L’Islande interdit désormais le vaccin COVID de Moderna après la Finlande, la Suède et le Danemark

Après la Finlande, la Suède et le Danemark, l’Islande interdit désormais le vaccin COVID de Moderna pour tous les âges en raison de problèmes d’inflammation cardiaque.

Auparavant, trois pays européens que sont la Finlande, la Suède et le Danemark ont interdit le vaccin Moderna COVID pour les jeunes hommes en raison de ses effets secondaires dangereux.

Désormais, même l’Islande n’administrera plus le vaccin Covid-19 à ARNm de Moderna, l’épidémiologiste en chef du pays citant le risque d’inflammations cardiaques rares observé dans d’autres pays nordiques.

L’annonce a été faite vendredi par les autorités sanitaires islandaises.

Les responsables ont déclaré que l’Islande avait administré le vaccin Spikevax de Moderna au cours des deux derniers mois comme rappel pour ceux qui avaient déjà reçu deux injections des vaccins Pfizer ou Moderna, ou une injection du vaccin Johnson & Johnson.

La décision d’arrêter les vaccinations de Moderna a été prise après que des effets indésirables de l’injection aient été constatés dans plusieurs autres pays nordiques, qui ont depuis limité leurs propres déploiements du vaccin.

« Une étude nordique impliquant la Finlande, la Suède, la Norvège et le Danemark a révélé que les hommes de moins de 30 ans qui ont reçu Moderna Spikevax avaient un risque légèrement plus élevé que les autres de développer une myocardite », a déclaré jeudi le directeur de l’Institut national de la santé et du bien-être de Finlande, Mika Salminen.

Salminen a annoncé que les hommes nés en 1991 et après ne recevraient plus Spikevax.

Un jour plus tôt, la Suède a cessé de donner le vaccin Moderna à toute sa population née en 1991 et plus tard, tandis que le Danemark a suspendu son utilisation sur les moins de 18 ans. La Norvège a recommandé aux hommes de moins de 30 ans de choisir plutôt le vaccin de Pfizer.

L’Agence européenne des médicaments a publié en juillet des conclusions exhortant les maladies cardiaques, la myocardite et la péricardite, à être ajoutées à la liste des effets secondaires potentiels rares des vaccins Covid-19 à ARNm fabriqués par Pfizer-BioNTech et Moderna après avoir examiné plus de 300 incidences dans l’Espace économique européen.

La Food and Drug Administration des États-Unis a ajouté un avertissement aux fiches d’information des patients et des fournisseurs pour les vaccins Covid-19 Pfizer et Moderna pour indiquer le risque d’inflammation cardiaque.

Comme indiqué par GreatGameIndia plus tôt, le CDC américain et la FDA avaient levé leur pause recommandée sur l’utilisation du vaccin contre le coronavirus de Johnson & Johnson à la condition qu’il inclue une étiquette de sécurité avertissant que son vaccin comporte des risques de caillot sanguin. Maintenant, Moderna a également été inclus.

L’inflammation et le gonflement du cœur, une maladie connue sous le nom de myocardite, ont été identifiés chez de nombreux jeunes qui ont reçu leur dose de vaccin COVID-19 Pfizer-BioNTech.

La myocardite est une maladie cardiaque qui entraîne une inflammation des muscles cardiaques. L’inflammation est le résultat de la réponse immunitaire du corps à une certaine infection, ce qui entraîne un affaiblissement et un gonflement du cœur.

Il y a eu plus de 1 200 cas de myocardite ou de péricardite, principalement chez les personnes de 30 ans et moins qui ont reçu les injections, selon les diapositives de présentation de la réunion du CDC.

Pendant ce temps, selon de nombreux rapports choquants, des vaccins COVID contaminés par de l’acier inoxydable et des fragments de caoutchouc tuent des personnes au Japon. Des substances roses, blanches et noires ont également été trouvées flottant dans les flacons.

La championne de saut d’obstacles, 22 ans, qui a subi une réaction extrême au vaccin Moderna, pourrait ne plus jamais rouler car deux caillots sanguins massifs se sont formés sur ses poumons après avoir reçu un vaccin Covid.

C’est ainsi que le vaccin COVID-19 Moderna a ruiné la carrière d’une future détective avec deux caillots sanguins massifs sur ses poumons.

Une fillette de cinq ans saigne de l’œil après avoir été forcée de passer le test PCR Covid-19 pour retourner à l’école

Une fillette de cinq ans a été laissée saigner des yeux après avoir été forcée de subir un test PCR Covid-19 qui impliquait d’insérer un écouvillon nasal dans son nez afin d’être autorisée à retourner à l’école, et l’hôpital a ensuite dit à la mère que « c’était normal ».

Les décès hivernaux augmentent avec confiance alors que le gouvernement prépare des excuses vitales

Par Sam Johansson

La grippe, ayant inexplicablement pris des vacances pendant un an (cas dans le monde en baisse de 400

millions) pour être remplacée par un virus avec – par une étrange coïncidence – les mêmes symptômes, infectiosité et taux de létalité, devrait faire un retour cet l’hiver.

Cela a été prédit avec confiance par le gouvernement qui prévoit également avec confiance 60 000 décès, bien que la recherche et les données scientifiques sur lesquelles ces prédictions sont basées n’aient pas encore été expliquées.

Cela fait suite à un aveu du CDC aux États-Unis selon lequel le test PCR ne pouvait finalement pas faire la distinction entre la Covid-19 et les différentes grippes et sera, en raison de ce grave défaut, retiré de l’utilisation cet hiver. Cet aveu jette bien sûr le doute sur les chiffres que le gouvernement a publiés pour les « cas » de Covid-19, car il semble maintenant presque certain que bon nombre ou la plupart de ces cas présumés étaient en fait des cas de grippe.

Des sources gouvernementales ont jusqu’à présent affirmé que la disparition de la grippe était un succès pour ses blocages, même si les blocages n’ont pas fonctionné sur la Covid-19 presque identique.

Ces dernières révélations expliquent maintenant ces contradictions, bien que de nombreux observateurs prétendent avec une certaine justification que cela montre que la nation a peut-être été soumise à une fraude à grande échelle de la part de ministres et de fonctionnaires du gouvernement.

Ainsi, cet hiver, les cas de Covid-19 seront appelés « grippe ». Cela permettra au gouvernement de :

(a) prétendre que la Covid-19 a été éradiquée par les injections Covid-19 alors qu’en fait elle vient d’être ré-étiquetée – l’inverse de la même astuce qui a été utilisée pour créer la prétendue épidémie de Covid-19 en premier lieu.

(b) blâmer les maladies de type Covid résultant de la destruction du système immunitaire par les vaccins Covid-19 sur «la grippe».

Beaucoup prédisent que pour ces mêmes raisons, ce sera une très mauvaise « grippe ».

Elle frappera les personnes vaccinées contre la Covid-19 de manière disproportionnée et en nombre disproportionné, car les vaccinés contre la Covid seront presque sans défense face aux infections en raison de leur système immunitaire en réservoir.

« La grippe » n’expliquera bien sûr pas de manière satisfaisante les nombreuses autres maladies causées par les injections Covid-19, telles que les crises cardiaques, les caillots sanguins, les troubles auto-immuns, l’infertilité, les fausses couches, etc.

Un observateur a dit,

« Les dommages causés au système immunitaire par les injections Covid-19, les deuxièmes injections Covid-19, les injections de rappel Covid-19, les deuxième injections de rappel Covid-19 seront encore compliquées par une charge supplémentaire imposée sur le corps par les vaccins antigrippaux, puis tout vaccin antigrippal ultérieur, les scientifiques imaginaires du gouvernement « découvriront » que vous avez « besoin ».

On ne sait pas ce que cette « surcharge de vaccins », comme beaucoup l’appellent, fera au corps humain, car elle n’a jamais fait l’objet de recherches. Cependant, si un groupe témoin de personnes non vaccinées peut être maintenu, cela finira par devenir évident de nombreuses années plus tard en comparant la santé à long terme des non vaccinés à celle des survaccinés. Les critiques estiment cependant que cette méthode, qui consiste essentiellement à transformer toute la société en un laboratoire de recherche dans lequel les citoyens sont des cobayes, est une approche imprudemment dangereuse par rapport aux expériences de laboratoire contrôlées traditionnelles, bien qu’elle le fasse, étant autofinancée, sauve l’industrie pharmaceutique l’industrie des milliards en coûts de recherche.

Il ne faut pas oublier que les vaccins contre la grippe ont aussi leurs problèmes de sécurité et leur efficacité très limitée est bien connue.

Il est cependant à craindre que ces injections, en plus des injections expérimentales de Covid-19 qui ont déjà accumulé en quelques mois plusieurs fois plus d’effets indésirables et de décès que tous les autres vaccins combinés DANS L’HISTOIRE, n’aggravent une situation déjà catastrophique.

Pourtant, l’un des avantages des vaccins contre la grippe qui ne peut être facilement ignoré est qu’ils permettront aux nombreux amis fidèles du gouvernement dans l’industrie pharmaceutique d’ajouter aux bénéfices qu’ils ont déjà réalisés grâce aux vaccins mortels Covid-19.

Le gouvernement est déjà en grande difficulté suite au discrédit de son récit sur la pandémie de Covid-19 et à la découverte du cortège de mensonges et de manipulations statistiques qui ont contribué à la tromperie de masse.

Il est confronté à de très graves problèmes cet hiver si l’épidémie de maladie et de décès prévue résultant de son programme de vaccination et de ses fausses allégations d’innocuité et d’efficacité se matérialise.

Certains observateurs prédisent des troubles civils et une éventuelle enquête pénale avec des poursuites contre les fonctionnaires responsables lorsque des milliers, voire des millions de personnes qui pensent avoir été intimidées ou dupées ou poussées à recevoir les injections sous de faux prétextes commencent à tomber malades ou réalisent que leur vie a été raccourci ou abîmé.

Les politiciens et leurs complices maintenant dans la ligne de mire espèrent que l’épidémie de « grippe » prédite leur permettra de rejeter la faute et de détourner une partie de la chaleur.

Cependant, la vague d’hostilité à l’égard des actions du gouvernement, la perte de crédibilité et de soutien du public et le nombre croissant de blessés et de morts causés par ce qui est maintenant reconnu comme sa malversation criminelle rendent le succès de cette ruse très improbable.

