Les éclats pulmonaires de l’homme poussent son cœur vers la droite en courant avec un masque

Dans l’épicentre du coronavirus, ville de Wuhan, le poumon d’un homme a été comprimé à 90% avec une rafale forçant son cœur sur le côté droit de son corps. Les responsables de la santé pensent que le poumon de l’homme a éclaté parce qu’il portait un masque en courant.

Un homme en Chine a éclaté un poumon après avoir couru plus de trois kilomètres tout en portant un masque facial.

Le jogger de 26 ans a été transporté d’urgence à l’hôpital central de Wuhan, où il a subi une intervention chirurgicale majeure pour le poumon effondré après avoir commencé à avoir des difficultés à respirer, a rapporté le Sun du Royaume-Uni.

Les médecins ont découvert que le poumon gauche de l’homme s’était comprimé à 90%, déplaçant son cœur vers le côté droit de son corps.

Un poumon effondré est connu sous le nom de pneumothorax, qui survient lorsque de l’air pénètre dans l’espace entre le poumon et la paroi thoracique, provoquant un essoufflement et des complications potentiellement mortelles.

Les responsables de la santé pensent que le poumon de l’homme a éclaté parce qu’il portait un masque en courant.

Dans deux autres incidents impliquant une activité physique, deux garçons chinois sont récemment morts à moins d’une semaine l’un de l’autre alors qu’ils portaient des masques pendant les cours de gym.

Les jeunes de 14 ans faisaient chacun des tours de piste pour un examen physique lorsqu’ils se sont soudainement effondrés sur la piste. Le certificat de décès d’un garçon indiquait que la cause était un arrêt cardiaque soudain.

Depuis l’éclosion de la pandémie de COVID-19, des gens du monde entier ont commencé à utiliser des masques faciaux pour empêcher la propagation de l’infection d’une personne à l’autre.

De plus, le gouvernement et les ministères de la santé de plusieurs pays encouragent les gens à porter des masques faciaux chaque fois qu’ils sortent de chez eux.

Mais jusqu’à ce jour, l’efficacité des masques faciaux dans le contrôle de la propagation n’est pas déterminée. Alors, quelle est l’efficacité des masques faciaux contre le [SRAS-CoV-2 de la – MIRASTNEWS] COVID

Une étude menée par Baruch Vainshelboim sur les effets néfastes psychologiques, physiologiques et sur la santé des masques faciaux apporte une réponse.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Biden rétablit son enquête sur l’origine de Covid suite aux critiques de CNN

Pas même un jour après que CNN l’ait critiqué pour avoir annulé un effort du département d’État lancé sous Donald Trump pour enquêter sur l’origine du coronavirus de Wuhan (Covid-19), Sleepy Joe Biden a soudainement changé de cap en rétablissant une enquête de 90 jours auprès de la communauté du renseignement.

Dans un communiqué officiel, la Maison Blanche a expliqué que les responsables du régime avaient étudié diverses possibilités quant à l’origine du virus chinois. Les deux options, disent-ils, sont qu’il «a émergé d’un contact humain avec un animal infecté ou d’un accident de laboratoire».

Les médias suggèrent que la Maison Blanche est en mode de contrôle total des dommages alors qu’elle tente désespérément de suivre le récit changeant entourant la grippe de Wuhan.

«J’ai maintenant demandé à la communauté du renseignement de redoubler d’efforts pour collecter et analyser les informations qui pourraient nous rapprocher d’une conclusion définitive, et de me faire rapport dans 90 jours», a annoncé China Joe dans un communiqué.

[Aucune conclusion définitive ne saurait être concluante en l’état, puisque les investigations sont menées par une partie [Etats-Unis] qui est fortement soupçonnée d’être à l’origine du Coronavirus SRAS-CoV-2. Il est plus crédible de confier l’enquête à une équipe internationale totalement indépendante et impartiale et dont les enquêteurs sont issus de plusieurs disciplines dans le but d’apporter des éclaircissements indiscutables et exempts de soupçon de fraude ou travestissement des résultats. – MIRASTNEWS].

Auparavant, Biden était opposé à l’idée que le virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] provenait de l’Institut de virologie de Wuhan (WIV), qui avait reçu un financement d’Anthony Fauci pour mener des recherches illégales sur le gain de fonction sur les coronavirus de chauve-souris.

Le secrétaire d’État de l’époque, Mike Pompeo, avait cherché à déterminer le rôle de la Chine dans le déclenchement du coronavirus de Wuhan (Covid-19), seulement pour être gêné à chaque tournant par l’opposition politique qui prétendait qu’il était engagé dans une «chasse aux sorcières» contre le Parti communiste chinois (PCC).

Après un briefing de fin d’hiver, Biden a annulé l’enquête sur les origines du virus chinois

C’est à ce moment-là que Beijing Biden a renvoyé tout le monde à la déclaration officielle de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) selon laquelle la grippe de Wuhan provenait de chauves-souris sur un marché humide de Wuhan.

«La façon dont ils ont fait leur travail était suspecte comme l’enfer», aurait déclaré un ancien responsable du département d’État.

Pompeo, quant à lui, avait averti en mai 2020 qu’il y avait «d’énormes preuves» et «une quantité significative de preuves» pour soutenir la théorie de l’évasion en laboratoire.

«Les gens du gouvernement américain travaillaient sur la question de savoir d’où venait la Covid-19, mais il n’y avait aucun autre effort à notre connaissance qui prenait suffisamment au sérieux la possibilité de fuite de laboratoire pour se concentrer sur certains aspects, questions et incertitudes», a déclaré David Feith, ancien fonctionnaire du département d’État.

La révélation sur la bascule de Biden a été décrite comme «au mieux maladroite» par Zero Hedge, en particulier à la suite d’un rapport dimanche du Wall Street Journal révélant que trois chercheurs de WIV sont tombés malades en novembre 2019, juste avant la publication du virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS].

Même Fauci doit capituler devant l’idée que la grippe de Wuhan ne s’est pas produite naturellement, ni dans la nature, et qu’il pourrait être responsable de sa libération via l’EcoHealth Alliance et d’autres opérations louches qui menaient des recherches illégales avec l’argent des contribuables américains.

« Je l’ai dit dès le début, et c’est de là que ça vient », a déclaré Trump à Newsmax l’autre soir. «Je pense que c’était évident pour les gens intelligents. C’est d’où cela vient. Je n’ai aucun doute là-dessus. Je n’avais aucun doute là-dessus. J’ai été critiqué par la presse.

«Les gens ne voulaient pas dire la Chine. Habituellement, ils blâment la Russie», a ajouté Trump. «J’ai dit dès le début qu’il venait de Wuhan. Et c’est là que se trouvaient également tous les décès, d’ailleurs, lorsque nous en avons entendu parler pour la première fois, il y avait des sacs mortuaires, des morts gisant partout dans la province de Wuhan, et c’est là que cela se trouvait.

Vous trouverez plus d’informations sur le virus chinois sur Pandemic.news.

La toxicomane en convalescence regrette d’avoir pris le vaccin et raconte son histoire.

Attendez d’entendre sa logique pour prendre le vaccin. Elle est peut-être une héroïnomane en convalescence, mais il semble qu’il n’y a pas de guérison. Mais dit-elle de ne pas comprendre … NON. Elle dit « pensez ». Donc, si vous lisez ceci et essayez de savoir quoi faire, laissez-moi vous aider. Vous feriez mieux de prendre à peu près n’importe quel médicament sauf un vaccin Covid. Ne prenez pas le vaccin de merde.

Il ne fait aucun doute que certains des vaccins Pfizer contiennent des nanoparticules métalliques

Il est vrai que certains des vaccins Pfizer contiennent des nanoparticules métalliques magnétiques. Elle a pris le vaccin le 15/05/21 (samedi) et j’ai tourné la vidéo le 17/05/21 (aujourd’hui). L’attraction magnétique était notable. Aujourd’hui, j’ai appris qu’un de mes patients avait reçu le vaccin pfizer le vendredi 14/05/21. J’ai testé le site d’injection avec l’aimant et il n’y avait aucune traction, donc ma conclusion est que certains vaccin Pfizer contiennent des nanoparticules métalliques et d’autres pas. Ma prochaine étape est de voir s’il émet un rayonnement micro-ondes comme nos téléphones portables: https://static.wixstatic.com/media/af5420_7e175a2fa12c48828f3c1c3c12721692~mv2.jpg/v1/fill/w_475,h_633,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01

UN OFFICIER DE LA MARINE ITALIENNE MEURT APRÈS UNE INJECTION EXPÉRIMENTALE CAUSANT UNE AMÉLIORATION DÉPENDANTE DES ANTICORPS

Comme l’ont mis en garde plusieurs médecins et scientifiques, des millions de personnes atteintes de la maladie et immunisées courent un risque à cause des injections.

Un groupe d’arméniens christianistes assassine un jeune papa d’origine Gambienne

Un groupe d’arméniens a assassiné un jeune papa d’origine Gambienne de plusieurs coups de couteau, en pleine rue (Saint-Etienne, France).

Deux poids deux mesures comme d’habitude :

– Piste raciste écartée.

– Piste terroriste écartée car pas musulmans.

– Aucune mise en cause de leur religion catholique.

Saint-Etienne : Trois personnes écrouées après le meurtre d’un Gambien de 26 ans :

