Des scientifiques de haut niveau publient une étude mettant en garde contre les vaccins COVID-19 et exigent la fin immédiate des vaccinations

Un groupe de 57 scientifiques, médecins et experts en politiques de santé publique du monde entier a publié un rapport remettant en question la sécurité et l’efficacité supposées des vaccins contre le coronavirus de Wuhan [de la maladie COVID-19]. Ce groupe international d’experts appelle à un arrêt immédiat de tous les programmes de vaccination de masse.

L’étude du groupe s’intitule « Vaccination de masse contre le SRAS-CoV-2 : questions urgentes sur la sécurité des vaccins qui exigent des réponses de la part des agences de santé internationales, des autorités de réglementation, des gouvernements et des développeurs de vaccins ». La version pré-imprimée de l’étude a été publiée en ligne sur la plateforme de recherche collaborative Authorea.

« Depuis le début de l’épidémie de COVID-19, la course aux tests de nouvelles plates-formes conçues pour conférer une immunité contre le SRAS-CoV-2 a été endémique et sans précédent, conduisant à l’autorisation d’urgence de divers vaccins », écrivent les chercheurs dans le résumé de leur étudier.

« Malgré les progrès de la polychimiothérapie précoce pour les patients atteints de COVID-19, le mandat actuel est d’immuniser la population mondiale le plus rapidement possible. » (Connexes : les scientifiques mettent en garde contre les injections de rappel COVID-19 non basées sur des données scientifiques ; la « politique » et les bénéfices déterminent désormais les politiques de vaccination.)

Les scientifiques soulignent qu’aucun des vaccins COVID-19 largement disponibles n’a subi de tests appropriés. Aucun de ces vaccins n’a même fait l’objet d’essais sur les animaux avant que les sociétés pharmaceutiques ne commencent les essais sur des sujets humains.

Ils notent également que les accords d’autorisation d’utilisation d’urgence accordés à de nombreux vaccins COVID-19 utilisés aujourd’hui sont basés sur des données de sécurité générées lors d’essais qui n’ont duré que plusieurs mois.

Ce manque de tests approfondis et à long terme devrait soulever de nombreuses questions concernant la sécurité et l’efficacité des vaccins. Mais ce n’est pas le cas.

« Malgré les appels à la prudence, les risques de vaccination contre le SRAS-CoV-2 ont été minimisés ou ignorés par les organisations de santé et les autorités gouvernementales », écrivent les auteurs de l’étude. « Nous en appelons à la nécessité d’un dialogue pluraliste dans le contexte des politiques de santé, en mettant l’accent sur les questions critiques qui nécessitent des réponses urgentes si nous souhaitons éviter une érosion mondiale de la confiance du public dans la science et la santé. »

Les vaccins COVID-19 tuent plus de personnes qu’ils n’en sauvent

Peu importe combien de preuves scientifiques évaluées par des pairs sont présentées aux régulateurs de la santé et aux autres autorités, ils ne sont même pas disposés à repenser leurs politiques de vaccination COVID-19.

Mais ce n’est pas toujours le cas, comme lorsque le comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques connexes de la Food and Drug Administration a voté contre la recommandation de poursuivre le programme de dose COVID-19 de rappel proposé par le président Joe Biden.

Avant de voter 16 contre 2 contre le programme de vaccination de rappel, le comité a écouté plus de huit heures de témoignages d’experts en santé publique sur la dangerosité de la disponibilité de doses de rappel. Ces experts incluent le Dr Steve Kirsch, directeur du COVID-19 Early Treatment Fund, une organisation dédiée au traitement des patients atteints de coronavirus sans recourir à la vaccination.

Kirsch souligne que le programme de vaccination de masse tue déjà plus de personnes qu’il n’en aide, et qu’un programme de vaccination de rappel ne ferait qu’aggraver cette situation.

« Les vaccins tuent plus de gens qu’ils n’en sauvent », dit Kirsch. «Aujourd’hui, nous nous concentrons presque exclusivement sur les économies de décès COVID et l’efficacité des vaccins, car nous avons été amenés à croire que les vaccins étaient parfaitement sûrs. Mais ce n’est tout simplement pas vrai.

Kirsch dit que le nombre de crises cardiaques signalées en raison de la vaccination COVID-19 a considérablement augmenté. « Le VAERS montre que les crises cardiaques se sont produites 71 fois plus souvent après ces vaccins par rapport à tout autre vaccin », dit-il. Kirsch fait référence au Vaccine Adverse Event Reporting System, une base de données fédérale pour le suivi des effets indésirables des vaccinations.

« Même si les vaccins avaient un taux de protection à 100 %, cela signifie toujours que nous avons tué deux personnes pour sauver une vie », explique Kirsch.

Un étudiant de 21 ans entièrement vacciné est MORT de COVID-19 quelques semaines après avoir ressenti des symptômes

Un étudiant de troisième cycle est décédé du coronavirus de Wuhan [de la maladie COVID-19] le 11 octobre alors qu’il était complètement vacciné.

Shawn Kuhn, un jeune de 21 ans spécialisé en sciences de l’exercice et du sport à l’Université de Géorgie (UGA), a été emmené dans trois hôpitaux différents pendant au moins six semaines. Dans un article publié sur les réseaux sociaux le 10 octobre, son père a déclaré qu’il avait finalement été placé dans un coma artificiel et qu’il avait été mis sous respirateur.

Selon sa nécrologie, Kuhn était « un fervent fan de UGA Bulldog avec une passion pour servir les autres ». (Connexe: la Nouvelle-Zélande enregistre son premier décès lié au vaccin Pfizer.)

À l’UGA, Kuhn préparait un baccalauréat en sciences de l’exercice et du sport. L’étudiant a également travaillé comme entraîneur personnel certifié au Ramsey Student Center de l’UGA. Pêcheur de compétition, Kuhn aimait aussi la randonnée.

Libby Buchanan, ancienne élève de l’UGA et amie de Kuhn, le décrit comme « l’une des personnes les plus attentionnées, serviables et amusantes » qu’elle ait connue et rencontrée à l’UGA. « Depuis ce jour en 2018, Shawn et moi sommes restés amis. Chaque fois que vous étiez avec Shawn, vous ne pouviez pas vous empêcher de sourire et de rire. Il ne parlait jamais mal de personne et ne faisait que vous encourager à être le meilleur », a ajouté Buchanan.

Sharla Brook Kuhn, la sœur aînée de Kuhn, dit qu’il était complètement vacciné.

Le nombre de cas de coronavirus révolutionnaire continue de monter en flèche

Selon les dernières données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 30 177 patients ont été hospitalisés ou sont décédés alors qu’ils étaient complètement vaccinés au 4 octobre.

Le CDC a reconnu que le nombre n’est pas un décompte précis de toutes les infections au SRAS-CoV-2 parmi les individus entièrement vaccinés. L’agence note qu’un cas de percée vaccinale se produit si une personne est testée positive pour le coronavirus au moins 14 jours après avoir été complètement vaccinée.

Malgré l’assurance de Big Pharma que les vaccins sont la clé pour arrêter la pandémie, le CDC ajoute que des cas de percée vaccinale sont attendus et que les personnes entièrement vaccinées tomberont malades tandis que certaines peuvent être hospitalisées ou mourir du coronavirus.

Au 12 octobre, plus de 187 millions de personnes en Amérique avaient été complètement vaccinées. Le CDC surveille les cas parmi les personnes vaccinées et évalue les tendances pour garder un œil sur les personnes à risque de coronavirus sévère après une infection par percée vaccinale.

Le CDC a également averti que les personnes atteintes d’infections vaccinales révolutionnaires peuvent toujours propager le virus et infecter les autres.

L’agence fédérale a cessé de suivre tous les cas de percée du vaccin COVID le 1er mai. Au lieu de cela, elle ne suit que les cas de percée qui entraînent une hospitalisation ou un décès. Selon le CDC, le changement a été apporté pour « maximiser la qualité des données collectées sur les cas de la plus grande importance clinique et publique ».

Les responsables de la santé ont exprimé leurs inquiétudes face aux informations faisant état d’un plus grand nombre de cas de percée de coronavirus en Pennsylvanie. Au cours du mois dernier, au moins 26% des près de 5 000 hospitalisations pour des problèmes liés aux coronavirus dans l’État de Pennsylvanie concernaient des personnes entièrement vaccinées.

En septembre, la Cleveland Clinic a signalé qu’au moins 15% de tous les nouveaux cas de coronavirus qu’elle a traités étaient des infections à percée et que 10% des hospitalisations se sont produites chez des personnes vaccinées.

Les responsables de la Cleveland Clinic ont expliqué que les patients qui ont été vaccinés et qui ont été hospitalisés étaient souvent âgés de plus de 65 ans ou avaient des problèmes de santé sous-jacents importants.

Le comité consultatif de la FDA recommande l’utilisation des boosters Moderna

Le 14 octobre, les conseillers en vaccins de la Food and Drug Administration (FDA) ont recommandé à l’unanimité les injections de rappel du vaccin contre le coronavirus de Moderna pour les personnes de 65 ans et plus ainsi que pour les «autres adultes vulnérables».

Moderna a demandé l’autorisation d’une dose de rappel de 50 microgrammes, soit la moitié des doses de 100 microgrammes utilisées dans la série primaire du vaccin à deux doses. Il peut être administré au moins six mois après que quelqu’un a reçu la deuxième dose – et uniquement pour des groupes spécifiques.

La décision finale de la FDA sur les boosters Moderna pourrait être annoncée prochainement.

