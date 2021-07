Les vaccins Covid-19 ne fonctionnent PAS, et les autorités le savent parce que les données le montrent – Il suffit de demander au secrétaire à la Santé entièrement vacciné qui a maintenant Covid-19

Les vaccins Covid-19 ont été présentés comme le sauveur de l’humanité de cette prétendue pandémie. Cependant, les données montrent qu’ils s’avèrent être tout à fait le contraire.

Il suffit de demander au nouveau secrétaire à la Santé Sajid Javid, qui a reçu sa deuxième dose d’un vaccin Covid-19 le 16 mai 2021, et qui s’auto-isole désormais chez lui avec sa famille après avoir été testé positif à la Covid-19 le 17 juillet 2021, Deux mois après.

Même les données de Public Health England nous montrent que la majorité des personnes mourant actuellement avec Covid-19 ont été entièrement vaccinées. 68% des décès survenus chez les plus de 50 ans depuis février 2021 sont des personnes ayant reçu deux doses du vaccin.

Une fois que vous avez fait le calcul sur la base des données présentées par PHE, vous pouvez voir que votre risque de mourir avec Covid-19 est 990% plus élevé si vous êtes complètement vacciné par rapport à ne pas être vacciné du tout. Les données nous montrent également que vos chances d’être hospitalisé avec Covid-19 augmentent de 81,24% si vous avez reçu deux doses d’un vaccin Covid-19. Ce n’est pas ce qu’ils ont dit qu’ils feraient sur l’étain.

Bien sûr, le Royaume-Uni pourrait être l’anomalie. Peut-être est-ce à cause de tous les « Covidiots » qui vivent leur vie normalement ? Tout comme leur droit fondamental de pouvoir le faire. Pour le savoir, nous devons regarder ce qui se passe dans d’autres pays.

Eh bien, commençons par Israël. Israël est le leader mondial de l’administration du vaccin COVID-19 par habitant. Israël a commencé son programme de vaccination en décembre, dirigé par le Premier ministre de l’époque, Benjamin Netanyahu. Six semaines plus tard, environ 64 % de la population générale (et environ 90 % des personnes âgées) en Israël avaient reçu au moins une dose du vaccin COVID-19 en deux injections de Pfizer. Un peu plus de la moitié avait reçu deux doses.

Au 21 mai 2021, Israël avait complètement vacciné un peu moins de 60% de sa population totale. N’oubliez pas que les enfants représentent une partie importante de cette population et n’ont pas été vaccinés.

Mais le 21 juin 2021, les cas confirmés de Covid-19 par million d’habitants en Israël ont commencé à doubler semaine après semaine. Passant de 4,95 cas par million de personnes à 85,11 cas par million de personnes le 17 juillet.

Bien sûr, cela ne devrait pas surprendre. Ceux qui sont capables de lire et qui souhaitent faire un peu de leurs propres recherches sauront qu’aucun des vaccins Covid-19 n’a été prouvé pour arrêter l’infection ou la transmission du prétendu virus SARS-CoV-2. Au lieu de cela, il a été douteux qu’ils réduisaient le risque d’hospitalisation et de décès en cas d’infection.

Mais l’augmentation des cas a été utilisée pour réintroduire la quarantaine et le port du masque à l’intérieur en Israël, ce n’est pas ce pour quoi ils se sont inscrits lorsqu’on leur a dit que le vaccin était le moyen de sortir de cette tyrannie dictatoriale qui a été imposée dans le monde entier.

Ensuite, nous avons Malte. L’hilarité de celui-ci étant que Malte a décidé d’imposer des politiques discriminatoires à l’encontre des touristes, ce qui signifie que seules les personnes entièrement vaccinées peuvent entrer dans le pays.

Malte avait complètement vacciné 70% de sa population au 26 juin 2021. Le 15 juillet, ce chiffre était passé à 80% de sa population.

Cependant, dans le même laps de temps, les cas de Covid-19 par million de personnes à Malte sont passés de 5,82 par million le 26 juin à 452,46 par million le 17 juillet.

70% de la population complètement vaccinée 4 semaines avant une augmentation significative des cas. Aucun touriste non vacciné à blâmer pour la hausse car ils ne sont pas autorisés dans le pays. Il ne faut pas un spécialiste des fusées pour déterminer que les vaccins Covid-19 ne fonctionnent pas ou qu’ils sont la cause du problème présumé.

Vous souvenez-vous de la prétendue crise de Covid-19 en Inde ? Vous savez, celui que les médias mainstream (traditionnels) du Royaume-Uni ont détourné pour qu’ils maintiennent un niveau de peur dans tout le pays afin de vous contraindre à prendre un « vaccin » expérimental. Celui dont ils ont cessé de parler maintenant que les données en Inde ne soutiennent pas leur récit.

L’Inde a commencé à utiliser l’ivermectine fin août 2020 et, comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessus, elle a réussi à réduire le nombre de décès quotidiens attribués à Covid-19. Cependant, pour une raison étrange, ils ont basculé en janvier vers les vaccins COVID-19 expérimentaux. Mais le déploiement du vaccin n’a vraiment commencé qu’à la fin du mois de février.

Avance rapide de deux semaines et les décès attribués à Covid-19, qui étaient presque plats, ont soudainement commencé à augmenter à un rythme inexpliqué et exponentiel par rapport au taux précédemment observé en Inde. C’est à ce moment que les médias mainstream se sont précipités, et une nouvelle vague de propagande de peur a été diffusée sur tous les écrans de télévision et publiée dans tous les journaux de Grande-Bretagne.

Vous n’avez probablement aucune idée de la situation de l’Inde en ce moment. Ce sera parce que le nombre de cas confirmés quotidiens de Covid-19 par million de personnes a chuté. Le 9 mai, les cas en Inde ont culminé à 283,34 par million de personnes.

Au 17 juillet, ils s’élevaient désormais à 27,83 par million d’habitants.

Quelle histoire à succès, les médias mainstream sauteraient sûrement dessus pour vous montrer à quel point le vaccin Covid-19 a été merveilleux et fantastique pour résoudre la prétendue crise de Covid-19 en Inde.

Sauf qu’ils n’en ont pas ?

C’est parce qu’il leur est impossible d’attribuer la baisse des cas aux vaccins alors que seulement 2% de la population indienne était complètement vaccinée au 1er mai, deux semaines avant le pic des cas présumés de Covid.

Au 16 juillet, seulement 5,87 % de la population indienne avait été complètement vaccinée, mais les cas étaient presque à leur plus bas niveau tout au long de cette prétendue pandémie et continuent de diminuer maintenant.

Vous pouvez parier votre vie que si le programme de vaccination de l’Inde s’accélère à nouveau, ils commenceront à voir une forte augmentation des cas confirmés de Covid-19. Cela se passe partout, alors pourquoi l’Inde serait-elle différente.

Il suffit de regarder le Royaume-Uni…

Les vaccins ne fonctionnent pas, ils ne font qu’empirer votre situation, pourquoi avez-vous encore reçu le vôtre ?

CELA PROUVE QUE LA PANDÉMIE A ÉTÉ CRÉÉE POUR LA DÉPOPULATION

« Le sperme devient trop lourd pour être déplacé et tremble comme s’il faisait la lambada ». Le vaccin COVID n’est que la dernière tentative de réduire la population humaine.

Pour cette partie de ma newsletter gratuite, je souhaite partager un article de recherche que j’ai écrit en 2010 décrivant un discours du fondateur de Microsoft, Bill Gates. Gates a mis ses milliards dans une fondation exonérée d’impôts comme le font de nombreuses familles ultra-riches. Comment il investit ces dollars non imposables est le vrai point. Gates, via la Fondation Bill et Melinda Gates, dépense aujourd’hui des milliards pour vacciner des millions de personnes en Afrique et dans les régions les plus pauvres d’Asie et d’Amérique latine. Loin de l’image bienveillante qu’il cultive avec cela, Gates, un grand défenseur des Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) fait en fait avancer un programme de réduction de la population ou ce qu’on appelait pendant le Troisième Reich l’eugénisme.

Pour une meilleure expérience de lecture, j’ai converti le texte en un fichier pfd que vous pouvez trouver dans la pièce jointe de ce courrier. Il s’agit de 9 pages au format A4.

Je tiens également à vous encourager à envisager de faire une contribution de soutien en cliquant sur le bouton Faire un don en haut de mon site Web, www.williamengdahl.com, afin que je puisse continuer à offrir mon contenu tel que présenté ici sans frais. Je tiens également à remercier ceux d’entre vous qui ont déjà choisi d’offrir leur soutien financier.

Merci encore pour votre intérêt,

F. William Engdahl

Francfort, Allemagne

www.williamengdahl.com

Bill Gates parle de « vaccins pour réduire la population »

Par F. William Engdahl, 4 mars 2010

Le fondateur de Microsoft et l’un des hommes les plus riches du monde, Bill Gates, projette l’image d’un philanthrope bienveillant utilisant ses milliards via sa Fondation Bill & Melinda Gates (exonérée d’impôts), pour lutter contre les maladies, résoudre les pénuries alimentaires en Afrique et réduire la pauvreté. Lors d’une récente conférence en Californie, Gates révèle un programme moins public de sa philanthropie : la réduction de la population, autrement connue sous le nom d’eugénisme.

Gates a fait ses remarques à la conférence TED 2010 de Long Beach, en Californie, sur invitation uniquement, dans un discours intitulé « Innovating to Zero ! » Parallèlement à la proposition scientifiquement absurde de réduire à zéro les émissions de CO 2 d’origine humaine dans le monde d’ici 2050, environ quatre minutes et demie après le début du discours, Gates déclare : « Nous avons d’abord eu la population. Le monde compte aujourd’hui 6,8 milliards d’habitants. Cela s’élève à environ 9 milliards. Maintenant, si nous faisons un très bon travail sur les nouveaux vaccins, les soins de santé, les services de santé reproductive, nous réduisons cela peut-être de 10 ou 15 pour cent. » (souligné par l’auteur).

En clair, l’un des hommes les plus puissants du monde déclare clairement qu’il s’attend à ce que les vaccins soient utilisés pour réduire la croissance démographique. Lorsque Bill Gates parle de vaccins, il parle avec autorité. En janvier 2010, lors du Forum économique mondial de Davos, Gates a annoncé que sa fondation donnerait 10 milliards de dollars (environ 7,5 milliards d’euros) au cours de la prochaine décennie pour développer et fournir de nouveaux vaccins aux enfants des pays en développement.

L’objectif principal de sa Fondation Gates de plusieurs milliards de dollars est la vaccination, en particulier en Afrique et dans d’autres pays sous-développés. La Fondation Bill et Melinda Gates est membre fondateur de l’Alliance GAVI (Alliance mondiale pour les vaccinations et la vaccination) en partenariat avec la Banque mondiale, l’OMS et l’industrie des vaccins. L’objectif de GAVI est de vacciner chaque nouveau-né dans le monde en développement.

Cela ressemble à un noble travail philanthropique. Le problème est que l’industrie des vaccins a été prise à plusieurs reprises en train de déverser des vaccins dangereux, c’est-à-dire dangereux parce que non testés ou prouvés nocifs, sur des populations involontaires du tiers monde alors qu’elles ne peuvent pas se débarrasser des vaccins en Occident. Certaines organisations ont suggéré que le véritable objectif des vaccinations est de rendre les gens plus malades et encore plus susceptibles aux maladies et aux décès prématurés.

Déversement de toxines dans le tiers-monde

Au lendemain de la plus récente déclaration de pandémie inutile d’une urgence mondiale contre la grippe porcine H1N1, les pays industriels se sont retrouvés assis sur des centaines de millions de doses de vaccins non testés. Ils ont décidé de se débarrasser des restes de médicaments embarrassants en les remettant à l’OMS qui à son tour prévoit de les jeter gratuitement dans certains pays pauvres. La France a donné 91 millions des 94 millions de doses que le gouvernement Sarkozy a achetées aux géants pharmaceutiques ; La Grande-Bretagne a donné 55 millions de ses 60 millions de doses. L’histoire de l’Allemagne et de la Norvège est similaire.

Comme l’a noté le Dr Thomas Jefferson, épidémiologiste au Centre de recherche Cochrane à Rome : « Pourquoi donnent-ils les vaccins aux pays en développement ? La pandémie a été annulée dans la plupart des régions du monde. La plus grande menace dans les pays pauvres en ce moment sont les maladies cardiaques et circulatoires, tandis que le virus figure en bas de la liste. Quelle est la raison médicale du don de 180 millions de doses ? De plus, la grippe est un problème mineur dans les pays bénéficiant d’un ensoleillement abondant, et il s’est avéré que la redoutée pandémie H1N1 « nouvelle grande peste » était la grippe la plus bénigne jamais enregistrée.

Les fabricants de vaccins pharmaceutiques ne parlent pas des énormes dommages pour la santé causés par la vaccination des nourrissons, notamment l’autisme et les nombreuses déformations neuromusculaires qui ont été attribuées aux adjuvants et conservateurs toxiques utilisés dans la plupart des vaccins. De nombreux vaccins, en particulier les vaccins multidoses qui sont fabriqués à moindre coût pour être vendus dans le tiers monde, contiennent quelque chose appelé thimérosal (thiomersol dans l’UE), un composé (éthylmercurithiosalicylate de sodium), contenant environ 50 % de mercure, utilisé comme conservateur.

En juillet 1999, le National Vaccine Information Center des États-Unis a déclaré dans un communiqué de presse que « les effets cumulatifs de l’ingestion de mercure peuvent causer des lésions cérébrales ». Le même mois, l’American Academy of Pediatrics (AAP) et les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont alerté le public sur les effets possibles sur la santé associés aux vaccins contenant du thimérosal. Ils ont fortement recommandé que le thimérosal soit retiré des vaccins dès que possible. En vertu de la directive de la FDA Modernization Act de 1997, la Food and Drug Administration a également déterminé que les nourrissons qui ont reçu plusieurs vaccins contenant du thimérosal peuvent être exposés au mercure au-delà des directives fédérales recommandées.

Une nouvelle forme d’eugénisme ?

L’intérêt de Gates pour induire une réduction de la population parmi les populations noires et autres minorités n’est malheureusement pas nouveau. Comme je le documente dans mon livre, Seeds of Destruction, depuis les années 1920, la Fondation Rockefeller avait financé la recherche sur l’eugénisme en Allemagne par le biais des instituts Kaiser-Wilhelm à Berlin et Munich, y compris jusque dans le Troisième Reich. Ils ont fait l’éloge de la stérilisation forcée des personnes par l’Allemagne hitlérienne et des idées nazies sur la « pureté raciale ». C’est John D. Rockefeller III, un défenseur de longue date de l’eugénisme, qui a utilisé l’argent de sa fondation «libre d’impôt» pour lancer le mouvement néo-malthusien de réduction de la population par le biais de son Population Council privé à New York à partir des années 1950.

L’idée d’utiliser des vaccins pour réduire secrètement les naissances dans le tiers monde n’est pas nouvelle non plus. Le bon ami de Bill Gates, David Rockefeller et sa Fondation Rockefeller ont été impliqués dès 1972 dans un projet majeur avec l’OMS et d’autres pour perfectionner un autre « nouveau vaccin ».

Les résultats du projet OMS-Rockefeller ont été appliqués en masse sur des cobayes humains au début des années 1990. L’OMS a supervisé des campagnes de vaccination massives contre le tétanos au Nicaragua, au Mexique et aux Philippines. Comite Pro Vida de Mexico, une organisation de laïcs catholiques romains, s’est méfié des motivations du programme de l’OMS et a décidé de tester de nombreux flacons de vaccin et a découvert qu’ils contenaient de la gonadotrophine chorionique humaine, ou hCG. Il s’agissait d’un élément curieux pour un vaccin conçu pour protéger les personnes contre le blocage de la mâchoire résultant d’une infection par des plaies d’ongles rouillés ou d’autres contacts avec certaines bactéries présentes dans le sol. La maladie du tétanos était en effet, elle aussi assez rare. C’était aussi curieux parce que l’hCG était une hormone naturelle nécessaire pour maintenir une grossesse. Cependant, lorsqu’il est combiné avec un porteur d’anatoxine tétanique, il a stimulé la formation d’anticorps contre l’hCG, rendant une femme incapable de maintenir une grossesse, une forme d’avortement dissimulé. Des rapports similaires de vaccins contenant des hormones hCG sont venus des Philippines et du Nicaragua.

La « révolution des gènes en Afrique » de Gates

La Fondation Bill et Melinda Gates, ainsi que la Fondation Rockefeller de David Rockefeller, les créateurs de la biotechnologie OGM, financent également un projet appelé Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA) dirigé par l’ancien chef de l’ONU, Kofi Annan. En acceptant le rôle de chef de l’AGRA en juin 2007, Annan a exprimé sa « gratitude envers la Fondation Rockefeller, la Fondation Bill & Melinda Gates et tous ceux qui soutiennent notre campagne africaine ». Le conseil d’administration de l’AGRA est dominé par des membres des fondations Gates et Rockefeller.

Monsanto, DuPont, Dow, Syngenta et d’autres géants majeurs de l’agro-industrie OGM sont signalés au cœur de l’AGRA, l’utilisant comme porte dérobée pour diffuser leurs semences OGM brevetées à travers l’Afrique sous l’étiquette trompeuse de « biotechnologie », un euphémisme pour semences génétiquement modifiées brevetées. La personne de la Fondation Gates responsable de son travail avec l’AGRA est le Dr Robert Horsch, un vétéran des OGM de Monsanto depuis 25 ans qui faisait partie de l’équipe qui a développé les technologies RoundUp Ready OGM de Monsanto. Son travail consisterait à utiliser l’argent de Gates pour introduire des OGM en Afrique.

À ce jour, l’Afrique du Sud est le seul pays africain autorisant la plantation légale de cultures OGM. En 2003, le Burkina Faso a autorisé les essais d’OGM. En 2005, le Ghana de Kofi Annan a rédigé une législation sur la biosécurité et les principaux responsables ont exprimé leur intention de poursuivre la recherche sur les cultures OGM. L’AGRA est utilisée pour créer des réseaux d’« agro-commerçants » à travers l’Afrique, dans un premier temps sans mention de semences ou d’herbicides OGM, afin d’avoir l’infrastructure en place pour introduire massivement les OGM.

OGM, glyphosate et réduction de la population

Les cultures OGM n’ont jamais été prouvées sans danger pour la consommation humaine ou animale. De plus, ils sont intrinsèquement « instables » génétiquement car ils sont un produit non naturel de l’introduction d’une bactérie étrangère telle que Bacillus Thuringiensis (Bt) ou d’un autre matériel dans l’ADN d’une graine donnée pour modifier ses caractéristiques. Peut-être tout aussi dangereux sont les herbicides chimiques « appariés » vendus dans le cadre d’un contrat OGM, comme le Roundup de Monsanto, l’herbicide le plus utilisé dans le monde. Il contient des composés de glyphosate hautement toxiques qui ont été testés indépendamment et dont l’existence a été prouvée à des concentrations toxiques dans les applications OGM bien supérieures à celles sans danger pour les humains ou les animaux. Des tests montrent que de minuscules quantités de composés du glyphosate endommageraient les cellules ombilicales, embryonnaires et placentaires humaines d’une femme enceinte buvant l’eau souterraine à proximité d’un champ d’OGM.

Un projet de longue date du gouvernement américain a été de perfectionner une variété de maïs génétiquement modifiée, l’aliment de base au Mexique et dans de nombreux autres pays d’Amérique latine. Le maïs a été testé sur le terrain dans le cadre de tests financés par le département américain de l’Agriculture avec une petite société de biotechnologie californienne nommée Epicyte. Annonçant son succès lors d’une conférence de presse en 2001, le président d’Epicyte, Mitch Hein, désignant ses plants de maïs OGM, a annoncé : « Nous avons une serre remplie de plants de maïs qui fabriquent des anticorps anti-spermatozoïdes.

Hein a expliqué qu’ils avaient pris des anticorps de femmes atteintes d’une maladie rare connue sous le nom d’infertilité immunitaire, isolé les gènes qui régulaient la fabrication de ces anticorps d’infertilité et, en utilisant des techniques de génie génétique, avaient inséré les gènes dans des graines de maïs ordinaires utilisées pour produire des plants de maïs. . De cette manière, ils produisaient en réalité un contraceptif dissimulé incorporé dans du maïs destiné à la consommation humaine. « Essentiellement, les anticorps sont attirés par les récepteurs de surface sur le sperme », a déclaré Hein. «Ils s’accrochent et rendent chaque sperme si lourd qu’il ne peut pas avancer. Il tremble comme s’il faisait la lambada. Hein a affirmé que c’était une solution possible à la « surpopulation » mondiale. Les problèmes moraux et éthiques de le nourrir aux humains dans les pays pauvres du Tiers-Monde à leur insu, il a laissé de côté ses remarques.

Les spermicides cachés dans le maïs OGM fournis à des populations affamées du tiers monde grâce à la générosité de la fondation Gates, de la fondation Rockefeller et de l’AGRA de Kofi Annan ou des vaccins contenant des agents de stérilisation non divulgués ne sont que deux cas documentés d’utilisation de vaccins ou de semences OGM pour « réduire la population ».

Et le « Bon Club »

Le discours TED2010 de Gates sur les émissions zéro et la réduction de la population est cohérent avec un rapport paru dans les médias ethniques de la ville de New York, Irish.Central.com en mai 2009. Selon le rapport, une réunion secrète a eu lieu le 5 mai 2009 au résidence de Sir Paul Nurse, président de l’Université Rockefeller, parmi les personnes les plus riches d’Amérique. Le gourou de l’investissement Warren Buffett qui a décidé en 2006 de mettre en commun sa Fondation Buffett de 30 milliards de dollars dans la fondation Gates pour créer la plus grande fondation privée au monde avec quelque 60 milliards de dollars de dollars non imposables était présent. Le banquier David Rockefeller était l’hôte.

La lettre d’invitation exclusive a été signée par Gates, Rockefeller et Buffett. Ils ont décidé de s’appeler le « bon club ». Était également présent le tsar des médias Ted Turner, milliardaire fondateur de CNN, qui a déclaré dans une interview accordée en 1996 au magazine nature Audubon, où il a déclaré qu’une réduction de 95 % de la population mondiale entre 225 et 300 millions serait « idéale ». Dans une interview de 2008 à la Temple University de Philadelphie, Turner a affiné le nombre à 2 milliards, une réduction de plus de 70 % par rapport à la population actuelle. Encore moins élégamment que Gates, a déclaré Turner, « nous avons trop de monde. C’est pourquoi nous avons le réchauffement climatique. Nous avons besoin de moins de personnes utilisant moins de choses (sic).

Les autres participants à cette première réunion du Good Club seraient : Eli Broad, le milliardaire de l’immobilier, le maire milliardaire de New York Michael Bloomberg et le milliardaire de Wall Street et ancien chef du Council on Foreign Relations, Peter G. Peterson.

En outre, Julian H. Robertson, Jr., milliardaire de fonds spéculatifs qui a travaillé avec Soros pour attaquer les devises de la Thaïlande, de l’Indonésie, de la Corée du Sud et des économies asiatiques de Tigen, précipitant la crise asiatique de 1997-98. Étaient également présents à la première session du Good Club Patty Stonesifer, ancienne directrice générale de la fondation Gates, et John Morgridge de Cisco Systems. Le groupe représentait une fortune combinée de plus de 125 milliards de dollars.

Selon des informations apparemment divulguées par l’un des participants, la réunion s’est tenue en réponse au ralentissement économique mondial et aux nombreuses crises sanitaires et environnementales qui sévissent dans le monde.

Mais le thème central et le but de la réunion secrète du Good Club des ploutocrates était la préoccupation prioritaire posée par Bill Gates, à savoir comment faire avancer plus efficacement leur programme de contrôle des naissances et de réduction de la population mondiale. Au cours des pourparlers, un consensus aurait émergé sur le fait qu’ils « soutiendraient une stratégie dans laquelle la croissance démographique serait abordée comme une menace environnementale, sociale et industrielle potentiellement désastreuse ».

Agenda mondial de l’eugénisme

Gates et Buffett sont les principaux bailleurs de fonds des programmes mondiaux de réduction de la population, tout comme Turner, dont la Fondation des Nations Unies a été créée pour canaliser 1 milliard de dollars de ses revenus d’options d’achat d’actions non imposables dans AOL-Time-Warner vers divers programmes de réduction des naissances dans le monde en développement. Les programmes en Afrique et ailleurs sont masqués comme de la philanthropie et fournissent des services de santé aux Africains pauvres. En réalité, ils impliquent la stérilisation involontaire de la population via la vaccination et d’autres médicaments qui rendent les femmes en âge de procréer infertiles. La Fondation Gates, où Buffett a déposé la majeure partie de sa richesse il y a deux ans, soutient également l’introduction de semences OGM en Afrique sous le couvert de la « deuxième révolution verte » dirigée par Kofi Annan en Afrique. L’introduction de semences OGM brevetées en Afrique à ce jour s’est heurtée à une énorme résistance indigène.

Les experts de la santé soulignent que l’intention de Gates était vraiment d’améliorer la santé et le bien-être des Africains noirs, les mêmes centaines de millions de dollars que la Fondation Gates a investis dans des vaccins non testés et dangereux pourraient être utilisés pour fournir un minimum d’eau sanitaire et de systèmes d’égouts. Vacciner un enfant qui va ensuite boire de l’eau de rivière polluée par des matières fécales n’est en aucun cas sain. Mais bien sûr, assainir les réseaux d’aqueduc et d’égout de l’Afrique révolutionnerait les conditions sanitaires du continent.

Les commentaires de Gates TED2010 sur le fait d’avoir de nouveaux vaccins pour réduire la population mondiale n’étaient évidemment pas une remarque improvisée. Pour ceux qui doutent, la présentation que Gates a faite lors du rassemblement annuel TED2009 a dit presque exactement la même chose sur la réduction de la population pour réduire le réchauffement climatique. Pour les puissants et puissants du Bon Club, les êtres humains semblent être une forme de pollution égale au CO2.

Bill Gates, « Innovating to Zero ! », discours prononcé lors de la conférence annuelle TED2010, Long Beach, Californie, 18 février 2010, consulté ici

Telegraph.co.uk, Bill Gates fait une promesse de vaccin de 10 milliards de dollars, London Telegraph, 29 janvier 2010, consulté ici

Louise Voller, Kristian Villesen, OMS Donates Millions of Doses of Surplus Medical Supplies to Developing countries, Danish Information, 22 décembre 2009, consulté ici

L’un est le Population Research Institute à Washington

Louise Voller et coll., op. cit.

Idem.

Noté dans Vaccinations et Autisme, accessible ici

F. William Engdahl, Seeds of Destruction : The Hidden Agenda of Genetic Manipulation, Global Research, Montréal, 2007, pp. 79-84.

James A. Miller, Les nouveaux vaccins sont-ils associés à des contraceptifs oraux ?, Rapports HLI, Human Life International, Gaithersburg, Maryland ; juin-juillet 1995.

Cité dans F. William Engdahl, « Doomsday Seed Vault » in the Arctic : Bill Gates, Rockefeller et les géants des OGM savent quelque chose que nous ne savons pas, Global Research, 4 décembre 2007, consulté ici

Mariam Mayet, Africa’s Green Revolution déploie la Gene Revolution, Centre africain pour la biosécurité, ACB Briefing Paper No. 6/2009, Melville, Afrique du Sud, avril 2009.

Idem.

Nora Benachour et Gilles-Eric Seralini, Les formulations de glyphosate induisent l’apoptose et la nécrose dans les cellules embryonnaires ombilicales et placentaires humaines, Chemical Research in Toxicology Journal, American Chemical Society, (1), pp 97-105.

Robin McKie, GMO Corn Set to Stop Man Spreading His Seed, Londres, The Observer, 9 septembre 2001.

Idem. McKie écrit : « Les plantes de prévention des grossesses sont l’œuvre de la société de biotechnologie de San Diego Epicyte, où les chercheurs ont découvert une classe rare d’anticorps humains qui attaquent les spermatozoïdes… la société a créé de minuscules usines horticoles qui fabriquent des contraceptifs… Essentiellement, les anticorps sont attirés. aux récepteurs de surface sur le sperme », a déclaré Hein. «Ils s’accrochent et rendent chaque sperme si lourd qu’il ne peut pas avancer. Il tremble comme s’il faisait la lambada.

Ted Turner, cité avec la vidéo YouTube de Turner dans Aaron Dykes, Ted Turner: World Needs a ‘Voluntary’ One-Child Policy for the Next Hundred Years, Jones Report.com, 29 avril 2008.

Accédé ici

John Harlow, Billionaire club in bid to curb overpopulation, Londres, The Sunday Times, 24 mai 2009. Consulté ici

Idem.

Fondation des Nations Unies, Programme Femmes et Population, accessible ici

Macron publie un décret de 6 mois de prison pour les briseurs de passeports. Des citoyens français manifestent

****Sujet d’actualité 484*****

Un Français fait face à 6 mois de prison pour être entré dans un bar ou un restaurant sans CV

Un Français fait face à 6 mois de prison pour être entré dans un bar ou un restaurant sans pass COVID

La police de Manchester est arrivée au domicile d’une fillette de 12 ans dans une camionnette anti-émeute pour vérifier qu’elle s’auto-isolait, une action qui a amené la fille à craindre d’être sur le point d’être arrêtée. « Des agents se sont rendus au domicile de Kathryn Crook à Middleton, dans le Grand Manchester, pour vérifier que Charlotte, 12 ans, respectait les directives de Covid après avoir attrapé le virus », rapporte le Daily Mail.

