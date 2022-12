La Russie développera un mécanisme pour interdire le commerce dans le plafond des prix du pétrole

Novak a annoncé le développement de mécanismes pour interdire l’introduction d’un plafond sur les prix du pétrole russe

VIENNE, 4 décembre – RIA Novosti. La Russie travaille sur des mécanismes pour interdire l’introduction d’un plafond sur les prix du pétrole, que les pays occidentaux vont appliquer, a déclaré le vice-Premier ministre Alexander Novak sur les ondes de la chaîne de télévision Rossiya 24.

« Nous travaillons sur des mécanismes pour interdire l’utilisation d’instruments de plafonnement des prix (du « prix plafond » anglais – NDLR), quel que soit le niveau fixé, car une telle intervention ne peut que conduire à une déstabilisation supplémentaire du marché et à une pénurie des ressources énergétiques, des investissements plus faibles », a-t-il expliqué, ajoutant que cela affectera non seulement le pétrole, mais également d’autres produits échangés sur le marché en Russie et dans d’autres pays.

Novak a souligné que la position de Moscou sur l’introduction d’une limite sur le coût du pétrole reste inchangée, comme l’a dit le président Vladimir Poutine.

« Cet instrument est non marchand, inefficace, s’immisce grossièrement dans le marché, il contredit toutes les règles et même l’OMC« , a déclaré le vice-Premier ministre.

En conclusion, il a déclaré que la Russie vendrait du pétrole et des produits pétroliers aux pays qui sont prêts à travailler aux conditions du marché, même s’il est nécessaire de réduire la production.

Les pays de l’UE, suivis du G7 et de l’Australie, se sont mis d’accord sur un plafond d’achat de pétrole d’origine russe à 60 dollars le baril. Le soi-disant plafond de prix pour les approvisionnements pétroliers offshore entrera en vigueur le 5 décembre, et pour les produits pétroliers – à partir du 5 février 2023. Parallèlement, les sanctions permettent d’ajuster la note. La limite spécifiée entrera en vigueur parallèlement à l’embargo de l’UE sur l’achat de pétrole russe transporté par pétroliers.

Le président Vladimir Poutine, commentant cette initiative, a déclaré plus tôt que la Russie ne fournirait rien à l’étranger au détriment de ses intérêts.

Notre commentaire

Le prix plafond dans ces genres de situations est incompréhensible et n’a aucun sens économique et théorique, selon la théorie libérale qui interdit le DUMPING ou la vente en dessous du prix du marché. De plus les Etats-Unis d’Amérique qui comptent d’ailleurs créer un port pétrolier dans le Golfe du Mexique, vont-ils accepter de vendre leurs hydrocarbures de schiste à 60 dollars le baril à ses alliés de l’OTAN dont ceux de l’Union européenne ? Jean de Dieu MOSSINGUE

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti