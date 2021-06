9 autres Australiens signalent des caillots sanguins après avoir reçu le vaccin AstraZeneca + Inflammation cardiaque signalée chez des adolescents après vaccination

9 autres Australiens signalent des caillots sanguins après avoir reçu le vaccin AstraZeneca

Les autorités australiennes ont déclaré que neuf autres personnes avaient développé des caillots sanguins après avoir reçu le vaccin AstraZeneca contre le coronavirus [de la Maladie à Coronavirus de 2019 = Coronavirus Desease 2019 (COVID-19) – MIRASTNEWS]. Les neuf nouveaux cas ont porté à 27 le nombre total de patients atteints de la maladie. La Therapeutic Goods Administration (TGA) australienne a annoncé les nouveaux cas alors que le programme de vaccination de masse du pays est soumis à un examen minutieux.

La Nouvelle-Galles du Sud (NSW) a enregistré deux cas – une femme de 60 ans et une femme de 82 ans. Deux cas provenaient également d’Australie-Occidentale – un homme de 72 ans et une femme de 51 ans. Le Queensland a signalé un homme de 63 ans comme la dernière victime de l’effet indésirable, tandis que l’État de Victoria a confirmé qu’une femme de 73 ans y avait développé des caillots sanguins.

Trois cas de la semaine précédente ont complété les neuf cas de caillots sanguins confirmés par la TGA. Une femme de 85 ans de NSW et deux cas de Victoria – un homme de 62 ans et une femme de 76 ans – constituaient les premiers rapports de caillots sanguins. La TGA a déclaré que sur les 27 patients au total qui ont souffert de caillots sanguins post-vaccination, neuf patients restent confinés et quatre nécessitent un traitement ambulatoire.

Environ 3,8 millions d’Australiens ont reçu au moins une dose du vaccin Pfizer/BioNTech ou AstraZeneca, les deux seuls vaccins candidats approuvés dans le pays à ce jour. Le vaccin Pfizer/BioNTech a reçu une approbation provisoire en janvier de cette année, tandis qu’AstraZeneca a reçu une approbation provisoire le mois suivant. Seuls les Australiens âgés de 50 ans et plus sont autorisés à recevoir le vaccin AstraZeneca. Pendant ce temps, la plupart des patients qui souffraient de caillots sanguins post-vaccinaux avaient plus de 60 ans.

La TGA a déclaré: «Nous continuons de recevoir des rapports d’effets secondaires [liés] au vaccin [COVID-19] AstraZeneca à mesure qu’il devient plus largement disponible en Australie. Les rapports sont généralement cohérents avec ce qui est observé au niveau international. Selon le régulateur australien, les caillots sanguins graves avec une faible numération plaquettaire sont « déclenchés par la réponse du système immunitaire au vaccin AstraZeneca » et « différents des autres conditions de coagulation ». L’agence a néanmoins rassuré qu’elle et d’autres régulateurs dans le monde « continuent de surveiller et d’enquêter sur ce problème ».

La réaction indésirable grave d’AstraZeneca a jeté une clé à molette dans le programme de vaccination australien

Le programme australien de vaccination contre la COVID-19 a heurté un barrage routier en avril après qu’une femme de 48 ans est décédée après avoir été inoculée avec le vaccin AstraZeneca. La femme résidait dans la région du lac Macquarie en Nouvelle-Galles du Sud. Le vaccin de fabrication britannique représentait un pourcentage énorme du programme de vaccination de Land Down Under – mais les rapports de caillots sanguins ont sapé les efforts du pays.

Canberra a commandé 20 millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer/BioNTech, mais elles devraient arriver au plus tôt en octobre de cette année. Le pays a également commandé quelques doses de Moderna qui devraient également arriver plus tard dans l’année. (Connexe : FASCISME MÉDICAL : le Premier ministre australien dit que tout le monde devra se faire vacciner contre le coronavirus, qu’il le veuille ou non.)

Le Premier ministre australien Scott Morrison a été critiqué pour la lenteur des vaccinations dans le pays. Ses détracteurs comprenaient le vice-premier ministre de Victoria, James Merlino, qui a critiqué le gouvernement de Morrison lors d’une conférence de presse le 27 mai à Melbourne. « Le déploiement du vaccin dans ce pays a été plus lent que nous l’avions espéré. C’est un fait. [Si] plus de personnes étaient vaccinées, nous pourrions être confrontés à un ensemble de circonstances très différent de celui d’aujourd’hui », a déclaré Merlino.

Pendant ce temps, l’État du Queensland a annoncé qu’il n’offrirait pas le vaccin candidat AstraZeneca pour les inoculations de COVID-19 lorsqu’il établira des centres de vaccination plus tard dans l’année. La première ministre de l’État, Annastacia Palaszczuk, a déclaré que le Queensland prévoyait de mettre en place des centres de vaccination de masse vers la fin de 2021. Cependant, elle a noté que l’État attendra que davantage de doses de vaccin arrivent avant de le faire.

« Le Queensland est un grand État, [et] il est tellement décentralisé. [Tellement] beaucoup de planification est en cours en ce moment pour ce dernier trimestre de l’année. [Quand] nous avons plus d’approvisionnement [de] Pfizer [et] Moderna, la [vaccination] va s’intensifier – et je sais que les Queenslanders vont y aller en masse lorsque nous aurons tout cet approvisionnement prêt », a déclaré Palaszczuk. (Connexes: le Queensland retire le vaccin AstraZeneca après davantage de cas de caillots sanguins.)

Le médecin-chef adjoint fédéral Michael Kidd a reconnu les caillots sanguins et la faible numération plaquettaire associés au vaccin AstraZeneca. Cependant, il a souligné que les chances que ces effets indésirables se produisent sont « très faibles ».

Kidd a également mis en garde contre d’éventuels maux de tête comme effet secondaire du vaccin AstraZeneca. « Les gens doivent être particulièrement attentifs aux maux de tête persistants et sévères survenant de quatre à 20 jours après la vaccination. Ceux-ci sont différents [from] le schéma habituel de maux de tête », a-t-il déclaré. Le médecin-chef adjoint leur a déconseillé d’utiliser des analgésiques en vente libre.

Inflammation cardiaque signalée chez des adolescents après le vaccin Moderna et Pfizer

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) enquêtent sur des rapports de myocardite, d’inflammation du muscle cardiaque, chez les adolescents et les jeunes adultes qui ont reçu une injection d’un vaccin COVID-19 à ARNm.

Dans un rapport publié sur son site Web le mois dernier, le CDC a déclaré que les cas se sont produits dans les quatre jours suivant l’injection de la deuxième dose de vaccin. Les hommes ont également signalé plus de cas que les femmes. Mais les experts de la santé n’ont pas encore déterminé si la myocardite et les vaccins COVID-19 expérimentaux sont liés et comment, le cas échéant.

La société de biotechnologie Moderna a déclaré mardi 25 mai que son vaccin COVID-19 était « 100 % efficace » dans une étude sur des adolescents âgés de 12 à 17 ans. Cela ferait de Moderna le deuxième fabricant de vaccins derrière Pfizer-BioNTech à démontrer la grande efficacité de son vaccin COVID-19 dans les groupes d’âge plus jeunes.

À la lumière de cette étude, Moderna a déclaré qu’elle prévoyait de demander à la Food and Drug Administration d’étendre l’utilisation d’urgence de son vaccin COVID-19 pour les adolescents à partir de juin. S’il est approuvé, Moderna augmentera probablement le nombre de doses de vaccin disponibles pour les collégiens et les lycéens avant la prochaine année scolaire.

Malgré les rapports, le CDC continue d’exhorter les adolescents âgés de 12 ans et plus à se faire vacciner.

Myocardite : symptômes et facteurs de risque

La myocardite est une maladie rare qui peut survenir à tout âge. Elle est également généralement causée par une maladie virale, selon Michael Carr, cardiologue à l’hôpital pour enfants Ann & Robert H. Lurie de Chicago. Il a dit qu’ils voient généralement environ 10 à 12 cas de myocardite nécessitant une hospitalisation chaque année.

Dans certains cas, la myocardite est également causée par la réaction immunitaire du corps aux lésions cardiaques initiales, selon la National Organization for Rare Disorders, une organisation à but non lucratif de défense des patients.

Les symptômes de la myocardite comprennent des douleurs thoraciques, un rythme cardiaque anormal, un essoufflement et de la fatigue. Il n’y a pas de traitement spécifique pour la maladie. Les médecins conseillent généralement de se reposer et de prendre des anti-inflammatoires pour diminuer l’inflammation et soulager les symptômes, a ajouté Carr.

Dans la majorité des cas, les symptômes de la myocardite sont précédés de quelques jours ou semaines par un syndrome grippal. Bien qu’habituellement bénigne, la myocardite peut entraîner des événements potentiellement mortels, notamment une insuffisance cardiaque, une crise cardiaque, une mort subite d’origine cardiaque et un accident vasculaire cérébral.

Les facteurs de risque de myocardite comprennent l’exposition aux produits chimiques, les radiations, les infections, l’utilisation de médicaments illégaux ou sur ordonnance et les maladies sous-jacentes, en particulier les troubles auto-immuns.

Israël rapporte un lien entre la myocardite et le vaccin Pfizer

Dans un rapport soumis mardi 1er juin au ministère israélien de la Santé, des chercheurs ont déclaré qu’entre un homme sur 3 000 et un sur 6 000 hommes âgés de 16 à 24 ans qui ont été vaccinés avec le vaccin Pfizer-BioNTech ont développé une myocardite. Mais ils ont également constaté que la plupart des cas étaient bénins et ont été résolus en quelques semaines.

Néanmoins, le rapport suggère que le vaccin Pfizer-BioNTech expose les jeunes hommes à un risque élevé de développer une myocardite.

Les responsables de la santé israéliens ont remarqué le problème pour la première fois en avril, lorsqu’ils ont signalé plus de 60 cas de myocardite chez de jeunes hommes qui ont reçu la deuxième dose du vaccin Pfizer-BioNTech quelques jours seulement avant de développer la maladie. (Connexe : Inflammation cardiaque chez les receveurs du vaccin COVID-19 observée aux États-Unis.)

C’est également à cette époque que le département américain de la Défense a commencé à suivre 14 cas de myocardite. Des responsables de l’Agence européenne des médicaments de l’UE ont également déclaré avoir reçu 107 rapports de myocardite suite au vaccin Pfizer-BioNTech le mois dernier.

Les découvertes des chercheurs israéliens surviennent alors qu’Israël et plusieurs pays européens se demandent si les jeunes adultes et les adolescents devraient être vaccinés contre la COVID-19. Israël a vacciné les adolescents âgés de 16 ans et plus depuis fin janvier. D’autres pays, dont les États-Unis et le Canada, vaccinent les adolescents âgés de 12 ans et plus depuis la mi-mai.

