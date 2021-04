Les lésions cérébrales et la mort continuent de suivre les injections COVID de J&J

Par Brian Shilhavy

Des rapports continuent à faire surface concernant des lésions cérébrales et des décès à la suite d’injections de vaccins COVID expérimentaux de Johnson et Johnson, actuellement en pause par la FDA en raison de rapports de caillots sanguins mortels.

Mary Hynes, rapportant pour le Las Vegas Review-Journal, a rapporté plus tôt cette semaine qu’un adolescent de 18 ans est tombé gravement malade après avoir reçu l’injection COVID-19 Johnson & Johnson et a subi trois chirurgies cérébrales liées à des caillots sanguins dangereux.

Une femme de 18 ans du comté de Clark qui est tombée gravement malade après avoir reçu le vaccin COVID-19 Johnson & Johnson a subi trois chirurgies cérébrales liées à des caillots sanguins dangereux, a déclaré lundi un porte-parole de la famille du patient.

La jeune femme, Emma Burkey, a commencé à se sentir malade environ une semaine après avoir été vaccinée le 1er avril ou vers cette date, subissant finalement des crises qui l’ont envoyée à l’hôpital, a déclaré le porte-parole Bret Johnson.

Burkey a d’abord été traité à l’hôpital St. Rose Dominican, campus de Sienne, à Henderson, avant d’être transporté par avion au centre médical de l’Université de Loma Linda, dans le sud de la Californie, pour des soins spécialisés. Ses parents, Russ et Kathy, sont à son chevet, mais seulement pendant une brève période chaque jour en raison des restrictions relatives au COVID-19.

«Elle s’améliore lentement», a déclaré Johnson dans une interview. «Le mot que nous avons reçu de ses parents la nuit dernière était ‘lentement, lentement, lentement.’»

Burkey a été sorti d’un coma provoqué et d’un respirateur. Elle a un tube de trachéotomie qui empêche la parole, mais elle est en train de dire quelques mots et de cligner des yeux pour communiquer, ont dit ses parents à Johnson. (Source.)

En Caroline du Nord, Fox 46 rapporte que Darlene Blackwell, 61 ans, est décédée deux jours après avoir reçu le vaccin Johnson and Johnson. Elle serait décédée d’une hémorragie cérébrale massive.

Une femme de Caroline du Nord dit que sa mère est décédée deux jours après avoir reçu le vaccin Johnson et Johnson. Elle pense que c’est la dose qui a causé la mort subite de sa mère.

FOX 46 s’est assis avec Allyson Hendrix, qui a dit que sa mère était quelqu’un qui aidait beaucoup d’autres personnes et maintenant qu’elle est partie, Hendrix a dit qu’elle avait un énorme trou dans sa vie.

«Elle était une bonne maman, mais elle était une grand-mère encore meilleure», a déclaré Hendrix. «Ses petits-enfants étaient sa vie.»

Hendrix décrit sa mère comme une femme de famille et une force avec laquelle il faut compter.

«Feisty», dit-elle. «Elle était petite et puissante.

Elle a utilisé son petit mais puissant cadre pour l’aider de toutes les manières possibles.

«Elle m’a aidé dans nos élevages de poulets; elle m’a beaucoup aidé avec les enfants. Elle était ma baby-sitter numéro un. Tout.»

Hendrix dit que sa mère a décidé de se faire vacciner contre le COVID et a opté pour le Johnson & Johnson.

«Elle disait:« Je vais juste faire ça, c’est plus facile, je n’ai pas à faire ça, tu sais, deux voyages. »Elle a eu ça le 30 mars.»

Puis deux jours plus tard, elle était à l’hôpital.

«Tout allait bien, elle est allée faire du shopping avec ma grand-mère. Ils sont rentrés à la maison, elle est tombée malade, elle a commencé à avoir la nausée. Elle est tombée malade dans la salle de bain. Ma grand-mère est retournée là-bas pour la vérifier et elle ne voulait pas répondre, ne voulait pas répondre. Elle a dû ouvrir la porte avec un tournevis et elle l’a trouvée sur le sol sans répondre.»

Hendrix s’est précipitée à l’hôpital mais n’a pas pu voir sa mère tout de suite.

« Ils ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait, alors ils ont fait un scanner et c’est à ce moment-là qu’ils ont trouvé tous les saignements dans le cerveau », a-t-elle déclaré. «C’était tellement énorme au début qu’ils pensaient qu’il s’agissait en fait de deux anévrismes, mais ce n’était qu’un seul. C’était tellement gros.

Le 9 avril, Darlene Blackwell est décédée.

Hendrix et son frère se demandent si le vaccin Johnson & Johnson a déclenché une hémorragie cérébrale.

«Cette nuit-là, nous avons décidé de mettre fin au maintien en vie. Nous étions assis chez ma grand-mère et l’information a été plutôt refusée, mais je lisais les gros titres et cela disait que le vaccin Johnson & Johnson avait été mis en attente et qu’il avait été arrêté», a déclaré Hendrix. « Cela m’a frappé comme ce qui s’est passé. »

Hendrix et son frère disent à FOX 46 qu’ils étaient déjà sceptiques quant au vaccin en disant qu’il est sorti trop rapidement. Maintenant, après le décès de leur mère, leur scepticisme est encore plus accentué. Ils ont dit qu’ils envisageaient définitivement des options juridiques. (Source.)

Où vous choisissez d’obtenir vos informations est maintenant une situation de vie ou de mort

Le CDC continue d’affirmer que ces caillots sanguins et réactions indésirables aux injections COVID de Johnson et Johnson sont «rares», n’affectant que quelques personnes.

Mais des rapports comme ceux-ci suggèrent que ce n’est peut-être pas aussi «rare» que le CDC, Big Pharma et les médias d’entreprise veulent que le public le croie. Ils penchent clairement leur couverture en tant que pro-vaccins pro-pharma, ne voulant pas d’informations négatives qui nuiraient aux ventes et à leur désir d’injecter toute la population.

Les voix de scientifiques et de médecins dissidents sont censurées, et si vous ne prenez pas le temps de rechercher les points de vue opposés sur ces produits expérimentaux, la décision que vous prenez pourrait vous coûter la vie ou celle d’un membre de votre famille.

Aujourd’hui encore, nous avons publié une opinion dissidente du Dr Sucharit Bhakdi, un microbiologiste germano-thaï-américain de renommée mondiale, qui affirme que le gouvernement et le domaine médical nous mentent délibérément, et que le résultat sera une réduction drastique de la population mondiale. en raison de décès causés par ces nouveaux «vaccins» expérimentaux. Voir:

Microbiologiste allemand: «Ils tuent des gens avec ces vaccins COVID» pour réduire la population mondiale

Et le Dr Bhakdi n’est pas le seul scientifique à dire cela.

Nous avons également récemment publié les opinions du Dr Michael Yeadon, ancien vice-président et scientifique en chef de Pfizer pour les allergies et les voies respiratoires, qui a tenté d’empêcher l’Europe d’approuver les injections COVID d’ARNm, et a récemment déclaré:

«Ma grande crainte est que si quelqu’un voulait arranger une situation où un dépeuplement massif pourrait être accompli, ce serait probablement une manière parfaite de le faire.»

Voir:

Ancien vice-président de Pfizer, Dr Yeadon: Les variantes COVID PAS plus dangereuses – Les injections de rappel ne sont pas nécessaires mais pourraient être utilisées pour un meurtre de masse

Ce sont des médecins honnêtes, formés dans leur domaine mais qui ne sont actuellement employés par aucune des sociétés pharmaceutiques produisant des vaccins COVID expérimentaux. Ils sont donc indépendants et libres d’exprimer leurs opinions en fonction de ce qu’ils voient dans la science.

Ce ne sont pas du tout des médecins «charlatans» marginaux, bien que l’on ne puisse pas en dire autant des «médecins» têtes parlants qui ont été oints par les médias corporatifs financés par l’industrie pharmaceutique pour façonner le récit autour de ces injections, et où c’est évident à tous ceux qui savent comment penser de manière critique qu’ils ne sont tout simplement que des représentants du marketing employés pour promouvoir ces produits.

Le simple fait que deux scientifiques imminents (et en fait beaucoup d’autres comme eux) accusent les gouvernements et l’industrie pharmaceutique d’avoir délibérément de mauvaises intentions de tuer des gens et de réduire la population mondiale grâce à ces injections COVID, est une ÉNORME nouvelle, si elles sont correctes ou pas!

Mais apparemment, ces opinions sont si dangereuses pour le programme de Big Pharma de vacciner chaque personne sur la planète, qu’elles ne sont pas autorisées.

Et par conséquent, l’endroit où vous choisissez d’obtenir vos informations est désormais une situation de vie ou de mort.

