13 avril: Les anticorps vaccinaux CAUSENT des caillots sanguins dans le cerveau, les poumons et le cœur… La FDA appelle à l’arrêt du vaccin Johnson & Johnson alors que les décès s’accélèrent

À la suite de l’accélération des décès dus à des caillots sanguins induits par le vaccin, la FDA a maintenant appelé à l’arrêt à l’échelle nationale du vaccin Covid-19 Johnson & Johnson.

En vérité, tous les vaccins covid-19 provoquent des caillots sanguins mortels pour la simple raison que les structures de protéines de pointe sont biologiquement actives et chargent la coagulation sanguine (coagulation) à l’intérieur du corps. Ces caillots sanguins se déplacent vers le cerveau, le cœur, les poumons et d’autres organes, provoquant des accidents vasculaires cérébraux, des crises cardiaques (le rappeur DMX a été tué de cette façon), des embolies pulmonaires (caillots sanguins dans les poumons) et d’autres causes de décès similaires, dont aucune n’est officiellement répertoriés comme décès «vaccin».

Le fait que les vaccins à ARNm détournent les cellules du corps pour générer des protéines de pointe qui provoquent la coagulation du sang est un aveu ouvert que les vaccins à ARNm sont des injections de la mort – une forme d’euthanasie vaccinale. Et les gens qui sont assez stupides pour prendre ces vaccins s’inscrivent au «suicide vaccinal» dans le cadre d’un programme mondial de dépeuplement.

Pire encore, aucun des vaccins ne fait réellement quoi que ce soit d’utile pour réduire les décès dus à la Covid. Comme le Dr Richard Fleming l’a récemment déclaré à l’émission War Room, les données sur l’efficacité des vaccins de Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson, «montrent toutes que leurs vaccins ne font aucune différence pour arrêter la Covid.» De cet article:

Fleming a averti que les effets pourraient prendre un an et demi à se manifester chez les humains.

Fleming, qui dans les années 1990 a découvert que l’inflammation provoquait des maladies cardiovasculaires, a déclaré que les protéines de pointe artificielles dans les vaccins provoquaient également une inflammation. Le vaccin Johnson & Johnson a été retiré pour son lien avec les caillots sanguins chez les femmes.

Les vaccins n’ont «aucun avantage statistiquement significatif», a déclaré Fleming, mais provoquent «une inflammation et une coagulation sanguine, des corps de Lewy [associés à la démence], la maladie de la vache folle, et aucun avantage».

Fleming a déclaré que le régime Biden devrait appeler à une réévaluation immédiate de « s’il y a une efficacité démontrée » des vaccins, « parce qu’il n’y en a pas. »

«Deuxièmement, quelles sont les conséquences potentielles d’avoir déjà vacciné un nombre important de personnes dans ce pays?» Déclare Fleming.

Dans le podcast de mise à jour de la situation d’aujourd’hui, je couvre les problèmes de coagulation sanguine avec le vaccin, révélant pourquoi tant de personnes meurent déjà d’une intervention expérimentale sur laquelle le gouvernement a menti et a insisté sur la sécurité:

Écoutez le nouveau podcast de chaque jour sur:

Traduction : MIRASTNEWS

«Les théoriciens de la coïncidence»? Les officiels minimisent les effets indésirables de Vax

Plus de 4 douzaines de personnes dans 4 états avec des réactions indésirables immédiates et sévères au vaccin J&J. Les responsables de la santé disent toujours que c’est une coïncidence, mais voici ce qui s’est passé.

AVANT de recevoir LE VACCIN – REGARDEZ CECI !!!! | Chaîne SPACEBUSTERS

AVANT de recevoir LE VACCIN – REGARDEZ CECI !!!! | Chaîne SPACEBUSTERS

CECI EST UNE VIDÉO INCONTOURNABLE !!!!

Probablement la meilleure vidéo à regarder en ce moment. Assurez-vous de prendre le temps de regarder toute la vidéo. Assurez-vous de la partager partout et demandez à vos amis et à votre famille de le regarder s’ils envisagent de faire l’injection de poison.

La FDA et le CDC SUSPENDENT le vaccin Johnson & Johnson sur les problèmes de coagulation sanguine, avertissent les États, de nombreuses suspensions

Les contrats à terme sur actions américaines chutent après la FDA et les CDC appellent à une pause pour le vaccin J&J

Les contrats à terme sur actions américaines ont chuté soudainement après que la Food and Drug Administration américaine ait déclaré qu’elle recommandait une pause dans le vaccin Johnson & Johnson Covid après des cas signalés de coagulation sanguine. Rapport de l’équipage « Squawk Box » de CNBC.

Les actions américaines se sont échangées de manière mitigée mardi après qu’un rapport sur l’inflation de mars ne s’est pas avéré aussi mauvais que certains commerçants le craignaient, mais l’impact de l’arrêt du déploiement du vaccin Johnson & Johnson a maîtrisé l’optimisme.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 140 points, soit 0,4%, tandis que le S&P 500 a ajouté 0,1% pour atteindre un nouveau record intrajournalier. Le Nasdaq Composite, le surperformant relatif, a gagné 0,7%, Apple, Amazon et Nvidia ayant tous gagné au moins 1%. Tesla a augmenté de 5,2%.

La réouverture des commerces est restée sous pression après que la Food and Drug Administration des États-Unis déclaré qu’elle recommandait une pause dans le vaccin Covid-19 Johnson & Johnson après des cas signalés de coagulation sanguine.

Il y a eu six cas signalés d’un type rare et grave de caillot sanguin après avoir reçu le vaccin J&J, a déclaré la FDA. L’administration demande une pause dans le vaccin jusqu’à ce que les Centers for Disease Control and Prevention concluent son enquête sur ces cas.

« Jusqu’à ce que ce processus soit terminé, nous recommandons cette pause », a déclaré la FDA. «C’est important pour s’assurer que la communauté des fournisseurs de soins de santé est consciente du potentiel de ces événements indésirables et peut planifier en raison du traitement unique requis avec ce type de caillot sanguin.»

La commissaire par intérim de la FDA, Janet Woodcock, a déclaré plus tard mardi qu’elle s’attendait à ce que la pause dure «quelques jours». Plus de 6,8 millions de doses du vaccin à dose unique ont été administrées aux États-Unis. Les actions de J&J ont chuté de 2,6%.

Jeff Zients, le coordinateur de la réponse Covid-19 de la Maison Blanche, a répondu que l’annonce de la FDA ne devrait pas avoir un impact matériel sur l’effort national de vaccination.

«Au cours des dernières semaines, nous avons mis à disposition plus de 25 millions de doses de Pfizer et Moderna chaque semaine, et en fait cette semaine, nous mettrons à disposition 28 millions de doses de ces vaccins», a-t-il ajouté. «C’est un approvisionnement plus que suffisant pour poursuivre le rythme actuel des vaccinations de 3 millions de vaccins par jour, et atteindre l’objectif du président de 200 millions de vaccins d’ici son 100e jour au pouvoir – et continuer à atteindre chaque adulte qui souhaite se faire vacciner.»

Pourtant, les actions des entreprises qui seraient les plus touchées si le déploiement des vaccins ralentissait étaient sous pression mardi matin.

L’action United Airlines a reculé de 1,3% et American Airlines a perdu 2,8%. Les actions de Moderna, qui fabrique un autre vaccin contre le coronavirus, ont bondi de 7,7% à la suite des nouvelles de J&J, qui ont été rapportées en premier par le New York Times.

« Je ne pense pas qu’il y aura une énorme réaction sur le marché au-delà de la réaction instinctive que nous obtenons ici en ce moment », a déclaré Mike Wilson, stratège en chef des actions américaines pour Morgan Stanley, sur « Squawk Box » de CNBC. « Nous sommes optimistes, très optimistes quant à notre réouverture complète au second semestre de cette année. »

Les injections expérimentales de Johnson & Johnson ont été interrompues le 13/04/2021, mais sans parler de 54 morts!

Des médias indiquant que six caillots sanguins ont été signalés comme source de préoccupation? Je suppose que 54 décès enregistrés dans le VAERS sont dans les limites normales ou ce qui est prévu et donc pas de raison de s’inquiéter?

Aux États-Unis, les personnes handicapées se font vacciner de force là où elles sont

Décès de V@ccin considérablement plus élevés que les années précédentes

Les V*ccins ont causé plus de décès de Cøvid par habitant à Gibraltar que partout dans le monde

