, qui s’est vu confier une affaire de blanchiment d’argent liée à Jeffrey Epstein, ont été abattus quatre jours seulement après l’attribution de l’affaire.

Tous les clients de haut niveau de Jeffrey Epstein entretenus par sa partenaire Ghislaine Maxwell, maintenant arrêtée par le FBI, sont contenus dans un PETIT LIVRE NOIR qui comprend Mike Bloomberg, Richard Branson, des politiciens américains de premier plan, des Royals britanniques comme le prince Charles, les Rothschild, George Soros. et la reine d’Angleterre elle-même.

Epstein était un espion israélien qui dirigeait un réseau de chantage pédophile pour le trafic sexuel de personnes de haut niveau en position de pouvoir.

Avec l’arrestation dramatique de sa partenaire Ghislaine Maxwell, qui possède les sex-tape de chantage, de nombreuses personnalités risquent d’être exposées.

Intéressant, ce sont les Russes qui détiennent les clés de l’affaire ici.

Étant donné que la plupart des actifs de la royauté britannique et de l’État profond sous contrôle britannique sont impliqués dans le réseau, les chefs des renseignements britanniques craignent que les services de renseignement russes obtiennent des éléments compromettants sur l’affaire.

Fait intéressant, le Kremlin a la main sur les bandes sexuelles controversées de chantage de Jeffrey Epstein. Les détails ont été révélés dans le livre sensationnel «EPSTEIN: DEAD MEN TELL NO TALES».

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia