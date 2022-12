Le ministère de la Défense a annoncé le succès de l’offensive des forces armées russes dans la région d’Artemovsk

MOSCOU, 4 décembre – RIA Novosti. Les forces armées russes avancent avec succès sur Artemovsk, a déclaré le ministère de la Défense.

« À la suite des dégâts causés par le feu et des actions des troupes russes, plus de 50 militaires ukrainiens et six véhicules de combat blindés des Forces armées ukrainiennes ont été détruits dans cette direction en une journée », indique le rapport.

Le département militaire a également déclaré que des militants ukrainiens avaient tenté de percer à Pavlovka dans la direction sud-Donetsk. L’armée russe a poussé l’unité ukrainienne dans un champ de mines, où elle a été détruite par des tirs d’artillerie.

Une autre tentative d’attaque des forces armées ukrainiennes a eu lieu près du village de Shevchenko en RPD, mais elles ont été repoussées vers leurs positions d’origine avec des pertes importantes, dont jusqu’à 40 militaires, un véhicule de combat d’infanterie et trois camionnettes.

Dans la direction de Kupyansk, l’armée russe a déjoué des tentatives d’attaque dans la région de Kuzemovka dans la RPL et de Yagodnoye dans la région de Kharkov. Plus de 60 militaires ukrainiens, deux camionnettes et deux voitures y ont été détruits.

Dans la direction de Krasnolimansky, les forces armées ukrainiennes ont perdu plus de 80 personnes par jour, un char, un véhicule de combat d’infanterie et une voiture blindée. Là, ils ont tenté d’attaquer près de Ploschanka, Chervonopopovka et Zhitlovka, ainsi que dans la région de Kremennaya, mais l’armée russe a repoussé ces attaques. De plus, trois groupes ukrainiens de sabotage et de reconnaissance ont été détruits dans la région de Chervona Dibrova en RPL.

L’aviation opérationnelle-tactique et militaire, les troupes de missiles et l’artillerie ont vaincu en 24 heures 69 unités d’artillerie des Forces armées ukrainiennes, des effectifs et du matériel militaire dans 187 districts. Ainsi, en RPD, ils ont frappé un point de déploiement temporaire de nationalistes dans la région de Dibrov et deux stations anti-radar américaines de combat de contre-batterie AN / TPQ-37a dans les régions de Grigorovka et Markovo. Un dépôt de munitions a été détruit dans la région de Zaporozhye et un dépôt pétrolier qui approvisionnait en carburant le groupe des FAU dans la direction de Kupyansk a été détruit dans la région de Shevchenkovo ​​​​dans la région de Kharkiv.

La Russie mène une opération militaire spéciale en Ukraine depuis le 24 février. Vladimir Poutine a appelé sa tâche « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». Selon le président, le but ultime de l’opération est la libération du Donbass et la création de conditions garantissant la sécurité de la Russie elle-même.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti