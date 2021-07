Le dossier COVID-19 de Fauci – OUVRIR ET LIRE !! + La Bombe : un scientifique de premier plan dans le domaine des vaccins décède de la COVID-19

Le dossier COVID-19 de Fauci – OUVRIR ET LIRE !!

Le Dr Gabriel écrit : « C’est suffisant pour mettre Fauci et Obama en prison pour le reste de leur vie. Pas de peluches, juste des preuves incriminables qui sont concluantes. Le Dr Martin est l’un des experts les plus reconnus dans le domaine des brevets biomédicaux, de la prolifération des armes biologiques et des lois qui régissent ces activités illégales en Amérique. Il a témoigné à plusieurs reprises devant le Congrès américain et est le porte-parole d’une organisation qui fait ce type de travail de manière professionnelle.

Je n’ai rien lu qui se soit approché de ce résumé des nombreux crimes contre l’humanité que le CDC et le NIH ont illégalement commis. Les preuves sont stupéfiantes et définitives. Martin nomme tous les personnages criminels et les entreprises impliqués dans la création de l’arme biologique synthétique conçue par l’homme et conçue en laboratoire qui mélange les variantes du SRAS et du virus corona en une arme mortelle. Même le faux vaccin Covid se révèle être un vecteur viral, pas un vaccin. C’est l’arme dont nous, le peuple, avons besoin.

Dossier ici !!

Par. Dr David E. Martin, PhD.

Qui est le Dr Martin ?

Dr. David Martin est le PDG fondateur de M∙CAM Inc. M∙CAM est le leader international de la gestion des risques financiers basée sur la propriété intellectuelle. De l’audit de la qualité des brevets pour les gouvernements et les offices de brevets à la fourniture de systèmes et de solutions de gestion des risques actuariels de pointe aux plus grandes banques et compagnies d’assurance, M∙CAM a établi une norme mondiale en matière d’évaluation et de gestion de la qualité des brevets et de la validité commerciale. .

Porte-parole de la responsabilité mondiale de la propriété intellectuelle et de la réforme de la qualité, le Dr Martin a travaillé en étroite collaboration avec le Congrès des États-Unis, de nombreux organismes de réglementation du commerce et des finances aux États-Unis, en Europe et en Asie, pour défendre et déployer une infrastructure pour soutenir le recours croissant aux droits de propriété dans les transactions commerciales. M∙CAM a soutenu la modernisation des lois sur la propriété intellectuelle, la fiscalité et la comptabilité grâce à son travail avec les agences de surveillance et les décideurs politiques.

Le Dr Martin a fondé plusieurs entreprises et organisations à but lucratif et sans but lucratif et siège à plusieurs conseils d’administration. Il a été le PDG fondateur de Mosaic Technologies Inc., une société qui a développé et commercialisé des technologies avancées de linguistique informatique, des technologies de compression et de cryptage dynamiques de données, une technologie de transmission de champ électrique, des diagnostics médicaux et une technologie furtive/anéchoïque. Il a été membre fondateur de l’Institut japonais pour la science et la technologie des interfaces. Il a fondé et a été directeur exécutif du Charlottesville Venture Group. Il a été membre du conseil d’administration du Research Institute for Small and Emerging Business (Washington DC), de l’Academy for Augmenting Grassroots Technological Innovations (Inde), de l’IST (Japon), de la chambre de commerce régionale de Charlottesville (Virginie) et de la Charlottesville Agence de développement industriel (Virginie).

En tant qu’ancien professeur adjoint à la faculté de médecine de l’Université de Virginie, le Dr Martin a fondé la première société de recherche et développement et de transfert de technologie en propriété exclusive à but lucratif de l’Université. Engagé dans le transfert de technologie national et international, la recherche clinique et le financement, cette société a été pionnière dans la gestion de l’innovation de nouvelles techniques qui sont devenues des normes de l’industrie. En 1999, le Dr Martin a été nommé par le gouverneur du Commonwealth de Virginie pour siéger à la Commission mixte sur la technologie et la science et a siégé à de nombreuses reprises à l’Assemblée générale et au Virginia’s Center for Innovative Technology.

Le travail du Dr Martin avec le Batten Institute de la Darden Graduate School of Business Administration de l’Université de Virginie et ses travaux connexes à l’Indian Institute for Management d’Ahmedabad en Inde ont mis l’accent sur les domaines de la gestion des risques liés aux actifs incorporels, de la finance et normes de comptabilité. En plus de ses travaux universitaires, M. Martin a conseillé de près des programmes de financement et d’investissement basés sur la propriété intellectuelle en Inde, en Chine, au Danemark, dans l’Union européenne, au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, en République islamique d’Iran, aux États-Unis et dans le Emirats Arabes Unis.

Le Dr Martin a des publications dans les domaines du droit, de la médecine, de l’ingénierie, des finances et de l’éducation. Il poursuit des recherches actives dans les domaines de la génomique linguistique, de la modélisation du risque financier fractal, tout en poursuivant ses 15 années de recherche en signalisation ionique membranaire cellulaire.

Brevets de dépopulation de protéines de pointe depuis 2002 !

Le Dr David Martin fait une déposition à Reiner Fuellmich après avoir passé au peigne fin des milliers de brevets depuis le début des années 2000 pour les injections de protéines de pointe SarsCov. Nomme toutes les entreprises, universités et principaux acteurs impliqués, connexions DARPA et gouvernementales, etc.

Vous ne pouvez pas breveter quelque chose qui se trouve dans la nature, ils ont donc créé des séquences génomiques générées par ordinateur in-sillico qu’ils prétendent être des coronavirus, breveter ces séquences, car elles sont artificielles, et non naturelles, ce qui leur permet de breveter le test PCR séquence pour détecter leur séquence inventée, ce qui leur permet de breveter le jab, que leur laboratoire de synthèse a fabriqué des protéines pour « traiter » le coronavirus breveté imaginaire détecté par le test breveté pour détecter le virus imaginaire, puis ils vous empoisonnent.

Les « épidémies » ne sont que des fraudes aux tests PCR à la recherche de séquences brevetées inventées utilisant le nom de Coronavirus, SRAS, etc. Elles n’existent que sur papier pour des raisons de brevet, la véritable arme biologique est dans le vaccin, pas un vrai virus qui circule dans le public.

Source : Tap News

La Bombe : un scientifique de premier plan dans le domaine des vaccins décède de la COVID-19

La femme en charge des essais d’injection de « Sinovac » en Chine communiste en Indonésie est mystérieusement décédée, et les médias grand public affirment que cela était dû au coronavirus de Wuhan [de la Maladie à Coronavirus de 2019 = Coronavirus Desease 2019 (Covid-19) – MIRASTNEWS].

Novilia Sjafri Bachtiar a été annoncée morte au milieu d’une autre « vague » du virus chinois que les autorités appellent la « variante delta ». Ce pic de nouvelles infections correspond directement à la campagne de « vaccination » de masse en Indonésie, qui semble être la cause de la dernière épidémie.

On ne sait pas si Bachtiar avait récemment reçu une injection de Sinovac, mais les médias et les autorités gouvernementales se sont empressées de blâmer « Covid » pour sa mort tout en ignorant complètement tout lien éventuel avec un vaccin.

Selon un responsable de la société pharmaceutique d’État indonésienne BioFarma, Bachtiar a déjà été « enterrée » conformément aux protocoles Fauci Flu du pays pour le traitement des personnes décédées.

Le ministre des Entreprises d’État, Erick Thohir, a publié un message sur Instagram indiquant que la mort de Bachtiar est une « énorme perte » pour BioFarma, qui est en charge de produire Sinovac pour le marché indonésien.

« Elle était scientifique principale et responsable de dizaines d’essais cliniques effectués par BioFarma, y ​​compris les essais cliniques de vaccins COVID-19 en coopération avec Sinovac », a déploré Thohir sur la plate-forme de médias sociaux appartenant à Facebook, clairement préoccupée par les pertes de bénéfices potentielles.

« Il a été produit et injecté à des dizaines de millions [sic] de personnes en Indonésie, dans le cadre de nos efforts pour nous libérer de cette pandémie de COVID-19 », a ajouté Thohir, ne suggérant aucune raison de la mort soudaine et inhabituelle de Bachtiar.

De nombreux travailleurs de la santé qui ont récemment reçu une injection de Sinovac sont maintenant décédés

Bien que BioFarma n’ait pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur la mort de Bachtiar, des articles de presse indiquent qu’une vague de décès a été signalée en conjonction avec le vaccin.

Selon le groupe de données indépendant Lapor COVID-19, quelque 131 travailleurs de la santé en Indonésie qui ont reçu l’injection sont décédés peu de temps après au cours du seul mois de juillet.

Tout cela est bien sûr ignoré par les médias et l’industrie pharmaceutique, qui continuent de pousser agressivement les injections comme « remède » contre la plandémie.

Pendant ce temps, des dizaines de milliers d’Indonésiens sont testés « positifs » pour la variante delta alors qu’ils ont déjà reçu leurs injections. Plus de 1 000 sont également décédés.

Selon le porte-parole de Sinovac, Liue Peicheng, le vaccin contre la grippe de Wuhan de la société est très efficace contre la variante delta, ce qui permet de tripler sa neutralisation. La science, cependant, ne le montre pas.

En juin, au moins 350 médecins indonésiens qui ont reçu leur Fauci Ouchies ont toujours été testés positifs pour le virus chinois malgré qu’ils aient reçu l’injection.

Dans chaque endroit où les vaccins ont été administrés, en fait, il y a eu une augmentation soudaine de nouveaux cas de germes chinois qui ont poussé les autorités à se démener pour trouver une sorte de couverture.

Ils tentent tous les trucs du livre pour essayer de tromper le public en lui faisant croire que ce ne sont que des cas « révolutionnaires » alors que la réalité est que les injections propagent davantage de maladies.

Le monde se porterait beaucoup mieux à ce stade si aucune injection n’avait été introduite en premier lieu. L’immunité naturelle du «troupeau» se serait développée au fil du temps et tout serait déjà revenu à la normale.

Parce que le gouvernement, les milliardaires, les fabricants de médicaments et les célébrités ont dit à tout le monde de retrousser ses manches, cependant, ce sera maintenant une spirale descendante continue avec une nouvelle «variante» après l’autre surgissant de nulle part, probablement jusqu’à la fin des temps.

« C’est alarmant pour nous car nous ne pouvons pas compter sur les vaccinations », a indiqué le Dr Prijo Sidipratomo, un radiologue qui travaille dans la capitale indonésienne de Jarakta, à propos de l’échec des injections du virus chinois.

D’autres reportages sur les mystérieux décès dus au virus chinois peuvent être trouvés sur ChemicalViolence.com.

Traduction : MIRASTNEWS

