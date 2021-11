Le Gouvernement Autrichien est en Grande Difficulté… comme ces Tyrans devraient l’être !

Source: State of the Nation

Les vaccins COVID à ARNm augmentent considérablement les marqueurs inflammatoires endothéliaux et le risque de SCA mesurés par le test cardiaque PULS

Extraordinaire, dérangeant, bouleversant. Nous avons maintenant des preuves d’un mécanisme biologique plausible de la façon dont le vaccin à ARNm peut contribuer à l’augmentation des événements cardiaques. Le résumé est publié dans la revue de cardiologie la plus influente, nous devons donc prendre ces résultats très au sérieux

Publié à l’origine le 8 novembre 2021Diffusion. 2021;144:A10712

Résumé

Notre groupe utilise le test cardiaque PLUS (GD Biosciences, Inc, Irvine, CA), une mesure cliniquement validée de plusieurs biomarqueurs protéiques qui génère un score prédisant le risque à 5 ans (pourcentage de chance) d’un nouveau syndrome coronarien aigu (SCA). Le score est basé sur les changements par rapport à la norme de plusieurs biomarqueurs protéiques, notamment l’IL-16, une cytokine pro-inflammatoire, le Fas soluble, un inducteur de l’apoptose et le facteur de croissance des hépatocytes (HGF) qui sert de marqueur pour la chimiotaxie des lymphocytes T dans l’épithélium et le tissu cardiaque, entre autres marqueurs. Une élévation au-dessus de la norme augmente le score PULS, tandis qu’une diminution en dessous de la norme abaisse le score PULS. Le score a été mesuré tous les 3 à 6 mois dans notre population de patients pendant 8 ans. Récemment, avec l’avènement des vaccins COVID 19 à ARNm (vac) par Moderna et Pfizer, des changements spectaculaires dans le score PULS sont devenus apparents chez la plupart des patients. Ce rapport résume ces résultats. Un total de 566 pts, âgés de 28 à 97 ans, rapport M:F 1:1 vu dans un cabinet de cardiologie préventive a eu un nouveau test PULS tiré de 2 à 10 semaines après la 2e injection COVID et a été comparé au score PULS précédent tiré 3 à 5 mois avant la pré-injection. L’IL-16 de base est passé de 35=/-20 au-dessus de la norme à 82 =/-75 au-dessus de la norme post-vac ; sFas est passé de 22+/-15 au-dessus de la norme à 46=/-24 au-dessus de la norme post-vac ; Le HGF est passé de 42+/-12 au-dessus de la norme à 86+/-31 au-dessus de la norme post-vac. Ces changements ont entraîné une augmentation du score PULS de 11 % du risque de SCA à 5 ans à 25 % du risque de SCA à 5 ans. Au moment de ce rapport, ces changements persistent pendant au moins 2,5 mois après la deuxième dose de vac. cardiomyopathie et d’autres événements vasculaires après la vaccination.

TICK TOCK, DOC: Les médecins qui poussent les vaccins « tombent comme des mouches » après s’être fait piquer par le virus

Selon l’American Medical Association (AMA), 96 % des médecins américains en juin avaient été « vaccinés » contre le coronavirus de Wuhan [de la maladie Covid-19]. Et ironiquement, certains des plus virulents d’entre eux sont maintenant morts.

Le Dr Kevin Walsh, un OB-GYN avec un cabinet privé à Roanoke, en Virginie, est mort six semaines seulement après avoir poussé les vaccins contre la grippe Fauci sur Facebook. Dans son article, Walsh a comparé le virus chinois à la polio dans le but d’effrayer ses partisans pour qu’ils se fassent piquer.

Le Dr Justin Nasser, un médecin de Benowa, Queensland (Australie), a subi à peu près le même sort. Le 14 novembre, Nasser « est décédé subitement d’une crise cardiaque », selon un bulletin d’information.

« Le Queensland et tous les autres États australiens exigent des injections à ARNm ou d’ADN de vecteur viral pour tous les travailleurs de la santé », a rapporté The Covid Blog.

«Seuls 4% du personnel de l’hôpital universitaire de Gold Coast ne s’étaient pas conformés au 2 novembre, selon l’Australian Broadcasting Corporation (ABC).

La Dre Stephanie Bosch de Waldport, Oregon, est également décédée « soudain et de manière inattendue » d’une embolie pulmonaire le 13 octobre. Les embolies pulmonaires sont un événement indésirable connu et courant associé à la fois à l’ARNm (Pfizer-BioNTech, Moderna) et à l’ADN du vecteur viral (Johnson & Johnson).

« Tous les travailleurs de la santé de l’Oregon devaient être » complètement vaccinés « avant le 18 octobre », a noté The blog Covid à propos de la mort de Bosch. « L’Oregon est également le seul État à notre connaissance avec un mandat de masque d’extérieur. »

Le regret du vaccin Covid va probablement augmenter

Le Dr Craig Shannon de Poughkeepsie, N.Y., est décédé subitement à son domicile. Deux nécrologies différentes ont affirmé qu’il était décédé d’un lymphome non hodgkinien, mais si c’était vraiment la cause, il serait décédé dans un hôpital ou dans un hospice, pas dans sa propre résidence.

Le Dr Elliott Gagnon de Wasilla, Ak., de la même manière « est décédé subitement à son domicile » le 14 octobre. Le cabinet privé du chirurgien plasticien quelques mois auparavant faisait pression sur Facebook pour que les patients « [m] demande parlez-en à votre médecin si vous ou vos enfants, âgés de 12 ans et plus actuellement, n’êtes pas vaccinés.

« Faisons tous notre part pour réduire les chiffres de Covid », a poursuivi le message, accompagné d’une photo de deux très jeunes enfants avec des masques sur le visage. « Nous avons besoin d’écoles ouvertes et d’élèves et d’éducateurs qui apprennent et enseignent. »

L’épouse Janel Gagnon avait également précédemment mis en ligne une photo de profil d’elle-même sur Facebook dans laquelle elle a été vue portant un masque facial à l’emblème LGBTQ et une superposition d’image indiquant: « J’ai reçu mon vaccin Covid-19: nous pouvons le faire. »

Ensuite, nous avons le Dr Daniel McBride de West Hatfield, Mass., décédé subitement d’une crise cardiaque après une randonnée à vélo de 16 milles le 20 octobre. Le chirurgien orthopédiste était un « vélo passionné » et un athlète complet qui, pour autant que nous puissions en juger, était généralement en bonne santé avant cela.

Le Dr Janak Patel de Marietta, Ohio, aurait « souffert de mort subite » le 28 octobre. Il avait suivi sa routine normale en tant que médecin urgentiste lorsqu’il a été « retrouvé et incapable d’être réanimé ».

« Les pouvoirs en place savent que les mandats de vaccination pour les travailleurs de la santé entraînent des pénuries massives de personnel qualifié en raison de blessures et de décès », prévient The Covid Blog. « De nombreux travailleurs de la santé arrêtent pour éviter les injections, ce qui entraîne encore plus de pénuries. »

« Il y a aussi l’afflux de patients induits par le vaccin. Même NPR a admis que les hôpitaux sont envahis par des personnes gravement malades qui n’ont pas de COVID-19. Cela s’annonce comme une situation avec des millions de personnes malades et personne pour les aider (pas que les médecins aident les personnes blessées par le vaccin maintenant de toute façon).

Le site Web CovidVaccineReactions.com contient de nombreuses autres histoires comme celle-ci de personnes qui ont subi des blessures graves ou la mort après avoir été piquées pour des germes chinois.

La mort et la destruction sont les «effets secondaires» de se faire piquer pour Covid. Pour vous tenir au courant des dernières nouveautés, visitez ChemicalViolence.com.

