Le rapport Pfizer du Royaume-Uni révèle des BLESSURES CHOQUANTES PAR VACCIN et des décès dus au vaccin Covid + FAUSSE SCIENCE : l’OMS embauche des conseillers du PCC et des collaborateurs du laboratoire de Wuhan pour mener une nouvelle « enquête sur les origines du COVID »

Le rapport Pfizer du Royaume-Uni révèle des BLESSURES CHOQUANTES PAR VACCIN et des décès dus au vaccin Covid

On estime que seulement un pour cent de tous les événements indésirables liés aux vaccins sont signalés, principalement parce que les gens ont peur ou ne peuvent tout simplement pas voir ou imaginer la corrélation. Après tout, chaque vaccin jamais fabriqué a été si souvent commercialisé comme « sûr et efficace » qu’il n’est pas étonnant que les enfants ne le chantent pas comme un jingle. Malheureusement, il n’y a rien de drôle à propos des milliers et des milliers de blessures et de décès (signalés et non signalés) causés directement par les derniers vaccins dangereux et inefficaces – alias les injections de thérapie génique par protéine de pointe. Rien qu’en regardant le pour cent d’événements indésirables signalés à la carte jaune du Royaume-Uni (similaire à VAERS), c’est une histoire d’horreur suffisamment grave pour que toute personne saine d’esprit remette en question l’ensemble de l’industrie des vaccins, en particulier les vaccins contre la grippe de Pfizer en Chine.

Après tout, qui ferait confiance à la même industrie qui a en fait créé le virus animal génétiquement muté afin qu’il puisse attaquer les humains en premier lieu ? Combien de blessés, de mourants et de morts faudra-t-il avant que le monde se réveille et voie la forêt à la recherche des arbres ?

Combien sont morts, sur le point de mourir ou sont déjà définitivement blessés par les « vaccins » Covid ?

Saviez-vous que si vous mourez une heure après avoir reçu un vaccin Covid, les médecins et les hôpitaux ne blâmeront pas le vaccin ? Ils effectuent simplement un test PCR (résultat presque toujours faux positif) et déclarent que la victime est décédée de Covid, ajoutant que le vaccin n’a pas eu le temps de faire effet (2 semaines est l’allégation, ce qui signifie que vous êtes officiellement « non vacciné ») , sans aucun commentaire sur le vaccin expérimental et mortel pour la coagulation du sang que le patient vient de recevoir il y a une heure, voire quelques jours. Vous pouvez être sûr que si vous avez été testé positif pour Covid un mois auparavant, vous seriez très certainement étiqueté comme un décès causé par Covid.

Les blessures courantes répertoriées dans les données du vaccin Pfizer du gouvernement britannique (voir UKcolumn.org) révèlent des blessures causées par le vaccin, certaines qui se sont produites presque immédiatement ou en quelques jours, y compris les crises cardiaques, les fausses couches, la septicémie, la paralysie, la paralysie de Bell, les accidents vasculaires cérébraux, le zona, Covid-19, surdité, cécité et troubles psychiatriques (maladie à prions comme la maladie de la vache folle). Maintenant, comment la gamme de problèmes horribles peut-elle être si large à partir d’une ou deux injections de protéines de pointe ? Réponse simple : il y a plusieurs milliards de protéines de pointe dans le sang de ces victimes du vaccin, créant un chaos absolu dans l’ensemble du système vasculaire.

Une base de données européenne répertorie les résultats de santé HORRIFIQUES pour les piqûres de vaccins de Pfizer-Biotech, Moderna, Janssen (J&J) et AstraZeneca

Intensifiez les gens et obtenez vos injections de caillots, gratuitement, quel que soit le coût pour votre santé et peut-être votre vie. Selon la presse, si vous ne supportez pas les caillots sanguins et les dizaines de milliers de décès dus aux injections Covid, alors vous êtes « anti-science ». Pourtant, les tables tournent, une fois de plus, sur les fausses nouvelles et les mauvais médicaments, alors que les blessures et les décès causés directement par les piqûres Covid s’accumulent.

Voici juste un aperçu de certaines des histoires d’horreur sur les blessures causées par les vaccins publiées et signalées dont vous n’avez jamais entendu parler dans les médias de masse. Et si quelqu’un publie l’une de ces blessures ou décès sur les réseaux sociaux, il est définitivement banni.

#1. Un travailleur médical qui a été mandaté pour recevoir le vaccin doit être amputé des deux jambes et d’une main après avoir reçu une injection de milliards de protéines de pointe qui obstruent le sang.

#2. Un garçon de 14 ans est décédé d’une hémorragie cérébrale massive quelques heures seulement après son 2e vaccin de Pfizer.

#3. Un bébé est devenu paralysé à cause du vaccin Covid.

#4. Une femme est décédée d’une maladie cérébrale rare dans les 12 semaines suivant l’obtention du 2e vaccin Pfizer.

#5. Un médecin de la marine révèle la vérité et dit que plus de soldats sont morts du vaccin que du virus.

#6. Une mère a signalé que sa fille était décédée 5 heures après avoir reçu le vaccin Pfizer.

#7. L’école d’un garçon lui a fait se faire vacciner contre le Covid et maintenant il souffre d’une grave maladie cardiaque.

#8. Le fils d’une femme était un athlète en bonne santé, maintenant il peut à peine marcher.

#9. 13% des femmes enceintes font une fausse couche peu de temps après les vaccins Covid.

#10. La mère a signalé que le 2e vaccin Pfizer l’avait rendue muette.

Sachez que tout le monde n’a pas d’assurance médicale ou d’assurance-vie, ou d’économies accumulées pour les urgences, les blessures invalidantes permanentes et les décès. Ces injections de caillots toxiques sont leur propre pandémie, et elles se propagent alors que les gouvernements du monde entier obligent de plus en plus de gens à les obtenir.

Réglez votre numéro d’actualités sur Pandemic.news pour rester informé des pièges artificiels de l’escroquerie Covid. Il ne faut pas un scientifique ou un médecin pour voir que les vaccins Covid, le Remdesivir et les ventilateurs aggravent les problèmes de la pandémie, créant leur propre pandémie.

Un officier de police de l’État du Massachusetts emmené aux soins intensifs après avoir reçu le vaccin contre le coronavirus Johnson & Johnson

Un sergent de la police de l’État du Massachusetts s’est retrouvé dans l’unité de soins intensifs (USI) après avoir reçu le vaccin contre le coronavirus de Wuhan [de la maladie COVID-19] de Johnson & Johnson (J&J). Les rapports indiquent que le vétéran de la police de 19 ans a reçu le vaccin J&J le 15 octobre.

À la suite de l’incident, ses collègues officiers ont exprimé leurs inquiétudes concernant le mandat de vaccination du gouverneur du Massachusetts, Charlie Baker, le 17 octobre pour les employés de l’État, qui oblige les officiers comme eux à se faire vacciner ou à risquer de perdre leur emploi.

Selon l’avocat William Gens, dont le cabinet d’avocats de Boston a été embauché pour représenter un groupe de policiers de l’État, de nombreux soldats de l’État sont inquiets en raison de «l’incident très inquiétant». Il a également déclaré que le mandat de vaccination de Baker avait contraint les soldats de l’État à prendre le vaccin à dose unique de Johnson & Johnson par crainte de perdre leur emploi.

Un soldat a déclaré que le sergent malade était «un gentleman» et un homme bon. Ses collègues officiers souhaitent son rétablissement en toute sécurité, certains déplorant que cela « n’aurait jamais dû se produire ». (Connexes: un officier de police de Denver qui a perdu la capacité de marcher après le tir du premier vaccin Covid pour avoir refusé le deuxième vaccin.)

Plusieurs sources affirment que le vétéran de 19 ans est marié et père de deux enfants. Le Brigham and Women’s Hospital a confirmé qu’un patient portant son nom est en soins intensifs, mais les détails restent rares et les efforts pour atteindre les membres de la famille ont été infructueux.

Dave Procopio, porte-parole de la police de l’État du Massachusetts, a refusé de commenter lorsqu’on lui a demandé comment le sergent s’était retrouvé dans l’unité de soins intensifs.

Gouverneur Baker : Faites-vous vacciner ou risquez de perdre votre emploi

Le 19 août, Baker a annoncé que des dizaines de milliers de fonctionnaires de l’État qui continuent de dire non au vaccin COVID-19 pourraient perdre leur emploi.

Le gouverneur a ordonné à tous les employés de l’exécutif de fournir la preuve qu’ils avaient été complètement vaccinés contre le coronavirus avant le 17 octobre. Sinon, les travailleurs non vaccinés s’exposent à « des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement ».

Selon le bureau de Baker, le nouveau mandat couvre environ 42 000 employés du bureau du gouverneur aux départements de la sécurité publique, de l’éducation, des transports et autres. Le mandat draconien couvre également au moins 2 000 employés contractuels supplémentaires relevant des départements exécutifs de l’État.

Le bureau de Baker a également déclaré que les employés devront également obtenir des rappels de vaccin contre les coronavirus à l’avenir après que les responsables fédéraux auront publié des directives pour les injections supplémentaires. La politique s’applique à la fois aux employés travaillant en personne et à ceux qui travaillent à domicile, même s’il est prévu de transférer près de 50% des travailleurs de l’État vers le travail à distance.

Le mandat comprend des exemptions pour les travailleurs qui ne peuvent pas se faire vacciner en raison de conditions médicales ou qui ont une croyance religieuse sincère contre le vaccin contre le coronavirus. L’administration de Baker fournira des conseils supplémentaires s’il y a des travailleurs qui souhaitent être exemptés de vaccination.

Cependant, tous les employés de l’exécutif doivent fournir la preuve qu’ils ont reçu soit deux doses des vaccins Moderna ou Pfizer-BioNTech, soit une dose du vaccin Johnson & Johnson à dose unique avant le 17 octobre. Selon les responsables, tous les documents relatifs aux vaccinations seront maintenus confidentiellement.

En mai, Baker a annoncé qu’il était fermement contre un mandat de vaccination, affirmant même que la stratégie de l’État devrait se concentrer sur la prise de rendez-vous pratiques et sur la «création d’incitations positives» pour encourager les gens à se faire vacciner.

La volte-face de Baker pourrait causer plus d’incidences de blessures liées au vaccin, comme ce qui est arrivé au sergent de la police de l’État du Massachusetts qui s’est fait vacciner simplement parce qu’il ne voulait pas perdre son emploi.

Visitez HealthFreedom.news pour lire plus d’articles sur les travailleurs et les agents des forces de l’ordre qui se battent contre les mandats de vaccination.

Melissa Red Pill discute du vaccin Moderna et des dommages qu’il cause – Brighteon.TV

Melissa Red Pill discute des dommages causés par le vaccin à ARNm Moderna dans « Freedom Force Battalion » sur Brighteon.TV. Elle a expliqué les effets du vaccin contre le coronavirus de Wuhan [de la maladie COVID-19] sur le corps lors de l’édition du 13 octobre de son programme. Aux côtés du Dr Laura Rosser de la clinique Prescrivant Life basée au Texas, Red Pill s’attaque spécifiquement au syndrome de Guillain-Barre (SGB) déclenché par l’injection de deux doses.

Red Pill montre une vidéo de Brittany Galvin, 35 ans, qui a connu des problèmes de santé après avoir reçu une injection du vaccin COVID-19 Moderna. Elle s’enregistre d’abord en collant des objets métalliques tels que des pièces de monnaie et des clés sur sa peau, trouvant cela amusant. Galvin a subi une paralysie le 22 mai – une expérience qui, selon elle, a « changé sa vie en quelques minutes ».

Galvin reste à l’hôpital pendant 18 jours. « On m’a diagnostiqué un [SGB], une péricardite, une méningite et bien d’autres complications, le tout à cause du vaccin Moderna », dit-elle.

La mère de Floride déplore également que les médecins de l’hôpital où elle était confinée « l’aient traitée avec un tel manque de respect et de mépris ».

Galvin rejoint les nombreuses personnes qui ont subi différentes réactions indésirables après l’injection du vaccin Moderna. Une étude du 30 août menée par des chercheurs du Qatar a également décrit un homme de 61 ans qui a développé un SGB après avoir été vacciné. L’étude publiée dans Clinical Case Reports indique que l’homme a développé un SGB dans les quatre jours suivant sa deuxième dose de Moderna.

Les chercheurs qatariens ont noté dans leur étude du 30 août que l’homme avait reçu un traitement par immunoglobulines intraveineuses pendant son hospitalisation. Il a ensuite été libéré après une amélioration continue, et un suivi ultérieur a déterminé que l’homme s’était complètement rétabli.

« Des effets secondaires neurologiques peuvent survenir après les vaccins COVID-19, l’un d’entre eux étant le développement du SGB. La relation temporelle entre la vaccination COVID-19 et le développement du SGB, dans ce cas, suggérait une cause induite par le vaccin », écrivent les auteurs de l’étude. (Connexe: le vaccin ADMETS le représentant Moderna est expérimental et tous ceux qui le prennent font partie d’un essai clinique aux conséquences inconnues.)

Le vaccin Moderna provoque un déséquilibre dans les signaux électrochimiques du corps

Rosser explique à Red Pill en quoi consiste le GBS. Elle définit le SGB comme « une maladie dégénérative qui affecte le système nerveux ». La maladie entraîne une douleur extrême dans différentes zones – et même une paralysie dans les cas les plus graves.

Elle ajoute : « Il s’agit essentiellement de lésions nerveuses à grande échelle. Et c’est ce qui se passe avec des conditions comme le GBS. »

Red Pill et Rosser discutent également de la capacité de Galvin à coller des pièces de monnaie et d’autres objets métalliques sur sa peau. Rosser l’attribue à une « maladie rare » qui survient après l’injection du vaccin. Elle explique : « C’est une condition très rare et elle peut survenir dans les cas où il y a un déséquilibre électromagnétique dans votre corps. Cela se produit parce que, encore une fois, votre système nerveux et tout ce qui se passe dans votre corps passe par un courant électrique. (Connexe: un rapport divulgué révèle que le vaccin COVID Moderna a causé 300 000 blessures vaccinales en trois mois, cachées au VAERS.)

Le médecin de Prescrivant la vie précise : « Chaque signal que… nos nerfs envoient est envoyé par des signaux électrochimiques. Ceux-ci ont des charges différentes et à un moment donné, s’il y a quelque chose d’extérieur dans ce cas, cela peut créer un déséquilibre dans votre corps pour le rendre plus réactif aux substances. Cela amènerait Galvin à attirer des objets métalliques dans ce cas. »

Selon Rosser, la neurothérapie peut réparer les lésions nerveuses causées par le SGB. Le traitement consiste à « travailler avec le système nerveux pour reprogrammer les zones douloureuses pour la diminuer et aider à récupérer différentes zones ». Elle mentionne que l’état de Galvin « entraîne une faiblesse de sa fonctionnalité, en particulier des mouvements liés à ses muscles ».

Rosser dit que la neurothérapie est un traitement pour les dommages induits par le vaccin. Le traitement utilise des signaux électrochimiques pour reprogrammer les dommages, réduisant ainsi l’inflammation et la douleur. Cependant, elle note deux choses : chaque patient est différent et il faudrait un certain temps avant que la fonctionnalité normale puisse revenir.

Regardez l’épisode complet du 13 octobre de « Freedom Force Battalion » avec Melissa Red Pill dans la vidéo ci-dessous. « Freedom Force Battalion » est diffusé tous les mercredis de 11h à 12h sur Brighteon.TV.

https://www.brighteon.com/embed/3ff8f21a-b3df-4327-8880-b92f71e02f38

VaccineInjuryNews.com a plus d’articles sur les effets indésirables graves causés par le vaccin Moderna.

FAUSSE SCIENCE : l’OMS embauche des conseillers du PCC et des collaborateurs du laboratoire de Wuhan pour mener une nouvelle « enquête sur les origines du COVID »

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé une nouvelle équipe « COVID Origins Investigation » pour soi-disant enquêter sur les origines du coronavirus de Wuhan (Covid-19). Le seul problème est que l’un des groupes qui le dirige n’est autre que la très compromise EcoHealth Alliance, qui est liée à [An]Tony Fauci et au Wuhan Institute of Virology (WIV).

Cette dernière enquête marque la deuxième entreprise de ce type de l’OMS après la première fois où il a été révélé que l’équipe d’enquête avait des liens cachés avec le WIV et le Parti communiste chinois (PCC). Maintenant, l’OMS fait à nouveau la même chose en espérant que personne ne le remarquera.

L’un des membres de l’équipe affecté à cette deuxième soi-disant enquête est Christian Drosten, signataire de la tristement célèbre lettre Lancet organisée par Fauci et Peter Daszak de l’Alliance EcoHealth.

« La lettre a réfuté prématurément la possibilité que COVID-19 compte les origines du laboratoire et n’a pas divulgué les conflits d’intérêts de ses auteurs », a rapporté Natalie Winters de The National Pulse.

Un autre enquêteur, Supaporn Wacharapluesadee, a également des liens avec Daszak et EcoHealth Alliance – commencez-vous à remarquer une tendance ?

Selon Winters, Wacharapluesadee a été répertorié comme co-investigateur sur une demande de subvention dirigée par Daszak depuis août 2020. Un article associé à cette subvention se concentre sur l’émergence de maladies zoonotiques en Asie du Sud-Est et a parlé d’expériences impliquant la « construction de coronavirus de chauve-souris chimériques de type SRAS. »

L’enquêteur dit que la première enquête de l’OMS n’était pas un « audit de laboratoire », mais plutôt une séance de questions-réponses avec le personnel du laboratoire de Wuhan

24 autres enquêteurs ont été affectés par l’OMS, et au moins six d’entre eux sont également compromis. Leurs noms incluent Marion Koopmans, Thea Fischer, John Watson, Vladimir Dedkov, Hung Nguyen-Viet et Elmoubasher Farag.

Koopman, a rapporté précédemment The National Pulse, a des liens directs avec le PCC. Elle a été surprise en train de conseiller divers organismes scientifiques chinois gérés par l’État tout en acceptant des subventions du régime communiste.

Fischer, un autre collègue, a admis dans une interview que la première enquête de l’OMS n’était pas un « audit de laboratoire » comme le prétend, mais plutôt une session de questions-réponses avec divers membres du personnel du laboratoire de Wuhan.

En d’autres termes, il n’y a jamais eu de véritable enquête menée par l’OMS la première fois. Et il est plus que probable qu’il n’y aura pas non plus de véritable enquête cette deuxième fois.

« Ceci est basé uniquement sur des interrogatoires, et non sur des écouvillons, des tests, une sérologie, un suivi ou un examen des verrous de laboratoire, car il ne s’agissait pas d’un audit de laboratoire », a déclaré Fischer à l’époque. « Nous étions là pour questionner et interviewer ensemble. »

Cette deuxième enquête présumée de l’OMS présente également une personne du nom de Yungui Yang, qui travaille en tant que directeur adjoint de l’Institut de génomique de Pékin dirigé par le Parti communiste chinois. Tant pis pour être « indépendant ».

Le régime Biden, quant à lui, a lancé un projet de 125 millions de dollars qui vise à découvrir plus de 10 000 nouveaux virus tels qu’ils sont censés exister dans la nature.

L’Agence américaine pour le développement international dépense 125 millions de dollars des contribuables américains pour faire essentiellement la même chose que l’Alliance EcoHealth a fait avec le WIV : « dépister et séquencer les génomes de ceux (virus) qui présentent le plus de risques pour la santé animale et humaine. », explique un résumé du projet.

« Ce processus devrait produire 8 000 à 12 000 nouveaux virus », ajoute-t-il.

Le projet Biden impliquera également une collaboration avec des pays étrangers afin de « construire des capacités scientifiques dans les pays partenaires » qui se concentrent sur les coronavirus, les filovirus et les paramyxovirus.

« Le projet prévoit de s’associer avec jusqu’à 12 pays ciblés en Afrique, en Asie et en Amérique latine pour mener à bien des programmes de surveillance animale à grande échelle dans leurs propres pays, en toute sécurité, en utilisant leurs propres installations de laboratoire », poursuit le résumé.

La tromperie du virus chinois est devenue sa propre pandémie. Pour vous tenir au courant des dernières nouveautés, visitez Pandemic.news.

