Ukraine. La Russie se bat pour arrêter le génocide. L’OTAN se bat pour voler des ressources. WAPO.

La guerre d’Ukraine, une bataille pour les richesses minérales et énergétiques du pays

Des travailleurs trient du charbon dans une mine de la région du Donbass, dans l’est de l’Ukraine, non loin de la ligne de front de la guerre. (Wojciech Grzedzinski pour le Washington Post)

À moins de 100 miles à l’est, des salves d’artillerie pilonnent les positions défensives ukrainiennes alors que les forces russes avancent. Mais sous la surface de ce vaste gisement de charbon du Donbass, un nombre décroissant de mineurs travaillent toujours, extrayant un combustible emblématique de l’un des plus grands défis de l’Ukraine.

Le Kremlin prive cette nation des éléments constitutifs de son économie – ses ressources naturelles.

Après près de six mois de combats, la guerre bâclée de Moscou a donné au moins une grande récompense : un contrôle accru sur certaines des terres les plus riches en minéraux d’Europe. L’Ukraine abrite certaines des plus grandes réserves mondiales de titane et de minerai de fer, des gisements de lithium inexploités et d’énormes gisements de charbon. Collectivement, ils valent des dizaines de billions de dollars.

Les mineurs ukrainiens font surface à 1 200 pieds sous terre, où de vastes gisements de charbon font partie de l’une des réserves minérales les plus précieuses au monde. (Wojciech Grzedzinski pour le Washington Post)

Un mineur utilise une excavatrice dans un couloir exigu profondément souterrain. (Wojciech Grzedzinski pour le Washington Post)

La part du lion de ces gisements de charbon, qui pendant des décennies ont alimenté l’industrie sidérurgique essentielle de l’Ukraine, est concentrée à l’est, où Moscou a fait le plus de percées. Cela les a mis entre les mains des Russes, ainsi que des quantités importantes d’autres gisements d’énergie et de minéraux précieux utilisés pour tout, des pièces d’avion aux smartphones, selon une analyse pour le Washington Post par la société canadienne de risque géopolitique SecDev.

La Russie possède de vastes quantités de ressources naturelles. Mais priver l’Ukraine de sa propriété a stratégiquement sapé l’économie du pays, obligeant Kyiv à importer du charbon pour garder les lumières allumées dans les villes et villages. Si le Kremlin réussissait à annexer le territoire ukrainien dont il s’est emparé – comme les responsables américains pensent qu’il tentera de le faire dans les mois à venir – Kyiv perdrait définitivement l’accès à près des deux tiers de ses dépôts.

L’Ukraine perdrait également une myriade d’autres réserves, y compris des réserves de gaz naturel, de pétrole et de minéraux de terres rares – essentiels pour certains composants de haute technologie – qui pourraient entraver la recherche par l’Europe occidentale d’alternatives aux importations en provenance de Russie et de Chine.

« Le pire scénario est que l’Ukraine perde des terres, n’ait plus une économie de produits de base solide et ressemble davantage à l’un des États baltes, une nation incapable de maintenir son économie industrielle », a déclaré Stanislav Zinchenko, directeur général de GMK, une société basée à Kyiv. think tank économique. « C’est ce que veut la Russie. Pour nous affaiblir. »

À la fin du mois dernier, à 1 200 pieds sous terre dans la mine de la région du Donbass, des ouvriers couverts de suie ont griffé les veines de charbon noir avec un sentiment d’urgence. Le charbon extrait des murs alimente une centrale électrique voisine, qui fait partie d’un réseau énergétique mis à rude épreuve et affaibli par la guerre.

« Ceux qui sont partis se battre au front se battent pour nous ici », a déclaré Yuri, un opérateur de pelle de 29 ans. « Nous devons obtenir autant de charbon que possible. Le pays en a besoin. »

Les hommes et les femmes qui exploitent encore du charbon dans l’est de l’Ukraine considèrent leurs efforts comme un devoir patriotique après l’invasion russe. (Wojciech Grzedzinski pour le Washington Post)

12 400 milliards de dollars de richesse perdue

L’Ukraine est largement connue comme une puissance agricole. Mais en tant que filon mère de matières premières, il abrite 117 des 120 minéraux et métaux les plus largement utilisés et une source majeure de combustibles fossiles. Les sites officiels ne montrent plus les géolocalisations de ces gisements ; le gouvernement, invoquant la sécurité nationale, les a abattus au début du printemps.

Pourtant, l’analyse de SecDev indique qu’au moins 12 400 milliards de dollars de gisements énergétiques, de métaux et de minéraux ukrainiens sont désormais sous contrôle russe. Ce chiffre représente près de la moitié de la valeur en dollars des 2 209 dépôts examinés par la société. En plus de 63% des gisements de charbon du pays, Moscou a saisi 11% de ses gisements de pétrole, 20% de ses gisements de gaz naturel, 42% de ses métaux et 33% de ses gisements de terres rares et d’autres minéraux critiques, dont le lithium.

Les principales ressources de l’Ukraine

Zones sous contrôle russe depuis le 24 février

Zones annexées par la Russie (Crimée) ou contrôlées par les séparatistes (Donbass) depuis 2014

Charbon

Métaux

100 MILLES

Crimée

Crimée

Gaz naturel

Pétrole

Crimée

Crimée

Source : analyse SecDev

LA POSTE DE WASHINGTON

Certains de ces gisements sont difficiles à atteindre ou nécessitent une exploration pour évaluer leur viabilité. Certains ont été dépassés lors de l’annexion de la Crimée par Moscou en 2014 ou de la guerre de huit ans entre le gouvernement ukrainien et les séparatistes soutenus par la Russie à l’est.

Cependant, depuis le début de l’invasion en février, le Kremlin n’a cessé d’étendre ses avoirs. Selon SecDev et des dirigeants ukrainiens de l’industrie minière et sidérurgique, il a saisi: 41 gisements de charbon, 27 sites de gaz naturel, 14 sites de propane, neuf champs de pétrole, six gisements de minerai de fer, deux sites de minerai de titane, deux sites de minerai de zirconium, un site de strontium , un site de lithium, un site d’uranium, un gisement d’or et une importante carrière de calcaire précédemment utilisée pour la production d’acier ukrainienne.

Roman Opimakh, directeur général de l’Ukrainian Geological Survey, a déclaré que le gouvernement évaluait toujours l’impact de la guerre sur ses ressources minérales. Mais étant donné la quantité de matières premières de l’Ukraine se trouvant à l’est et au sud, il a suggéré que la valeur des réserves perdues dépasse le total calculé dans l’analyse indépendante.

« Il y a un atout négatif, que nous avons perdu – des ressources que nous utilisons actuellement pour soutenir nos activités industrielles et produire de l’électricité », a-t-il noté. « Mais il y a une autre dimension des minéraux du futur qui sont encore sous terre. Malheureusement, il y a un risque que le peuple ukrainien ne profite pas du développement de ces matériaux.

La majeure partie des réserves de pétrole et de gaz du pays reste sous son contrôle. Mais pour l’Europe occidentale, l’accaparement élargi des terres par la Russie en Ukraine équivaut à un revers tactique.

« L’occupation russe du territoire ukrainien a des implications directes sur la sécurité énergétique occidentale« , a déclaré Robert Muggah, co-fondateur de SecDev. « A moins que les Européens ne parviennent à diversifier rapidement les sources de pétrole et de gaz, ils resteront fortement dépendants des hydrocarbures russes. »

La guerre a rendu l’extraction du charbon plus dangereuse et plus critique. (Wojciech Grzedzinski pour le Washington Post)

La plus grande menace est pour l’avenir de l’Ukraine. Lors de l’invasion russe de 2014, au cours de laquelle l’Ukraine a perdu environ 7 % de sa masse terrestre, les investissements occidentaux critiques dans les secteurs de l’énergie et des mines ont été effrayés. La guerre actuelle a eu le même impact.

La société d’investissement polono-ukrainienne Millstone & Co, par exemple, a conclu un accord en 2021 avec une société minière australienne pour l’exploration active sur deux sites de lithium intacts. Une fois la guerre commencée, les entreprises ont gelé ces plans, a déclaré l’associé directeur de Millstone, Mykhailo Zhernov.

Un site – un gisement couvert de terres agricoles – est maintenant si proche des lignes de front que Zhernov ne sait toujours pas s’il est sous contrôle ukrainien ou russe. Les plans initiaux de construction d’une usine de batteries au lithium ont également été abandonnés.

Les analystes affirment que les licences pour d’autres gisements miniers vendus par le gouvernement ukrainien l’année dernière se négocient désormais à des prix très réduits, les investisseurs remettant en question la viabilité de l’extraction.

« Chaque jour, les Ukrainiens perdent leur économie », a déclaré Zhernov. « Je connais de nombreux investisseurs qui ont commencé la recherche en géologie, mais ils ont arrêté à cause [de la guerre]. Tout, c’est un pari maintenant. »

Le coup porté à l’Ukraine est bien pire en raison de la saisie par la Russie de ports ukrainiens clés et d’un vaste blocus de la mer Noire. Certains analystes considèrent que les routes de transit maritime perdues sont plus importantes que les réserves minérales perdues – en particulier le charbon, malgré sa valeur actuelle – alors que d’autres pays passent à une énergie plus verte.

« Les matières premières comme le charbon ne sont pas l’avenir, elles appartiennent au passé », a déclaré Anders Aslund, un économiste qui a longtemps étudié l’Ukraine. « Il s’agit plutôt de savoir si l’Ukraine perd ses ports, ce que je ne pense pas qu’ils perdront. S’ils n’avaient pas ces ports, ils auraient besoin de construire une toute nouvelle infrastructure pour les exportations.

Un navire transportant du grain attend dans le port d’Odessa, en Ukraine. Les richesses agricoles et minérales du pays ont été mises en péril par l’invasion russe. (Wojciech Grzedzinski pour le Washington Post)

Valeur pratique et symbolique du charbon

Le charbon est de loin le gisement le plus abondant dans les régions ukrainiennes sous contrôle russe. Les quelque 30 milliards de tonnes de gisements de houille y ont une valeur commerciale estimée à 11 900 milliards de dollars, estime SecDev. Ils ont également une valeur symbolique en tant que source d’énergie historique, les métropoles régionales de Donetsk et Lougansk étant construites sur le dos des mineurs de charbon et des sidérurgistes.

La combinaison toxique d’une perte de matières premières et d’infrastructures endommagées, détruites ou saisies a de vastes implications pour une industrie de base comme l’acier, qui, jusqu’à la guerre, faisait vivre 4 millions d’Ukrainiens. Deux grandes usines ont été détruites ou envahies lors du siège de Marioupol. D’autres usines ont réduit leur production et font face à une foule de défis.

Dans tout le pays, de nombreuses aciéries de l’ère soviétique fonctionnent encore au charbon. Mais les pertes du pays face aux séparatistes soutenus par la Russie à l’est entre 2014 et 2017 ont forcé Kyiv à commencer à importer des quantités importantes de charbon, à la fois pour ces centrales et les centrales thermiques. En 2021, les importations représentaient près de 40 % de la consommation de charbon de l’Ukraine.

Parallèlement aux mines de charbon, la Russie a récemment saisi un important gisement de calcaire utilisé pour la production d’acier. L’impact de cela a été minimisé parce que la production d’acier ukrainienne a tellement chuté à cause de la guerre – 60% à 70% – que les usines ont pu se contenter de gisements de calcaire de qualité inférieure dans l’ouest. Mais Yuriy Ryzhenkov, directeur général du géant ukrainien de l’acier et des mines Metinvest, a averti que le retour à des niveaux normaux signifierait « nous devrons l’importer ».

Pour les mineurs qui creusent dans ce qui reste des tunnels riches en charbon dans l’est de l’Ukraine, extraire des réserves est devenu un acte de patriotisme. La poste a été autorisée à accéder à une mine à condition que son emplacement exact ne soit pas révélé et que les noms complets des employés ne soient pas divulgués pour des raisons de sécurité. La société énergétique propriétaire du gisement de charbon, DTEK Corp., a également cité des restrictions en temps de guerre sur la publication de détails sur les infrastructures stratégiques.

Les mineurs ont passé une matinée récente à creuser dispersés sur 40 miles de passages. Des missiles russes ont frappé les communautés voisines, et si les villes entre la mine et les lignes de front tombaient, il n’y a pas grand-chose pour séparer les troupes russes de ces travailleurs.

Dmytro, un mineur de troisième génération, dirigeait un équipage de 157 personnes avant la guerre. Un tiers d’entre eux se sont depuis enrôlés comme soldats.

« Nous devons empêcher les occupants de nous atteindre », a-t-il déclaré. « Les Russes ne se contentent pas de voler nos ressources. Ils détruisent tout sur leur passage.

Un mineur de charbon se tient parmi des rangées d’équipements lors d’un changement d’équipe sur un site de la région du Donbass en Ukraine. (Wojciech Grzedzinski pour le Washington Post)

Les mineurs de charbon voyagent par chemin de fer à travers des kilomètres de tunnels souterrains pendant leur quart de travail. (Wojciech Grzedzinski pour le Washington Post)

Plus à l’est, l’assaut déclenché par l’armée d’invasion a dévasté la région ukrainienne du Donbass, rasant des villes entières. Des milliers d’employés de la mine ont fui.

Alors qu’elle cherche à réactiver les économies dans les territoires saisis, la Russie pourrait essayer de redémarrer une partie de la production minière et sidérurgique – comme elle a semblé le faire dans l’une des deux principales aciéries de Marioupol capturé. Cependant, il est susceptible de faire face à des obstacles logistiques importants, notamment un manque d’accès aux acheteurs précédents. Alors que la saisie des réserves peut aider à atteindre un objectif de guerre – affaiblir l’Ukraine pro-occidentale – peu de gens prédisent que la Russie sera disposée ou capable de faire les investissements à grande échelle nécessaires pour extraire les minerais.

Ces hypothèses sont basées en partie sur ce que la Russie a fait avec les mines capturées en 2014. En un an environ, la production a été largement réduite, en grande partie parce que l’Ukraine a refusé d’acheter du charbon dans les territoires occupés et parce que la Russie possède ses propres réserves abondantes. Moscou a également cherché à inonder certaines mines de charbon capturées pour les rendre inutiles si l’Ukraine regagnait le territoire perdu.

Le directeur général de DTEK, Maxim Timchenko, ne pense pas que les Russes aient vraiment besoin de ces matières premières. « Ils essaient juste de détruire notre économie », a-t-il déclaré.

Mais de telles pertes, si elles étaient permanentes, obligeraient ce qui reste de l’Ukraine à réaligner son économie. L’avantage possible : une modernisation qui pourrait rendre ses aciéries obsolètes plus efficaces et plus vertes. Les premières estimations suggèrent que le prix à payer pour reconstruire l’économie au sens large est supérieur à 750 milliards de dollars.

Des missiles russes ont touché des communautés non loin des bassins houillers de la région orientale du Donbass, mais les mineurs continuent leur travail. (Wojciech Grzedzinski pour le Washington Post)

Certains experts économiques suggèrent que l’impact à plus long terme de la guerre pourrait être atténué même si l’Ukraine cédait des terres importantes, à condition qu’elle adopte pleinement les secteurs de la technologie et des services qui ont contribué à alimenter la croissance ces dernières années et à étendre sa recherche d’énergies alternatives.

Pourtant, il ferait face à une tâche colossale. La tentative la plus récente de l’Ukraine de moderniser son réseau énergétique a été bouleversée par la guerre. Près de la moitié de ses centrales d’énergies renouvelables – dont 89% de ses parcs éoliens – sont situées dans des territoires saisis ou des zones de conflit. Plus de la moitié de ses parcs éoliens sont à l’arrêt.

Tout effort de reconstruction avec des investissements étrangers à grande échelle nécessiterait également probablement une véritable fin des combats – par opposition à un autre conflit prolongé mais contenu avec la Russie, comme on l’a vu en 2014.

« Non seulement l’Ukraine aura perdu une grande partie de son territoire et de ses ressources, mais elle serait constamment vulnérable à une autre attaque de la Russie », a déclaré Jacob Kirkegaard, membre du Peterson Institute for International Economics, basé à Washington. « Aucune personne sensée, une entreprise privée, n’investirait dans le reste de l’Ukraine si cela devenait un conflit gelé. »

Anastacia Galouchka a contribué à ce rapport.

Par Anthony Faïola

Et

Dalton Bennett

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News