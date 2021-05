L’Institut Paul Ehrlich signale d’autres cas de thrombose grave après la vaccination COVID-19 en Allemagne + Avocats et experts médicaux entament des poursuites judiciaires contre l’OMS et les leaders mondiaux

Le nombre de cas de thrombose sévère après vaccination avec le vaccin AstraZeneca corona a continué d’augmenter. L’Institut Paul Ehrlich rapporte une augmentation à 67 cas de thrombose après la vaccination.

Source: www.globallookpress.com © Frank Hoermann / SVEN SIMON / Les effets secondaires dangereux avec les médicaments COVID-19 continuent à apparaître, y compris la thrombose avec le médicament AstraZeneca, selon l’Institut Paul Ehrlich.

Un rapport de sécurité actuel de l’Institut Paul Ehrlich (IPE.) déclare: 14 patients étaient décédés au 30 avril de cette année, dont cinq hommes et neuf femmes. Près de 5,8 millions de citoyens allemands avaient alors reçu le vaccin.

A la mi-avril, le nombre de cas déclarés de 4,2 millions de vaccinations était toujours de 59 cas de thrombose. Le nombre de ceux qui sont morts était de douze. Dans la répartition des tranches d’âge touchées par la thrombose, les 20 à 29 ans étaient particulièrement bien représentés: neuf femmes et cinq hommes étaient touchés.

Deux tiers des 67 cas de thrombose étaient la très rare thrombose de la veine sinusale. Selon l’Institut Paul Ehrlich, cet effet secondaire grave doit « toujours être replacé dans le contexte du bénéfice prouvé de la vaccination, à savoir la protection contre les maladies COVID-19 graves et mortelles ». Les personnes âgées de 60 ans et plus bénéficieront donc de la vaccination.

Les gouvernements fédéral et des États ont décidé de lever la préférence pour les groupes à risque pour le vaccin AstraZeneca. La Commission permanente de vaccination (STIKO) avait recommandé le 1er avril 2021 que la vaccination avec le vaccin AstraZeneca soit utilisée pour les personnes de plus de 60 ans. L’utilisation du vaccin en dessous de la limite d’âge recommandée est également encore possible selon le jugement médical et des informations soignées, selon le STIKO. Selon STIKO, ceux qui n’hésitent pas à faire des compromis sur l’efficacité peuvent recevoir les deux seringues AstraZeneca nécessaires à seulement quatre semaines d’intervalle. Selon le ministère de la Santé, un million de doses du vaccin vectoriel seront livrées aux cabinets médicaux au cours de la 2ème semaine de mai. Ceux-ci sont ensuite attribués sans hiérarchisation.

L’Institut Paul Ehrlich recommande: Si une personne vaccinée développe des symptômes tels qu’un essoufflement, des douleurs thoraciques, un gonflement des jambes, des douleurs aux jambes ou des douleurs abdominales persistantes, des nausées ou des vomissements quelques jours après la vaccination, un médecin doit être consulté immédiatement.

De plus, toute personne qui présente des symptômes neurologiques tels que des maux de tête sévères ou persistants, une vision trouble ou des convulsions après la vaccination doit consulter immédiatement un médecin.

Les personnes qui développent des ecchymoses sur la peau en dehors du site de vaccination après quelques jours devraient consulter un médecin.

Les personnes diagnostiquées avec une thrombocytopénie (TTS) dans les trois semaines suivant la vaccination avec Vaxzevria doivent être activement évaluées pour des signes de thrombose. Des tests répétés de thrombocytopénie (TTS) peuvent être nécessaires. Le TTS, une déficience plaquettaire, nécessite une prise en charge clinique spécialisée. Il n’existe actuellement aucune thérapie standard. Dans tous les cas, cependant, des spécialistes tels que des hématologues et des spécialistes de la coagulation doivent être consultés.

Plus d’informations sur le sujet – AstraZeneca: effet secondaire dangereux beaucoup plus fréquent qu’on ne le suppose

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Fraude COVID – Des avocats et des experts médicaux entament des poursuites judiciaires contre l’OMS et les leaders mondiaux pour des «crimes contre l’humanité»

Une équipe de plus de 1 000 avocats et de plus de 10 000 experts médicaux dirigée par le Dr Reiner Fuellmich a entamé des poursuites judiciaires contre le CDC, l’OMS et le Groupe de Davos pour crimes contre l’humanité.

Fuellmich et son équipe présentent le test PCR défectueux et l’ordre aux médecins d’étiqueter tout décès par comorbidité comme un décès Covid comme une fraude. Le test PCR n’a jamais été conçu pour détecter les agents pathogènes et est défectueux à 100% à 35 cycles. Tous les tests PCR supervisés par le CDC sont fixés à 37 à 45 cycles. Le CDC admet que les tests sur 28 cycles ne sont pas admissibles pour un résultat positif et fiable. Cela à lui seul invalide plus de 90% des cas présumés de Covid / «infections» suivis par l’utilisation de ce test défectueux.

Outre les tests défectueux et les certificats de décès frauduleux, le vaccin «expérimental» lui-même est en violation de l’article 32 de la Convention de Genève. En vertu de l’article 32 de la IVe Convention de Genève de 1949, «les mutilations et les expériences médicales ou scientifiques qui ne sont pas rendues nécessaires par le traitement médical d’une personne protégée» sont interdites. Selon l’article 147, la réalisation d’expériences biologiques sur des personnes protégées constitue une grave violation de la Convention.

Le vaccin «expérimental» est en violation des 10 codes de Nuremberg qui prévoient la peine de mort pour ceux qui cherchent à violer ces lois internationales.

Le «vaccin» ne satisfait pas aux cinq exigences suivantes pour être considéré comme un vaccin et est par définition une «expérience» médicale et un essai:

Fournit une immunité contre le virus

Il s’agit d’une thérapie génique «qui fuit» qui ne confère pas d’immunité à Covid et prétend réduire les symptômes, mais les doubles-vaccinés sont maintenant 60% des patients nécessitant des urgences ou des soins intensifs pour des infections à Covid.

Protège les destinataires contre le virus

Cette thérapie génique ne confère pas d’immunité et le double-vaccin peut encore attraper et propager le virus.

Réduit les décès dus à l’infection virale

Cette thérapie génique ne réduit pas les décès dus à l’infection. Double-vacciné infecté par Covid sont également décédés.

Réduit la circulation du virus

Cette thérapie génique permet toujours la propagation du virus car elle n’offre aucune immunité contre le virus.

Réduit la transmission du virus

Cette thérapie génique permet toujours la transmission du virus car elle n’offre aucune immunité contre le virus.

Les violations suivantes du Code de Nuremberg sont les suivantes:

Code de Nuremberg n° 1: le consentement volontaire est essentiel

Personne ne devrait être contraint de faire une expérience médicale sans son consentement éclairé. De nombreux médias, personnalités politiques et non médicales disent aux gens de prendre l’injection. Ils n’offrent aucune information sur les effets indésirables ou les dangers de cette thérapie génique. Tout ce que vous entendez d’eux est – «sûrs et efficaces» et «les avantages l’emportent sur les risques». Les pays utilisent les verrouillages, la contrainte et les menaces pour forcer les gens à prendre ce vaccin ou se voir interdire de participer à une société libre sous le mandat d’un passeport de vaccin ou d’un laissez-passer vert. Lors des procès de Nuremberg, même les médias ont été poursuivis et des membres ont été mis à mort pour avoir menti au public, ainsi que de nombreux médecins et nazis reconnus coupables de crimes contre l’humanité.

Code de Nuremberg n° 2: Rendre des résultats fructueux irréalisables par d’autres moyens

Comme indiqué ci-dessus, la thérapie génique ne répond pas aux critères d’un vaccin et n’offre pas d’immunité contre le virus. Il existe d’autres traitements médicaux qui donnent des résultats fructueux contre Covid tels que l’ivermectine, la vitamine D, la vitamine C, le zinc et le système immunitaire renforcé contre la grippe et le rhume.

Code de Nuremberg n° 3: Expériences de base sur les résultats de l’expérimentation animale et de l’histoire naturelle de la maladie

Cette thérapie génique a sauté les tests sur les animaux et est allée directement aux essais sur l’homme. Dans la recherche sur l’ARNm que Pfizer a utilisé – une étude candidate sur l’ARNm avec des macaques rhésus utilisant l’ARNm de BNT162b2 et dans cette étude, tous les singes ont développé une inflammation pulmonaire, mais les chercheurs ont considéré le risque faible car il s’agissait de jeunes singes en bonne santé âgés de 2 à 4 ans. Israël a utilisé Pfizer et la Cour internationale de droit a accepté une réclamation pour 80% des receveurs souffrant d’une inflammation pulmonaire suite à l’injection de cette thérapie génique. Malgré ce développement alarmant, Pfizer a continué à développer son ARNm pour Covid sans expérimentation animale.

Code de Nuremberg n ° 4: éviter toutes les souffrances et blessures inutiles

Depuis le déploiement de l’expérience et répertorié dans le système de déclaration du CDC VAERS, plus de 4 000 décès et 50 000 blessures par vaccin ont été signalés en Amérique. Dans l’UE, plus de 7 000 décès et 365 000 blessures dues à la vaccination ont été signalés. C’est une grave violation de ce code.

Code de Nuremberg n° 5: aucune expérience à mener s’il y a des raisons de penser qu’une blessure ou un décès se produira

Voir n° 4, sur la base de données médicales factuelles, cette thérapie génique cause la mort et des blessures. Des recherches antérieures sur l’ARNm montrent également plusieurs risques qui ont été ignorés pour cette expérience génétique actuelle. Une étude de 2002 sur les protéines de pointe du SRAS-CoV-1 a montré qu’elles provoquent une inflammation, une immunopathologie, des caillots sanguins et entravent l’expression de l’angiotensine 2. Cette expérience oblige le corps à produire cette protéine de pointe héritant de tous ces risques.

Code de Nuremberg n° 6: le risque ne devrait jamais excéder l’avantage

Covid-19 a un taux de récupération de 98 à 99%. Les blessures causées par le vaccin, les décès et les effets secondaires indésirables de la thérapie génique par ARNm dépassent de loin ce risque. L’utilisation de vaccins «qui fuient» a été interdite pour l’agriculture aux États-Unis et dans l’UE en raison de l’étude de Marek Chicken qui montre l’émergence de «virus chauds» et de variantes… rendant la maladie encore plus mortelle. Pourtant, cela a été ignoré pour l’utilisation humaine par le CDC, sachant pleinement que le risque de nouvelles variantes plus mortelles émergerait des vaccinations qui fuient. Le CDC est pleinement conscient que l’utilisation de vaccins qui fuient facilite l’émergence de souches chaudes (plus mortelles). Pourtant, ils ont ignoré cela en ce qui concerne les humains

Code de Nuremberg n° 7: Une préparation doit être faite contre la possibilité même éloignée de blessures, d’invalidité ou de décès

Il n’y a eu aucune préparation. Cette thérapie génique a sauté les essais sur les animaux. Les propres essais cliniques humains de phase 3 des sociétés pharmaceutiques ne se termineront qu’en 2022/2023. Ces vaccins ont été approuvés en vertu d’une loi sur l’utilisation d’urgence uniquement et imposés à un public mal informé. Ils ne sont PAS approuvés par la FDA.

Code de Nuremberg n° 8: L’expérience doit être menée par des personnes scientifiquement qualifiées

Les politiciens, les médias et les acteurs affirmant qu’il s’agit d’un vaccin sûr et efficace ne sont pas qualifiés. La propagande n’est pas une science médicale. De nombreux points de vente au détail tels que Walmart et les centres de vaccination au volant ne sont pas qualifiés pour administrer des thérapies géniques médicales expérimentales à un public non informé.

Code de Nuremberg n° 9: N’importe qui doit avoir la liberté de mettre fin à l’expérience à tout moment

Malgré le tollé de plus de 85 000 médecins, infirmières, virologues et épidémiologistes, l’expérience n’est pas terminée. En fait, il existe actuellement de nombreuses tentatives pour modifier les lois afin de forcer la conformité aux vaccins. Cela comprend les vaccinations obligatoires et forcées. Des prises de vue expérimentales de «mise à jour» sont prévues tous les 6 mois sans aucun recours au nombre croissant de morts et de blessés déjà causés par cette expérience. Ces injections de «mise à jour» seront administrées sans aucun essai clinique. Espérons que ce nouveau procès de Nuremberg mettra fin à ce crime contre l’humanité.

Code de Nuremberg n° 10: le scientifique doit mettre fin à l’expérience à tout moment s’il y a une cause probable de blessure ou de mort

Il est clair dans les données des rapports statistiques que cette expérience entraîne des décès et des blessures, mais tous les politiciens, les sociétés pharmaceutiques et les soi-disant experts ne font aucune tentative pour empêcher cette expérience de thérapie génique de nuire à un public mal informé.

Que pouvez-vous faire pour mettre fin à ce crime contre l’humanité? Partagez ces informations. Tenez vos politiciens, médias, médecins et infirmières responsables – que s’ils sont complices de ce crime contre l’humanité, ils sont également soumis aux lois énoncées dans la Convention de Genève et le Code de Nuremberg et peuvent être jugés, reconnus coupables et exécutés. Les procédures judiciaires avancent, des preuves ont été recueillies et un nombre croissant d’experts tirent la sonnette d’alarme.

Visitez le site Web du Comité Covid à l’adresse: https://corona-ausschuss.de/ et si vous avez été touché par ce crime, signalez l’événement, les personnes impliquées et autant de détails sur le site Web suivant:

Les crimes contre l’humanité nous affectent tous. Ils constituent un crime contre vous, vos enfants, vos parents, vos grands-parents, votre communauté et votre pays et votre avenir.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Before It’s News