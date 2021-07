Le nouveau porte-avions britannique regorge de marins vaccinés contre la COVID qui sont désormais testés positifs pour le virus

Prouvant une fois de plus qu’obliger les gens à se faire vacciner contre la COVID et à obtenir un « passeport » électronique prouvant qu’ils ont été piégés est une politique stupide, le plus récent navire de guerre de la capitale britannique, le porte-avions HMS Queen Elizabeth a à son bord plus de 100 marins positifs à la COVID chacun d’entre eux a reçu l’injection.

« Il y a eu une épidémie de coronavirus dans le Carrier Strike Group (CSG) qui comprend le navire amiral de la Royal Navy, le HMS Queen Elizabeth, cela a été confirmé », a rapporté l’Evening Standard du Royaume-Uni la semaine dernière.

« Le porte-avions est à environ un quart de son déploiement de 28 semaines à la tête du CSG, qui comprend un destroyer américain et 10 chasseurs F35-B du Corps des Marines, et se trouve actuellement dans l’Indo-Pacifique », a poursuivi le média.

Inutile de dire que la Royal Navy et le ministère britannique de la Défense ont tenté de tirer le meilleur parti possible de l’épidémie.

« Dans le cadre des tests de routine, un petit nombre d’équipages du Carrier Strike Group ont été testés positifs pour Covid-19 », a déclaré la Royal Navy dans un communiqué.

«Tout le personnel déployé au Royaume-Uni CSG a reçu les deux doses du vaccin Covid et il y a un certain nombre de mesures d’atténuation à bord, y compris des masques, une distanciation sociale et un système de suivi et de traçabilité. Le Carrier Strike Group continuera à remplir ses tâches opérationnelles et là n’ont aucun effet sur le déploiement », ajoute le communiqué.

Au total, une centaine de marins avaient été testés positifs pour le virus alors qu’ils avaient été entièrement vaccinés contre celui-ci.

Pas une bonne façon de commencer le premier déploiement opérationnel du navire de guerre ; la reine elle-même, ainsi que le Premier ministre Boris Johnson, sont tous deux montés à bord du transporteur avant son départ pour l’océan Indien.

En plus de la COVID à bord du Queen Elizabeth, les responsables de la Royal Navy enquêtent également sur une mort suspecte à bord d’une frégate de type 23, le HMS Kent, qui fait également partie de l’actuel groupe de travail Carrier Strike Group.

L’épidémie de navire de guerre survient alors que Johnson et les responsables de la santé britanniques envisagent de rendre obligatoire un passeport COVID afin de se déplacer librement dans la société – ce qui signifie que les vaccins deviendraient essentiellement obligatoires pour toute personne au Royaume-Uni qui ne veut pas vivre comme un sujet de seconde classe.

Mais le projet est repoussé, en particulier par le clergé britannique après qu’il a été signalé la semaine dernière que les passeports seraient peut-être également requis pour les fidèles.

Dans une lettre à Johnson, environ 1 250 membres du clergé ont imploré le Premier ministre de reconsidérer le fait de forcer les paroissiens à obtenir un passeport vaccinal de peur que cela ne crée une situation qu’ils décrivent comme « l’apartheid médical ».

L’« introduction de passeports vaccinaux constituerait une forme de coercition contraire à l’éthique et une violation du principe du consentement éclairé », a déclaré le clergé dans une lettre au Premier ministre.

Notant qu’il y a beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas se faire vacciner en raison de « graves problèmes de conscience liés à l’éthique de la fabrication ou des tests de vaccins », la lettre indique également que les passeports vaccinaux pourraient servir à « créer une société à deux vitesses, un apartheid médical dans lequel une sous-classe de personnes qui refusent la vaccination sont exclues des domaines importants de la vie publique. »

«Ce schéma a le potentiel de mettre fin à la démocratie libérale telle que nous la connaissons et de créer un État de surveillance dans lequel le gouvernement utilise la technologie pour contrôler certains aspects de la vie des citoyens. En tant que tel, cela constitue l’une des propositions politiques les plus dangereuses jamais faites dans l’histoire de la politique britannique », a averti le clergé.

La lettre intervient après que le ministre des Affaires Paul Scully a répondu à l’animateur de radio LBC Nick Ferrari sur la question de savoir si l’exigence de passeports pourrait être étendue au-delà de l’endroit où ils sont actuellement mandatés pour inclure une interdiction des fidèles non vaccinés : « Nous n’excluons rien. «

Sauf la liberté, ils excluent tous la liberté.

Les sources comprennent :

JD Heyes

Traduction : MIRASTNEWS

Source Natural News