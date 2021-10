Comment se passe ce vaccin mortel pour vous ? Mieux que pour ces gens-là ? Attends

Si vous aimez cette vidéo, vous aimerez peut-être aussi certaines d’entre elles. Quelque chose est vivant dans le vaccin !, Caillots sanguins et autres problèmes de sang, groupes exemptés du vaccin, souris zombies, guillotines FEMA, DUMBS, enfants aux yeux noirs, clones, oxyde de graphène, effets indésirables et plus encore :

JEUNE MÈRE EN BONNE SANTÉ TUÉE PAR J&J VACCINE POISON PUIS FB & TWITTER CENSOR Nécrologie

LA SUÈDE INTERDIT LA VACCINATION CONTRE LE COVID DANS LES MOINS DE 30 ANS, EN SAVOIR PLUS

BBC : 2 cas confirmés de COVID-19 sur 3 au Royaume-Uni font partie des vaccinés ; 87% des hospitalisations sont chez les vaccinés

Le média grand public BBC a accidentellement admis qu’au moins 66% des cas confirmés de coronavirus de Wuhan [de la maladie COVID-19] au Royaume-Uni sont des individus vaccinés.

Le 24 septembre, la BBC a publié un article sur la situation de la COVID-19 au Pays de Galles. L’article est intitulé « COVID-19 au Pays de Galles : un tiers des cas positifs ne sont pas vaccinés ». Il souligne que seulement 13% des cas de COVID-19 qui ont nécessité une hospitalisation n’étaient pas vaccinés. Cela signifie que les 87 pour cent restants sont partiellement ou entièrement vaccinés.

L’article de la BBC l’admet même dans un paragraphe ultérieur, où le média grand public déclare : les vaccins gardent 95 pour cent des personnes hors de l’hôpital.

Cette affirmation provient de Public Health Wales (PHW), la principale branche du National Health Service, contrôlé par le gouvernement, qui supervise les réglementations sanitaires au Pays de Galles.

PHW affirme que sans vaccins, le nombre de personnes qui seraient hospitalisées en raison de COVID-19 serait beaucoup plus important. (Connexe : près de 90 % des jeunes au Royaume-Uni ont déjà des anticorps pour COVID-19, grâce à l’immunité naturelle.)

Au moment de la publication du rapport de PHW, le Pays de Galles comptait 19 140 cas de COVID-19. Seulement 33% des cas – soit 6 321 personnes – n’étaient pas vaccinés. Les partiellement vaccinés ne représentent que 4,5% des cas – soit 868 personnes. Les complètement vaccinés représentent 41,2% des cas, soit 7 878 ​​personnes.

Le statut vaccinal des cas restants est inconnu, mais compte tenu des dernières données de vaccination du pays de Galles, il est probable qu’une majorité de ces cas soient partiellement ou totalement vaccinés.

Les dernières données de vaccination COVID-19 de PHW pour le Pays de Galles montrent que 70,1% de la population est entièrement vaccinée, tandis que 4,9% sont partiellement vaccinés.

Entièrement vacciné succombant à la COVID-19 dans tout le Royaume-Uni

En Écosse, les autorités de santé publique n’ont reconnu que 616 décès dus à la COVID-19 provenant d’individus entièrement vaccinés depuis le début du programme de vaccination de masse du pays.

Dans une tentative de dissimuler les décès dus au vaccin, les autorités de santé publique ont fait valoir que les décès entièrement vaccinés n’étaient pas causés par le vaccin mais par l’absence de restrictions de verrouillage.

Le 9 août, le gouvernement écossais a supprimé pratiquement toutes les restrictions COVID-19 du pays. Maintenant, Public Health Scotland (PHS), l’une des principales agences de réglementation de la santé en Écosse, affirme que près des deux tiers de tous les décès dus à la COVID-19 parmi les Écossais entièrement vaccinés se sont produits dans les six semaines après la fin du verrouillage.

Selon PHS, 380 des 616 décès entièrement vaccinés ont été enregistrés au cours des six semaines entre le 14 août, cinq jours après que l’Écosse a levé la plupart des restrictions, et le 24 septembre.

Linda Bauld, professeure et présidente de la santé publique à l’Université d’Édimbourg, affirme qu’il faut s’attendre à des décès liés au vaccin et qu’ils ne devraient soulever aucune inquiétude concernant le vaccin si seuls les groupes d’âge les plus vulnérables sont touchés.

« C’est probablement qu’il y a un déclin de la population parmi les groupes plus âgés. Mais je pense que le facteur le plus important ici est que vous avez juste beaucoup de personnes doublement vaccinées qui sont vulnérables », dit-elle. « Lorsque près de 100 pour cent des personnes sont complètement vaccinées dans ces groupes d’âge plus âgés, les cas graves que vous allez voir seront dans ces groupes d’âge plus âgés et certains en mourront. »

Bauld compare la situation au fait que des personnes complètement vaccinées contre la grippe en meurent encore chaque hiver.

Apprenez-en plus sur la façon dont les médias grand public comme la BBC tentent de cacher le nombre de personnes entièrement vaccinées qui meurent de la COVID-19 en lisant les derniers articles sur Vaccines.news.

Étude : Le mélange des doses de vaccins Pfizer et AstraZeneca PROVOQUE PLUS D’EFFETS SECONDAIRES

Une étude britannique a révélé que le mélange et l’appariement des vaccins contre le coronavirus de Wuhan [de la maladie COVID-19] pourraient entraîner davantage d’effets secondaires. Des chercheurs de l’Université d’Oxford ont découvert le problème dans l’essai Comparing COVID Vaccine Schedule Combinations (Com-COV) – le premier au monde à examiner le mélange de différents vaccins COVID-19. L’étude Com-COV s’est concentrée sur les vaccins Pfizer/BioNTech et AstraZeneca, tous deux autorisés au Royaume-Uni.

Les chercheurs ont découvert que les personnes qui ont d’abord reçu un vaccin candidat suivi de l’autre candidat avaient plus de chances de ressentir des effets secondaires indésirables que celles qui ont reçu deux doses du même vaccin. Sur la base de leurs conclusions, 37% des volontaires ayant reçu une dose d’AstraZeneca suivie d’une dose de Pfizer ont ressenti des frissons. Pendant ce temps, 41 pour cent des volontaires qui ont reçu une dose de Pfizer en premier et une dose d’AstraZeneca par la suite ont développé de la fièvre.

D’autre part, seulement 10 pour cent de ceux qui ont reçu deux doses du vaccin AstraZeneca et 21 pour cent de ceux qui ont reçu deux doses des vaccins Pfizer ont déclaré avoir de la fièvre.

Selon les données de l’essai Com-COV, qui devraient être publiées dans The Lancet le mois prochain, d’autres effets secondaires signalés par ceux qui ont reçu des doses mixtes des deux vaccins comprenaient de la fatigue, des malaises, des maux de tête, des douleurs articulaires et musculaires. L’étude a noté que tous les symptômes étaient de courte durée.

Les vaccins AstraZeneca et Pfizer nécessitent deux doses pour une protection complète. Cependant, les deux vaccins utilisent des technologies différentes. Le vaccin d’AstraZeneca, fabriqué en partenariat avec l’Université d’Oxford, utilise un vecteur adénoviral, tandis que le vaccin de Pfizer, fabriqué en partenariat avec la société allemande BioNTech, utilise l’ARN messager (ARNm). L’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) a approuvé les deux vaccins pour une utilisation dans le pays.

Les vaccins en eux-mêmes sont liés à des réactions graves – les mélanger ne fait qu’empirer les choses

Selon les directives du gouvernement britannique, les gens devraient idéalement recevoir deux doses du même vaccin. Cependant, dans d’autres pays comme la France, certaines personnes qui ont initialement reçu une dose du vaccin d’AstraZeneca se sont vu proposer le vaccin Pfizer pour leur deuxième dose. Des essais pour voir si la combinaison de deux vaccins différents peut déclencher une immunité plus forte contre le coronavirus sont en cours.

Au moment de la rédaction, aucune donnée ne montre que le mélange de doses de vaccin induit une réponse immunitaire plus robuste au coronavirus de Wuhan.

Dans un briefing, le vaccinologue et chercheur en chef du Com-COV, le Dr Matthew Snape, a déclaré qu’ils ne savaient toujours pas si les taux plus élevés d’effets secondaires qu’ils avaient observés étaient révélateurs d’une réponse plus forte. « Personnellement, je serais surpris si c’était le cas, [mais] nous ne savons tout simplement pas encore quel sera le résultat. » Snape a déjà remarqué que le mélange de vaccins comportait le risque de provoquer une réponse qui n’est pas aussi bonne que dans le cours initial du vaccin.

Snape et ses collègues envisagent maintenant de mélanger les vaccins Moderna et Novavax COVID-19. Ces deux vaccins nécessitent également deux doses pour la protection. La MHRA a approuvé le vaccin à ARNm de Moderna pour une utilisation dans le pays, mais n’a pas encore donné le feu vert au vaccin contre l’adénovirus Novavax.

Les vaccins AstraZeneca et Pfizer/BioNTech ont été associés à de graves réactions cardiovasculaires. Au Danemark, le vaccin AstraZeneca est associé à des cas d’hémorragie cérébrale. Selon un rapport de The Hill, deux travailleurs de la santé ont subi des effets indésirables dans les 14 jours suivant la première injection.

L’émergence de nombreux rapports similaires a conduit le Danemark à interrompre les vaccinations avec le vaccin AstraZeneca. En avril, le directeur général de l’Autorité sanitaire danoise, Soren Brostrom, a annoncé la décision de retirer le vaccin AstraZeneca du programme de vaccination de masse du Danemark, car « il existe un risque réel d’effets secondaires graves associés à son utilisation ».

Pendant ce temps, en Israël, les autorités ont enquêté sur des rapports d’inflammation de la muqueuse cardiaque et du muscle cardiaque chez les personnes ayant reçu le vaccin Pfizer/BioNTech. Ils ont identifié 62 incidents d’inflammation cardiaque causés par le vaccin sur la base d’une étude du ministère israélien de la Santé. Deux personnes sont décédées des suites de l’effet indésirable tandis que les autres se sont rétablies.

Pfizer a confirmé dans un communiqué qu’il était au courant des cas d’inflammation cardiaque en Israël. Cependant, il a nié que son vaccin à ARNm à deux doses avait quelque chose à voir avec les effets indésirables. « Nous n’avons pas observé un taux de myocardite plus élevé que ce qui serait attendu dans la population générale. Un lien de causalité [entre les inflammations cardiaques et] le vaccin n’a pas été établi », a déclaré la société pharmaceutique.

Visitez VaccineInjuryNews.com pour lire plus d’articles sur les différents vaccins COVID-19 et leurs effets indésirables.

Le documentaire « TrustWHO » expose la corruption généralisée à l’Organisation mondiale de la santé, menée par Bill Gates

La documentariste Lilian Franck a publié un nouvel exposé qui fait exploser le voile sur l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Bill Gates et le racket mondial de corruption connu sous le nom de « santé publique ».

Intitulé « TrustWHO », le film expose Gates et d’autres acteurs mondialistes qui dirigent la politique de l’OMS avec leurs richesses mal acquises. Dans le cas de Gates, il verse plus de 4,84 milliards de dollars tous les deux ans, ce qui est plus que n’importe quel gouvernement d’un État membre.

Gates était en grande partie responsable de la fausse arnaque de la «grippe porcine» qui a été repoussée en 2009. Il a également, bien sûr, joué un rôle majeur dans le déclenchement de la plandémie du coronavirus de Wuhan [de la maladie Covid-19 dans le monde, qui a généré d’innombrables milliards de dollars de nouveaux bénéfices pour Big Pharma.

Le film expose également la forte allégeance de l’OMS à la Chine, c’est pourquoi la fausse agence de santé publique a aidé à dissimuler les mensonges du régime communiste concernant la véritable origine du virus chinois.

L’OMS s’est tristement associée au géant des médias sociaux Facebook pour censurer tout scepticisme concernant les vaccins contre la grippe Fauci. Il a même publié une déclaration admettant qu’il était en pourparlers avec Zuckerberg pour « s’assurer que les gens peuvent accéder à des informations faisant autorité sur les vaccins et réduire la propagation des inexactitudes ».

« L’histoire de l’OMS illustre clairement son allégeance aux grandes sociétés pharmaceutiques et à d’autres industries, notamment en minimisant les effets sur la santé causés par la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986 et en collaborant avec le géant des opioïdes Purdue », a écrit le Dr Joseph Mercola dans un article pour LifeSiteNews.

« Étant donné les preuves solides et continues que l’OMS est fortement conflictuelle et contrôlée par l’industrie, son utilité en tant que gardien de la santé publique doit être sérieusement réévaluée. »

Trump a partiellement financé l’OMS, mais Biden a ramené le statu quo

L’OMS a également maintenu des liens illicites avec d’autres industries corrompues, notamment l’énergie et les armes nucléaires et Big Tobacco. S’il y a du profit à faire, l’OMS est toujours là pour le ratisser pour des cochons mondialistes comme Gates.

Les profits passent toujours en premier lorsque les mondialistes sont en charge de quelque chose, et l’OMS est l’une des armes qu’ils utilisent pour imposer le fascisme au monde – le tout sous couvert de « santé publique », bien sûr.

Le président Donald Trump a semblé lutter contre l’OMS en la finançant partiellement lors de son premier mandat. Maintenant que Joe Biden occupe la Maison Blanche, cependant, les affaires reprennent comme d’habitude.

« Gates a utilisé son argent de manière stratégique pour infecter les agences d’aide internationales avec ses priorités égoïstes déformées », écrit Robert F. Kennedy Jr. dans son nouveau livre « Vax-Unvax ». « Les États-Unis ont toujours été le plus grand donateur direct de l’OMS. »

Gardez à l’esprit que Gates ne se contente pas de corrompre l’OMS sous son propre nom. Il utilise également ses nombreux « organismes à but non lucratif » de blanchiment d’argent, notamment la Fondation Bill & Melinda Gates et GAVI, pour acheminer autant d’argent que possible dans les coffres de l’OMS pour un contrôle maximal.

Cela lui a donné un effet de levier incroyable sur la politique de santé mondiale, c’est ainsi que nous nous sommes retrouvés avec des blocages, des mandats de masques et maintenant des mandats de « vaccins » pour la grippe chinoise.

« … une quantité disproportionnée de ses ressources sur des projets aux résultats mesurables que Gates préfère… Son influence inquiète les ONG et les universitaires », a admis Politico à propos du niveau d’influence inquiétant que Gates exerce sur les affaires mondiales.

« Certains défenseurs de la santé craignent que, parce que l’argent de la Fondation Gates provient d’investissements dans les grandes entreprises, il puisse servir de cheval de Troie aux intérêts des entreprises pour saper le rôle de l’OMS dans la définition des normes et l’élaboration des politiques de santé. »

Tout cela et bien plus est couvert dans le film, que vous pouvez en savoir plus sur ce lien.

D’autres reportages sur la corruption en matière de « santé publique » peuvent être trouvés sur Corruption.news.

