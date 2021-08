Le New York Times admet que le vaccin Pfizer échoue en Israël alors que les infections post-injection montent en flèche + Les données montrent un risque 2,5 fois plus élevé de myocardite avec le vaccin Moderna

Vous savez que les «vaccins» contre le coronavirus de Wuhan [de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19) = Maladie à Coronavirus de 2019 – MIRASTNEWS] et l’agenda plandémique vont mal alors que même le New York Times tire la sonnette d’alarme sur la recrudescence des infections en raison de la conformité généralisée aux vaccins.

Plus les gens se font injecter, admet maintenant le Times, plus ils sont testés « positifs » pour Fauci Germs, nécessitant dans de nombreux cas une hospitalisation. Comment cela peut-il être alors que les vaccins sont censés être le «remède» contre le Covid?

La réponse, bien sûr, est que les vaccins contre la grippe Fauci ne guérissent rien et provoquent en fait une amélioration dépendante des anticorps (ADE), une réponse immunitaire non naturelle qui facilite l’entrée du virus chinois dans les cellules.

L’ADE induit par le vaccin rend une personne plus à risque de tomber malade de la grippe de Wuhan tout en ne faisant absolument rien pour renforcer l’immunité. C’est exactement le contraire de ce qui est nécessaire pour mettre un terme au virus chinois une fois pour toutes.

En utilisant Israël, l’un des pays les plus vaccinés au monde, à titre d’exemple, le Times explique que le taux de cas quotidien atteint des niveaux astronomiques grâce aux injections.

« Je crois que nous sommes en guerre », a annoncé le commissaire israélien au coronavirus, le professeur Salman Zarka, lors d’une récente réunion de commission parlementaire.

Autrefois présenté sur la scène mondiale comme un brillant exemple de la sécurité et de l’efficacité des vaccins contre le coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19) = Maladie à Coronavirus de 2019 – MIRASTNEWS], Israël sert désormais de mise en garde sur ce qu’il ne faut pas faire au milieu d’une pandémie.

La dernière excuse, cependant, blâme l’immunité « décroissante », qui, selon les « experts », peut être corrigée si les « entièrement vaccinés » font la queue pour recevoir leurs injections « de rappel » dès que possible.

L’affirmation est que les injections du programme « Operation Warp Speed » de Donald Trump ne sont tout simplement pas efficaces pour traiter la variante « Delta » – bien que beaucoup soutiennent que les injections sont responsables de la reproduction et de la propagation de la variante Delta.

« Le vaccin pourrait être moins efficace pour prévenir l’infection par la variante Delta hautement contagieuse, maintenant la version principale du virus en Israël », a rapporté le Times. « Et la première cohorte à être vaccinée était un groupe plus âgé dont le système immunitaire était peut-être plus faible au départ. »

L’immunité collective aurait été obtenue depuis longtemps s’il n’y avait eu aucun vaccin, s’avère-t-il. Le virus se serait complètement éteint il y a des mois tout seul et la vie aurait pu revenir à la normale.

Grâce à l’opération Warp Speed, cependant, les « entièrement vaccinés » répandent maintenant de nouvelles variantes comme les incendies de forêt, menaçant d’annuler tous les progrès réalisés dans l’éradication de la pandémie.

Les médias mainstream commencent lentement à comprendre cette réalité, même si des médias comme le Times affirment toujours que les injections auraient aidé au début.

Le professeur Ran Balicer, président d’un panel « d’experts » qui conseille le gouvernement israélien sur les problèmes liés à la Covid, affirme que les vaccins ont bien fonctionné pour le virus d’origine, mais pas pour les « variantes futures » comme le Delta.

À vrai dire, il n’y aurait même pas de Delta sans les vaccins, mais les faux hacks scientifiques comme Balicer ne vous le diront jamais. Vous devrez lire entre les lignes par vous-même pour voir la vérité sur cette imposture, qui continue de muter tout comme le virus alors que les «experts» fabriquent de nouvelles excuses pour expliquer pourquoi ils ne peuvent pas contrôler les choses.

À l’instar des États-Unis, Israël propose désormais des injections « de rappel » comme solution à la variante delta. Une fois que ces boosters entreront dans les bras des gens, ils engendreront probablement une autre nouvelle variante pour laquelle les autorités pousseront une autre série de rappels, et ce cycle se répétera probablement pour toujours.

Pour en savoir plus sur la façon dont les « vaccins » contre le coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19) = Maladie à Coronavirus de 2019 – MIRASTNEWS] sont dangereux et inefficaces, assurez-vous de consulter ChemicalViolence.com.

A LIRE AUSSI: A New York, vous devez présenter une preuve de vaccination et une pièce d’identité pour entrer dans un restaurant, mais aucune pièce d’identité n’est requise pour VOTER

Comme condition de fourniture de vaccins contre le coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19) = Maladie à Coronavirus de 2019 – MIRASTNEWS] à Columbia, les géants de Big Pharma Pfizer-BioNTech et AstraZeneca auraient conclu un accord d’immunité secret avec le gouvernement du pays, qui a accepté d’indemniser les sociétés multinationales de toute responsabilité pour les blessures et les décès causés par les piqûres.

Les responsables colombiens ont publié « accidentellement » des contrats de Pfizer-BioNTech et AstraZeneca montrant que les 25 millions de doses de vaccins contre la grippe Fauci qui ont été récemment expédiées dans le pays ne seraient pas arrivées sans les géants pharmaceutiques qui ont d’abord obtenu une immunité totale.

Alors qu’il tentait d’envoyer les informations confidentielles à un tribunal régional à la suite d’un dossier de tutelle, le Conseil d’État de Colombie, qui est considéré comme l’autorité judiciaire suprême du pays, a divulgué par erreur les contrats signés entre le gouvernement colombien et les mastodontes pharmaceutiques.

L’erreur présumée a été rapidement découverte par le gouvernement et les documents ont été supprimés, mais pas avant que l’« Institut anticorruption » colombien à but non lucratif y ait accédé et copié, puis l’a divulgué afin de « défendre la transparence et dans le but de protéger le droit fondamental d’accès. à l’information publique.

« Le dossier de 132 pages détaille l’accord contractuel établi entre le gouvernement colombien et les deux sociétés pharmaceutiques, le contrat d’AstraZeneca ayant été signé le 16 décembre 2020 et celui de Pfizer le 2 février 2021 », a rapporté Life Site News.

Avant que Donald « père du vaccin » Trump – ses mots – ne publie les injections « Opération Warp Speed » ici aux États-Unis à la fin de l’année dernière, nous avons appris que les grandes sociétés pharmaceutiques qui les ont fabriquées étaient également immunisées contre la responsabilité légale ici.

Comme condition de les fournir ici sur le sou du contribuable, de grandes sociétés multinationales comme Pfizer-BioNTech et Moderna ont forcé le gouvernement américain à les exempter des poursuites découlant des blessures et des décès causés par les injections.

En Colombie, des contrats similaires ont été signés pour un chiffre d’affaires de près de 240 millions de dollars pour Pfizer-BioNTech et AstraZeneca. Près de 25 millions de doses d’injections de coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19) = Maladie à Coronavirus de 2019 – MIRASTNEWS] y sont désormais distribuées, toutes sans responsabilité.

Columbia a négocié des paiements de 6 $ par dose de vaccin d’AstraZeneca et de 12 $ par dose de vaccin à ARNm Pfizer-BioNTech. Selon Children’s Health Defense (CHD), les États-Unis ont payé 19,50 $ par dose du vaccin à ARNm Pfizer-BioNTech.

« Les efforts de Pfizer et de BioNTech pour développer et fabriquer le vaccin sont de nature ambitieuse et soumis à des risques et incertitudes importants », a annoncé Pfizer-BioNTech.

« La République de Colombie assumera pleinement les risques découlant de l’acquisition, de l’utilisation et de l’application du vaccin. »

En d’autres termes, non seulement la Columbie a déboursé 240 millions de dollars à Big Pharma pour de faux «vaccins» qui propagent plus de maladies et de décès, mais toute personne qui tombe malade ou qui est tuée par eux peut désormais poursuivre le gouvernement.

C’est bien sûr ainsi que Big Pharma a toujours fonctionné. Engranger des profits massifs tout en s’exonérant de toute responsabilité, c’est ainsi que le cartel légalisé des médicaments continue de créer des multimilliardaires corrompus, ainsi que des hordes de malades et de morts dans leur sillage.

« Les effets à long terme et l’efficacité du vaccin ne sont pas connus actuellement », admet Pfizer-BioNTech à propos de son injection, ajoutant qu' »il peut y avoir des effets indésirables du vaccin qui ne sont pas actuellement connus ».

Ainsi, Pfizer-BioNTech a exigé un contrat qui exempte complètement les deux sociétés de « toutes poursuites, réclamations, actions, demandes, pertes, dommages, responsabilités, règlements, pénalités, amendes, frais et dépenses… causés par, découlant de, liés à, ou résultant du Vaccin.

Cependant, Pfizer, Moderna, AstraZeneca et les autres fabricants pouvaient livrer réellement du poison étant donné qu’ils sont couverts en tout et pour tout.

Avec cette assurance il est certain que les sociétés pharmaceutiques n’ont pas pris les précautions d’usage pour présenter un produit d’excellente qualité, car les résultats économiques et financiers étaient assurés quel que soit le cas de figure sans le moindre risque pour eux.

Le gouvernement colombien était également censé ne jamais rendre cette information publique, mais nous y voilà. Le peuple colombien se lèvera-t-il pour tenir leur gouvernement et Big Pharma responsables de ce racket génocidaire ?

Vous trouverez plus d’informations sur les dernières nouvelles concernant la raquette vaccin Covid sans responsabilité de Big Pharma sur Corruption.news.

Les grandes entreprises technologiques cherchent à normaliser l’utilisation des passeports vaccinaux en permettant aux gens de stocker le statut de vaccination dans le portefeuille numérique de leurs téléphones. Google, Apple et Samsung ont tous récemment annoncé leur intention d’offrir une fonctionnalité qui appelle facilement un code QR qui peut être scanné pour vérifier rapidement le statut de vaccination d’un utilisateur contre le coronavirus [SRAS-CoV-2 de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19) = Maladie à Coronavirus de 2019 – MIRASTNEWS].

En juin, Google a annoncé qu’il avait déjà développé une telle technologie et attendait de s’associer avec des fournisseurs de vérification des vaccins.

Bien nommée « Carte COVID », elle vise à rendre les choses plus faciles à gérer pour ceux qui estiment que la preuve physique de la vaccination peut facilement être égarée. Google a déclaré que les agences gouvernementales et certains organismes de santé pourront faire circuler les cartes COVID directement vers l’application Google Pay d’un utilisateur.

Ceux qui n’ont pas l’application Google Pay auront la possibilité de stocker la version numérique de la carte COVID directement sur leur appareil, où elle sera accessible à partir d’un raccourci sur l’écran d’accueil. Étant donné que Google ne conserve pas de copie de la carte, toute personne ayant besoin de stocker la carte COVID sur plusieurs appareils devra la télécharger individuellement sur chaque appareil.

Pour que la fonctionnalité fonctionne, l’appareil Android doit exécuter Android 5 ou une version ultérieure et il devra être certifié par Play Protect, un programme de licence qui garantit que l’appareil exécute de véritables applications Google. Les utilisateurs devront également définir un écran de verrouillage sur leurs appareils pour plus de sécurité. Google a déclaré que la mise à jour serait initialement déployée aux États-Unis, suivie par d’autres pays.

Apple a également annoncé qu’iOS 15, qui sera lancé à l’automne, sera doté d’une fonction de vérification des vaccins intégrée. Avec iOS 15, les prestataires de soins peuvent offrir un moyen de mettre les résultats de la vaccination et des tests COVID-19 dans l’application Santé même s’ils n’ont pas entièrement intégré les dossiers de santé.

Pendant ce temps, Samsung s’associe au projet Commons pour permettre aux utilisateurs de vérifier leur statut de vaccination à l’aide du portefeuille numérique Samsung Pay. Commons Project est le développeur de l’application de vérification des vaccins CommonHealth.

« Plutôt que d’avoir à ouvrir CommonHealth – qui est une application de dossiers de santé personnels, qui n’est pas vraiment conçue pour entrer dans une épicerie et afficher un code QR – vous pouvez désormais le stocker dans un endroit beaucoup plus pratique », a déclaré JP Pollak, architecte en chef de CommonHealth. « Vous pouvez imaginer qu’à un moment donné dans le futur, votre dossier de vaccination se trouve être quelque chose dont vous avez besoin avec une fréquence aussi élevée. »

Le gouvernement fédéral s’est abstenu de créer un système universel de vérification des vaccins, laissant aux entreprises privées la liberté de créer leurs propres applications.

New York a été la première grande ville américaine à exiger une preuve de vaccination contre la COVID-19 pour les activités en salle. Cependant, les experts en technologie craignent que les applications utilisées dans la ville présentent des problèmes de précision et de confidentialité. Ils ont conseillé aux New-Yorkais de revenir à l’utilisation de leurs cartes de vaccination en papier d’origine.

« Les gens optent pour quelque chose qui n’est absolument pas prouvé et potentiellement dangereux », a déclaré Albert Cahn, directeur exécutif du Surveillance Technology Oversight Project, une organisation à but non lucratif de défense de la vie privée.

Cahn a démontré que l’application pour smartphone de la ville, connue sous le nom de NYC COVID Safe, accepterait littéralement n’importe quelle photo comme preuve d’avoir reçu une dose de vaccin en montrant qu’elle acceptait une photo de Mickey Mouse comme carte de vaccination. Un menu d’un restaurant de barbecue de San Francisco a également été accepté comme preuve de vaccination. (Connexe : les passeports vaccinaux sont déjà un flop TOTAL à New York.)

« La ville a créé sa propre nouvelle application. Mais au lieu de faire quoi que ce soit pour vérifier [une vaccination] et la stocker dans l’application, ils ont essentiellement réinventé l’application appareil photo », a-t-il déclaré.

Laura Feyer, porte-parole du maire de New York, Bill de Blasio, a déclaré que la nouvelle application de la ville n’est pas destinée à vérifier le statut, mais est simplement un endroit pour enregistrer une image numérique de son carnet de vaccination.

« Le vaccin est la clé de New York », a-t-elle déclaré par courrier électronique, en utilisant le nom officiel du mandat de vaccination de la ville. « L’application NYC COVID Safe a été conçue dans un souci de confidentialité et permet à quelqu’un de stocker numériquement sa carte et son identification CDC [Centers for Disease Control and Prevention]. Quelqu’un qui vérifie les cartes de vaccination à la porte d’un restaurant ou d’un lieu verra que ces exemples ne sont pas des cartes de vaccination appropriées et agira en conséquence. »

L’État de New York avait précédemment introduit une application connue sous le nom d’Excelsior Pass, qui fournit une preuve numérique de la vaccination COVID-19 ou des résultats de test négatifs. L’application génère un code QR numérique qui démontre le statut de vaccination.

L’accès est l’un des problèmes majeurs des deux applications new-yorkaises. Environ 16% des ménages américains n’ont pas de smartphones, un manque de connectivité qui, selon Cahn, « affecte de manière disproportionnée les communautés à faible revenu et BIPOC [Black, Indigenous, People of Color] ».

Les défenseurs de la vie privée craignent également que les forces de l’ordre n’utilisent les applications pour suivre les personnes. Allie Bohm, avocate en protection de la vie privée au sein de la New York Civil Liberties Union, a fait part de ses inquiétudes quant au fait qu’une application de vaccination pourrait être étendue pour inclure d’autres informations personnelles au fil du temps. « Nous avons mis en place ces systèmes en réponse à une urgence, et si nous ne sommes pas délibérés, ils deviennent des faits de la vie », a déclaré Bohm.

En juin, la Californie a déployé un système en ligne où les Californiens peuvent accéder aux dossiers de vaccination de l’État qui généreront un code QR. Comme l’application de New York, la version californienne est disponible uniquement pour les personnes vaccinées dans l’État et acceptée uniquement par les sites de l’État. La carte papier du CDC, quant à elle, est acceptée universellement.

« Tout cet écosystème est un château de cartes, construit en fin de compte sur la carte papier du CDC, dont nous savons qu’elle est difficile à vérifier et facilement falsifiée », a déclaré Ashkan Soltani, un chercheur indépendant en matière de confidentialité basé à Oakland, en Californie.

« La fiabilité de ces systèmes dépend de l’exactitude des données sous-jacentes – et compte tenu de la vitesse, de la nature distribuée et de la politisation de la façon dont les vaccinations COVID ont été déployées – ces données sous-jacentes sont souvent peu fiables ou incomplètes. »

Suivez Pandemic.news pour plus d’informations sur les applications de passeport vaccinal et la pandémie de coronavirus.

Une organisation mise en place pour fournir une plate-forme confidentielle aux travailleurs de la santé a reçu de nombreux témoignages de médecins et d’infirmières qui ont exprimé leurs inquiétudes concernant les effets indésirables des vaccins Covid-19, a souligné que les patients vulnérables reçoivent les injections expérimentales sans consentement et a fourni des preuves des autorités qualifiant les décès dus à d’autres causes de Covid-19.

Les « infirmières irlandaises pour la transparence et l’ouverture » ​​est une organisation à but non lucratif créée pour fournir une plate-forme confidentielle à tous les travailleurs de la santé qui ont des préoccupations concernant la gestion et la prestation des soins dans l’ensemble du spectre des environnements de soins de santé à travers la Covid- 19 pandémie en Irlande.

L’organisation affirme que son objectif est d' »écouter les préoccupations variées et réelles des travailleurs de la santé avec compassion et sans jugement » et de « donner à tous les travailleurs de la santé les connaissances, le soutien et les ressources nécessaires pour s’assurer que leurs préoccupations sont entendues, validées et, si nécessaire, pleinement enquêté ».

Et les infirmières et les médecins ont contacté l’organisation en masse pour exprimer leurs inquiétudes concernant l’injection de Covid-19, les tests PCR et la farce d’enregistrer les décès de Covid-19.

Cette infirmière diplômée de Munster, en Irlande, a déclaré aux « Infirmières irlandaises pour la transparence et l’ouverture » ​​que les patients pour lesquels elle s’occupait avaient des déficiences physiques et intellectuelles et qu’ils avaient vu leurs patients recevoir l’injection de Covid-19 sans le consentement du patient ou de leurs familles.

« Je travaille dans un établissement qui prend en charge des patients de longue durée souffrant de handicaps physiques et intellectuels. J’ai vu une équipe de CNM arriver dans le service pour injecter des patients, la meilleure façon de décrire ce que j’ai vu serait comme voir un essaim d’insectes autour des patients. Ils ont injecté les patients sans leur consentement ou le consentement des patients les plus proches. Aucune des injections n’a été enregistrée dans les dossiers ou les dossiers des patients. J’ai des inquiétudes concernant l’isolement continu des patients et le fait de ne pas permettre aux patients d’accéder à des installations et à des soins appropriés »

Cette infirmière principale de Dublin, en Irlande, a déclaré à l’organisation qu’elle avait vu des patients à des moments de la mort avec des maladies telles que le cancer être tamponnés et soumis à des tests PCR Covid-19 dans une tentative désespérée de pouvoir enregistrer le décès comme Covid-19.

Cette infirmière en chirurgie principale de Dublin, en Irlande, a déclaré qu’elle était gravement préoccupée par le nombre de patients présentant des problèmes cardiaques tels que la myocardite et la péricardite. Les deux conditions figurent désormais sur les étiquettes d’avertissement des injections d’ARNm Pfizer et Moderna ; la myocardite est une inflammation du muscle cardiaque, tandis que la péricardite est une inflammation des sacs protecteurs entourant le cœur.

« Je suis très préoccupé par le nombre de patients auparavant en bonne santé présentant des problèmes cardiaques tels que la myocardite et la péricardite. J’ai été témoin d’un dossier de patient qui comportait à l’origine « AZ Vaccination Injury ? » changé et un membre senior de l’hôpital rejeter la blessure de vaccination en question. Il n’y avait aucune reconnaissance du vaccin comme facteur causal potentiel de la maladie malgré le fait que le patient était en forme et en bonne santé auparavant. Le patient a maintenant besoin de médicaments à vie pour gérer la maladie.

Cette infirmière du service des urgences de Munster, en Irlande, a déclaré qu’elle était également très préoccupée par le nombre de jeunes patients présentant des problèmes cardiaques et de coagulation.

Je suis très préoccupé par le nombre de jeunes présentant des problèmes cardiaques et de coagulation. Les rapports HPRA ne sont pas exacts et personne ne semble reconnaître que ces problèmes pourraient être liés au déploiement.

Cette infirmière diplômée du sud-ouest de l’Irlande a expliqué à l’organisation comment elle aidait les patients blessés par les injections de Covid-19.

« Je suis infirmière diplômée mais je ne travaille plus avec le HSE. J’aide les patients qui ont été blessés par les vaccinations. Un certain nombre de mes patients souffrent de coagulation et d’effets indésirables. Souvent, les problèmes surviennent à l’emplacement d’un traumatisme antérieur où le patient peut avoir subi une opération ou sur le site d’affections préexistantes dans les jambes ou d’autres membres. Certains des patients que j’aide prendront probablement des médicaments pour le reste de leur vie. Je fais appel à l’INFTO pour essayer d’aider à obtenir un soutien financier pour qu’un de mes patients consulte un cardiologue en privé et aide également ce patient à obtenir des conseils juridiques pour explorer les possibilités d’indemnisation des blessures vaccinales.

Cette infirmière clinicienne gestionnaire de Leinster, en Irlande, a déclaré avoir soulevé de sérieuses inquiétudes auprès de la direction concernant le consentement éclairé, la coercition et la discrimination du personnel en ce qui concerne les injections de Covid-19.

« J’ai soulevé un certain nombre de préoccupations lors des réunions de gestion concernant le consentement éclairé des patients et la coercition et la discrimination du personnel. Aucune de ces préoccupations n’a été traitée. Je suis également très préoccupé par le fait que le HSE demande au personnel hésitant à vacciner de remplir des formulaires d’évaluation des risques. Je crains que si je demande à mes subordonnés directs de remplir ces formulaires et qu’ils soient ensuite contraints de se faire vacciner ou discriminés en raison de leur refus, je puisse être complice. J’aimerais obtenir des conseils juridiques à ce sujet si l’INFTO pouvait m’aider, s’il vous plaît »

Alors que cette patiente de 44 ans a raconté son histoire à « Irish Nurses for Transparency and Openness » après avoir subi de graves réactions indésirables à l’infection Covid-19.

Je suis une femme active de 44 ans auparavant en bonne santé et je suis actuellement hospitalisée à (hôpital expurgé). Je suis sous antibiotiques depuis 3 semaines et je ne vais toujours pas mieux. Le vaccin a déclenché une chaîne d’événements qui m’ont obligé à être hospitalisé à deux reprises et j’ai eu deux visites A&E ainsi que plusieurs visites chez le médecin. On m’a diagnostiqué une pneumonie, des épanchements pleuraux, du liquide autour d’un côté du cœur et une tachycardie sinusale.

J’ai subi plusieurs tests et ils ne savent pas pourquoi mon cœur bat si vite. Le médecin et plusieurs infirmières ont dit qu’il s’agissait plus que probablement du vaccin et que je devrais peut-être apprendre à vivre avec. Ils ont dit qu’il y avait plusieurs personnes ici avec les mêmes symptômes.

J’ai moi-même parlé à plusieurs personnes qui semblent toutes être blessées par le vaccin Je suis actuellement dans une salle avec près de 30 personnes et il semble que la moitié soit ici après le vaccin plusieurs avec des caillots sanguins, un jeune de 16 ans avec de graves maux de tête et un évanouissement qui avait le premier Pfizer il y a une semaine. Il y a deux filles de 19 ans qui ont des difficultés respiratoires et des douleurs thoraciques quelques jours après la vaccination.

Quand j’étais à A&E vendredi soir, un jeune de 23 ans est arrivé et a été amené à réanimer avec une fréquence cardiaque élevée, il a reçu le vaccin Pfizer ce jour-là.

J’ai parlé à plusieurs autres personnes qui sont gravement malades quelques jours après la vaccination, certaines avec des convulsions, d’autres avec des caillots sanguins, d’autres avec une tachycardie.

Les médecins et les infirmières semblent être au courant de ce qui se passe. Je veux juste que le traitement médical me guérisse et me remette à vivre.

J’ai pris le vaccin de bonne foi en essayant de faire la bonne chose et parce que je me sentais sous pression et j’avais peur, mais maintenant j’ai peur de ne pas aller mieux et de ne pas recevoir l’aide dont j’ai besoin et c’est encore plus effrayant.

Veuillez partager mon histoire, j’aimerais parler à un journaliste ou à toute personne qui peut m’aider à raconter mon histoire et avertir les autres.