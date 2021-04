Le centre français d’évaluation des médicaments déclare que les quatre vaccins Covid-19 sont dangereux et devraient être retirés du marché

Le Centre territorial d’Information indépendante et d’Avis pharmaceutiques (CTIAP), un centre régional indépendant d’évaluation des médicaments en France, a publié un rapport montrant qu’aucune des quatre «vaccinations» contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Britannique et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)] actuellement administrées n’est sûre. ou efficace parce que tous ont reçu une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) avec des tests cliniques insuffisants.

Les vaccins sont tous problématiques car les procédés de fabrication utilisés sont nouveaux, tout comme les excipients qu’ils contiennent, qui, selon une équipe d’experts de l’hôpital public de Cholet dans l’ouest de la France, «devraient être considérés comme de nouvelles substances actives».

Dirigée par le Dr Catherine Frade, pharmacienne, l’équipe de recherche a travaillé avec des données publiques publiées par l’Agence européenne des médicaments (EMA) en relation avec les injections libérées par Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Janssen (Johnson & Johnson). Ces quatre injections n’ont qu’une autorisation temporaire basée sur un besoin perçu, par opposition à une approbation basée sur des preuves cliniques de sécurité et d’efficacité.

Tous les vaccins sont également encore soumis à des études qui s’étendent jusqu’en 2024 – dans trois ans – et au-delà. On sait très peu, à ce stade, sur les effets secondaires à long terme des injections, bien que nous voyions des effets secondaires à court terme sous forme de caillots sanguins graves et de décès.

Selon le CTIAP, les quatre injections de virus chinois [américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] ont été mises à la disposition de l’administration publique avant que «la preuve de qualité de la substance active et du produit fini» ne soit vérifiée. Tous les laboratoires où les vaccins sont produits ont également obtenu des échéances futures pour soumettre les études associées.

Cela signifie bien sûr que chaque personne qui se fait vacciner contre la grippe de Wuhan est un cobaye humain participant à une expérience pharmaceutique de masse. Reste à voir comment les vaccinés vont de l’avant.

Dans les mois et années à venir, l’équipe de recherche prévient que «les variabilités, qui ont un impact sur le cœur même du produit, pourraient même invalider les essais cliniques menés.»

«La prudence imposerait même que, dans tous les pays où ces vaccins contre le COVID-19 ont été commercialisés, tous les lots ainsi «libérés» doivent être retirés immédiatement; et que ces AMM qui ont été accordées devraient être suspendues, voire annulées, de toute urgence jusqu’à nouvel ordre», disent-ils.

Les Covidiens de branche sont des membres de secte avec un souhait de mort

C’est bien loin des messages provenant de la Maison Blanche, de Donald Trump, d’Anthony Fauci et de la quasi-totalité de la médecine traditionnelle et même de la religion ici aux États-Unis.

Alors que d’autres pays semblent adopter une approche plus prudente avec cette nouvelle médecine expérimentale, l’establishment ici en Amérique pousse tout le monde à se faire injecter le plus rapidement possible afin d’instaurer une «nouvelle normalité».

On parle très peu ici de la nature expérimentale de toute cette campagne. Presque personne, à l’exception de ceux des médias indépendants, ne prend même la peine de parler du fait que les injections de virus chinois de Big Pharma n’entraînent aucune responsabilité envers leurs fabricants – ce qui signifie que si vous tombez malade ou mourez, il n’y a aucun recours juridique.

Ceci, combiné au fait que les vaccins n’ont même jamais subi le processus normal de test et d’approbation, fait de l’ensemble un très mauvais pari en termes de santé publique. Nous nous attendons à ce qu’une «troisième vague» de variantes virales entraîne une mort massive parmi les vaccinés. La seule question est de savoir quand cela se produira, pas si.

N’oubliez pas de consulter le rapport complet du CTIAP pour en savoir plus sur les dangers et l’inefficacité des vaccins contre la grippe de Wuhan.

Pour vous tenir au courant des dernières nouvelles sur les injections de virus chinois [américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS], assurez-vous de consulter ChemicalViolence.com.

Les sources de cet article incluent:

LifeSiteNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Le régime de Biden se prépare à la phase de «combat au corps à corps» pour contraindre les citoyens à se rendre à des vaccinations dangereuses contre les Covid qui pourraient les tuer

Malgré toutes les tactiques de vente à haute pression et les politiques de verrouillage tyrannique, seul un Américain sur cinq s’est aligné pour les vaccins Covid-19, en moyenne. Au Mississippi, environ 21 pour cent de la population est entièrement vaccinée, même si les vaccins sont disponibles pour tous depuis plus d’un mois. En Alabama, ce nombre est de 19 pour cent et en Géorgie, seulement 20 pour cent des gens ont été contraints de se conformer.

Alors que les tactiques de vente coercitives et la tyrannie médicale ne parviennent pas à atteindre une conformité de masse aux vaccins, le gouvernement fédéral se prépare à utiliser des politiques plus énergiques et invasives pour obtenir les vaccins. Le régime Biden a récemment approuvé les passeports de vaccins, qui menaceraient les droits de l’homme en violant les lois sur la confidentialité médicale et les lois sur les droits civils, discriminant et séparant en permanence les non-vaccinés.

«Si vous considérez cela comme une guerre», a déclaré Michael Carney, vice-président principal chargé des questions émergentes à la Fondation de la Chambre de commerce des États-Unis, «nous sommes sur le point d’entrer dans la phase de combat au corps à corps de la guerre.» Le régime Biden se prépare à déployer des cliniques éphémères dans les zones difficiles d’accès et enverra des vaccinateurs dans les quartiers à faibles taux de vaccination.

Le gouvernement fédéral utilise la tyrannie médicale et la coercition pour vacciner en masse

Le gouvernement fédéral n’a pas étudié la sécurité des vaccins Covid-19 en 2020. Au lieu de cela, le gouvernement a mené des études cliniques sur la façon de manipuler efficacement les gens pour qu’ils prennent les vaccins Covid-19. Ces études cliniques ont testé différents messages et stratagèmes psychologiques pour trouver les méthodes les plus efficaces pour contraindre la conformité. Ces études sur la coercition vaccinale ont été menées pour les vaccins Covid-19 qui ne se sont révélés efficaces que pendant deux à trois mois et ont même provoqué des symptômes de maladie chez environ 8o pour cent des vaccinés. Ces études sur la coercition des vaccins ont été menées bien avant que les vaccins expérimentaux Covid-19 ne reçoivent l’autorisation d’urgence de la FDA, car les vaccins allaient être approuvés quoi qu’il arrive!

Bon nombre de ces tactiques de vente à haute pression ont déjà été utilisées sur la population. Les gens ont été tellement restreints et abusés par des édits médicaux; ils veulent désespérément retrouver leur vie. En liant la vaccination à la politique de réouverture, les gouvernements sont en mesure de contraindre davantage de personnes à se conformer. Même si les vaccins auraient pu être mis à la disposition de tous il y a plusieurs mois, le gouvernement a utilisé la tactique de la rareté pour inciter plus de gens à s’inscrire, un groupe à la fois. Le gouvernement a utilisé des stratégies de déploiement qui simulent la compassion pour convaincre certains groupes de personnes qu’ils présentent un risque élevé et qu’ils sont pris en charge. Le gouvernement a également utilisé la culpabilité, l’appartenance, l’intérêt de la communauté et les tactiques de pression des pairs pour motiver les gens à vacciner dans le cadre d’un groupe restreint, pour le bien de tous. Le régime Biden a également fait appel au devoir moral et a même utilisé le patriotisme pour faire croire aux gens qu’ils font une bonne chose pour leur pays lorsqu’ils vaccinent.

Les non vaccinés seront blâmés pour l’échec des vaccins Covid-19

Quiconque choisit de ne pas vacciner sera finalement blâmé pour l’échec inévitable et continu des vaccins Covid-19. Cette tactique honteuse a déjà été identifiée dans les médias grand public. Selon MSN, le pays «ne sera pas en mesure d’atteindre l’immunité collective… à temps pour empêcher de nouvelles variantes inquiétantes d’échapper au vaccin». Les non-vaccinés sont déjà accusés de «nouvelles variantes inquiétantes» qui infecteront les vaccinés, quel que soit le nombre de fois que les vaccinés retroussent leur manche. C’est le «message de colère» que le gouvernement fédéral a déjà étudié. Cette tactique de coercition oblige les vaccinés à être en colère contre ceux qui ne vaccinent pas. Les non vaccinés, en bonne santé et en voie de gagner une immunité contre les coronavirus, seront accusés de «mettre la santé de la communauté en danger», même si les non vaccinés sont ceux qui acquièrent une immunité à vie et améliorent l’immunité du troupeau sur le long terme.

L’échec du vaccin est déjà apparent au cours des quatre premiers mois, les CDC signalant déjà 5800 cas de Covid-19 après la vaccination. Parmi ces cas, 396 ont souffert d’une maladie grave et 74 patients sont décédés. Si ces tendances d’infection post-vaccination se poursuivent, le vaccin ne doit pas du tout être considéré comme efficace et le TAUX de mortalité des personnes infectées après la vaccination serait supérieur au taux de mortalité par infection sauvage. De plus, la question de l’amélioration dépendante des anticorps pourrait faire monter en flèche le taux de mortalité pour la Covid-19 après la vaccination encore plus au cours des deux prochaines années.

Les sources comprennent:

MSN.com

CNN.com

Lance D Johnson

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Un prêtre catholique dit qu’il est «mortellement péché de prendre ou de faciliter» des injections de Covid-19

Un éminent dirigeant catholique a publié un essai avertissant qu’il est «mortellement péché» de prendre toute «vaccination» contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Britannique et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)]qui contient des ingrédients dérivés de tissu foetal humain avorté.

Écrivant sous le pseudonyme du «Père Elias», le prêtre-théologien explique que tous les bons catholiques et les «hommes de bien» doivent «avoir horreur de l’avortement». Et s’ils le font, alors ces hommes et ces femmes d’honneur doivent dire non aux injections de virus chinois [américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] qui ont été «testées ou développées par l’abus de cellules fœtales avortées volées».

En décembre, le Vatican a publié un document de la «Congrégation de la Doctrine de la Foi» (CDF) qui tentait de faire valoir que les catholiques peuvent encore se faire injecter des vaccins avortés dans des situations où il n’y a «aucune intervention thérapeutique moralement intacte qui neutralise la menace pour la santé proposée.»

«Il doit exister une cause proportionnée pour l’utilisation d’une intervention thérapeutique avortée en fonction des risques encourus», affirme en outre le document. «Il doit exister une menace réelle et grave pour votre santé ou celle d’autrui si vous vous abstenez de suivre l’intervention thérapeutique avortée proposée.»

De manière hilarante, le document de la CDF affirme également que les croyants peuvent encore se faire piquer avec des cocktails chimiques à base de bébés avortés tant qu’ils verbalisent le fait que l’intervention thérapeutique est «entachée d’avortement». Selon le Vatican, toutes ces conditions doivent être remplies pour que Dieu pardonne à une personne après l’injection.

Pour en savoir plus sur la façon dont les vaccins contaminés par l’avortement peuvent entraîner des blessures ou la mort, assurez-vous de consulter ChemicalViolence.com.

Qu’est-il arrivé au consentement éclairé?

Selon le P. Elias, cependant, plusieurs de ces exigences ne peuvent être satisfaites en prenant aucune des injections de Covid-19 actuellement disponibles, en particulier celles qui contiennent la technologie expérimentale d’ARNm de modification de gêne (ARN messager).

«Si votre ami vole la voiture de quelqu’un d’autre et vous propose ensuite de vous la vendre à bon marché, ce serait un péché mortel d’acheter la voiture, même si vous étiez personnellement opposé au fait qu’elle ait été volée». Elias fait valoir.

«L’état moralement entaché de la voiture volée rend objectivement un péché mortel pour vous de l’acheter. Et de même, s’opposer personnellement au mal de l’avortement n’exempte pas en soi une personne du péché mortel en acceptant l’utilisation d’un vaccin contaminé par le meurtre de bébé.»

Fr. Elias a félicité Dieu qu’il existe, en fait, «plusieurs protocoles d’intervention sanitaire moralement propres, sûrs et efficaces disponibles qui se sont avérés très efficaces contre le COVID-19 dans des milliers de cas dans le monde».

Plusieurs de ces remèdes que nous connaissons comprennent le zinc, le thé vert (gallate d’épigallocatéchine) et l’hydroxychloroquine (HCQ). Les pays qui utilisent plus largement de tels remèdes voient considérablement moins de «cas» de grippe de Wuhan.

L’Afrique subsaharienne, par exemple, l’une des régions les plus pauvres du monde sans distanciation sociale, sans masquage et sans unité de soins intensifs, n’a qu’un taux de mortalité de 1%, ce qui est bien inférieur au taux de mortalité dans une grande partie de l’Occident.

«Maintenant, je crois que [ces résultats sont] dus au HCQ largement disponible [qui était utilisé avant la COVID-19 pour prévenir le paludisme]», déclare le Dr Simone Gold of America’s Frontline Doctors (AFLDS). « Je ne pense pas que vous puissiez l’expliquer pour une autre raison. »

Si HCQ avait été largement prescrit ici aux États-Unis plutôt que marginalisé et dénigré, il aurait pu y avoir une réduction de 85% des hospitalisations et des décès, selon le Dr Peter McCullough, M.D., qui s’est exprimé devant un comité du Sénat de l’État du Texas.

Fr. Elias plaide également en faveur du consentement éclairé, un concept «ne pas nuire» que de nombreux médecins et professionnels de la santé traditionnels semblent avoir oublié. Aucune des injections de Covid-19 actuellement administrées n’a été formellement approuvée par la Food and Drug Administration (FDA) et n’assume aucune responsabilité en cas de blessure ou de décès.

Les sources de cet article incluent:

LifeSiteNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Les vaccins contre le coronavirus de Big Pharma feront plus de mal que de bien, prévient un expert de la santé

Malgré la preuve que les vaccins contre le coronavirus de Big Pharma (COVID-19) sont liés à divers effets secondaires tels que des caillots sanguins mortels, les experts de la santé du monde entier insistent sur le fait que se faire vacciner est essentiel pour protéger le public contre le virus.

Mais l’un de ces experts de la santé a parlé des dangers d’une campagne de vaccination pendant une pandémie alors qu’il existe des versions mutées «hautement infectieuses» du coronavirus en circulation.

Big Pharma inaugure la résistance aux vaccins

Dans une récente interview, le développeur de vaccins respecté, le Dr Geert Vanden Bossche, a parlé de ses préoccupations scientifiques valables concernant «le lancement d’une campagne de vaccination massive au milieu d’une épidémie de pandémie en cours».

Selon Bossche, il existe actuellement plusieurs «versions mutées hautement infectieuses du coronavirus circulant dans le monde, comme B.1.1.7 d’Angleterre et B.1.351 d’Afrique du Sud. Lors d’une épidémie active, les variantes peuvent évoluer rapidement et peuvent même échapper à un vaccin et le rendre moins efficace.

Bossche, qui est également l’ancien chef du bureau de développement des vaccins au Centre allemand de recherche sur les infections, a ajouté que les anticorps produits par un vaccin contre le coronavirus peuvent également surpasser la concurrence et empêcher efficacement votre système immunitaire de fonctionner contre toutes les futures variantes de coronavirus.

Avec le temps, cela peut effectivement mettre fin à la capacité de votre corps à combattre indéfiniment toute infection future. Il a averti qu’en raison du programme de Big Pharma, les humains pourraient être «très proches de la résistance aux vaccins».

Mais la campagne de vaccination de Big Pharma est alimentée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et les grands médias, ce qui rend trop difficile l’arrêt.

Début mars, des responsables publics de plusieurs pays européens ont annoncé qu’ils suspendraient le déploiement du vaccin AstraZeneca en raison de rapports faisant état de caillots sanguins post-vaccination. Mais les médias traditionnels et l’OMS se sont opposés à ces mesures de précaution.

L’OMS et les grands médias ont encouragé des pays comme l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Espagne à continuer d’administrer le vaccin AstraZeneca. (Connexes: des scientifiques britanniques critiquent le chien de garde américain des vaccins pour avoir dénoncé la fraude scientifique d’AstraZeneca, affirment que les gens devraient rester dans l’ignorance.)

Un «monstre incontrôlable» et l’hypothèse du «bâton de hockey»

Bossche a déclaré que l’objectif de Big Pharma d’un «programme mondial de vaccination de masse» ne créera qu’un «monstre incontrôlable».

Ses préoccupations portent sur l’idée que les verrouillages et l’extrême pression de sélection sur le virus provoqués par la vaccination de masse mondiale réduiront les infections, les hospitalisations et les décès à court terme. Une campagne de vaccination agressive entraînera également la création de souches de coronavirus plus mutées via une «fuite immunitaire» ou la stérilisation incomplète du virus par le système immunitaire humain même après la vaccination.

Cela obligera ensuite les fabricants à affiner davantage les vaccins qui augmenteront, au lieu de réduire, la pression de sélection et créeront «des variantes plus transmissibles et potentiellement mortelles».

La pression de sélection entraînera également une plus grande convergence des mutations qui affectent la protéine de pointe critique du virus qui traverse les surfaces muqueuses des voies respiratoires, qui est la voie utilisée par le virus pour pénétrer dans le corps humain. Cela permettra au coronavirus de déjouer les vaccins hautement spécifiques à base d’antigène utilisés et peaufinés en fonction des variantes en circulation.

Cela pourrait entraîner une augmentation «semblable à un bâton de hockey» des cas graves et potentiellement mortels et dégénérer en une pandémie incontrôlable. Les pays occidentaux avec de nombreux cas d’individus atteints de maladies métaboliques, de surpoids ou d’obésité dont le système immunitaire est affaibli seront les plus durement touchés.

Bossche a également parlé des dangers de la résistance aux vaccins au milieu de la pandémie. À mesure que de plus en plus de personnes se font vacciner, elles perdent également la partie la plus précieuse de leur système immunitaire, à savoir le système immunitaire inné. Vos anticorps innés, les anticorps naturels, perdront contre les anticorps spécifiques de l’antigène dans les vaccins qui se lient au virus.

En fin de compte, vous perdez la protection contre toute variante virale ou variante de coronavirus. Vos anticorps ne fonctionnent plus et votre immunité innée est complètement contournée, ce qui peut être mortel lorsque des souches hautement infectieuses circulent.

Bossche a réaffirmé que le bon vaccin doit être utilisé au bon moment, et non pendant «la chaleur d’une pandémie sur des millions de millions de personnes». Il a exhorté les scientifiques à lire ses données et à analyser correctement la pathogenèse immunitaire de la maladie.

La campagne de vaccination de Big Pharma finira par causer plus de mal que de bien car elle alimente une pandémie artificielle. Bossche a affirmé que les nouvelles souches hautement infectieuses sont le résultat de la vaccination et que ces mutations n’ont pas été enregistrées lors des pandémies naturelles précédentes car «l’immunité était suffisamment faible pour que le virus n’ait pas besoin de s’échapper».

Avec la campagne de vaccination agressive de Big Pharma, le coronavirus devient de plus en plus contagieux.

Bossche a déclaré qu’il ne faisait pas cela pour prouver un point mais pour sauver des vies. Il veut que le public connaisse la vérité sur les vaccins et les dangers potentiels de la campagne de vaccination de Big Pharma.

Visitez Immunization.news pour lire plus d’articles sur les dangers des vaccins contre les coronavirus.

Les sources comprennent:

NaturalHealth365.com

ANHInternational.org

ChildrensHealthDefense.org

Zoey Sky

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News