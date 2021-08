ÉCHEC DU VACCIN : 64 % des patients israéliens atteints du COVID-19 dans un état grave sont entièrement vaccinés

Le ministère israélien de la Santé a rapporté mercredi 11 août que 694 personnes étaient soignées dans les hôpitaux à cause du coronavirus (COVID-19) – dont 400 patients dans un état grave.

Parmi les personnes dans un état grave, 64 pour cent étaient complètement vaccinés tandis que 32 pour cent ne l’étaient pas. Cela signifie qu’il y avait deux fois plus de personnes complètement vaccinées dans un état grave à cause de la maladie par rapport à celles qui ne sont pas vaccinées.

Selon le ministère, 5 755 autres personnes ont reçu un diagnostic de COVID-19, contre plus de 6 000 le mardi 10 août. Le nombre de morts s’élevait à 6 580. Plus de 100 patients atteints de coronavirus sont décédés en Israël depuis début août, poursuivant une forte tendance à la hausse qui a commencé en juin.

Israël a l’un des programmes de vaccination les plus rapides au monde. Selon le traqueur de vaccins du New York Times, 64% des Israéliens ont reçu au moins une dose et 60% ont été complètement vaccinés. Plus de 650 000 citoyens de plus de 60 ans ou immunodéprimés ont également reçu une troisième dose du vaccin.

Cependant, les données préliminaires sur le vaccin du pays publiées en juillet ont révélé que le vaccin Pfizer-BioNTech n’était efficace en moyenne qu’à 40,5% pour prévenir les maladies symptomatiques.

L’analyse, qui a été effectuée alors que la variante delta devenait la souche dominante en Israël, a semblé montrer une efficacité décroissante du vaccin Pfizer-BioNTech. Le vaccin n’était efficace qu’à 16% contre l’infection symptomatique pour ceux qui avaient reçu deux doses en janvier. Pour les personnes qui avaient reçu deux doses en avril, le taux d’efficacité contre l’infection symptomatique s’élevait à 79%.

Le cabinet corona israélien adopte de nouvelles restrictions COVID

Le cabinet corona israélien, le comité ministériel du pays sur la lutte contre le coronavirus, a adopté mercredi soir une nouvelle série de restrictions dans le but de réduire le nombre de nouveaux cas de COVID-19. Le cabinet a accepté d’étendre le Green Pass à toutes les branches de l’économie, à l’exception des centres commerciaux et des lieux de commerce. Elle s’appliquera désormais également aux enfants de plus de trois ans.

Cela signifie que les personnes non vaccinées – par choix ou parce qu’elles ne sont pas admissibles – devront présenter un test COVID négatif avant d’entrer dans les piscines, les gymnases, les établissements universitaires, les événements sportifs et culturels, les conférences, les musées, les bibliothèques, les restaurants et les hôtels.

Les tests pour les enfants de 11 ans et moins seront payés par l’État, tandis que toute personne de 12 ans ou plus devra financer elle-même les projections.

Devoir payer pour les tests semble avoir provoqué une augmentation du nombre d’adolescents demandant à se faire vacciner. Maccabi Healthcare Services et Meuhedet Health Maintenance Organization ont déclaré au Jerusalem Post que le nombre d’enfants âgés de 12 à 15 ans qui ont pris rendez-vous pour se faire vacciner cette semaine était le double de la semaine précédente.

Le Green Pass élargi entrera en vigueur le 18 août.

« En plus du Green Pass qui s’appliquerait dans son intégralité, des restrictions sont également nécessaires sur les rassemblements massifs pour prévenir les infections massives », a déclaré le ministre de la Santé Nitzan Horowitz juste avant le début de la réunion du cabinet.

Le cabinet a voté pour annuler le programme du ruban violet pour les centres commerciaux et les lieux de commerce en fonction de l’occupation. Cela signifie qu’il ne devrait y avoir qu’une personne par sept mètres carrés. Le ruban violet ne s’appliquera pas aux magasins de moins de 100 mètres carrés. Le programme élargi du ruban violet sera mis en œuvre à partir du 16 août.

Il y aura également des restrictions supplémentaires sur les rassemblements. Dans les lieux avec des sièges marqués ou fixes, seules 1 000 personnes seront autorisées dans les espaces fermés et 5 000 dans les espaces ouverts. Les petits événements privés seront limités à 50 personnes à l’intérieur et 100 à l’extérieur.

Le Premier ministre israélien annonce un plan d’investissement de 775,8 millions de dollars dans le système de santé

Le cabinet s’est rendu compte que le Green Pass et d’autres restrictions similaires n’arrêteraient pas efficacement la propagation de la variante delta. À ce titre, le Premier ministre Naftali Bennett a annoncé avant la réunion un plan de dernière minute visant à investir 2,5 milliards de shekels (775,8 millions de dollars) dans le système de santé.

« Nous nous préparons à une augmentation significative du nombre de patients sévères », a déclaré Bennett lors d’une conférence de presse. « Notre objectif est de doubler la capacité du système de santé. »

Il a dit que la variante delta « balaie le monde » et qu’Israël mène une campagne déterminée pour la combattre. « Chaque patient grave nous blesse. Chaque famille qui perd quelqu’un à cause du coronavirus nous cause de la douleur. Mais chaque propriétaire d’entreprise qui perd son monde nous fait également du mal », a-t-il déclaré.

L’argent servira à financer 770 nouveaux lits d’hôpitaux, 800 nouveaux postes – médecins, infirmiers et personnels paramédicaux – et 3 000 étudiants qui seront formés dans le domaine de la santé.

De plus, les hôpitaux gériatriques recevront 1 000 nouveaux lits et 600 postes supplémentaires. 1 400 lits supplémentaires viendront s’ajouter au réseau d’hospitalisation à domicile. Avec ces changements, le système devrait être en mesure de traiter 2 400 patients graves.

Le gouvernement espère que les nouvelles restrictions permettront de gagner du temps jusqu’à ce que les effets de sa campagne de rappel se fassent sentir.

Mais tout le monde n’est pas content du déménagement.

Zion Hagay, chef de l’Association médicale israélienne, a déclaré que la décision était un peu trop tardive et que les fonds de santé couvrent à peine le déficit déjà existant dans le système de santé israélien. Il a ajouté qu’il serait difficile de former le personnel à remplir autant de rôles au cours de la dernière heure.

Il a également condamné le Premier ministre pour avoir assimilé la mort d’un être cher à la perte de son emploi.

« Aucun de nous ne devrait prendre la vie humaine à la légère ou comparer les dommages corporels à des dommages économiques ou à des biens », a déclaré Hagay. « Quiconque sauve une âme a sauvé un monde. »

Suivez Pandemic.news pour plus d'actualités et d'informations liées à COVID-19.

Les sources comprennent :

JPost.com

NYTimes.com

CNBC.com

Nolan Barton

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Scientifiques: les vaccinations de masse n’arrêteront pas la transmission de la COVID-19, l’immunité collective n’est pas réalisable

Les scientifiques conseillant les gouvernements européens commencent à se rendre compte que le coronavirus de Wuhan [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)] est susceptible d’être là pendant très longtemps et que les vaccinations de masse ne vont pas l’éradiquer. Ils recommandent désormais que le virus soit autorisé à circuler dans toute la population, avec des précautions prises pour les personnes vulnérables.

Dans ce cadre, les experts britanniques ont appelé à la fin des tests de masse.

« Nous n’avons rien qui arrêtera la transmission, donc je pense que nous sommes dans une situation où l’immunité collective n’est pas une possibilité et je soupçonne que le virus va lancer une nouvelle variante qui est encore meilleure pour infecter les individus vaccinés », Andrew Pollard, directeur de l’Oxford Vaccine Group, a déclaré à un panel parlementaire.

Pollard a fait valoir que si les tests de masse n’étaient pas arrêtés, « le Royaume-Uni pourrait être dans une situation de vaccination continue de la population ». Il a déclaré que seules les personnes présentant des symptômes devraient être testées tandis que les autres devraient vaquer à leurs occupations quotidiennes.

L’expert en maladies infectieuses Paul Hunter, professeur de médecine à l’Université d’East Anglia, a déclaré au panel que la vaccination ne provoquerait pas l’immunité collective. Il a déclaré qu’il était temps d’arrêter de se concentrer sur des cas supposés plutôt que sur des infections réelles.

« Nous devons commencer à nous éloigner de la simple déclaration des infections ou de la simple déclaration des cas positifs admis à l’hôpital, pour réellement commencer à déclarer le nombre de personnes malades à cause de COVID », a déclaré Hunter, qui conseille également l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur le virus. « Sinon, nous allons nous effrayer avec des chiffres très élevés qui ne se traduisent pas en réalité par une charge de morbidité. »

Selon des rapports récents, une analyse de Public Health England a montré que les personnes vaccinées et non vaccinées ont une charge virale similaire lorsqu’elles attrapent le virus et ont probablement les mêmes chances de le transmettre à d’autres.

Les scientifiques britanniques ne sont pas les seuls à arriver à ces conclusions. L’épidémiologiste de l’État islandais a exprimé des sentiments similaires le 8 août. Un journal local a rapporté à Visir qu' »un nombre record de personnes [en Islande] ont été diagnostiquées infectées ces dernières semaines, malgré le fait que la majorité de la population ait été vaccinée ». (Connexe : propagation du coronavirus parmi les vaccinés dans les pays fortement vaccinés.)

« Nous ne pouvons vraiment rien faire d’autre que de laisser le virus suivre son cours pour que la population acquière une immunité collective », a déclaré Porolfur Gudnason, épidémiologiste en chef de la Direction de la santé d’Islande. « Nous devons essayer de vacciner et de mieux protéger les personnes vulnérables, mais tolérons l’infection. Ce n’est pas une priorité maintenant de vacciner tout le monde avec la troisième dose. »

Les experts tentent d’arrêter les vaccinations depuis plusieurs mois

Des experts ont donné des recommandations similaires au cours des derniers mois pour être ignorés et ridiculisés.

En avril, l’ancien vice-président de Pfizer, le Dr Michael Yeadon, a imploré les membres de la profession médicale d’arrêter de donner des vaccins COVID-19 aux personnes qui ne risquent pas de mourir du virus.

« Arrêtez simplement de leur donner le vaccin. Des gens meurent », a déclaré Yeadon. Il a cité les cas de caillots sanguins dans le cerveau associés au vaccin COVID-19 AstraZeneca en Allemagne où les victimes étaient principalement des femmes de moins de 60 ans. « Ce sont des femmes qui ne seraient pas mortes du virus. Ils sont tués par le vaccin », a déclaré Yeadon, qui possède une vaste expérience en tant que chercheur sur les allergies et les voies respiratoires.

En mars, l’expert en vaccins, le Dr Geert Vanden Bossche, a exhorté les gouvernements à arrêter les campagnes de vaccination. Il a déclaré dans une lettre ouverte que les vaccinations alimenteraient la propagation de nouvelles « variantes dangereuses » du virus.

« Je ne suis pas contre la vaccination. Au contraire, je peux vous assurer que chacun des vaccins actuels a été conçu, développé et fabriqué par des scientifiques brillants et compétents », a écrit le Dr Vanden Bossche, un développeur de vaccins chevronné qui a coordonné le programme de vaccination contre Ebola au sein de l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI).

« Cependant, ce type de vaccins prophylactiques est totalement inapproprié, et même très dangereux, lorsqu’il est utilisé dans des campagnes de vaccination de masse lors d’une pandémie virale », a-t-il ajouté.

Un vaccin prophylactique ou préventif consiste à introduire des antigènes dans le corps d’une personne. L’objectif est que le système immunitaire de l’individu crée des anticorps pour ces antigènes et devienne immunisé contre la maladie associée.

La vaccination de masse pendant la pandémie rend le virus plus infectieux

Vanden Bossche a déclaré que les campagnes de vaccination de masse en cours sont « susceptibles d’améliorer encore l’évasion immunitaire adaptative, car aucun des vaccins actuels n’empêchera la réplication ou la transmission de variantes virales ». (Connexe: les Américains entièrement vaccinés PROPAGENT la variante delta de la Covid, prévient un expert en santé.)

L’évasion immunitaire est un terme utilisé pour décrire lorsque l’hôte – dans ce cas l’homme – n’est plus en mesure de reconnaître et de contrer un agent pathogène tel qu’une variante ou un mutant pertinent du SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19.

« Plus nous utilisons ces vaccins pour immuniser les gens au milieu d’une pandémie, plus le virus deviendra infectieux », a écrit Vanden Bossche. « L’augmentation de l’infectiosité s’accompagne d’une probabilité accrue de résistance virale aux vaccins. »

Dans ce scénario, les fabricants seront contraints d’affiner ou d’améliorer les vaccins, ce qui augmentera alors la pression de sélection. La pression de sélection est un terme utilisé pour décrire le processus qui aide un organisme ou un agent pathogène à évoluer de manière à le rendre mieux adapté à son environnement changeant. Une résistance aux antibiotiques, qui est causée par une surutilisation des médicaments antibiotiques, est un bon exemple de pression de sélection.

Le virus déjouera efficacement les vaccins hautement spécifiques à base d’antigènes qui sont utilisés et modifiés.

Vanden Bossche a déclaré que les multiples variantes virales émergentes et «beaucoup plus infectieuses» sont déjà des exemples d’évasion immunitaire de notre immunité innée, et très probablement créées par les interventions gouvernementales elles-mêmes – verrouillages et mandats de masque.

Notre système immunitaire inné nous protège d’une multitude d’agents pathogènes, empêchant ainsi ces agents pathogènes de provoquer des maladies. Vanden Bossche a noté que la suppression de l’immunité innée, en particulier dans les groupes d’âge les plus jeunes, peut devenir très problématique. (Connexe: Lockdowns BACKFIRE: Les zones avec les verrouillages de Covid les plus agressifs ont enregistré le plus grand nombre d’infections.)

« Il ne fait aucun doute que le manque d’exposition dû aux mesures de confinement strictes mises en œuvre dès le début de la pandémie n’a pas été bénéfique pour maintenir le système immunitaire inné des gens bien formé », a-t-il écrit.

Comme le système immunitaire inné ne peut pas se souvenir des agents pathogènes qu’il a rencontrés – l’immunité innée n’a pas de soi-disant « mémoire immunologique » – nous ne pouvons continuer à compter sur elle que si nous la maintenons suffisamment « entraînée ».

« En maintenant le système immunitaire inné entraîné, nous pouvons résister beaucoup plus facilement aux germes qui ont un réel potentiel pathogène. Il a, par exemple, été rapporté et scientifiquement prouvé que l’exposition à d’autres coronavirus assez inoffensifs provoquant un « rhume banal » peut offrir une protection, bien que de courte durée, contre la COVID-19 et ses fidèles sbires (c’est-à-dire les variantes les plus infectieuses) », a écrit Vanden Bossche.

La formation est obtenue par une exposition régulière à une myriade d’agents environnementaux, y compris des agents pathogènes. Ainsi, les blocages et les mandats de masque retardent peut-être l’entraînement de notre système immunitaire inné.

Suivez Immunization.news pour plus d'informations sur les vaccins contre les coronavirus et les vaccinations de masse.

Les sources comprennent :

TheNewAmerican.com

Dryburgh.com

WakingTimes.com

Nolan Barton

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Dernières nouvelles, URGENT : nous avons une catastrophe littérale – Amélioration dépendante des anticorps DÉTECTÉE avec COVID-19

Les personnes qui ont été VACCINÉES contre COVID-19 sont désormais soumises à un renforcement dépendant des anticorps, ce qui est très probable… tuez-les.

C’est le pire scénario absolu avec n’importe quel vaccin. Les personnes qui ont pris le vaccin doivent être mises en quarantaine et isolées immédiatement.

Le « Journal of Infection » est une revue médicale mensuelle à comité de lecture dans le domaine des maladies infectieuses, couvrant la microbiologie, l’épidémiologie et la pratique clinique. Créée en 1979, la revue était initialement publiée chaque trimestre par Academic Press. Le premier éditeur était Hillas Smith.

Le Journal est à la pointe de l’information pour les médecins spécialistes des maladies infectieuses. Il est considéré comme un « must read » chaque mois par les spécialistes des maladies infectieuses.

Le 9 août, The Journal of Infection a publié une étude évaluée par des pairs intitulée :

Les anticorps anti-SARS-CoV-2 améliorant l’infection reconnaissent à la fois la souche originale Wuhan/D614G et les variantes Delta. Un risque potentiel pour la vaccination de masse

Cette étude a révélé la terrible nouvelle au monde :

L’amélioration dépendante des anticorps (ADE) de l’infection est un problème de sécurité pour les stratégies vaccinales. Dans une publication récente, Li et al. (Cellule 184 : 1-17, 2021) ont signalé que des anticorps favorisant l’infection dirigés contre le domaine N-terminal (NTD) de la protéine de pointe SARS-CoV-2 facilitent l’infection virale in vitro, mais pas in vivo. Cependant, cette étude a été réalisée avec la souche originale Wuhan/D614G.

Étant donné que la pandémie de Covid-19 est désormais dominée par les variantes Delta, nous avons analysé l’interaction des anticorps facilitants avec les ATN de ces variantes.

En utilisant des approches de modélisation moléculaire, nous montrons que les anticorps activateurs ont une affinité plus élevée pour les variantes Delta que pour les MTN Wuhan/D614G. Nous montrons que les anticorps améliorants renforcent la liaison du trimère de pointe à la membrane de la cellule hôte en fixant les MTN aux microdomaines du radeau lipidique.

Ce mécanisme de stabilisation peut faciliter le changement de conformation qui induit le démasquage du domaine de liaison au récepteur. Comme la MTN est également ciblée par des anticorps neutralisants, nos données suggèrent que l’équilibre entre les anticorps neutralisants et facilitateurs chez les individus vaccinés est en faveur de la neutralisation de la souche originale Wuhan/D614G.

Cependant, dans le cas de la variante Delta, les anticorps neutralisants ont une affinité réduite pour la protéine de pointe, tandis que les anticorps facilitateurs présentent une affinité remarquablement accrue.

Ainsi, l’ADE peut être une préoccupation pour les personnes recevant des vaccins basés sur la séquence de pointe de la souche Wuhan d’origine (soit l’ARNm, soit les vecteurs viraux).

L’amélioration dépendante des anticorps (ADE) est le pire cauchemar de tous les virologues. Cela signifie que le vaccin fait le contraire de ce qui était prévu.

« Dans l’amélioration dépendante des anticorps, les anticorps sous-optimaux se lient à la fois aux virus et aux récepteurs gamma exprimés sur les cellules immunitaires, favorisant ensuite l’infection de ces cellules. » En d’autres termes, vos cellules immunitaires elles-mêmes SONT infectées et portent le virus.

Les anticorps vaccinés seront un cheval de Troie qui fera entrer le virus dans les cellules. TOUTES LES CELLULES. Tout le corps humain.

Nous verrons des maladies et des décès massifs chez les vaccinés. Les boosters (rappels) aggraveront probablement la situation.

Citation : « Ainsi, l’ADE peut être une préoccupation pour les personnes recevant des vaccins basés sur la séquence de pointe de la souche Wuhan d’origine (soit des vecteurs d’ARNm, soit des vecteurs viraux). Traduction: Le vaccin aggrave une infection ultérieure «de manière frappante» (leurs mots) et tout le monde a été vacciné en utilisant la souche d’origine.

Soit dit en passant, étant donné que l’ADE de l’ARNm dans les essais sur les animaux les a tous tués, le mot « inquiétude » est un euphémisme pour « putain de peur ».

Citation : « la possibilité d’un EIM devrait être étudiée plus avant car elle peut représenter un risque potentiel de vaccination de masse pendant la pandémie actuelle de variante Delta ». Enquête plus approfondie. Ouais c’est ça… quand ? Par qui? Les mêmes charlatans qui nous ont donné tous ces ennuis en premier lieu ?

Citation : « Depuis que la pandémie de Covid-19 est désormais dominée par des variantes Delta. »

Donc… c’est une « préoccupation » pour quiconque prend le premier coup (en fait tout le monde) car la vax de masse est un risque pour la variante Delta qui est maintenant la variété dominante.

Le monde a maintenant le pire des cas. Nous l’avons à cause du vaccin.

Il est presque risible que les auteurs de l’étude disent qu’un deuxième vaccin différent devrait être développé. Bien . . . . après que la plupart des gens qui ont pris le Vaccin 1.0 soient morts d’ADE, pensent-ils vraiment que quelqu’un, n’importe où, leur fera confiance avec Vaccin 2.0 ?

Vous trouverez ci-dessous une capture d’écran de l’ensemble de l’étude au cas où quelqu’un déciderait de la cacher. Un lien direct vers l’étude sur le site Web d’origine est ICI

Bottom Line: Les personnes qui ont reçu le vaccin, lorsqu’elles rencontrent le virus dans la vie réelle, ne survivront probablement pas parce que leur propre système immunitaire est infecté et porte la maladie absolument partout dans leur corps. Le système immunitaire lui-même devient le véritable vecteur viral.

NE PAS PRENDRE LE VACCIN.

https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/breaking-news-urgent-we-have-a-literal-catastrophe-antibody-dependent-enhancement-detected-with-covid-19

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News