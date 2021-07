Henri Makow. Combien de temps les vaccinés doivent-ils vivre + Johns Hopkins : On peut se faire vacciner par test PCR sans le savoir

Henri Makow. Combien de temps les vaccinés doivent-ils vivre

On me pose souvent la question : « Si j’ai pris le « vaccin », combien de temps vivrai-je ?

J’ai renvoyé cette question à un de mes amis, le Dr Mylo Canderian, Ph.D. [né Milos Iskanderianos, Corfou, Grèce, 1938], qui a développé le brevet pour l’oxyde de graphène à utiliser comme arme biologique hématologique en 2015.

En toute transparence, le Dr Canderian est ce que j’appellerais un « mondialiste génocidaire », qui suit le précepte dix des Georgia Guidestones, qui est très rarement discuté, déclarant « Ne soyez pas un cancer sur la Terre ; Laissez place à la nature.

Le Dr Canderian est un contributeur médical de l’Organisation mondiale de la santé et soutient également Klaus Schwab et la « grande réinitialisation », inaugurant une monnaie numérique mondiale qui est un objectif secondaire de l’OMS pour 2022.

Le Dr Canderian est d’avis que 95 % de la population mondiale sont des « mangeurs inutiles » qui doivent être euthanasiés le plus rapidement possible.

« Regardez le centre-ville de Chicago, Baltimore ou Los Angeles », a-t-il déclaré, « et vous verrez clairement pourquoi les mangeurs inutiles doivent être réprimés comme des chiens enragés. »

Il a exprimé son dédain pour les « éducateurs infectieux » qui promeuvent la théorie critique de la race, et est convaincu que le « vaccin » mettra fin au « cancer humain sur la Terre ».

Le Dr Canderian est un ardent partisan du devoir et de l’obligation de la franc-maçonnerie de débarrasser le monde de la « peste de l’humanité ».

Pourtant sur le plan personnel, lui et moi partageons une passion pour le même plat exotique servi à L’émince de Veau à Genève : la Crème de Colibri suivi de Elk Tongue.

Nous sommes tous les deux fans du Chef Gaston Sere de Rivières, qui est un génie culinaire.

Alors, j’ai demandé à Mylo : « Comment les « vaccinés » peuvent-ils savoir avec certitude combien de temps ils doivent vivre une fois qu’ils ont été piqués ? »

Il m’a présenté l’information, appelée la «Formule de fin de cycle».

Il a expliqué à quel point il est facile de calculer.

« Le pouvoir de la simplicité », a-t-il déclaré. « Il y a un cycle maximum de dix ans entre l’injection et la fin du cycle », [ou la mort], a-t-il précisé. « Et c’est extrêmement facile à déterminer. »

Il a déclaré que tout hématologue peut le voir en quelques secondes au microscope, et encore plus facilement au microscope électronique. « Le pourcentage de sang affecté [ou contaminé] par ou avec l’oxyde de graphène est la réciprocité du calcul de fin de cycle », a-t-il divulgué.

En d’autres termes, un « inoculé » [comme il appelle toute personne ayant reçu l’autorisation d’utilisation expérimentale de l’eugénisme pour l’injection mortelle par injection biologique] ayant une détérioration de 20 % d’oxyde de graphène dans son sang vivra, à l’exception de tout autre critère d’entrée, pendant 8 ans. [10 ans moins 20%].

Quelqu’un avec une détérioration de 70% d’oxyde de graphène ne vivra pas plus de 3 ans. [10 ans moins 70%].

ruby-peters.jpg

Le Dr Jane Ruby a récemment été interviewé par Stew Peters sur son podcast et a montré des exemples de ce à quoi ressemble le sang détérioré lorsqu’il est exposé à l’oxyde de graphène.

L’oxyde de graphène, pour ceux qui ne le savent pas, est le composant des protéines de pointe de l’ARN messager et des prions, qui est en guerre avec le cœur, les poumons, le cerveau et le sang pour l’oxygène.

L’oxyde de graphène est une éponge à oxygène qui prive le corps de l’oxygène nécessaire et provoque de nombreuses complications, y compris, mais sans s’y limiter, un choc anaphylactique, une coagulation sanguine toxique, une paralysie pulmonaire mortelle, un cancer mitochondrial et un cancer endothélial.

Le point de vue du Dr Mylo Canderian est à peu près le même que celui de Klaus Schwab, Bill Gates et du PDG de Big Pharma : LAISSEZ-LES TOUS MOURIR !

J’ai demandé à Mylo quel était l’effet des deuxième et troisième injections et des boosters et comment cela changeait le tableau de fin de cycle.

Mylo a répondu : « Tout est mesurable par des tests hématologiques. Plus les imbéciles reçoivent de piqûres et de boosters, plus leur sang sera mauvais au microscope, et plus vite ils se transformeront en engrais.

Enfin, je lui ai demandé comment le complot visant à tuer autant de milliards de personnes pouvait être tenu secret par un tel groupe d’élites.

Sa réponse fut : « Tu ne connais pas grand-chose à la franc-maçonnerie, n’est-ce pas, Steve ? Et voilà.

https://www.henrymakow.com/2021/07/how-long-do-vaccinated-have-to.html

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

Les vaccins Covid tuent des gens à un taux 79% plus élevé que Covid-19 au Royaume-Uni selon les statistiques

https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=239249

Fauci admet travailler avec le laboratoire de Wuhan

https://manifest.prod.boltdns.net/manifest/v1/hls/v4/clear/4137224153001/1458a486-9eba-4cd7-ac9d-e24411f72c9a/10s/master.m3u8?fastly_token=NjBmYWQ1MjNfNjdkYzU0YjM1YTczZjQ1ODZiMzlhNDc5MTJlNmQ5ZWI1YmY3Y2JmODljNDA0MTRjMDBmODdmOThjYjhjMWQ4YQ%3D%3D

Johns Hopkins : On peut se faire vacciner par test PCR sans le savoir

Écrit par greatreject.org – Principia Scientific.com 14 avril 2021

En janvier 2019, l’OMS a défini le nombre croissant de critiques de la vaccination comme l’une des dix principales menaces pour la santé mondiale, et depuis le fiasco sans précédent de la vaccination Corona, le nombre de refus de vaccination s’est véritablement multiplié.

Pendant ce temps, une résistance se forme même au sein de l’establishment médical orthodoxe. Mais les cerveaux de l’OMS continuent d’insister sur un taux de couverture vaccinale irréaliste d’au moins 70 %.

Dans cet article, Jan Walter décrit, avec de nombreuses citations de sources, quelles techniques sont encore possibles pour vacciner la population, alors que les gens deviennent de plus en plus critiques à l’égard des vaccinations. Ceci n’est alimenté que par la pression continue pour une « vaccination » de masse contre une maladie non mortelle pour 99,8% des personnes, avec un nouveau type de « vaccin » qui est en fait une thérapie génique au moyen d’ARNm. Cela ressemble à de la science-fiction et fait froid dans le dos, mais les méthodes et les techniques sont disponibles. La question est de savoir jusqu’où le laissons-nous aller?

Les vaccinations de plus en plus scrutées et l’alternative effrayante

Maintenant, plusieurs experts et anciens journalistes grand public comme John O’Sullivan avertissent que la campagne massive de tests PCR pourrait être un programme de vaccination de l’OMS déguisé. (voir Principia Scientific) [3] O’Sullivan fait référence à une nouvelle technologie développée à l’Université Johns Hopkins qui est censée permettre de réaliser des vaccinations secrètes grâce à un test PCR. (Voir l’Université Johns Hopkins) [4]

Inspirés par un ver parasite qui creuse ses dents acérées dans les intestins de son hôte, les chercheurs de Johns Hopkins ont développé de minuscules micro-dispositifs en forme d’étoile qui se fixent à la muqueuse intestinale et peuvent administrer des médicaments dans le corps.

Ces minuscules appareils, connus sous le nom de « Theragrippers », sont faits de métal et d’un film mince qui change de forme. Ils sont recouverts de cire de kérosène thermosensible et chacun n’est pas plus gros qu’une particule de poussière. (Voir Figure 1)

Lorsqu’un theragripper ouvert, à gauche, est exposé aux températures internes du corps, il se referme sur la paroi intestinale. Au centre de la pince se trouve un espace pour une petite dose d’un médicament. Crédit : Université Johns Hopkins. Cliquez pour agrandir

Lorsque le revêtement en kérosène du Theragripper atteint la température corporelle, les appareils se ferment de manière autonome et se fixent sur la paroi du côlon. En raison de l’action de scellement, les minuscules dispositifs à six pointes s’enfoncent dans la muqueuse et se fixent au côlon, où ils sont maintenus et libèrent progressivement leur charge médicamenteuse dans le corps. Finalement, les Theragripper perdent leur emprise sur les tissus et sont retirés du côlon par une fonction musculaire gastro-intestinale normale.

Selon l’Université Johns Hopkins, les Theragrippers sont en fait administrés avec un coton-tige.

L’équipe de recherche de l’Université Johns Hopkins a publié les résultats positifs d’une étude animale dans un article de couverture dans Science Advances le 28 octobre 2020 [5], confirmant que la nouvelle technologie fonctionne parfaitement :

Nous rapportons ici que les grappins thérapeutiques mécanochimiques actifs inspirés des parasites gastro-intestinaux, ou theragrippers, peuvent survivre 24 heures dans le tractus gastro-intestinal d’animaux vivants en adhérant de manière autonome au tissu muqueux. Nous observons également une augmentation remarquable de six fois de la demi-vie d’élimination lors de l’administration par l’intermédiaire d’un ripper du modèle analgésique kétorolac trométhamine. Ces résultats fournissent d’excellentes preuves que les microdispositifs à changement de forme et à verrouillage automatique améliorent l’efficacité de l’administration de médicaments à long terme.

Un théragripper a à peu près la taille d’un grain de poussière. Cet écouvillon contient des dizaines de petits appareils. Crédit : Université Johns Hopkins. Cliquez pour agrandir

Par coïncidence, le test PCR en Chine est désormais également effectué par voie anale car la fiabilité des résultats serait meilleure et, bien sûr, cette pratique est immédiatement soutenue dans les médias grand public occidentaux. (Voir Business Insider) [6]

Remarque : Si vous ne pouvez pas imaginer que le gouvernement vous administre des toxines contre votre gré et sans votre consentement, pensez à toutes les expériences horribles sur les humains qui ont été admises par la suite et qui, selon Wikipédia, [7] ont continué jusqu’à l’époque moderne. . En 2007, le CDC [8] a même admis qu’entre 1955 et 1963, 10 à 30 millions de citoyens avaient été infectés par le cancérogène SV40 via la vaccination contre la polio.

La vaccination qui n’est pas une vaccination, mais une thérapie génique

Dans une vidéoconférence révélatrice [9] avec le Dr Judy Mikovits, Robert Kennedy Jr. et le Dr David Martin, il est expliqué que le vaccin à ARNm, par définition légale, n’est pas du tout un vaccin. On l’appelle faussement un vaccin pour cacher le fait que le prétendu vaccin est, en fait, une thérapie génique. Le docteur Wolfgang Wodarg, médecin et épidémiologiste expérimenté, a déclaré dans une interview censurée avec Rubikon : « En fait, ce vaccin ‘prometteur’ devrait être INTERDIT à la grande majorité des gens parce que c’est du génie génétique !

Mary Holland, vice-présidente et avocate en chef de la Children’s Health Defence Organization, prévient : « Les nouvelles technologies vaccinales entraîneront probablement de nouveaux types de méfaits vaccinaux. Puisqu’il n’y a jamais eu de vaccin à ARNm approuvé, nous ne savons vraiment pas à quoi ressembleront de tels dommages. Parce que les vaccins ont été développés si rapidement et que les essais cliniques sont si courts, les dommages à long terme sont complètement inconnus. »

Ce qui est particulièrement effrayant, c’est que la grande majorité ne sait même pas ce que le vaccin à ARNm fait dans leur corps. Ils se laissent simplement vacciner à l’aveuglette, et ce malgré le fait que de plus en plus d’experts médicaux indépendants et même orthodoxes mettent en garde contre cela. (Voir les médecins du monde entier mettent en garde contre la vaccination par ARNm) [10] Dans ce contexte, il ne faut pas oublier que la société américaine MODERNA Therapeutics a été fondée en 2010 non pas en tant que fabricant de vaccins, mais en tant que société GenTech.

L’exemple des nombreux scandales de Monsanto montre clairement que le génie génétique ne sert pas à protéger les espèces, mais plutôt à gagner du pouvoir. L’agenda caché est de modifier génétiquement les espèces afin de les breveter ou de les posséder. L’ancien secrétaire d’État américain Henry Kissinger a dit un jour : « Celui qui contrôle la graine contrôle le monde ».

Et après? Vont-ils breveter nos corps après nous avoir génétiquement modifiés avec le vaccin à ARNm ?

Le Dr Carrie Madej, [12] spécialiste en médecine interne avec plus de 19 ans d’expérience, affirme que le vaccin COVID-19 pourrait en fait être un cheval de Troie pour breveter les humains car il altère notre ADN. Selon un article publié dans la revue scientifique britannique Phys.org en janvier 2020 [13], il est confirmé que l’ARN modifié a un impact direct sur notre ADN. Le passage suivant est particulièrement alarmant : « Plusieurs groupes de recherche travaillent maintenant ensemble pour étudier l’effet que cela peut avoir sur la molécule d’ADN. Nous savons déjà que les régions de la boucle R sont associées à des séquences d’ADN qui contiennent des gènes actifs, et que cela peut entraîner des cassures chromosomiques et la perte d’informations génétiques.

Aussi alarmant est le fait que les principaux fabricants de vaccins tels que Pfizer avertissent leurs sujets de ne pas se reproduire après la vaccination (voir Pfizer, p. 132) [14 PDF] Ce faisant, la société pharmaceutique confirme que le vaccin à ARNm peut avoir des effets négatifs. sur la reproduction humaine et se fait vacciner malgré cela !

Conclusion

Quiconque connaît un peu l’histoire sait que l’expérimentation génétique et l’expérimentation humaine ne sont pas nouvelles. Bien que l’eugénisme moderne ait ses origines au XIXe siècle, les idées, les mesures et les justifications des interventions et des influences de l’État et de la société sur la reproduction sont connues depuis l’Antiquité. On les trouve déjà dans la « Politeia » de Platon, qui se limite cependant à la sélection et à l’éducation de l’État.

À la Renaissance, des lignes de pensée correspondantes se retrouvent dans les écrits utopiques sociaux « Utopie » de Thomas Morus, « Nova Atlantis » de Francis Bacon et « La città del Sole » de Tommaso Campanella. Mais parce que le bon sens résiste instinctivement à de telles interventions, l’establishment s’est toujours efforcé de déguiser ses véritables intentions sous des étiquettes trompeuses.

Les nazis, par exemple, ont déguisé l’eugénisme en « science de la santé héréditaire » ou « soins héréditaires » pour le rendre attrayant pour les masses, et aujourd’hui le même agenda malade nous est vendu avec un nouveau « vaccin » pour nous sauver d’un prétendu « » pandémie ».

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News