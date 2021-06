FR — LARRY ROMANOFF — Quel rôle votre pays jouera-t-il dans la troisième guerre mondiale ?

Quel rôle votre pays jouera-t-il dans la troisième guerre mondiale ?

Par Larry Romanoff, 27 mai 2021

Les véritables origines des deux guerres mondiales ont été supprimées de tous nos livres d’histoire et remplacées par la mythologie. Aucune des deux guerres n’a été déclenchée (ou désirée) par l’Allemagne, mais toutes les deux à l’instigation d’un groupe de juifs sionistes européens avec l’intention déclarée de la destruction totale de l’Allemagne. La documentation est accablante et les preuves indéniables. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Cette histoire se répète aujourd’hui dans le cadre d’une préparation de masse des peuples du monde occidental (en particulier des Américains) en vue de la troisième guerre mondiale – qui, je crois, est maintenant imminente. Il est évident que les nuages ​​de la guerre se rassemblent. Les signes sont partout, avec une couverture médiatique et des discours ouverts sur la guerre dans de nombreux pays. La RAND Corporation prépare depuis des années des scénarios militaires pour la troisième guerre mondiale, et l’OTAN le ferait actuellement. De vastes mouvements de troupes et d’équipement de l’OTAN sont soit en préparation soit en cours pour encercler la Russie. Les États-Unis entourent la Chine de bases militaires, dont la plus grande au monde à Guam. La Chine et la Russie sont entourées de près de 400 laboratoires américains d’armes biologiques. L’Iran est entièrement vulnérable à cause de la montée en puissance de l’armée américaine au Moyen-Orient.

Grâce à leur contrôle des médias de masse, la Campagne de Colère des Juifs contre la Chine (12) (voir note 13) est implacable et réussie, depuis au moins deux ans, remplissant les pages et les ondes avec de faux récits d’atrocité contre la Chine, des salves de ces mensonges se produisent presque quotidiennement. Celles-ci suivent le même modèle utilisé par les mêmes personnes contre l’Allemagne pour attiser la haine et préparer les populations aux guerres mondiales I et II. C’est la même chose – et basée sur les mêmes types de mensonges – que ceux utilisés pour préparer aux invasions de l’Irak, de la Libye et de la Syrie. Ces personnes utilisent toutes les formes de provocation contre la Chine, y compris des défis militaires de plus en plus scandaleux et imprudents dans la mer de Chine méridionale et près de Taiwan. Le monde entier apprend à haïr la Chine, la Russie et l’Iran. Les tentatives de convertir l’Inde en ennemi de la Chine sont de plus en plus désespérées.

La troisième guerre mondiale consistera du fait des forces combinées des États-Unis, de l’OTAN et d’Israël (qui se considère comme une puissance militaire mondiale) provoquant un conflit visant à la destruction finale de la Chine, de la Russie et de l’Iran, les trois pays qui doivent être détruits pour satisfaire le rêve de construire le Troisième Temple de Satan à Jérusalem et d’initier notre Nouvel Ordre Mondial. Tel est le plan. Votre croyance en elle n’est pas importante pour son exécution.

On ne peut pas compter sur quoi que ce soit de la part des Américains parce qu’ils sont trop stupides ; prêts avec arrogance et aveuglement à fonctionner une fois de plus en tant qu’armée privée des banquiers, ayant juré fidélité aux mêmes personnes qui détiennent le contrôle ultime de la CIA et du Mossad. L’Angleterre a servi cet objectif pendant un siècle ou plus, mais a été facilement sacrifiée lorsque les banquiers ont transféré leur drapeau aux États-Unis. Une guerre mondiale laissera les États-Unis physiquement et financièrement en ruines, tout comme les deux premières guerres ont détruit l’Empire britannique et laissé l’Angleterre en faillite. Ces gens sont impitoyables au-delà de toute mesure ; pour obtenir ce qu’ils veulent, ils se battront jusqu’au dernier Américain. Mais comme l’a dit Benjamin Netanyahu, « une fois que nous avons pressé tout ce que nous voulons des États-Unis, cela peut s’assécher et s’envoler ». Et ce sera le cas. Mais peu importe parce que les banquiers transfèrent déjà leur drapeau à l’OTAN – une armée supranationale qui ne rend compte à personne et qui sera notre oppresseur officiel dans notre Brave Nouveau Monde. Et nous ne pouvons pas compter sur les masses occidentales car elles ne sont que des pions dans ces compétitions géopolitiques, peu de gens comprennent le gouffre tragique dans lequel ils sautent si volontiers.

La famille royale britannique est en jeu à 100%. Si vous en doutez, demandez à la reine Elizabeth une déclaration publique selon laquelle l’Angleterre refusera toute participation dans une autre guerre mondiale. Elle vous ignorera, tout comme Boris Johnson et la cabale parlementaire britannique, puisqu’ils sont à l’avant-garde des plans. Demandez au lâche premier ministre du Canada, Justin Trudeau, de déclarer résolument que le Canada refusera de suivre les Américains dans une autre guerre mondiale. Il refusera. Nous ne pouvons pas compter sur l’Allemagne ; ce pays est aujourd’hui une colonie américano-juive dépourvue de volonté propre. Une grande partie de l’Europe de l’Est, comme l’Australie, a été tordue et retournée, croyant bêtement qu’elle sera gardée inoffensive par la puissance de l’OTAN alors qu’en réalité, elle sera parmi les premiers agneaux sacrificiels de cette troisième guerre. L’Italie, la France et l’Espagne seront presque certainement forcées à participer ; le reste de l’Europe est largement hors de propos. Le Japon, qui est également une colonie américaine/juive sans volonté propre, en plus d’être une importante base d’opérations militaires américaines, n’aura pas d’autre choix que de se sacrifier.

Il n’y a aucun moyen d’éviter la conclusion que l’histoire se répète effectivement, diabolisant encore une autre nation, engendrant délibérément suffisamment de haine et de colère pour justifier une autre guerre mondiale. Même des idéologues occidentaux confirmés admettront que ce que j’ai écrit ici est vrai. Quelle sera la position du gouvernement de votre pays lorsque la charge pour le canon de guerre sera enfin allumée ? Pouvez-vous expliquer pourquoi vous pensez qu’une troisième guerre mondiale est une bonne idée ? Si vous êtes Européen, n’avez-vous pas assez vu la guerre ? Si vous êtes américain, votre gouvernement n’a-t-il pas déjà tué suffisamment d’innocents ? Si vous êtes juif, pourquoi ne vous prononcez-vous pas contre cette cabale de 300 ou 400 personnes avant qu’il ne soit trop tard ?

Compte tenu de la source de la poussée pour une troisième guerre mondiale et de la destruction prévue de la Chine, il reste à réfléchir à ce qui, le cas échéant, peut être fait pour empêcher un troisième holocauste mondial. Même en connaissant les sources, il n’est guère praticable de déclarer la guerre à au plus quelques milliers d’individus dispersés dans peut-être dix nations.

Je ne connais qu’un seul moyen d’empêcher la Troisième Guerre mondiale qui est maintenant imminente : faire en sorte qu’Israël paie pour cela. Si j’étais en position ultime d’autorité de l’une des nations ciblées, j’appellerais l’ambassadeur israélien et l’informerais que si ma nation était forcée à entrer en guerre avec les États-Unis, je répondrais bien sûr. Cependant, mes premières représailles ne seraient pas contre les États-Unis mais contre Israël, et j’appliquerais la partie nécessaire de mon arsenal pour m’assurer qu’Israël reste inhabitable pendant 500 ans et que le troisième temple de Satan ne soit jamais construit. Ma thèse est qu’Israël est trop important pour que ces personnes soient sacrifiées, et que face à une telle menace jugée crédible, ils reculeraient. Avec tout ce que je sais, je ne crois pas qu’une troisième guerre mondiale puisse être évitée autrement.

Je serai bien sûr accusé d’antisémitisme, mais il ne s’agit pas de moi ; il s’agit d’une petite poignée de banquiers et d’industriels juifs européens qui veulent qu’une troisième guerre mondiale détruise l’ancien ordre avant que le nouveau ne puisse être installé. Ces personnes doivent être nommées et leurs objectifs dévoilés. En tout cas, entre un débat judiciaire incriminant quelques centaines de personnes ou le déclenchement d’une troisième guerre mondiale, quel est le plus grand crime ?

Les écrits de M. Romanoff ont été traduits dans plus de 30 langues et ses articles publiés sur plus de 150 sites Web d’actualité et de politique en langue étrangère dans plus de 30 pays, ainsi que sur plus de 100 plateformes en anglais. Larry Romanoff est un consultant en gestion et homme d’affaires à la retraite. Il a occupé des postes de direction dans des cabinets de conseil internationaux et était propriétaire d’une entreprise internationale d’import-export. Il a été professeur invité à l’Université Fudan de Shanghai, présentant des études de cas sur les affaires internationales à des classes supérieures de l’EMBA. M.Romanoff vit à Shanghai et écrit actuellement une série de dix livres généralement liés à la Chine et à l’Occident. Il est l’un des auteurs qui ont contribué à la nouvelle anthologie de Cynthia McKinney « When China Sneezes » (Quand la Chine éternue).

Notes

(13) Les Juifs internationaux ont des raisons d'avoir du ressentiment envers la Chine, qui devait être démembrée et transformée en une vache à lait perpétuelle, un plan contrecarré par Mao et sa révolution. Ce ne sont pas « les Britanniques » mais les familles bancaires juives internationales, les Rothschild, les Sassoon, les Kadoories, les Hardoons et d'autres qui étaient entièrement responsables de la parodie de l'opium pendant 150 ans en Chine. Immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, l'un des premiers actes de Mao a été d'expulser tous les Juifs de Chine et de confisquer tous leurs capitaux d'opium – y compris tous ceux de la ville de Shanghai et les succursales continentales de la HSBC. Ils n'ont pas oublié et ils veulent récupérer leur argent.

Des scientifiques expérimentant le virus COVID-19 au laboratoire de Wuhan ont été mordus par des chauves-souris et éclaboussés de sang

Pendant plus d’un an, les médias grand public ainsi que les fact-checkers du Conseil de l’Atlantique ont harcelé GreatGameIndia pour avoir révélé que le virus [de la] COVID-19 était une arme biologique. Nous avons maintenant atteint le point de basculement où ils ne peuvent plus soutenir leur faux récit. Nous fournissons ici de nouvelles preuves qui montrent comment les scientifiques expérimentant le virus [SRAS-CoV-2 de la – MIRASTNEWS] COVID-19 [Coronavirus Desease 2019 = Maladie à Coronavirus de 2019] au laboratoire de Wuhan ont été mordus par des chauves-souris et ont été éclaboussés de sang.

Des scientifiques du laboratoire de Wuhan affirment avoir été mordus par des chauves-souris et éclaboussés de sang.

La télévision d’État chinoise a diffusé une séquence (regardez la diffusion complète ci-dessous) qui montrait des chercheurs de l’Institut de virologie de Wuhan manipulant des chauves-souris sans tenir compte de l’utilisation d’équipement de protection individuelle.

Les images qui ont été diffusées pour la première fois en Chine le 29 décembre 2017, bien avant le début de la pandémie, coupent un clip d’un membre d’une personne gravement enflé.

De 4h45 à 4h56, on peut voir un scientifique tenant une chauve-souris à mains nues. Les membres de l’équipe de 7h44 à 7h50 peuvent être vus en train de ramasser des excréments de chauves-souris potentiellement très infectieux tout en portant des manches courtes et des shorts et sans équipement de protection individuelle (EPI) visible autre que des gants.

Des chercheurs de l’Institut de virologie de Wuhan manipulant des chauves-souris avec des gants en nitrile. (Capture d’écran de vidéosurveillance)

Le narrateur déclare ensuite que même si les scientifiques portent des gants, le risque d’être blessé par une morsure de chauve-souris « existe toujours ». Pendant ce temps, l’expert en virus Cui Jie explique (de 8h47 à 8h50) comment être mordu par une chauve-souris, c’était « comme être piqué avec une aiguille ».

L’expert en virus Cui Jie explique à quel point être mordu par une chauve-souris était « comme être piqué avec une aiguille ».

Il a dit que les crocs de la chauve-souris ont traversé son gant, qui était probablement en nitrile. Il a décrit le sentiment comme «comme être piqué avec une aiguille». La vidéo coupe ensuite le membre d’une personne montrant un gonflement après une morsure de chauve-souris.

Gonflement du membre d’un membre de l’équipe après une morsure de chauve-souris. (Capture d’écran de vidéosurveillance)

L’année dernière, GreatGameIndia a rapporté comment l’un des chercheurs de la WHCDC (Wuhan Hygiene Emergency Response Team) a décrit s’être mis en quarantaine pendant deux semaines après que le sang d’une chauve-souris soit entré sur sa peau. Ce même homme s’est également mis en quarantaine après qu’une chauve-souris lui ait uriné.

Il mentionne également avoir découvert une tique vivante d’une chauve-souris – des parasites connus pour leur capacité à transmettre des infections par le sang d’un animal hôte.

Des scientifiques expérimentant le virus [de la] COVID-19 au laboratoire de Wuhan ont été mordus par des chauves-souris et éclaboussés de sang Le WHCDC était également adjacent à l’hôpital de l’Union où le premier groupe de médecins a été infecté au cours de cette épidémie.

Le laboratoire chinois controversé de Wuhan a obtenu un brevet pour Bat Cages afin de mener des expériences secrètes sur les virus quelques mois seulement avant l’épidémie de COVID-19. Le brevet a également délibéré sur les méthodes de transmission du SRAS-Cov, y compris la transmission inter-espèces.

Les autorités chinoises auraient supprimé 300 études de Batwoman Shi Zhengli du laboratoire top secret de Wuhan liées aux origines de COVID-19. Les détails de plus de 300 études, y compris de nombreuses études sur les maladies qui passent des animaux aux humains, ne sont plus disponibles.

Il y a cinq ans, la société de médias appartenant à l’État italien, Rai – Radiotelevisione Italiana, a également exposé comment les Chinois menaient des expériences sur les coronavirus pour infecter les humains.

La vidéo, qui a été diffusée en novembre 2015, montrait comment des scientifiques chinois menaient des expériences biologiques sur un virus connecté au SRAS que l’on croit être un coronavirus, dérivé de chauves-souris et de souris, demandant si cela valait la peine de prendre le risque de pouvoir modifier le virus pour la compatibilité avec les organismes humains.

La Chine mène depuis longtemps des expériences secrètes d’hybrides humains-animaux de style Frankenstein créant des super virus, des hybrides humains-singes, des greffes de têtes humaines sur des singes et des porcs, des bébés éditant des gènes, des super soldats, etc.

La plupart de ces expériences sont exportées hors des pays occidentaux puisqu’elles ont été fermées dans l’ouest en raison de vives critiques.

[Rien n’est moins sûr, ils peuvent avoir travaillé en synergie, par exemple avec l’Université de Caroline du Nord ou Fort Detrick. De plus les Etats-Unis contrôlent plus de 400 laboratoires biotechnologiques dans le monde. Donc l’hypothèse de la Chine n’est pas la seule, c’est pour cela qu’il est important de mener une enquête internationale réellement indépendante, pluridisciplinaire.

Meurtre par injection : Documentaire

Documentaire sur la façon dont le Nouvel Ordre mondial prévoit de dépeupler la planète avec des « vaccins ».

JDDM – MIRASTNEWS]

EFFET SECONDAIRE DES ARMES BIO COVID DE CHINE !

