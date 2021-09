La Roumanie ouvre une enquête sur la façon dont les vaccins Covid ont été acquis et ferme ses centres de vaccination + Les Bermudes voient 5 600 % d’augmentation du Covid après avoir poussé les vaccins et les masques

Les procureurs roumains ont ouvert une enquête sur les acquisitions de vaccins Covid du pays et ont également fermé ses centres de vaccination car les gens ont refusé les vaccins expérimentaux.

Comme indiqué plus tôt par GreatGameIndia, l’Union européenne a lancé une enquête sur les pourparlers secrets qui ont eu lieu entre le chef de la Commission européenne et le PDG de Pfizer pour la vente de vaccins.

Le Médiateur européen a demandé à la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, d’expliquer comment elle a perdu les SMS qu’elle a échangés avec le PDG de Pfizer lors des discussions sur l’achat de vaccins.

Maintenant, même la Direction nationale anticorruption (DNA) de la Roumanie a annoncé avoir ouvert des enquêtes sur les circonstances dans lesquelles la Roumanie a acheté [trop, les procureurs semblent impliquer] des vaccins Covid.

« Pour autant que je sache, les procédures suivies pour l’achat [de vaccins] dans tous les pays de l’Union européenne étaient les mêmes, et elles ont été développées par la Commission européenne », a déclaré Valeriu Gheorghiță, responsable de la campagne nationale de vaccination, selon à Hotnews.ro.

Les procureurs ont déclaré que les enquêtes étaient ouvertes afin de détecter un « abus de pouvoir » potentiel [impliquant des avantages personnels tirés par des personnes jusqu’à présent non identifiées] impliquées.

Notamment, le ministère de la Santé a été dirigé jusqu’au début du mois de septembre par le parti réformiste USR-PLUS, qui s’est entre-temps retiré de la coalition au pouvoir et a lancé une motion de censure contre le gouvernement. Mais le ministère de la Santé n’était pas directement impliqué dans l’approvisionnement.

La Roumanie a également fermé ses centres de vaccination car les gens ont refusé les vaccins expérimentaux.

La baisse de la demande de vaccination contre le coronavirus en Roumanie a incité les autorités à fermer 117 centres de vaccination et à réduire le calendrier à 371 autres, ont déclaré des responsables de la santé.

« La semaine précédente, nous avons réévalué l’efficacité des centres de vaccination fixes. Environ 80% des centres de vaccination fixes vaccinent moins de 25% de la capacité de vaccination allouée à chaque volet », a déclaré mardi le chef du comité national de vaccination, Valeriu Gheorghita, lors d’une conférence de presse.

Pendant ce temps, la République tchèque prévoit de détruire 45 000 doses de vaccins AstraZeneca sous la marque Covishield en Inde, car personne ne veut se faire vacciner.

Pendant ce temps, plus de 14 000 doses du vaccin d’AstraZeneca ont été jetées au cours du seul mois dernier en raison du manque d’intérêt du public.

Même, Singapour étudie la possibilité d’utiliser des vaccins sans ARNm comme injections de rappel et est en pourparlers avec des fournisseurs pour obtenir les flacons, a déclaré le ministre d’État à la Santé Janil Puthucheary au Parlement.

Récemment, le président croate a martelé les médias lundi après qu’un journaliste a demandé pourquoi le taux de vaccination en Croatie n’est pas aussi élevé que dans d’autres pays de l’Union européenne.

Le président croate Zoran Milanovic a rétorqué en disant : « Nous ne serons plus vaccinés ».

Les Croates ont été « suffisamment vaccinés » et devraient être autorisés à accepter les risques d’être infectés par le [SRAS-CoV-2 de la] COVID selon leurs propres conditions, selon le président Zoran Milanović.

« Il faut savoir quel est le but de cette frénésie. Si le but est d’éradiquer complètement le #virus, alors nous avons le but. Je n’ai pas entendu dire que c’était le but. Si quelqu’un me dit que c’est un objectif, je lui dirai qu’il a perdu la tête.

Lire la suite 👉🏽 https://t.co/7YVyVRiXbt pic.twitter.com/VdWWNBPDWj

– GreatGameIndia (@GreatGameIndia) 23 septembre 2021

« Nous n’irons pas à plus de 50%, qu’ils nous clôturent avec du fil de fer », a déclaré Milanovic dans des déclarations récentes à la presse. « Je m’en fiche. Nous sommes suffisamment vaccinés et tout le monde le sait.«

« Il faut savoir quel est le but de cette frénésie. Si le but est d’éradiquer complètement le virus, alors nous avons le but. Je n’ai pas entendu dire que c’était le but. Si quelqu’un me dit que c’est un objectif, je lui dirai qu’il a perdu la tête.«

Le président Milanovic a rompu avec la majorité de ses contemporains en exprimant sa frustration face à l’autoritarisme médical et à l’hystérie COVID poussés par les médias mainstream et les mondialistes.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Les Bermudes voient 5 600 % d’augmentation du Covid après avoir poussé les vaccins et les masques

Verrouillée et isolée du commerce interétatique, l’île des Bermudes aurait théoriquement dû être exempte d’infections au COVID il y a plus d’un an. Mais comme toute nation, les blocages ont supprimé la santé et le bien-être de la population, préparant les gens à la maladie, à la pauvreté, aux problèmes de santé mentale et à l’effondrement de la société. Après la mise en place d’un mandat de masque misérable le 1er décembre 2020, l’île a rapidement connu un pic de cas de COVID – un pic qui a largement dépassé tout afflux d’infection précédent. Selon les données du cas COVID, le masquage forcé ne fait que supprimer davantage la population, propageant les infections et mettant à rude épreuve les systèmes mêmes du corps (respiratoire et cardiovasculaire) qui doivent être renforcés afin de surmonter ces attaques.

Lourdement masqués et vaccinés, les Bermudes sont désormais en proie à une grave vague de COVID

Après que l’île britannique a poussé les citoyens à se masquer et à prendre deux vaccins expérimentaux en 2021, le nombre de cas a encore augmenté en mars et avril, éclipsant les deux précédentes vagues de maladie. Maintenant, à l’approche de l’automne 2021, les Bermudes ont « complètement vacciné » environ 67% de leur population. À ce taux de vaccination, les experts ont postulé que les épidémies de COVID disparaîtraient et que la vie reprendrait son cours normal. Le Dr Anthony Fauci a déclaré qu’un taux de vaccination des adultes de 50% éliminerait toute future poussée de COVID. Il a rejeté à plusieurs reprises la durabilité de l’immunité naturelle et a poussé la science expérimentale des vaccins sur les gens. Maintenant, les « complètement vaccinés » attendent impuissants alors que leur immunité artificielle diminue, alors qu’ils deviennent les super épandeurs qu’ils craignaient autrefois.

Alors que les taux de vaccination augmentent, les cas de COVID affligent désormais les Bermudes à un rythme choquant. L’île connaît désormais une augmentation de 5 600 % des cas de COVID au mois de septembre, car les vaccins non stérilisants qui fuient accélèrent les mutations virales et augmentent la susceptibilité des populations aux maladies respiratoires.

Les Bermudes ont 67% de toute leur population entièrement vaccinée, seulement 2% derrière le Vermont

Les cas ont augmenté de 5 605% au cours du mois dernier, et ils représentent en moyenne l’équivalent d’environ 750 000 cas par jour aux États-Unis

Avons-nous fini de prétendre que les taux de vaccination élevés « mettront fin à la pandémie » ? pic.twitter.com/s6AZpB3yJl

– MI (@ianmSC) 21 septembre 2021

Le CDC met en garde les personnes « complètement vaccinées » de ne pas se rendre aux Bermudes

La situation est si grave que les Centers for Disease Control ont placé les Bermudes dans la catégorie de niveau quatre, à très haut risque pour COVID. Le CDC recommande aux Américains d’éviter de se rendre sur l’île. L’agence affirme que la situation actuelle est si sombre que les voyageurs « entièrement vaccinés » sont « à risque de contracter et de propager des variantes de la COVID-19 ». C’est le même CDC qui menace de séparer, de mettre fin à l’emploi et de rendre la vie misérable pour chaque personne qui n’a pas participé à cette expérience de vaccin ÉCHEC.

La situation aux Bermudes est similaire à l’échec vaccinal que l’on observe actuellement dans l’État du Vermont. Le Vermont a un taux de vaccination plus élevé que les Bermudes, et les habitants assistent également à une augmentation sans précédent des cas. Environ 88 pour cent des adultes du Vermont sont partiellement vaccinés et 79 pour cent sont complètement vaccinés. Cependant, l’État établit actuellement un nouveau record de cas de COVID et d’hospitalisations. Cette information accablante ne sera trouvée nulle part dans les médias mainstream, car CNN, MSNBC et NPR sont trop occupés à attaquer les gouverneurs républicains dans les États qui permettent aux gens de faire leurs propres choix concernant les verrouillages, l’étouffement et les tirs de caillots d’armes biologiques.

Les Bermudes ressemblent beaucoup au Vermont…

Le Vermont, avec le taux de vaccination le plus élevé du pays – 88 % des adultes au moins partiellement vaccinés et 79 % entièrement vaccinés – est sur le point d’établir un nouveau record de cas de COVID, à peine 3,5 mois après que Fauci a déclaré qu’avec 50 % des adultes vaccinés, nous le ferions Je ne vois pas de poussées importantes.

Oups ! pic.twitter.com/7QHOxKZ5Je

– MI (@ianmSC) 16 septembre 2021

Restez à jour avec des données non censurées sur Pandemic.News.

Les sources comprennent :

CitizenFreePress.com

NaturalNews.com

CDC.gov

Lance D Johnson

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Les vaccins Covid confirmés pour TUER deux fois plus de personnes qu’ils « sauvent »

L’entrepreneur américain Steve Kirsch a publié un article montrant que pour chaque personne qu’un « vaccin » contre le coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [de la maladie Covid-19] est censé sauver, au moins deux autres personnes « entièrement vaccinées » meurent des injections.

Soit dit en passant, cela est basé sur des données officielles du gouvernement, qui montrent que se faire piquer pour tenter d’arrêter la propagation est vraiment un jeu de dupes.

Si la science est vraiment ce que nous sommes tous censés adopter, alors comment se fait-il que presque personne ne parle de ce dernier développement scientifique ? C’est là, dans les bases de données du gouvernement, que n’importe qui peut l’examiner par lui-même, en supposant qu’il soit intellectuellement honnête et qu’il ne fasse pas avancer un autre programme.

« Il y a aujourd’hui 15 000 décès signalés dans le système VAERS », écrit Kirsch dans le document. « Le CDC a affirmé avoir enquêté sur tous et n’avoir trouvé aucun lien de causalité. Zéro. Zipper. Nada. Pouvons-nous voir une copie du rapport? Bien sûr que non. »

À tout le moins, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis auraient dû identifier au moins 4 500 décès sur ce lot. Pourtant, aucun d’entre eux n’a été identifié à la suite des injections.

Cela est en grande partie dû à la politique, bien sûr, car admettre que ces injections « miracles » sont un échec complet et total – c’est-à-dire si l’objectif était de sauver des vies – décimerait le récit.

Au lieu de cela, on nous dit maintenant que si les gens recevaient juste une troisième ou une quatrième, voire une cinquième injection, tout irait mieux. Il n’y a aucune science pour soutenir cela, cependant.

Les vaccins Covid sont-ils le cheval rouge de l’apocalypse ?

Selon Kirsch, les données montrent clairement qu’au strict minimum, quelque 200 000 Américains sont morts à cause des soi-disant «vaccins». 300 000 autres sont maintenant handicapés de manière permanente et incapables de vivre la vie normale qu’ils avaient avant le vaccin.

Et ce n’est que la pointe de l’iceberg, prévient-il. La plupart des effets indésirables les plus graves mettront des mois, voire des années, à se manifester. Et maintenant, si Tony Fauci parvient à ses fins, des enfants aussi jeunes que six mois seront injectés avec les cocktails de médicament.

C’est une perspective horrible d’imaginer où tout cela va probablement aller de l’avant. Une vague de maladie et de mort – vous pourriez même l’appeler le cheval rouge de l’apocalypse – est bientôt à venir, et les injections sont à blâmer.

Nous savons déjà par la science bien établie que les vaccins contre le virus chinois propagent activement plus de maladies en déclenchant la mutation de nouvelles « variantes ». Il s’avère que ces variantes induites par le vaccin sont la véritable « pandémie ».

Fait intéressant, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a invité Kirsch à assister à une réunion virtuelle de son comité consultatif sur les vaccins. C’est le même comité qui a récemment décidé de ne pas recommander les injections de rappel Biden pour tous les Américains.

Il semblerait que Kirsch ait contribué à empêcher le programme Biden Booster d’obtenir l’approbation de la FDA, mais cela ne veut rien dire car le régime Biden, avec l’approbation de Fauci, devient voyou et les introduit de toute façon.

« Je ne sais pas quel rôle Kirsch a joué dans la décision 16-2 contre les rappels, mais il y a évidemment des gens là-bas qui se sentent mal à l’aise avec l’approche actuelle du vaccin à tout prix », écrit Raúl Ilargi Meijer pour The Burning Platform.

« Je n’exclurais pas que cela ait été fait exprès. Mais l’information est disponible maintenant, et YouTube et Twitter ne vont pas interdire ou interdire la FDA. »

Vous pouvez lire l’analyse complète de la situation de Kirsch, avec une ventilation complète des données disponibles, sur ce lien.

La tromperie du « vaccin » contre le coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [de la maladie Covid-19] détruit des vies. Pour en savoir plus, visitez ChemicalViolence.com.

Les sources de cet article incluent :

Skirsch.com

TheBurningPlatform.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

La première épidémie de COVID-19 s’est produite des mois avant que le PCC reconnaisse les premiers cas, selon un lanceur d’alerte chinois

Un lanceur d’alerte chinois affirme que la première épidémie de coronavirus de Wuhan (COVID-19) est apparue à Wuhan plusieurs mois avant que le Parti communiste chinois (PCC) ne reconnaisse officiellement les premiers cas.

Wei Jingsheng est un ancien membre du PCC qui est devenu un dissident et un militant pour la démocratie. Lors d’une interview avec la journaliste australienne Sharri Markson pour le documentaire « What Really Happened in Wuhan », Wei a allégué que le premier événement super-propagateur COVID-19 aurait pu se produire dès octobre 2019.

Les autorités chinoises ont confirmé les premiers cas de COVID-19 à la mi-décembre. 2019. Cela signifie que les premiers cas auraient pu apparaître au moins deux mois avant qu’il ne soit officiellement reconnu.

Le PCC a intentionnellement propagé la COVID-19 lors d’un événement sportif

Du 19 au 27 octobre 2019, les Jeux mondiaux militaires se sont déroulés à Wuhan. Cet événement sportif multisports a réuni plus de 9 300 athlètes provenant des forces armées de 110 pays, dont les États-Unis.

Peu de temps après la fin des Jeux, des rapports ont commencé à apparaître selon lesquels de nombreux athlètes étaient tombés malades à cause d’une mystérieuse maladie.

[Bien que cette hypothèse pourrait être retenue, ceci apparaît néanmoins comme une tentative de récupération par les opposants de Pékin pour tenter de renverser la charge de la preuve, car ce sont les militaires américains qui avaient été accusés à l’époque d’avoir volontairement répandu la maladie et leurs performances à ces jeux étaient tellement nulles que tout le monde était étonné de leurs piètres résultats. Si tel était le cas alors ils étaient déjà malades avant ces jeux puisque le virus met quelque temps dans l’organisme avant d’agir, certains experts disent trois jours. D’ailleurs des soupçons s’étaient portés encore plus tôt sur le laboratoire américain de l’Armée Fort Detrick qui avait fermé ses portes pendant un temps pour raison de fuites laborantines. JDDM – MIRASTNEWS]

« Certaines des personnes qui sont revenues de ces Jeux étaient malades de quelque chose », a reconnu David Asher, un ancien enquêteur COVID-19 pour le département d’État. Il a dit à Markson que la situation entourant les Jeux était très suspecte. (Connexes : les responsables chinois et les médias d’État tentent de discréditer l’enquête américaine sur les origines du coronavirus en la qualifiant de « politique ».)

« Nous voyons certaines indications dans nos propres données… qu’il y avait de la COVID circulant aux États-Unis dès décembre [2019], peut-être plus tôt que cela. »

Wei pense que l’épidémie aux Jeux mondiaux militaires était intentionnelle.

« Je pensais que le gouvernement chinois saisirait cette opportunité pour propager le virus pendant les Jeux militaires, car de nombreux étrangers s’y présenteraient », a-t-il déclaré.

« J’ai appris qu’il y avait eu un exercice inhabituel par le gouvernement chinois pendant les Jeux militaires », a déclaré Wei.

L’ami proche de Wei, le militant des droits de l’homme Dimon Liu, l’a informé de ses craintes « de la possibilité que le gouvernement chinois utilise des armes étranges, y compris des armes biologiques, parce que je savais qu’ils faisaient des expériences de ce genre ».

Si les allégations de Wei sont vraies, cela signifie que le PCC était déjà au courant du coronavirus au moment où les Jeux mondiaux militaires ont eu lieu.

Les services de renseignement américains savaient que les gens étaient malades avec les symptômes de la COVID-19 dès octobre 2019

Les données à l’appui des enquêteurs américains donnent beaucoup de crédibilité aux affirmations de Wei selon lesquelles les premières épidémies de coronavirus se sont produites bien plus tôt que ne l’indiquent les rapports officiels du PCC.

L’ancien directeur du renseignement national John Ratcliffe a déclaré qu’il était « certain » que le coronavirus s’est échappé de l’Institut de virologie de Wuhan (WIV)

« Écoutez, les personnes qui ont eu le plus accès au plus grand nombre de renseignements vous disent que l’origine la plus probable du virus [de la maladie] COVID-19 de Wuhan, était une fuite de laboratoire à l’Institut de virologie de Wuhan », a déclaré Ratcliffe lors d’une interview avec Markson.

Miles Yu, historien et ancien conseiller principal en matière de politique et de planification de la Chine pour le département d’État, a fourni des preuves à l’appui suggérant que des athlètes d’autres pays sont également tombés malades de la même maladie mystérieuse.

« Tout ce que je sais, c’est que les gens sont tombés malades », a-t-il déclaré. « Je crois que les Français sont souvent tombés malades, je crois que les Allemands, certains Américains sont aussi tombés malades. »

« Mais tomber malade à Wuhan dans ce laps de temps particulier du type de symptômes qui sont très similaires à ce qui serait plus tard connu pour être des symptômes de coronavirus, cela mérite évidemment une enquête », a ajouté Yu.

Ratcliffe a reconnu que les services de renseignement américains connaissaient au moins trois personnes au WIV qui étaient tombées malades avec des symptômes de la COVID-19 en octobre 2019.

« Les gens sont tombés malades au laboratoire en octobre et avec des symptômes qui sont devenus tout à fait cohérents avec ce que la plupart des gens ont vécu dans le monde à cause de la COVID-19 », a déclaré Ratcliffe.

Apprenez-en plus sur les origines du coronavirus en lisant les derniers articles sur Pandemic.news.

Les sources comprennent :

News.com.au

Newshub.co.nz

Arsenio Toledo

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Rapport: le laboratoire de Wuhan a demandé un financement à la DARPA pour fabriquer des virus chimériques, modifier génétiquement les coronavirus pour les rendre plus infectieux pour l’homme

Un rapport explosif a conclu que les scientifiques de l’Institut de virologie de Wuhan et leurs partenaires affiliés ont tenté d’obtenir un financement de 14 millions de dollars du bras scientifique du Pentagone DARPA pour modifier génétiquement les virus, y compris les coronavirus de chauve-souris, et les rendre plus infectieux pour l’homme, à peine dix-huit mois avant l’épidémie et la pandémie qui ont suivi.

(Article de Steve Watson republié sur InfoWars.com)

Le London Telegraph rapporte les découvertes révélées par Drastic, une équipe d’enquête sur le Web mise en place par des scientifiques du monde entier pour enquêter sur les origines de Covid-19.

Les documents qu’ils ont obtenus, confirmés comme authentiques par d’anciens responsables du gouvernement américain, montrent que la DARPA a rejeté la demande, affirmant que les plans pour encore plus de recherche sur les fonctions étaient TROP DANGEREUX pour la population humaine.

Le Telegraph note que les documents révèlent que les scientifiques de Wuhan « ont soumis des plans pour libérer des nanoparticules pénétrant la peau contenant de » nouvelles protéines à pointes chimériques « de coronavirus de chauve-souris dans des chauves-souris des cavernes du Yunnan, en Chine ».

Les documents montrent également que le plan impliquait de modifier génétiquement les coronavirus de chauve-souris pour ajouter des «sites de clivage spécifiques à l’homme», facilitant essentiellement l’entrée du virus dans les cellules humaines.

C’est EXACTEMENT ce qui a été découvert lorsque Covid-19 a été séquencé génétiquement pour la première fois, ce qui a incité de nombreux scientifiques à suggérer que le virus avait été génétiquement manipulé dans un laboratoire.

https://freeworldnews.tv/watch?id=614a861352d0510530e04838

Les documents révèlent que le même groupe de personnages déjà sous surveillance concernant la recherche sur le gain de fonction à Wuhan a soumis le plan à la DARPA. Le zoologiste britannique Peter Daszak d’EcoHealth Alliance, qui a par la suite tenté de mettre fin au débat scientifique sur la possibilité d’une fuite de laboratoire, et la « femme chauve-souris » Dr Shi Zhengli étaient intimement impliqués.

Angus Dalgleish, professeur d’oncologie à St Georges, Université de Londres, qui maintient que la pandémie est probablement le résultat d’un virus génétiquement modifié, a déclaré que la recherche aurait pu avoir lieu même sans le financement.

« Il s’agit clairement d’un gain de fonction, de la conception du site de clivage et du polissage des nouveaux virus pour améliorer l’infectibilité des cellules humaines dans plus d’une lignée cellulaire », a déclaré Dalgleish.

Le Telegraph note que les plans ont été rejetés par la DARPA, l’agence notant « Il est clair que le projet proposé dirigé par Peter Daszak aurait pu mettre les communautés locales en danger », et avertissant en outre qu’un examen approprié des conséquences de l’amélioration des virus avait pas été entrepris.

Laissons cela pénétrer. Même la DARPA, l’agence secrète de développement d’armes militaires, celles qui ont inventé les micropuces implantables, les chiens cyborgs et les machines à tuer les drones ont dit que le plan de gain de fonction WIV était fou.

Le Telegraph note également qu’un « chercheur Covid-19 de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a souhaité rester anonyme, a déclaré qu’il était alarmant que la proposition de subvention comprenne des plans pour améliorer la maladie la plus mortelle du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS ).”

« Ce qui fait peur, c’est qu’ils fabriquaient des virus MERS chimériques infectieux », a averti la source.

Ces résultats concordent avec les révélations précédentes dans les documents obtenus en vertu de la FOIA montrant que la falsification de laboratoire a été entreprise sur des coronavirus de type MERS dans plusieurs laboratoires autour de Wuhan, y compris une installation de bioconfinement de niveau trois, qui a une sécurité moindre que les laboratoires de niveau quatre mentionnés précédemment en relation avec le foyer.

Les virus MERS ont des taux de mortalité de 30 à 50%, la source notant « Si l’un de leurs remplacements de récepteurs faisait que le MERS se propageait de manière similaire (à COVID-19), tout en maintenant sa létalité, cette pandémie serait presque apocalyptique. »

Drastic a publié une déclaration sur les dernières découvertes exhortant « Etant donné que nous trouvons dans cette proposition une discussion sur l’introduction prévue de sites de clivage spécifiques à l’homme, un examen par la communauté scientifique au sens large de la plausibilité de l’insertion artificielle est justifié. »

L’accumulation de preuves scientifiques qui indiquent une fuite potentielle de laboratoire de coronavirus, ainsi que le bilan de la Chine en matière de biosécurité et son blocage constant, justifient une enquête indépendante mondiale adéquate, ce qui ne s’est pas produit.

Pour en savoir plus : InfoWars.com et Pandemic.news.

Les sources comprennent :

Arsenio Toledo

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Blessures et décès dus au vaccin COVID-19 COUVERT! Les dénonciateurs d’infirmières révèlent comment ils subissent des pressions pour ne PAS signaler les décès et les blessures au VAERS

Par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

Comme nous l’avons déjà signalé ici à Health Impact News, le système de déclaration des événements indésirables des vaccins (VAERS) du gouvernement répertorie désormais deux fois plus de décès suite à des injections COVID-19 au cours des 9 derniers mois que de décès suite à TOUS les vaccins au cours des 30 dernières années !

Non seulement ces informations provenant de la propre base de données du gouvernement ne sont PAS signalées dans les médias d’entreprise financés par l’industrie pharmaceutique, mais les infirmières et autres travailleurs de première ligne signalent maintenant que très peu de décès et de blessures dus aux injections COVID-19 sont en fait signalés à VAERS en raison de la pression énorme exercée par la foule pro-vaccin pour ne PAS les signaler.

Leurs voix sont censurées par les grands médias.

Voici un rapport vidéo que nous avons compilé sur des infirmières dénonciatrices (y compris le témoignage d’un assistant médical) expliquant à quel point il est difficile pour quiconque de déposer un rapport pour les blessures et les décès liés au vaccin COVID-19.

Ceci provient de notre chaîne Bitchute et sera également sur notre chaîne Rumble.

Alors, quels sont les VRAI nombres de personnes déjà décédées ou blessées de façon permanente à cause des injections COVID-19 ?

Le Dr Jessica Rose a récemment effectué une analyse d’expert sur les données du VAERS et le problème de la sous-déclaration. La Dre Jessica Rose est titulaire d’un baccalauréat en mathématiques appliquées et a terminé sa maîtrise en immunologie à l’Université Memorial de Terre-Neuve au Canada. Elle a obtenu son doctorat en biologie computationnelle à l’Université Bar Ilan, puis a fait son premier post-doctorat à l’Université hébraïque de Jérusalem en biologie moléculaire.

C’est peut-être l’analyse la plus brillante des données VAERS que j’ai vue jusqu’à présent. Le Dr Rose a effectué une analyse indépendante d’un seul événement VAERS, un événement que la FDA et le CDC ont admis être un effet indésirable basé sur des essais avant même que les injections ne soient autorisées, l’anaphylaxie, puis a examiné des études indépendantes rapportant le taux d’anaphylaxie pour déterminer le vrai pourcentage, par rapport à ce qui est réellement rapporté dans le VAERS.

Ce qu’elle a découvert, c’est que l’anaphylaxie était sous-déclarée dans le VAERS par 41X. En prenant cette variable et en l’appliquant à d’autres événements, tels que la mort, elle est arrivée au chiffre de 150 000 décès. Voir l’analyse complète ici.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

L’armée américaine utilise les « 7 principes du satanisme » pour promouvoir les injections COVID-19 obligatoires

Tucker Carlson de Fox News expose une présentation PowerPoint que l’armée utilise pour convaincre les soldats d’obtenir les injections COVID-19 obligatoires qui utilisent les « 7 principes du satanisme ».

L’armée américaine aurait confirmé que cela était réel.

C’est de notre chaîne Bitchute, et est également sur notre chaîne Rumble.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News