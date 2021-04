L’Agence américaine de renseignement la plus secrète Deagel prévoit le dépeuplement du monde après la crise du COVID-19 et une grande réinitialisation

L’une des agences de renseignement américaines les plus secrètes, Deagel, prévoit dans son dernier rapport, le dépeuplement du monde à cause de la crise de la COVID-19 et de la Grande Réinitialisation. Elle déclare que les pays autrefois connus sous le nom de pays du deuxième et du tiers monde sont inconnus à ce stade. Leur sort dépendra des décisions qu’ils prendront à l’avenir. S’ils restent liés à l’ancien Ordre Mondial, ils suivront les puissances occidentales.

L’Agence américaine de renseignement la plus secrète Deagel prévoit le dépeuplement du monde à cause de la crise de la COVID-19

Deagel – L’Agence de renseignement la plus secrète des États-Unis

Deagel est l’agence de renseignement la plus secrète des États-Unis – si secrète que peu de gens connaissent son existence et que d’autres prétendent que l’organisation n’existe pas du tout légitimement.

Malgré la suppression écrasante de son importance, Deagel est régulièrement utilisé par la CIA et d’autres services de sécurité.

Des documents de WikiLeaks ont révélé que Deagel était légitimement utilisé comme matériel de référence dans un rapport Stratfor sur les capacités technologiques de la République populaire de Corée du Nord.

Stratfor est connue dans la communauté du renseignement sous le nom de Consultant CIA ou Shadow CIA.

Selon leur propre site Web, deagel.com, Deagel fournit des nouvelles et des renseignements sur l’aviation militaire internationale et les technologies de pointe. Le site Web contient des articles datant de 2003, mais on en sait peu sur les vrais propriétaires.

Les rapports de Deagel, en particulier les recherches susmentionnées sur la Corée du Nord, ont également été fournis au Président lors des séances d’information présidentielle.

Deagel fournit ainsi des informations qui sont ensuite utilisées par les communautés mondiales du renseignement et les gouvernements.

Voici une liste partielle des partenaires et clients Deagel connus, selon leur propre site Web:

Agence de Sécurité Nationale

Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN – OTAN)

Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

OSCE

Agence russe des marchés publics de la défense

Stratfor

La Banque mondiale

Nations Unies (ONU)

Dépeuplement dû à la crise du COVID-19

Cette organisation de renseignement très réputée a une vision sombre pour les États-Unis et le monde dans les années à venir, y compris une diminution significative de la population.

Deagel prédit depuis un certain temps dans ses prévisions pour 2025 une forte baisse de la population américaine et de celle du monde.

Des extraits des prévisions déconcertantes sont fournis ci-dessous:

En 2014, nous avons publié un avis de non-responsabilité sur les prévisions. En six ans, le scénario a radicalement changé. Cette nouvelle clause de non-responsabilité vise à identifier la situation à partir de 2020.

Parler des États-Unis et de l’Union européenne en tant qu’entités séparées n’a plus de sens. Les deux sont le bloc occidental, continuent d’imprimer de l’argent et partageront le même sort.

Après COVID, nous pouvons tirer deux conclusions majeures:

Le modèle de réussite du monde occidental a été construit sur des sociétés sans résilience qui peuvent à peine résister à des difficultés, même de faible intensité. C’était supposé mais nous avons obtenu la confirmation complète sans aucun doute. La crise COVID sera utilisée pour prolonger la vie de ce système économique mourant grâce à la soi-disant Grande Réinitialisation.

La Grande Réinitialisation; comme le changement climatique, la rébellion d’extinction, la crise planétaire, la révolution verte, les canulars de pétrole de schiste (…) promus par le système; est une autre tentative pour ralentir considérablement la consommation des ressources naturelles et donc prolonger la durée de vie du système actuel.

Cela peut être efficace pendant un certain temps, mais ne résoudra finalement pas le problème du résultat net et ne fera que retarder l’inévitable.

Les élites dirigeantes du noyau espèrent rester au pouvoir, ce qui est en fait la seule chose qui les inquiète vraiment.

L’effondrement du système financier occidental – et finalement de la civilisation occidentale – a été le principal moteur des prévisions avec une confluence de crise avec un résultat dévastateur.

Comme COVID l’a prouvé, les sociétés occidentales qui embrassent le multiculturalisme et l’extrême libéralisme sont incapables de faire face à des difficultés réelles.

Il est fort probable que la crise économique due aux verrouillages causera plus de morts que le virus dans le monde.

La dure réalité des sociétés occidentales diversifiées et multiculturelles est qu’un effondrement aura un bilan de 50 à 80% en fonction de plusieurs facteurs, mais en termes généraux, les plus diversifiés, multiculturels, endettés et riches (niveau de vie le plus élevé) subiront le plus de dégâts. .

La seule colle qui empêche un tel collage aberrant de s’effondrer est la surconsommation avec de fortes doses de dégénérescence sans fond déguisée en vertu.

Néanmoins, la censure généralisée, les lois haineuses et les signaux contradictoires signifient que même cette colle ne fonctionne plus. Tout le monde n’est pas obligé de mourir. La migration peut également jouer un rôle positif à cet égard.

Les pays autrefois connus sous le nom de pays du deuxième et du troisième monde sont inconnus à ce stade. Leur sort dépendra des décisions qu’ils prendront à l’avenir.

Les puissances occidentales ne vont pas les reprendre comme elles l’ont fait dans le passé parce que ces pays ne pourront pas contrôler leurs propres villes, bien moins que des pays éloignés.

S’ils restent liés à l’ancien Ordre Mondial, ils suivront les puissances occidentales.

Il y a beaucoup de mauvais sang dans les sociétés occidentales et les protestations, les manifestations, les émeutes et les pillages ne sont que les premiers symptômes de ce qui s’en vient. Cependant, une nouvelle tendance éclipse celle-ci.

Il y a six ans, la probabilité d’une guerre majeure était minime. Depuis lors, il n’a cessé de croître de manière spectaculaire et est aujourd’hui de loin l’événement majeur le plus probable des années 2020.

Une autre particularité du système occidental est que ses individus ont subi un lavage de cerveau au point que la majorité accepte leur niveau moral élevé et leur avance technologique comme une évidence.

Cela a donné la suprématie des arguments émotionnels sur les arguments rationnels qui sont ignorés ou déconseillés. Cet état d’esprit peut jouer un rôle clé dans les événements catastrophiques à venir.

Au cours de la prochaine décennie, il deviendra évident que l’Occident prend du retard sur le bloc Russie-Chine et le malaise pourrait se transformer en désespoir.

Entrer en guerre peut sembler une solution rapide et facile pour restaurer l’hégémonie perdue pour enfin les retrouver dans une France de 1940 un moment.

S’il n’y a pas de changement radical de cap, le monde va assister à la première guerre nucléaire. L’effondrement du bloc occidental peut survenir avant, pendant ou après la guerre.

Ce n’est pas grave. Une guerre nucléaire est un jeu avec des milliards de victimes et l’effondrement se joue dans les centaines de millions.

Une déclaration intéressante concernant les prévisions a été faite par les auteurs sur la page des prévisions de Deagel le 26 octobre 2014.

Historiquement, un changement de paradigme économique a entraîné un nombre de morts rarement mis en évidence par les historiens traditionnels.

Lorsque la transition des zones rurales vers les grandes villes s’est produite en Europe, de nombreuses personnes incapables d’accepter le nouveau paradigme se sont suicidées.

Ils se sont suicidés par un facteur psychologique. Ce n’est pas courant mais c’est vrai. Une nouvelle crise associe d’anciens schémas bien connus à de nouveaux.

Nous ne sommes pas une secte de la mort ou une secte satanique ou des marchands d’armes car certains BS circulent sur Internet à ce sujet.

Tenez compte du fait que la prévision n’est rien de plus qu’un modèle, qu’il soit erroné ou correct. Ce n’est pas la parole de Dieu ou un appareil magique qui permet de prévoir l’avenir.

Henry Kissinger et NSSM 200

Le 10 décembre 1974, le National Security Council des États-Unis dirigé par Henry Kissinger a achevé une étude classifiée de 200 pages, «National Security Study Memorandum 200: Implications of Worldwide Population Growth for U.S. Security and Overseas Interests».

L’étude a faussement affirmé que la croissance démographique dans les pays dits moins avancés (PMA) comme l’Inde était une grave menace pour la sécurité nationale des États-Unis.

Adopté comme politique officielle en novembre 1975 par le président Gerald Ford, le NSSM 200 a présenté un plan secret pour réduire la croissance démographique dans ces pays, y compris l’Inde, par le biais du contrôle des naissances, et aussi, implicitement, de la guerre et de la famine.

Brent Scowcroft, qui avait alors remplacé Kissinger en tant que conseiller à la sécurité nationale, a été chargé de la mise en œuvre du plan.

Le directeur de la CIA, George Bush, a reçu l’ordre d’aider Scowcroft, tout comme les secrétaires d’État, du Trésor, de la défense et de l’agriculture.

Le roi George VI et la Commission royale d’enquête sur la population

Les faux arguments avancés par Kissinger n’étaient pas originaux.

L’une de ses principales sources était la Commission royale d’enquête sur la population, que le roi George VI avait créée en 1944 «pour examiner les mesures à prendre dans l’intérêt national pour influencer l’évolution future de la population».

La commission a constaté que la Grande-Bretagne était gravement menacée par la croissance démographique de ses colonies – la plus importante étant l’Inde, car «un pays peuplé a décidé d’avantages par rapport à un pays peu peuplé pour la production industrielle».

Les effets combinés de l’augmentation de la population et de l’industrialisation dans ses colonies, a-t-il averti, «pourraient être décisifs dans ses effets sur le prestige et l’influence de l’Occident», affectant en particulier «la force militaire et la sécurité.

Le NSSM 200 a également conclu que les États-Unis étaient menacés par la croissance démographique dans l’ancien secteur colonial.

Il a accordé une attention particulière à 13 «pays clés» dans lesquels les États-Unis avaient un «intérêt politique et stratégique spécial»: Inde, Bangladesh, Pakistan, Indonésie, Thaïlande, Philippines, Turquie, Nigéria, Égypte, Éthiopie, Mexique, Brésil, et la Colombie.

Il a affirmé que la croissance démographique dans ces États était particulièrement inquiétante, car elle augmenterait rapidement leur force politique, économique et militaire relative.

Loi sur le contrôle de la population

Cette politique, connue sous le nom de «politique de dépeuplement» et maintenant normalisée à travers les films hollywoodiens, la dernière personnifiée par Thanos dans la guerre à l’infini de Marvel a été importée en Inde via l’Agenda 21 des Nations Unies.

Malheureusement, de nombreux Premiers ministres indiens successifs ont mis en œuvre cette politique dangereuse.

La nouvelle loi sur le contrôle de la population préconisée récemment est en fait l’Agenda 21, une politique britannique visant à réduire la population d’anciennes colonies comme l’Inde grâce à divers projets de stérilisation et d’autres politiques mises en œuvre par le biais des Nations Unies et popularisées par Hollywood pour maintenir efficacement les nations sous orbite anglo-américaine.

