Le représentant de Moderna admet que tout le monde fait partie d’une énorme expérience + Vaccination obligatoire en France, qu’est-ce qu’en pensent les français?

L’HISTOIRE EN UN COUP D’ŒIL

Dans un enregistrement audio, un représentant de Moderna admet que toute personne qui reçoit une injection COVID participe à l’essai. Il admet également que l’efficacité protectrice à long terme contre COVID-19 est inconnue

La recherche animale montre que la sous-unité de protéine de pointe SARS-CoV-2 endommage directement le cœur et provoque une myocardite en déclenchant une réponse immunitaire exagérée – une tempête de cytokines – dans les cellules cardiaques

La sous-unité S1 de la protéine de pointe SARS-CoV-2 active NF-kB, une protéine qui contrôle non seulement la transcription de l’ADN mais aussi la survie cellulaire et la production de cytokines

Ce processus pathologique n’implique pas le récepteur ACE2 mais plutôt le récepteur 4 de type toll (TLR4), qui est responsable de la détection des agents pathogènes et de l’initiation des réponses immunitaires innées.

Un modèle nouveau et étrange est en train d’émerger : beaucoup de ceux qui souffrent d’effets secondaires graves des injections COVID ont des examens de laboratoire normaux, ce qui rend le diagnostic et le traitement difficiles

Dans la vidéo présentée, diffusée le 22 juin 2021, le journaliste indépendant Stew Peters joue un enregistrement audio1 réalisé par une jeune femme qui a soudainement développé le syndrome de Guillain-Barre après son injection de Moderna. Son neurologue pense que son état est le résultat direct du vaccin COVID.

Alors que le neurologue a déposé un rapport d’événement indésirable auprès du système américain de déclaration des événements indésirables des vaccins (VAERS), la femme a également décidé de le signaler à Moderna. Le représentant de Moderna ne semble pas le moins surpris par la blessure et semble admettre qu’il a déjà reçu des rapports similaires.

Tous ceux qui reçoivent le vaccin font partie de l’essai de sécurité

Au cours de cet appel, le représentant de Moderna lui lit l’avertissement suivant :

« Le vaccin COVID-19 Moderna n’a pas été approuvé ou autorisé par la Food and Drug Administration, mais il a été autorisé pour une utilisation d’urgence par la FDA en vertu d’une autorisation d’utilisation d’urgence pour prévenir la maladie à coronavirus 2019, pour une utilisation chez les personnes de 18 ans. et plus vieux.

Il n’y a pas de vaccin approuvé par la FDA pour prévenir la COVID-19. L’EUA pour le vaccin COVID-19 Moderna est en vigueur pendant la durée de la déclaration COVID-19 EUA, justifiant l’utilisation d’urgence du produit à moins que cette déclaration ne soit résiliée ou que l’autorisation soit révoquée plus tôt. »

Le représentant souligne également que toutes les phases des essais cliniques sont toujours en cours et que l’efficacité protectrice à long terme contre COVID-19 est inconnue. Lorsque le patient demande si tous ceux qui se font vacciner contre la COVID – même s’ils ne se sont pas spécifiquement inscrits pour participer à l’essai – font en fait partie de l’essai clinique, il répond, en riant, « à peu près, oui. »

Donc, en un mot, alors que les fabricants de vaccins, les autorités sanitaires, les médias mainstream, les plateformes de médias sociaux comme Facebook et les publicités publiques vous disent que le vaccin a subi des tests rigoureux, a été « approuvé » et est sûr et efficace, aucune de ces affirmations n’est vraie.

Les injections n’ont reçu qu’une autorisation d’utilisation d’urgence, ce qui est complètement différent de l’approbation et de la licence ordinaires de la FDA. Ils ne savent pas à quel point le vaccin est efficace, ni combien de temps les effets durent, et ils ne savent pas si c’est sans danger, car les essais ne sont pas terminés. En fait, la campagne publique de vaccination est une grande partie de ces essais, que les gens s’en rendent compte ou non.

Les enfants sont contraints à l’expérimentation médicale

Cela rend la pression pour injecter les enfants et les adolescents d’autant plus dérangeante. Les fabricants de vaccins ont reçu des EUA pour des enfants aussi jeunes que 12,2 et on dit maintenant aux parents que leurs enfants « doivent » participer à ce qui est une expérience médicale.

On dit aux gens que c’est leur « devoir » social de participer à une expérience médicale. On dit aux gens qu’ils doivent participer à une expérience médicale ou perdre leur emploi ou leurs perspectives d’études. Ce qui se passe ici n’est pas différent du fait qu’on vous dit que vous « devez » participer à un nouvel essai de médicament contre le cancer afin de conserver votre emploi ou d’aller à l’école. C’est complètement absurde, contraire à l’éthique et illégal.3,4,5

Lorsque les gens se font vacciner, ils ne sont pas informés qu’ils participent à une expérience médicale et ils ne sont pas invités à signer un formulaire de consentement (car cette exigence particulière est levée en vertu des règles de l’EUA). Bien que les formulaires de consentement soient supprimés en vertu d’un EUA, fournir des informations véridiques sur les effets secondaires potentiels ne l’est pas.

Il est vraiment important de réaliser que contraindre les gens à participer à des expérimentations médicales viole les règles d’éthique de la recherche établies de longue date. Si vous vouliez réaliser une étude médicale et décidiez d’attirer les participants avec de la crème glacée gratuite ou une Playstation gratuite, le comité d’éthique mettrait fin à votre projet.

Le problème ici est que les essais d’injection de COVID-19 n’ont pas de conseils de surveillance. Il n’y a pas de comité de surveillance de la sécurité des données, pas de comité d’événement clinique et pas de comité d’éthique clinique. Ceci malgré le fait qu’une telle surveillance soit une pratique standard pour toute recherche humaine. Si de tels comités existent, ils n’ont pas été annoncés et aucun rapport standard n’a été publié.

Mise à jour sur la myocardite

Peters aborde également un effet secondaire de plus en plus courant, à savoir la myocardite, c’est-à-dire l’inflammation cardiaque. La recherche animale réalisée par des chercheurs du Masonic Medical Research Institute en collaboration avec le Boston Children’s Hospital a été publiée sur le serveur de préimpression bioRxiv, le 20 juin 2021.6

La sous-unité de protéine de pointe SARS-CoV-2 endommage directement le cœur et provoque une myocardite en déclenchant une réponse immunitaire exagérée – une tempête de cytokines – dans les cellules cardiaques.

L’étude, « Exprimant sélectivement la sous-unité S1 de la protéine de pointe SARS-CoV-2 dans les cardiomyocytes induit une hypertrophie cardiaque chez la souris »,7 a révélé que la protéine de pointe elle-même (sans le reste du virus) « altère directement la fonction endothéliale ». Il s’avère que la sous-unité S1 de la protéine de pointe SARS-CoV-2 active NF-kB, une protéine qui contrôle non seulement la transcription de l’ADN mais aussi la survie cellulaire, la production de cytokines et l’inflammation secondaire.

Ce processus pathologique n’implique pas le récepteur ACE2, mais plutôt le récepteur 4 de type toll (TLR4), qui est responsable de la détection des agents pathogènes et de l’initiation des réponses immunitaires innées. En résumé, la recherche a montré que la sous-unité de protéine de pointe « provoquait un dysfonctionnement cardiaque, un remodelage hypertrophique induit et une inflammation cardiaque provoquée ».

« Étant donné que le CoV-2-S n’interagit pas avec l’ACE2 murin, notre étude présente un nouveau rôle pathologique indépendant de l’ACE2 du CoV-2-S [SARS-CoV-2], et suggère que le CoV-2-S1 circulant [CoV -2-spike protein subunit 1] est une alarmine reconnaissable par TLR4 qui peut endommager les CM [cardiomyocytes, c’est-à-dire les cellules cardiaques] en déclenchant leurs réponses immunitaires innées », déclarent les auteurs.8

En bref, la sous-unité de protéine de pointe SARS-CoV-2 endommage directement le cœur et provoque une myocardite en déclenchant une réponse immunitaire exagérée – une tempête de cytokines – dans les cellules cardiaques.

Il est important de noter que le remodelage hypertrophique signifie qu’il s’agit d’un remodelage et d’un dommage permanents du cœur, ce qui réfute les affirmations selon lesquelles les centaines de cas de myocardite signalés au VAERS sont peu préoccupants et que leur cœur finira par guérir. Je crois que ces hypothèses se révéleront fausses, et que beaucoup d’entre elles peuvent se retrouver avec des cœurs endommagés de façon permanente.

‘Ils savaient ce qu’ils faisaient’

Comme l’a noté Jane Ruby, Ph.D., au Stew Peters Show, cette recherche aurait dû être effectuée avant que ces injections ne soient rendues publiques. Au lieu de mener des essais rigoureux sur les animaux, les fabricants de vaccins utilisent le public comme cobaye dans l’une des plus grandes expériences de l’histoire de l’humanité, réalisant des dizaines de milliards de dollars de bénéfices tout en bénéficiant d’une immunité absolue contre tout dommage causé par leurs vaccins expérimentaux.

En étiquetant faussement ces outils de modification génétique comme des vaccins (parce que la thérapie génique n’est pas considérée comme un traitement pandémique pouvant bénéficier d’une immunité contre la responsabilité), ils ont reçu le feu vert pour mener des expérimentations humaines sans rémunération, consentement éclairé ou responsabilité en vertu de la forme d’urgence de santé publique.

Il n’y a aucun moyen que ces thérapies géniques dans une société rationnelle auraient été libérées pour être testées sur autant de sujets humains, y compris des femmes enceintes et des enfants, sans cette sinistre fausse représentation.

Voici cependant la partie la plus inquiétante : il semble que ces injections de COVID aient pu être conçues pour causer intentionnellement ce type de dommages cellulaires. Pourquoi? Parce que les chercheurs ont également testé la sous-unité de protéine de pointe naturelle d’un autre coronavirus appelé NL63.

Ce virus a été choisi car il utilise, comme le SARS-CoV-2, le récepteur ACE2 pour entrer dans la cellule humaine. La protéine de pointe NL63 n’a cependant pas déclenché ce type de lésions cardiaques. « Ils savaient ce qu’ils faisaient lorsqu’ils ont conçu cet ARNm pour fabriquer cette protéine de pointe particulière », explique Ruby.

La victime d’une injection de Pfizer s’exprime

https://www.bitchute.com/embed/OuRHmXgrE61R/?feature=oembed#?secret=6vD5AKsP8R

Dans la vidéo ci-dessus, Peters interviewe Stevie Thrasher, une femme de 29 ans auparavant en bonne santé dans l’État de Washington qui a reçu son premier coup de Pfizer le 27 avril 2021. Depuis lors, elle a été hospitalisée neuf fois, et son médecin a confirmé que ses blessures sont un résultat direct de l’injection d’ARNm de Pfizer. Son neurologue lui a dit de ne pas recevoir de deuxième dose.

L’un de ses premiers symptômes a été de graves saignements menstruehttps://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/11/11/coronavirus-antibody-dependent-enhancement.aspxls. Après cela, elle a commencé à ressentir de graves douleurs corporelles, une faiblesse musculaire et une défaillance musculaire, de la fatigue, des étourdissements et une désorientation. Depuis son injection, elle a été hospitalisée neuf fois, a subi trois évaluations neurologiques et a été orientée vers des rhumatologues et des immunologistes.

Remarquablement, malgré la gravité de ses symptômes, tous les tests, y compris l’imagerie et les analyses de sang, semblent normaux, à l’exception d’un test sanguin ANA (un test qui détecte les anticorps antinucléaires qui peuvent attaquer vos propres tissus) indiquant qu’elle pourrait avoir une maladie auto-immune , bien qu’on ne sache pas lequel.

Jusqu’à présent, ses médecins n’ont pas été en mesure d’expliquer pourquoi ses résultats de test sont tous normaux alors qu’elle présente clairement des symptômes de maladie, et tout ce qu’on lui a diagnostiqué jusqu’à présent est « une réaction indésirable au vaccin COVID Pfizer avec des myalgies ». Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, elle a des tremblements involontaires. Elle dit qu’ils vont et viennent selon les circonstances. Les déclencheurs comprennent la lumière du soleil, la chaleur, l’altitude, le stress et l’activité physique.

Alors que Thrasher a été avertie de la possibilité de caillots sanguins et de réactions anaphylactiques, elle n’a pas été informée qu’il pourrait y avoir des effets secondaires neurologiques et auto-immuns. « Si j’avais su que c’était une possibilité, je me serais retournée et j’aurais couru », dit-elle à Peters.

Non vaccinés faussement accusés d’être des « usines à maladies »

Ajoutant l’insulte à la blessure, les médias grand public poussent maintenant l’idée que ceux qui refusent le vaccin COVID sont à blâmer pour l’émergence des variantes du SRAS-CoV-2, même si un certain nombre d’experts de la santé ont averti que c’est tout le contraire – cette masse les injections, provoquant une bande très étroite d’anticorps, forcent des mutations plus rapides du virus.9

C’est un principe général en biologie, vaccinologie et microbiologie, que si vous mettez des organismes vivants comme des bactéries ou des virus sous pression, via des antibiotiques ou des anticorps, par exemple, mais ne les tuez pas complètement, vous pouvez par inadvertance encourager leur mutation en souches plus virulentes. Ceux qui échappent à votre système immunitaire finissent par survivre et sélectionnent des mutations pour assurer leur survie.

Si une personne qui n’a pas une bande étroite d’anticorps est infectée, alors, si une mutation se produit, il est beaucoup moins probable qu’elle entraîne un virus plus agressif. Ainsi, alors que la mutation peut survenir à la fois chez les personnes vaccinées et non vaccinées, les personnes vaccinées sont en réalité beaucoup plus susceptibles de faire pression sur le virus en une mutation qui le renforce et le rend plus dangereux. Hélas, selon CNN :10

« Les personnes non vaccinées font plus que simplement risquer leur propre santé. Ils représentent également un risque pour tout le monde s’ils sont infectés par le coronavirus, selon les spécialistes des maladies infectieuses. C’est parce que la seule source de nouvelles variantes de coronavirus est le corps d’une personne infectée.

» Les personnes non vaccinées sont des usines de variantes potentielles « , a déclaré à CNN le Dr William Schaffner, professeur à la division des maladies infectieuses du centre médical de l’Université Vanderbilt… mentionné. »

Ce que Schaffner et CNN n’abordent pas, c’est le fait confirmé que le vaccin COVID ne fournit pas de protection immunitaire contre une infection par le SRAS-CoV-2. Ainsi, ceux qui ont reçu l’injection peuvent également devenir des hôtes du virus, tout comme ceux qui n’ont pas été arnaqués pour prendre le vaccin COVID.

Il n’y a absolument aucune justification médicale pour désigner les personnes non vaccinées comme les seuls vecteurs de maladie ou les seuls vecteurs de mutation. Des cas révolutionnaires chez des personnes entièrement «vaccinées» prouvent ce point. Malheureusement, les personnes vaccinées ne sont pas informées du potentiel qu’elles pourraient subir une amélioration dépendante des anticorps (ADE) ou une amélioration immunitaire paradoxale (PIE), ce qui pourrait en fait les rendre plus sensibles à l’infection par des variants.11

Si cela s’avère être le cas, et qu’il existe déjà des indicateurs suggérant que cela se produit,12,13,14,15,16,17, alors vacciner encore plus de personnes n’est pas la solution. Les individus non vaccinés ne peuvent être tenus responsables de ce qui arrive à ceux qui se sont portés volontaires pour participer à cette expérience de masse, ni être invités à «sauver» ces personnes en mettant leur propre santé en danger.

Groupes de contrôle détruits volontairement

De manière troublante, toutes les preuves indiquent que les fabricants de vaccins et les agences de santé ne veulent pas identifier les problèmes liés à ces injections. Bien qu’il s’agisse de la plus grande expérience médicale de l’histoire de l’humanité, les fabricants de vaccins éliminent délibérément leurs groupes de contrôle afin que les blessures soient beaucoup plus difficiles à déterminer, car ils n’auront rien à comparer avec les vaccinés.

Dans un rapport du JAMA18, Rita Rubin, rédactrice en chef pour JAMA Medical News and Perspectives, cite le conseiller scientifique en chef de l’Opération Warp Speed, Moncref Slaoui, Ph.D., disant qu’il pense « qu’il est très important que nous ouvrions l’essai immédiatement. et offrir les vaccins du groupe placebo » parce que les participants à l’essai « devraient être récompensés » pour leur participation.

De telles déclarations violent les bases mêmes de ce dont un essai d’innocuité a besoin, à savoir un groupe témoin avec lequel vous pouvez comparer les effets du médicament en question sur le long terme. Je trouve inconcevable que la levée de l’aveugle ait même été envisagée, vu que les études de base ne sont même pas encore terminées et que certaines études d’innocuité standard ont été complètement ignorées.

Par exemple, Pfizer n’a mené aucune étude de toxicologie de la reproduction malgré la découverte de l’accumulation d’ARNm et de protéines de pointe dans les ovaires. Le seul but de cette levée de l’aveugle est de dissimuler le fait que ces injections sont dangereuses. Les évaluations de la sécurité ont également été sapées par la Food and Drug Administration des États-Unis, qui a choisi de ne pas obliger les fabricants de vaccins à mettre en œuvre une collecte de données post-injection robuste et un suivi du grand public.

En quoi consiste vraiment la campagne d’injection de masse ?

Il est évident que les fabricants d’injections COVID ont intentionnellement supprimé tous les contrôles de surveillance de la sécurité, car ils voulaient masquer les complications anticipées qui devaient se produire. Ils voulaient empêcher autant de complications que possible de faire surface. La sécurité n’est clairement pas quelque chose qui les préoccupe.

Pensez-y : si la campagne de vaccination visait à créer un taux élevé d’immunité au sein de la population, ils accepteraient l’immunité naturelle à la COVID comme alternative au vaccin. Mais ils ne le font pas. Même si vous pouvez prouver que vous avez des niveaux élevés d’anticorps dus à une infection naturelle, vous devez toujours vous faire vacciner contre la COVID si vous voulez aller à l’école ou garder votre travail dans certaines régions, et l’immunité naturelle ne compte pas si vous voulez un passeport d’immunité COVID.

Cela signifie que les injections ne visent PAS à créer une immunité collective. Ils veulent une aiguille dans chaque bras pour une autre raison. A votre avis, quelle peut être cette raison ? Beaucoup de ceux qui ont réfléchi à cette question sont arrivés à la conclusion que quelle que soit la raison, c’est une infâme.

Au minimum, cette campagne consiste à se mettre une aiguille dans chaque bras pour maximiser leurs profits. Au pire, cela pourrait faire partie d’une stratégie de dépeuplement intelligemment construite.

Michael Yeadon, Ph.D., chercheur en sciences de la vie et ancien vice-président et scientifique en chef de la recherche sur les allergies et les voies respiratoires chez Pfizer, a déclaré publiquement qu’il pensait que les injections COVID-19, et les prochains boosters en particulier, sont un « tentative sérieuse de dépeuplement de masse19 ».

À mon avis, il existe encore tant de possibilités de préjudice et tant d’incertitudes, j’encourage tout le monde à faire ses devoirs, à continuer à lire et à apprendre, à peser le pour et le contre potentiels, et à prendre son temps pour décider d’obtenir l’une de ces thérapies géniques COVID-19. Si vous en avez déjà eu un, réfléchissez longuement avant de vous procurer des boosters.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

Les infections diminuent chez les non vaccinés alors qu’elles augmentent chez les vaccinés – Démolissant l’argument en faveur de la vaccination des enfants et des jeunes

J’ai signalé la semaine dernière le fait frappant que, selon les données de l’étude ZOE Covid Symptom, les nouvelles infections quotidiennes symptomatiques semblaient plafonner chez les non vaccinés alors qu’elles augmentaient chez les vaccinés. La tendance s’est poursuivie depuis lors, les infections entrant désormais en déclin chez les non vaccinés tandis que celles chez les vaccinés (avec au moins une dose) continuent d’augmenter (voir graphique ci-dessus).

Environ 67% de la population a reçu au moins une dose de vaccin, donc le fait qu’il y ait encore plus d’infections dans le petit groupe non vacciné signifie qu’aucune conclusion ne peut être tirée des chiffres actuels sur l’inefficacité des vaccins. De plus, alors que de plus en plus de personnes sont vaccinées en permanence, cette tendance constante est loin d’être suffisamment importante pour expliquer les changements brusques de l’incidence des infections que nous observons ici.

Les infections chez les non vaccinés atteignant déjà un pic et diminuant, malgré la variante Delta, cela pousse un entraîneur et des chevaux à argumenter en faveur de l’importance supposée de vacciner les enfants et les jeunes hésitants – y compris par le biais d’incitations telles que des passeports vaccinaux pour les pubs, les clubs et les restaurants, désormais envisagé pour l’automne.

Pourquoi les vaccinés voient leur delta augmenter plus tard que les non vaccinés est une question intéressante. Est-ce parce que les vaccins les rendent plus résistants à l’infection ? La différence d’âge aide-t-elle à l’expliquer ? Ou s’agit-il d’autre chose?

A LIRE AUSSI : Ingrédients du vaccin COVID identiques à ceux utilisés dans les injections d’exécution du couloir de la mort

Quelle que soit l’explication, le point important est que sans aucune nouvelle restriction ou une nouvelle poussée de vaccin, les infections chez les non vaccinés sont déjà en baisse. Dans le climat actuel de pressions pour étendre les restrictions, retarder le « Jour de la liberté » et vacciner tout le monde, qu’ils le veuillent ou non, cela est extrêmement important. Cela signifie que tous ces arguments pour maintenir les restrictions et augmenter la pression pour la vaccination en raison de la variante Delta sont un non-sens complet.

Si de nouvelles infections quotidiennes continuent d’augmenter dans la population dans son ensemble, c’est maintenant parce qu’elles augmentent parmi les vaccinés, et non les non vaccinés. Ils atteindront probablement bientôt leur apogée chez les vaccinés, comme ils l’ont déjà fait en Écosse.

Nouveaux cas positifs quotidiens en Écosse (HMG)

Il semble que Delta a fait son étrange truc d’été et s’épuisera bientôt comme les variantes avant elle.

Quand c’est le cas, y a-t-il une chance que nous puissions arrêter de paniquer à chaque fois que ce virus pas très mortel a une petite ondulation axée sur les variantes et recommencer à vivre en tant que personnes libres?

Par Will Jones / 10 juillet 2021 • 19.16

https://lockdownsceptics.org/

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

Le lecteur de « la France a perdu toute sa liberté » se lamente étant donné que la France déploie le vaccin obligatoire COVID-19 Po

Emmanuel Macon s’adresse à la nation pour annoncer les politiques obligatoires de vaccin COVID-19.

Par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

Un abonné français désemparé de Health Impact News m’a envoyé un e-mail aujourd’hui concernant les nouvelles politiques de vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui viennent d’être annoncées par le président français, Emmanuel Macon.

Le président a pris la parole et la vaccination est obligatoire pour les personnes travaillant dans les hôpitaux, les centres médicaux, les personnes âgées à domicile, etc. Le pass sanitaire est partout même à l’hôpital et au-dessus d’un groupe de 50 personnes. Il a dit que tout le monde devra probablement être vacciné. La France a perdu toute liberté et est pire que la Chine. Il attaque et réforme aussi les retraites et le chômage. S’il vous plaît, aidez-nous, Français, le monde doit savoir ce qui se passe !

Voici le livestream de YouTube en français.

Voici une traduction anglaise de linternaute.com utilisant deepl.com.

DIRECT. Discours de Macron : annonces fortes, vaccinations obligatoires à l’horizon

MACRON. Dans un discours de fermeté, Emmanuel Macon a annoncé l’extension du pass santé à de nombreuses activités, mais aussi pour l’accès au cinéma, aux trains, aux restaurants dès cet été. L’objectif du chef de l’Etat est d’accélérer drastiquement la vaccination.

Les annonces d’Emmanuel Macron :

A propos du pass santé. « A partir du 21 juillet, le pass santé sera étendu aux lieux de loisirs et de culture. Concrètement, pour tous nos compatriotes de plus de 12 ans, il faudra avoir été vacciné ou présenter un test négatif récent afin d’accéder à un spectacle, un parc d’attractions, un concert ou un festival.

« Dès début août, le pass santé s’appliquera dans les cafés, restaurants, centres commerciaux ainsi que dans les hôpitaux, maisons de retraite, établissements médico-sociaux, mais aussi dans les avions, trains et bus pour les longs trajets. Seules les personnes vaccinées ou pouvant présenter un test PCR négatif datant de moins de 48 heures pourront accéder à ces lieux.

« Partout, nous aurons la même approche : reconnaître le civisme et mettre des restrictions sur les non vaccinés plutôt que sur tout le monde. »

Sur la vaccination. « Nous devons vacciner le plus rapidement possible. Nous sommes une Nation de science, des Lumières. Lorsque la science nous offre les moyens de nous protéger, nous devons les utiliser avec confiance dans la raison et le progrès. Nous devons viser à vacciner tous les Français.

« Pour le personnel soignant et non soignant des hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, établissements pour personnes handicapées, pour tous les professionnels ou bénévoles en contact avec les personnes âgées ou fragiles, y compris à domicile, la vaccination deviendra obligatoire dès le 15 septembre. […] Des contrôles auront lieu dès le 15 juillet et des sanctions seront prises. »

« Pour ceux qui ont été vaccinés en premier, qui verront bientôt leur taux d’anticorps baisser : dès la rentrée scolaire, une campagne de rappel sera mise en place pour vous permettre de bénéficier d’une nouvelle injection.

« En fonction de l’évolution de la situation, nous devrons probablement nous poser la question de la vaccination obligatoire pour tous les Français, mais je fais le choix de la confiance ».

« Dans les collèges, les lycées, des campagnes de vaccination spécifiques seront lancées à la rentrée ».

À propos des tests PCR. « Cet automne, les tests PCR seront rendus payants, sauf prescription médicale, afin d’encourager la vaccination plutôt que la multiplication des tests ».

Couvre-feu dans certains territoires. « Nous devons mettre en place de nouvelles mesures pour lutter contre le virus. Un couvre-feu sera instauré pour la Martinique et la Réunion ».

À propos des contrôles aux frontières. « A partir de cette semaine, les contrôles seront renforcés pour les ressortissants en provenance de pays à risque, avec un isolement forcé pour les voyageurs non vaccinés ».

Sur la reprise économique. « Nous devons vivre avec ce virus. Les semaines à venir seront celles de la mobilisation pour relancer notre économie ».

« Notre plan de relance se déploie à un rythme soutenu. Sur les 100 milliards d’euros votés à l’automne dernier, 40 milliards ont été mobilisés sur le terrain. Nous devons faire encore plus.

«La réforme de l’assurance-chômage sera mise en œuvre à partir du 1er octobre»

Au sujet de la réforme des retraites. Emmanuel Macron a également évoqué la réforme des retraites qui sera relancée « lorsque les conditions sanitaires seront réunies ».

« Les régimes spéciaux devront être abolis. Parce que nous vivons plus longtemps, nous devrons travailler plus longtemps et prendre notre retraite plus tard. Pas demain, pas subitement, pas uniformément, mais progressivement, sur plusieurs années et par un système qui fait la différence selon le travail réellement effectué.

L’âge de la retraite doit être plus tardif. …] Chaque pension doit être supérieure à 1000 euros ».

A propos du revenu d’engagement pour les jeunes. « La nation doit une réponse à ceux qui ont été les plus touchés par la crise, en particulier nos jeunes qui ont tant sacrifié tout en risquant peu pour eux-mêmes. Je présenterai à la rentrée le revenu d’engagement pour les jeunes, qui concernera les jeunes sans emploi ni formation et sera basé sur une logique de devoirs et de droits ».

Source.

Traduction : MIRASTNEWS

Le gouvernement français devient tyrannique

Le président français Emmanuel Macron a prononcé une allocution télévisée lundi soir alors que la variante Delta de Covid-19 explose dans le pays. Il a annoncé de nouvelles mesures pour ralentir la propagation de la variante la plus infectieuse et a présenté des plans visant à rendre la vaccination obligatoire pour les agents de santé.

Il a ajouté qu’à partir du 15 septembre, il y aurait des contrôles et des sanctions. Les agents de santé non vaccinés ne recevront pas de salaire ni ne seront autorisés à travailler après le 15 septembre.

Le «passeport santé» sera exigé dans différents établissements en France à partir du mois d’août, y compris les bars, restaurants, cafés et centres commerciaux.

Téléchargez la vidéo :

https://dlsharefile.com/file/MzRkMWM0ZTAt

Source : Health Impact News