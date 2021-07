Un médecin de Yale interpelle le CDC pour avoir commis une fraude médicale à grande échelle et caché des cas Covid parmi les vaccinés

Les Centers for Disease Control (CDC) sont engagés dans l’une des plus grandes fraudes médicales de notre époque, en utilisant des seuils de cycle PCR disparates pour gonfler artificiellement les cas de Covid-19 chez les non vaccinés, tout en cachant les cas de Covid chez les complètement vaccinés. Cette fraude aux tests de Covid-19 continue d’obscurcir la réponse médicale américaine, car l’arme biologique en aérosol d’origine échappe à la détection, alors que la libération continue de cette protéine de pointe se poursuit à travers les vaccins «sauveurs».

Dans une récente interview avec Laura Ingraham de Fox News, le Dr Harvey Risch de la Yale School of Medicine a appelé le CDC pour avoir commis une fraude médicale à grande échelle. Lorsque les vaccins Covid-19 ont été lancés sous autorisation d’urgence, le CDC a modifié les directives de test Covid-19 pour les personnes entièrement vaccinées, abaissant le nombre de cycles du test PCR UNIQUEMENT pour les vaccinés.

Un épidémiologiste expose les tests du CDC et la fraude aux vaccins

« Il y a quelques mois, le CDC a cessé de compter les cas révolutionnaires… le grand nombre de cas chez les personnes qui avaient été vaccinées », a déclaré le Dr Harvey Risch « Donc, bien sûr, ces cas ne sont pas enregistrés pour le décompte du CDC, et donc une grande proportion [de cas] qu’ils prétendent concerner des personnes non vaccinées », a déclaré Risch. « Et cette erreur est la raison pour laquelle le décompte des États-Unis et du CDC est différent de celui d’Israël ou du Royaume-Uni. C’est une erreur. »

Le ministère israélien de la Santé a constaté que 40 % des nouveaux cas de Covid sont des vaccinés, tandis que moins de 1 % des nouveaux cas proviennent de personnes qui ont déjà été infectées. Les personnes qui se sont remises d’une infection naturelle ont une immunité 40 fois plus durable pour empêcher l’hospitalisation de futures variantes. Au Royaume-Uni, Sir Patrick Vallance a déclaré que les patients vaccinés représentaient 40 à 60% des nouveaux cas de Covid, prouvant que les vaccins sont un échec lamentable pour prévenir les maladies graves dans le monde réel.

La fraude aux tests PCR et les vaccins faussement annoncés continuent de détruire la vie des gens

Dans de nombreux cas, ces tests Covid-19 sont calibrés frauduleusement à plus de 30 ou 40 seuils de cycle pour produire un diagnostic Covid-19 « faux positif ». Les tests ne déchiffrent pas les débris viraux morts des débris viraux infectieux et peuvent signaler une lecture faussement positive même si une personne s’est rétablie de l’infection et est immunisée. Un diagnostic plus précis est produit à l’aide d’un seuil de cycle PCR de 17, confirmé à l’aide de critères spécifiques aux symptômes, et également soutenu par un autre test appelé Sanger Sequencing. Cependant, la plupart des États n’étaient pas transparents avec le nombre de seuils de cycle utilisés pour générer des cas de covid-19, et ils n’ont pas utilisé de normes médicales pour diagnostiquer correctement la cause des urgences médicales.

Au lieu de suivre les normes scientifiques, les laboratoires et les sociétés de test Covid-19 ont profité des flux de revenus et ont commis des fraudes. De plus, les systèmes hospitaliers américains ont été financièrement indemnisés pour un test Covid-19 positif, obligeant les autorités médicales à diagnostiquer la Covid-19 comme cause du décès, alors qu’il est simplement « soupçonné ou ne peut être exclu ». S’appuyant sur la fraude aux tests, le diagnostic de Covid-19 est devenu frauduleusement le déterminant final et la principale cause de décès pour les personnes décédées d’autres causes, comme une erreur médicale, une crise cardiaque, une pneumonie associée à un ventilateur, la grippe, une erreur de prescription, l’omission de traitement, accident vasculaire cérébral, ou un assortiment d’infections nosocomiales, etc. Ce diagnostic de Covid-19 a également été giflé sur des personnes légèrement malades ou en bonne santé, les soumettant à des ordres frauduleux de « quarantaine » et à la recherche des contacts, qui ont détenu illégalement des personnes et les ont privées de leur liberté, tout en fermant des lieux de travail et des industries entiers dans le processus.

Après avoir abaissé le nombre de cycles pour les vaccinés, le nombre de cas a diminué de manière prévisible, ce qui fait que le vaccin semble efficace. Pour faire encore plus disparaître la covid-19 chez les vaccinés, le CDC a cessé d’enregistrer des « cas révolutionnaires » au printemps 2021. Il s’agit d’actes de tromperie délibérés. Le CDC utilise cette fraude médicale pour prétendre que les non vaccinés sont la cause de la pandémie en cours, alors qu’en réalité, les vaccinés tombent toujours malades, demandent une hospitalisation et souffrent de nouveaux problèmes de santé comme une inflammation cardiaque, des caillots sanguins et un accident vasculaire cérébral. Au contraire, les personnes bien soignées vont acquérir une immunité 40 fois plus durable pour éviter l’hospitalisation face aux souches mutantes.

Rand dit que Fauci a besoin d’une « référence criminelle » pour avoir causé une plandémie

Le criminel de carrière Tony Fauci est de retour sur la sellette avec une nouvelle grillade du sénateur Rand Paul (R-Ky.) sur l’implication de Fauci dans la recherche illégale sur le gain de fonction sur les coronavirus de chauve-souris.

Pressé lors d’une récente audition sur sa culpabilité dans la création de la plandémie, Fauci s’est retourné contre Paul, niant toute responsabilité dans le déclenchement du coronavirus de Wuhan [de la (Covid-19)] dans le monde.

Fauci s’en tient au récit selon lequel il est totalement innocent de tout acte répréhensible, même si les preuves montrent qu’il a acheminé l’argent des contribuables américains vers la Chine communiste, d’où l’on pense maintenant que la grippe Fauci est originaire.

« Je pense qu’il est important de savoir que le Dr Fauci a un intérêt personnel à masquer toute relation ou responsabilité pour tout ce qui est fait dans le laboratoire de Wuhan », a déclaré Paul lors d’une récente apparition sur « L’histoire avec Martha MacCallum ».

« Sans aucun doute, les preuves que nous avons présentées en commission hier montrent que le NIH finançait la recherche à Wuhan. Nous avons montré la série numérique exacte de nombres qui va avec les numéros de subvention. Alors oui, ils finançaient le laboratoire de Wuhan. »

Au cours de l’audience et de son apparition dans les médias, Paul a de nouveau expliqué ce qu’est la recherche sur les gains de fonction, révélant comment elle a été utilisée par Fauci et ses amis pour développer le virus chinois.

« Sans aucun doute, c’est ce qui s’est passé dans le laboratoire de Wuhan », soutient Paul. « Nous avons un certain nombre de professeurs qui l’ont dit. »

Fauci est un criminel menteur qui mérite une vraie justice pour ses crimes contre l’humanité

Après que Paul ait fait remarquer à Fauci qu’il mentait clairement sur sa complicité dans le déclenchement de la plandémie, Fauci a riposté de manière puérile avec une tirade verbale sur le fait que Paul est le menteur pour l’avoir dénoncé.

Fauci est évidemment coincé dans un coin, et comme un animal sauvage, il glisse à gauche, à droite et tout autour pour essayer de dévier de sa criminalité indéniable tout au long de cette saga.

« Je n’ai jamais menti devant le Congrès et je ne retire pas cette déclaration », s’est moqué Fauci.

« Vous dansez autour de cela parce que vous essayez d’obscurcir la responsabilité », a rétorqué Paul, expliquant qu’il engageait de nouvelles poursuites judiciaires contre Fauci pour ses mensonges plandémiques.

« J’enverrai une lettre au ministère de la Justice pour demander un renvoi pénal parce qu’il a menti au Congrès. Nous avons des scientifiques qui se sont alignés par dizaines pour dire que la recherche qu’il finançait était un gain de fonction », a expliqué Paul.

Alors que Paul dit qu’il est pessimiste sur le fait que le DOJ fera n’importe quoi, vu qu’il agit régulièrement de manière partisane, généralement contre les républicains, il va toujours de l’avant avec le plan pour au moins faire une déclaration.

« Pour le moment, Fauci s’en tire parce que personne ne le questionne », prévient Paul.

« Il ne va que sur les réseaux de gauche qui lui posent des questions faciles comme: » Ha-ha-ha, Rand Paul n’est-il pas tellement là-bas? Personne ne lui demande : « pourquoi ce n’est pas un gain de recherche fonctionnelle ? » »

Ce qu’il adviendra de Fauci reste à voir, mais tant que Paul a accès à lui via ces audiences du Congrès, on peut s’attendre à de plus en plus d’effondrements de la part du «médecin de l’Amérique», qui n’aime clairement pas être interrogé par quelqu’un d’autre que ses oui-hommes.

« Le marais protège les siens », a écrit un commentateur de Fox News sur le fait qu’il est peu probable que Fauci ait à faire face à la musique pour ses crimes contre l’humanité.

« Aucun frais ne sera prélevé. Aucune enquête ne sera ouverte. C’est juste comme d’habitude. Voilà pour Biden qui dit qu’il aura l’administration la plus transparente. »

Vous pouvez en savoir plus sur la criminalité de Fauci en visitant Pandemic.news.

Google censure la vérité plandémique parce qu’il est fortement investi dans les « vaccins » Covid

L’une des principales raisons pour lesquelles Google, et par extension YouTube, censure agressivement toute la vérité sur la « pandémie » du coronavirus de Wuhan [de la (Covid-19)] est que la société est directement investie dans l’injection de virus chinois d’AstraZeneca et de l’Université d’Oxford.

En d’autres termes, Google profite directement de la vente de vaccins contre la grippe Fauci, ce qui explique pourquoi l’une des sociétés les plus diaboliques au monde supprime les vidéos YouTube et censure les résultats de recherche qui attirent l’attention sur toute la science démystifiant la plandémie en tant que fraude manufacturée.

Le Dr Reiner Fuellmich de la commission d’enquête extraparlementaire allemande Corona (Außerparlamentarischer Corona Untersuchungsausschuss) s’est récemment entretenu avec la journaliste d’investigation indépendante Whitney Webb au sujet de la collusion entre Google et AstraZeneca, et de la façon dont le monde est trompé par celle-ci.

Malgré les affirmations selon lesquelles son jab est «à but non lucratif», AstraZeneca a développé son injection de virus chinois via Adrian Hill et Sarah Gilbert du Jenner Institute for Vaccine Research. Les brevets et les droits de redevance sont également détenus par une société privée connue sous le nom de Vaccitech, cofondée par Hill et Gilbert.

Parmi les investisseurs les plus importants de Vaccitech figurent Google Ventures, le Wellcome Trust, le gouvernement britannique, une société d’investissement en capital de la Deutsche Bank connue sous le nom de BRAAVOS et diverses sociétés chinoises communistes, dont Fosun Pharma.

« Tous ces investisseurs devraient profiter de ce « vaccin » à un moment donné dans un proche avenir, et Vaccitech a été assez ouvert sur le potentiel de profit futur avec ses actionnaires, notant que le vaccin COVID-19 deviendra très probablement un vaccin annuel qui est mis à jour chaque saison un peu comme le vaccin contre la grippe saisonnière », explique le Dr Joseph Mercola.

« Bien sûr, AstraZeneca a promis qu’il ne tirerait aucun profit de ce vaccin COVID-19, mais il y a une limite de temps pour cet engagement. Le vœu à but non lucratif expire une fois la pandémie terminée, et AstraZeneca elle-même peut décider à quel moment. »

Les mondialistes veulent un contrôle total de votre argent et de votre corps

En censurant toutes les informations et la vérité qui menacent la poussée d’injection du coronavirus de Wuhan [de la (Covid-19)], Google protège ses enjeux financiers, ainsi que ceux de ses alliés et partenaires.

Google essaie également de se plonger dans le secteur des soins de santé avec la création de nouveaux programmes de « télémédecine » et d’intelligence artificielle (IA) qui, espère-t-il, seront éventuellement mis en œuvre en remplacement des médecins humains.

« Ils ont commencé à réinventer en quelque sorte les soins de santé comme un moyen de prendre le contrôle de la vie des gens, en leur disant que c’est pour le bien du public, du collectif et aussi de leur santé personnelle, alors que c’est vraiment un moyen de mettre en œuvre ces technologies transhumanistes ou technocratiques sous le couvert d’une entreprise liée à la santé », déclare Webb à propos du programme.

Le but ultime est de supplanter toutes les formes traditionnelles de médecine et de les remplacer par un système centralisé, contrôlé par les mondialistes et géré par les grandes technologies, fondé sur l’asservissement total de l’humanité.

L’armée américaine serait impliquée dans l’opération, s’étant associée à Google pour agir en tant que force pour sa mise en œuvre – ce qui signifie une conversion obligatoire au culte du Covidisme sous la menace d’une arme.

Il semble y avoir un élément transhumaniste dans le complot d’injection de virus chinois, suggérant que quelque chose dans les flacons jette les bases de la «marque de la bête», qui transformera les corps humains créés à l’image de Dieu en corps transhumanistes recréés dans le image de Satan.

« La DARPA est fortement investie dans les technologies transhumanistes à utiliser chez les soldats, y compris les interfaces cerveau-machine et d’autres idées encore plus extrêmes », prévient Webb. « Ils se sont récemment associés au Wellcome Trust pour créer quelque chose appelé » Wellcome Leap « , un mouvement plutôt troublant pour inaugurer le transhumanisme. »

Plus d’informations sur le complot mondialiste visant à conquérir la planète et à injecter à tout le monde des coups mortels contre le virus chinois peuvent être trouvées sur Corruption.news.

Le récit « les vaccins sont la réponse » est réduit en miettes alors que de plus en plus de « personnes complètement vaccinées » tombent malades et meurent

Selon la propre définition du CDC du « vaccin », un vaccin est : un produit qui stimule le système immunitaire d’une personne pour produire une immunité contre une maladie spécifique, protégeant la personne contre cette maladie.

Alors que Reuters a publié cette « histoire de vérification des faits » en février intitulée « Le vaccin contre le coronavirus à ARNm est un vaccin, et il est conçu pour prévenir la maladie », nous avons eu des tonnes de preuves au cours des derniers jours seulement que ce soi-disant «vaccin» ne «fonctionne pas pour prévenir la maladie» avec de nombreuses histoires différentes récemment diffusées dans le monde entier, faisant voler en éclats le récit des mondialistes «le vaccin est la réponse à la Covid»

Et tandis que la gauche continue de crier de façon insensée à propos de la « désinformation » sur les vaccins tuant des gens, comme Natural News l’avait rapporté dans cet article du 13 juillet, selon un médecin de la Colombie-Britannique au Canada, « la grande majorité des personnes qui reçoivent l’injection pour le coronavirus de Wuhan [de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)] mourra dans quelques années d’une insuffisance cardiaque » comme le Dr Charles Hoffe, MD

Nous allons donc jeter un coup d’œil dans cette histoire de l’ANP à la pure désinformation qui parvient au peuple américain de la part de nos propres fonctionnaires au gouvernement et des médias mainstream, prouvant qu’ils méritent les niveaux de confiance horribles qu’ils ont parmi le peuple américain, avec notre le taux d’approbation des fonctionnaires du Congrès à un taux absolument horrible de 12% selon ce dernier sondage de Gallup.

Ainsi, la première histoire que nous devons absolument examiner nous vient maintenant de Sky News, avec même la «correction» de cette histoire du Royaume-Uni qui fait exploser le récit du vaccin mondialiste.

Avec cette histoire rapportant à l’origine que le britannique Sir Patrick Vallance avait déclaré lors d’une conférence de presse que 60% des admissions à l’hôpital liées au coronavirus se produisaient chez des personnes «à double piqûre», mais que Vallance a par la suite corrigé sa déclaration pour dire que 60% de ceux en les hôpitaux étaient en fait «non vaccinés», CELA SIGNIFIERAIT TOUJOURS que 40% des personnes hospitalisées pour Covid maintenant au Royaume-Uni avaient été vaccinées, juste la première histoire nous prouvant que les vaccins ne fonctionnent pas pour tout le monde, voire personne.

Et la raclée de l’agenda des mondialistes ne s’est pas arrêtée là.

Veuillez voir plus de dessins animés comme celui ci-dessus du dessinateur Rogue Ben Garrison ici.

Comme le rapporte cette nouvelle histoire sur NBC Chicago, au moins 151 personnes sont décédées et plus de 500 ont été hospitalisées dans l’Illinois en raison de COVID-19 dans des cas « révolutionnaires » après avoir été complètement vaccinés, selon les responsables de la santé de l’État.

Et comme le rapporte cette nouvelle histoire du Daily Mail, la gymnaste américaine entièrement vaccinée Kara Eaker a été testée positive pour Covid-19 alors qu’elle s’entraînait à Tokyo pour les Jeux olympiques, et quelques jours seulement avant la cérémonie d’ouverture. Avec Eaker juste le dernier « olympien » à avoir été testé positif pour Covid bien qu’il ait été « entièrement vacciné », le fait que les médias grand public appellent ces cas de vaccinés toujours en train de recevoir des « cas révolutionnaires » laisse présager d’ÉNORMES problèmes à venir !

Avec des dizaines de millions d’Américains qui comptent sur le « vaccin » qu’ils ont pris pour se protéger de Covid, ce que les « vaccins » sont censés faire selon le CDC, si les gens continuaient à contracter la polio après avoir reçu le vaccin contre la polio il y a des décennies, serait les masses ont continué à le prendre? Bien sûr que non, à moins qu’ils n’y soient forcés.

Et avec l’histoire d’au moins 5 démocrates entièrement vaccinés du Texas qui se sont récemment rendus à Washington DC et ont rencontré Kamala Harris également diagnostiquée avec Covid après cette rencontre, une autre histoire émergente qui fait exploser le sinistre récit vaccinal des démocrates, pourquoi tant de gens qui ont été vaccinés « attrapent toujours Covid » ? Et pourquoi QUICONQUE voudrait-il encore se faire injecter une « grande concoction pharmaceutique » après avoir lu des histoires comme celle-là, de toute façon ? Mon corps, mon choix !

Nous allons donc faire valoir ici que ce que les médias mainstream appellent des «cas révolutionnaires» du vacciné qui reçoit toujours Covid n’est qu’une autre partie de l’énorme dissimulation en cours de la libération de cette arme biologique sur l’Amérique et le monde, utilisée par les démocrates pour encourager la fraude massive au vote par correspondance en Amérique pour faire entrer Joe Biden à la Maison Blanche. Et plus important encore aux yeux des mondialistes, faire sortir l’agenda de l’Amérique d’abord de la plus haute fonction politique du pays.

Avec les effets négatifs à long terme très réels du « vaccin » dont personne dans les médias traditionnels ne parle jamais, nous vous rappelons ici que selon Live Science, il faut normalement des années, voire des décennies, pour développer et tester des vaccins en toute sécurité. Les chercheurs ayant commencé à travailler sur un vaccin antipoliomyélitique dans les années 1930, un vaccin efficace n’est apparu qu’en 1953, lorsque Jonas Salk a introduit son vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI), un effort qui a duré environ 20 ans.

Comme Susan Duclos l’avait souligné dans cette histoire de l’ANP du 15 juillet, alors que l’obtention ou non du vaccin Covid-19 devrait être la décision de chaque individu, et quiconque lit cette histoire ne devrait pas éviter le vaccin simplement parce que nous avons personnellement décidé de passer à ce sujet, une partie importante des Américains ne souhaitent tout simplement pas être des cobayes humains, ce que sont ceux qui se font vacciner en 2021.

Donc, avec la descente rapide de l’Amérique dans la folie qui se déroule maintenant sous nos yeux, et presque tout ce qui se passe en ce moment à travers le pays intentionnellement « conçu pour provoquer la folie, la haine, la violence, la division et le chaos », que se passe-t-il lorsque la programmation que les masses subissent depuis longtemps commence à se désintégrer à mesure que de plus en plus de personnes complètement vaccinées tombent malades et meurent et que de plus en plus de vérités apparaissent ? Il ne fait aucun doute que les gens vont perdre la tête et cela se produit déjà avec des maladies mentales liées à la Covid qui augmentent dans toute l’Amérique.

Donc, avant de conclure notre histoire, cette nouvelle histoire sur Liberty Daily est une lecture incontournable. Intitulé « La VRAIE raison pour laquelle le gouvernement envoie des vaccin-pousseurs porte-à-porte », leur histoire nous avertit que les équipes de vaccin de Biden qui se déchaînent sur l’Amérique ont des intentions très, très sinistres à long terme.

Je ne dirai pas aux gens de mentir. Beaucoup de gens le feront et je peux tout à fait comprendre le désir de le faire compte tenu de la nature draconienne de la campagne de « vaccins » de porte-à-porte de Joe Biden. C’est aussi difficile pour moi de dire aux gens de ne pas répondre à la porte quand ils passent parce que nous devons faire ce que nous pouvons pour contrer cette mesure et les futures mesures du gouvernement visant à forcer les injections de médicaments expérimentaux. Mais ce que je viens d’entendre d’une source me dit qu’il appartient aux patriotes de faire l’un ou l’autre.

Il y a quelques raisons évidentes pour lesquelles le gouvernement envoie des gens. Ils veulent contrer la « désinformation » sur les soi-disant « vaccins » Covid-19 afin que ceux qui ont été « induits en erreur » puissent sortir de leur état d’esprit « complotiste ». Ils veulent aussi trouver des personnes qui n’ont pas les moyens de se faire injecter facilement. Ces deux raisons, aussi dommageables soient-elles, ont du sens pour les autoritaires et jouent bien avec la presse.

La troisième raison « secrète » de ces interventions de porte-à-porte est le mal pur et simple. Ils construisent une liste. Ils veulent connaître les noms et adresses de tous ceux qui s’opposent aux vaccins. Lorsque la pression viendra – et ce sera le cas – ils auront une liste de ceux qui doivent être soit «corrigés» de force, soit retirés de la société post-vérité qu’ils essaient de construire en Amérique.

Si vous répondez à la porte et expliquez aux vax-pousseurs que vous n’avez pas reçu vos injections et que vous n’avez pas l’intention de le faire, vous vous marquez, vous et votre famille, comme des « problèmes » à traiter à une date ultérieure. Lorsqu’ils se sentiront enhardis à purger la nation des « responsables de la pandémie » ou de tout ce qu’ils décideront de nous appeler, ils reviendront frapper à la porte. À ce stade, ce ne sera pas un vax-propagandiste ennuyeux. Ce seront des hommes armés de fusils, ou pire encore, ce seront des hommes armés de doses de médicaments expérimentaux.

Nous avons vu le changement dans la posture de notre nation envers les patriotes. Le contraste frappant avec la façon dont ils traitent les manifestants du 6 janvier par rapport à leur manque d’action envers les terroristes nationaux Antifa et BLM laisse présager un avenir sombre de la tyrannie du vaccin Covid. Ils utilisent également leurs marionnettes dans les Big Tech et les médias grand public pour pousser le récit. Très bientôt, ils appelleront les Américains à signaler leur famille, leurs amis et leurs voisins qui manifestent des tendances anti-vax. Nous sommes marqués pour rééducation et/ou retrait.

Il n’est pas nécessaire d’être un théoricien du complot ou même un anti-vaccin pour voir la folie se construire autour de nous. Remarque rapide : je ne suis pas un « anti-vaxxer » en soi. Je n’ai jamais abordé ni même été inquiet au sujet des vaccins réels jusqu’à l’arrivée des vaccins Covid. C’est tout nouveau pour moi, mais il ne faut pas un doctorat pour se rendre compte que les chiffres ne s’additionnent pas. Le récit n’a aucun sens. L’agenda réel est entouré de couches de mensonges.

Mais je ne suis pas là pour vous convaincre d’une manière ou d’une autre sur les injections. Je veux simplement que vous fassiez vos propres choix et que vous vous préveniez que le régime Biden et ceux qui poussent The Great Reset prendront de grandes et mauvaises mesures pour supprimer ces choix.

Ça se passe maintenant et ça va empirer. Tenez-vous droit et persévérez contre l’oppression croissante. Il va faire plus sombre avant même que nous voyions la lumière.

Dans la première vidéo ci-dessous, nous entendons le britannique Sir Patrick Vallance et son annonce que 60% des personnes hospitalisées pour Covid maintenant au Royaume-Uni avaient été entièrement vaccinées, une annonce qu’il a «corrigée» peu de temps après à un nombre encore énorme de 40%. Et la 2ème vidéo ci-dessous s’intitule « La vérité mortelle sur les vaccins ».

Et comme la 3e/finale vidéo intitulée « Pourquoi les Vaccinés agissent étrangement – ​​et pourquoi cela deviendra encore pire ! » nous prévient, ce à quoi nous assistons maintenant à travers l’Amérique avec le vacciné complètement malade et mourant n’est que le début si l’Amérique continue de suivre la route sur laquelle nous sommes actuellement. Nous ne pouvons qu’espérer que les avertissements urgents partagés dans ces vidéos sont incorrects.

