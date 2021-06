Une étude horrible révèle que les nanoparticules de vaccin à ARNm circulent dans tout le corps : cerveau, cœur, foie, ovaires, testicules et plus encore + Fauci exposé par e-mails sur la COVID-19

Sans surprise, tout ce que l’establishment nous dit sur les vaccins contre la Covid a été un mensonge calculé. L’un des mensonges les plus importants et les plus perfides est que « les injections de vaccin à ARNm restent dans le bras et ne font pas circuler de nanoparticules dans le corps ». Nous savons maintenant que c’est un mensonge complet, car de nouvelles recherches menées au Japon montrent que les nanoparticules lipidiques (LNP) contenant le code ARNm circulent largement dans le corps après la vaccination, atteignant le cerveau, la rate, le gros intestin, le cœur, le foie, les poumons et autres organes.

Le document d’étude, rédigé à l’origine en japonais et traduit automatiquement en anglais, se trouve sur ce lien sur les serveurs de Natural News (PDF).

Labellisée « Pfizer confidentielle », l’étude est connue sous le nom d’étude de bio-distribution qui utilise des enzymes luciférase et des marqueurs radio-isotopiques pour suivre avec précision la distribution des LNP d’ARNm de Pfizer à travers le corps. La première section est intitulée :

Vaccin à ARNm du SRAS-CoV-2 (BNT162, PF-07302048)

2.6.4 Résumé de l’étude pharmacocinétique

L’étude révèle comment les LNP d’ARNm sont distribués dans tout le corps, affectant même les ovaires et les testicules, soulevant d’énormes questions sur la fertilité chez ceux qui reçoivent des vaccins à base d’ARNm. Le graphique suivant montre la masse de PNL (en microgrammes) trouvée dans chaque organe après la vaccination par l’ARNm. Remarquez comment il attaque les glandes surrénales ?

Un médecin pro-vaccin tire la sonnette d’alarme : « Nous avons fait une grosse erreur. »

Un médecin pro-vaccin nommé Dr Byram W. Bridle, PhD. a été interviewé par Alex Pierson du podcast « On Point ». Cette interview est également reflétée sur Brighteon.com et montrée ici. Elle dure environ 9 minutes :

https://www.brighteon.com/3d683a15-fc3d-432d-a057-3313969eb075

Dans l’entretien. Le Dr Bridle dit les choses étonnantes suivantes. Rappelez-vous en lisant ceci que le Dr Bridle est 100% pro-vaccin et n’a aucune critique à propos des autres vaccins : (c’est nous qui soulignons)

… la protéine de pointe, à elle seule, est presque entièrement responsable des dommages au système cardiovasculaire. Si elle entre en circulation, en effet, si vous injectez la protéine de pointe purifiée dans le sang d’animaux de recherche, ils subissent toutes sortes de dommages au système cardiovasculaire, et peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique et causer des dommages au cerveau.

Ils ont trouvé la protéine de pointe en circulation, donc dans le sang de 11 des 13 travailleurs de la santé qui avaient reçu le vaccin. Cela signifie que nous savons depuis longtemps que la protéine de pointe est une protéine pathogène. C’est une toxine. Elle peut causer des dommages dans notre corps si elle entre en circulation. Maintenant, nous avons des preuves claires que les vaccins qui font que notre corps ou les muscles ou les cellules de nos muscles deltoïdes, fabriquent cette protéine, pas le vaccin lui-même, et la protéine pénètre dans la circulation sanguine. Lorsqu’elle est en circulation, la protéine de pointe peut se lier aux récepteurs qui se trouvent sur nos plaquettes et aux cellules qui tapissent nos vaisseaux sanguins. Lorsque cela se produit, elle peut faire l’une des deux choses suivantes. Cela peut soit provoquer l’agglutination des plaquettes, ce qui peut entraîner une coagulation. C’est exactement pourquoi nous avons vu des troubles de la coagulation associés à ces vaccins. Cela peut également entraîner des saignements. Et bien sûr, le cœur est impliqué, c’est un élément clé du système cardiovasculaire. C’est pourquoi nous voyons des problèmes cardiaques. La protéine, elle, peut également traverser la barrière hémato-encéphalique et provoquer des dommages neurologiques. C’est pourquoi également dans les cas mortels de caillots sanguins, elle est souvent observée dans le cerveau.

Bref, la conclusion est que nous avons fait une grosse erreur. Nous ne l’avons pas réalisé jusqu’à maintenant. Nous avons vu que la protéine de pointe était un excellent antigène cible. Nous n’avons jamais su que la protéine de pointe, elle-même, était une toxine et était une protéine pathogène. Ainsi, en vaccinant les gens, nous leur inoculons par inadvertance une toxine, et chez certaines personnes, celle-ci se met en circulation. Et lorsque cela se produit chez certaines personnes, cela peut causer des dommages, notamment au niveau du système cardiovasculaire. Je n’ai pas le temps, mais beaucoup d’autres questions légitimes sur la sécurité à long terme de ce vaccin. Par exemple, avec l’accumulation dans les ovaires, l’une de mes questions est la suivante : « rendrons-nous les jeunes infertiles, certains d’entre eux infertiles ? » Alors, je vais m’arrêter là.

Le Dr Bridle dit maintenant exactement ce que j’ai dit, bien sûr. La protéine de pointe est la toxine, et c’est ce qui cause les caillots sanguins et les décès.

Le podcast Situation Update révèle encore plus de détails

Je discute de tout cela à partir de 50:36 dans le podcast Situation Update d’aujourd’hui, qui couvre également la pollution par les boues biologiques, les nouvelles sur les vaccins et les gros titres fous tels que les loteries d’armes à feu pour pousser les vaccins en Virginie-Occidentale.

https://www.brighteon.com/abfb98c0-717b-4988-b21a-13dee505ce60

Le podcast Situation Update de demain discutera des e-mails explosifs de Fauci qui ont éclaté aujourd’hui, révélant que Fauci connaissait la recherche sur le gain de fonction, l’a aidé à la financer et a essayé de la dissimuler.

Des milliers de courriels de Fauci révèlent des crimes contre l’humanité

Plus de 3 200 pages d’e-mails obtenus dans le cadre d’un procès en vertu de la Freedom of Information Act – couvrant la période de janvier à juin 2020 – donnent un rare aperçu de la façon dont Fauci a abordé son travail, le montrant traiter directement avec le public, les responsables de la santé, les journalistes et même les célébrités.

1. Fin février 2020, le Dr Fauci a reçu un e-mail l’avertissant que COVID avait été libéré (pas accidentellement échappé) d’un laboratoire en Chine. Le Dr Fauci a transmis l’e-mail à une personne du NIH/NIAID et lui a dit de « le gérer »

Page 522

2. À la mi-mars 2020, le Dr Fauci a reçu un e-mail intitulé « Méthode de production d’armes biologiques contre le coronavirus », qui contiendrait précisément des instructions sur la façon dont COVID a été créé.

Page 2286

3. À la mi-avril 2020, le Dr Fauci a reçu un e-mail du chercheur Peter Daszak, lié au laboratoire de Wuhan, remerciant le Dr Fauci d’avoir « rejeté publiquement la théorie des fuites de laboratoire ».

Page 1150

Peter Daszak est également connu comme le « chef de la dissimulation COVID » de Biden.

[lien vers peterdaszak.com (sécurisé)]

4. Fauci a eu des discussions urgentes, sensibles au facteur temps sur le gain de fonction, il a déclaré à ses collègues que les masques de vente au détail ne fonctionnaient pas en raison de la taille du virus, et il a ignoré un scientifique qui lui a dit que le PCC mentait à propos de COVID.

3027

5. Les innovations de la Fondation Gates ont été proposées au Dr Fauci.

Page 1383

6. Séquençage possible du [SRAS-CoV-2 de la – MIRASTNEWS] COVID par l’Inde, reconnu par le Dr Fauci.

Page 3200

7. Mark Zuckerberg et le Dr Fauci ont échangé des courriels, parlant des vaccins COVID fin février 2020, avant les fermetures de mars 2020. Ils travaillaient déjà sur des essais à ce moment-là.

Ces e-mails étaient antérieurs à l’entretien du Dr Fauci avec MSM le 29 février 2020, disant que nous n’avons pas encore besoin de nous inquiéter de COVID.

Il a également qualifié le risque de COVID de «minuscule» à la mi-février 2020. S’il pensait que c’était le cas, pourquoi discuter de vaccins avec Zuckerberg dans quelques semaines ?

Page 243

8. Fauci a été informé (et a répondu à) un e-mail sur la possibilité que COVID ait été conçu (c’est-à-dire, l’origine du laboratoire), le 1er février 2020.

Pages 3187 ~ 3193

Méthode de production d’armes biologiques contre le coronavirus

Voici comment le virus a été créé :

9. Début mars 2020, quelqu’un a envoyé un courrier électronique à Fauci suggérant que les médias ne devraient pas être alarmistes, mais plutôt donner une perspective (avec des comparaisons avec d’autres maladies et maladies).

Page 37

Téléchargez TOUS les e-mails :

https://dlsharefile.com/file/MTk5YTgzM2It

En Fauci, nous faisons confiance

tinyurl.com/24v4bcw7

Fauci dit que les MASQUES NE FONCTIONNENT PAS ! – Les e-mails secrets EXPOSEnt la corruption et la fraude !

Josh Sigurdson rapporte les récents e-mails divulgués par le Dr Anthony Fauci après une demande de la Freedom of Information Act qui a conduit à une énorme controverse car les e-mails rapportaient exactement ce dont nous, à WAM, parlons depuis près d’un an et demi. Nous nous demandons si nous récupérerons notre chaîne qui a été supprimée en raison d’une « désinformation médicale » qui a maintenant été confirmée.

Dans les courriels, le Dr Fauci reçoit un message de la secrétaire d’Obama à la Santé et aux Services sociaux, Sylvia Burwell. L’e-mail contient deux questions, concernant le port de masques et si elle devrait s’en soucier.

Fauci répond: « Les masques sont vraiment destinés aux personnes infectées pour les empêcher de propager l’infection à des personnes non infectées plutôt que de protéger les personnes non infectées contre l’infection. Le masque typique que vous achetez dans la pharmacie n’est pas vraiment efficace pour empêcher le virus, qui est assez petit pour traverser le matériau. Il peut cependant offrir un léger avantage pour empêcher les grosses gouttelettes d’entrer si quelqu’un tousse ou éternue sur vous.

« Je ne vous recommande pas de porter un masque, d’autant plus que vous vous rendez dans un endroit à très faible risque. »

Au début de 2020, Fauci était sur 60 minutes et a déclaré que les masques n’étaient que du théâtre pour que les gens se sentent mieux et qu’ils ne fonctionnaient pas. Il a déclaré plus tard après avoir fait volte-face qu’il l’avait seulement dit pour empêcher les gens d’acheter tous les masques et de laisser les infirmières sans masques disponibles. Bien sûr, c’est un non-sens car les hôpitaux ont généralement des dizaines de milliers de masques et maintenant nous avons cet e-mail qui confirme qu’il ressentait la même chose en privé, ce qui signifie que son excuse est un mensonge complet.

Pendant ce temps, des millions de personnes s’appauvrissent à cause de l’aide de ce bouffon et le monde est en ruine. Les gouvernements ont pris des niveaux de contrôle incroyables et au Canada, des personnes comme Todd McDougall sont arrêtées aux côtés de nombreuses autres pour avoir simplement protesté contre les blocages.

Nous continuerons à couvrir cela de près. Restez à l’écoute pour en savoir plus sur WAM !

#FAUCIGATE – Les e-mails prouvent que ce n’est que des mensonges RPN Ep. 1 06/02/21

Le Dr Anthony Fauci et le plan de la cabale visant à détruire le pays et à éliminer Donald Trump ont maintenant été révélés après la publication d’un trésor d’e-mails. Aujourd’hui, nous passons en revue certains des plus accablants et discutons de leurs implications.

LES EMAILS DE FAUCI EXPOSÉS : Les appels téléphoniques avec Bill Gates régulièrement et les masques de connaissances ne fonctionnent pas

Le vidage des e-mails de Fauci révèle sa collaboration avec Mark Zuckerberg, Bill Gates et Facebook

La vérité sort ENFIN ! Les e-mails de Fauci exposent la corruption de Covid

Les e-mails de Fauci sont à la mode et nous les analysons EN PROFONDEUR. Indice : tout ce que vous pensiez de lui était juste. De plus, Kamala Harris s’est embarrassée avec un tweet du Memorial Day. Une fille californienne a combattu un ours. Et les libéraux pensent que le rêve américain est mort ? Nous expliquons pourquoi ce sont des idiots.

Ep. 2493b – Si un joueur [DS] tombe, ils tombent tous, des coups de feu entendus dans le monde entier

Le [DS] est en difficulté. Tout ce qu’ils ont fait ou essaient de faire est exposé. Des e-mails ont été publiés qui montrent que Fauci savait que Covid était conçu et financé. Que la propagation du virus n’était pas asymptomatique, qu’il existait des médicaments qui le guériraient et il a expliqué dans ses mails que les masques ne fonctionnent pas. Il n’y avait aucune raison pour les verrouillages. Le [DS] panique, ils ne connaissent pas le prochain coup de Trump. Les États mènent la charge et les audits révéleront la vérité.

Tous les liens sources vers le rapport se trouvent sur le site x22report.com.

Source : Natural News