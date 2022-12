Le Premier ministre danois honteux des vaccins COVID-19 qui ont tué 83 000 personnes

Mette Frederiksen, qui a récemment été réélue Premier ministre du Danemark, a eu honte de son soutien et de sa promotion des injections (COVID-19) de coronavirus de Wuhan

Frederiksen a fait face au vitriol de Kent Nielsen du parti politique danois Frihedslisten (Freedom List) lors d’un événement aux Pays-Bas. Nielsen s’est approché du Premier ministre par derrière, s’est présenté et a ensuite dit à la dirigeante danoise que 83 000 personnes dans son pays d’origine étaient mortes des vaccins COVID-19. De plus, plus de 150 000 Danois ont subi des blessures vaccinales.

Le Premier ministre Frederiksen a refusé de répondre aux allégations de Nielsen, gardant le silence tout au long de l’échange. Pendant ce temps, des agents de sécurité néerlandais, qui faisaient partie du personnel du Premier ministre, ont agressé physiquement Nielsen et l’ont repoussé.

Avant que la sécurité ne dise à Nielsen de garder ses distances, il a réussi à poser plusieurs questions au Premier ministre.

« Que pensez-vous du fait que vous ayez menti sur l’immunité pendant un an ? Comment pouvez-vous dormir la nuit en sachant que vous blessez et tuez des Danois ? Tu dois te sentir coupable, Mette. Ce n’est pas difficile de vivre avec soi-même quand on assassine et fait du mal à son propre peuple », a commenté Nielsen.

« Alors tu es juste glacial ? La « dame de glace » qui s’en fiche… [de] tuer et blesser d’autres personnes. Et puis votre panneau de bus dit «Prenons soin de l’avenir». La femme qui prétend être «la première ministre des enfants» assassine des enfants danois et assassine des adultes danois, puis s’enfuit. C’est fou. »

Les forces de l’ordre néerlandaises sont intervenues à ce stade et se sont interposées entre les deux. Un officier a demandé à Nielsen de donner son nom, son numéro de sécurité sociale et son identification. Nielsen a alors coopéré avec la police et a arrêté de filmer.

Mais avant d'éteindre sa caméra, il lâche : « Et puis elle s'échappe dans son bus de boucherie. Répugnant. »

Frederiksen s’en prend aux sceptiques des vaccins

Frederiksen, qui a assumé pour la première fois le poste de Premier ministre de la nation scandinave en 2019, avait de fortes opinions contre les Danois refusant de se faire injecter le vaccin COVID-19.

En novembre 2021, la Première ministre danoise a attaqué les non vaccinés dans son pays alors qu’elle réintroduisait les passeports vaccinaux. « Pour vous tous qui n’êtes pas vaccinés, [les choses] vont devenir plus difficiles. Et c’est aussi comme ça que je pense que ça devrait être.

« On ne peut pas le dire assez clairement », a-t-elle ajouté. « Ceux d’entre vous qui [n’ont] pas encore été vaccinés, faites-le. »

Frederiksen a également blâmé un « petit groupe » de personnes non vaccinées désobéissant aux mandats pandémiques « pour protéger la société » contre une augmentation des cas de COVID-19.

« Ils portent la responsabilité de toute la société danoise maintenant. Nous sommes une bonne société, qui a retrouvé beaucoup de vie, ce que beaucoup d’autres pays n’ont pas », a-t-elle fait remarquer.

« Le gouvernement se tient aux côtés d’un peu moins de 90 % des gens qui font ce qu’il faut. Le groupe restant ne doit pas gâcher les choses pour le reste. »

En réponse à une question sur un éventuel verrouillage, le Premier ministre a rejeté l’idée – se concentrant plutôt sur la vaccination.

« Nous envisageons dans une plus grande mesure [than the lockdowns] ce que nous pouvons faire pour empêcher les opinions [le] petit groupe de personnes non vaccinées sur le vaccin de tout gâcher pour la grande majorité », a répondu Frederiksen.

Mais Michael Bang Pedersen, professeur de politique à l’Université d’Aarhus, a déclaré que la forte rhétorique de Frederiksen contre les non vaccinés faisait plus de mal que de bien.

« Le point de presse [de Frederiksen] a fait plus pour creuser une fracture plus profonde que pour créer la réconciliation », a-t-il déclaré à l’agence de presse Ritzau. « Nous savons par la recherche que si vous n’avez pas beaucoup confiance dans les autorités – et nous savons que les personnes non vaccinées n’en ont pas – cela peut vous inciter à vous enfoncer. »

VaccineDamage.news a plus d’histoires sur les blessures et les décès dus aux vaccins au Danemark et dans d’autres pays.

Regardez cette séquence de manifestations contre les blocages de COVID-19 au Danemark, une autre forme de tyrannie médicale parallèlement aux mandats de vaccination COVID-19.

https://www.brighteon.com/embed/96c29906-9484-42ba-a57c-d6b3ae8514ff

Cette vidéo provient de la chaîne The Prisoner sur Brighteon.com.

