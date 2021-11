Combien de fois Facebook doit-il être surpris en train de censurer la vérité ?

En 2019, le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, se tenait à l’Université de Georgetown et s’est engagé à « se battre pour défendre une définition aussi large que possible de la liberté d’expression« , promettant dans l’incertitude de « chercher du côté d’une plus grande expression ». Il a poursuivi: « Je ne pense pas que la plupart des gens veuillent vivre dans un monde où vous ne pouvez publier que des choses que les entreprises de technologie jugent vraies à 100%. »

De telles déclarations semblent presque étranges maintenant, sinon des mensonges purs et simples.

À la suite des élections de 2020, de la COVID-19 et de tous les événements controversés qui ont suivi, Twitter, Facebook et Google – les principales plateformes de discours des États-Unis, qui abritent et façonnent notre discours national – ont adopté l’approche résolument opposée, limitant la libre circulation d’informations, de dialogue et de toute opinion qui va à l’encontre de ce que les dieux du discours de la Silicon Valley et leur armée de vérificateurs des faits partisans ont déterminé à eux seuls comme un fait.

La parole, en tant que telle, n’est plus autorisée sur les plateformes. Juste un discours correct. Et sous la grande cantonnière dystopique qui masque les principaux lieux de discours américains, le discours que les plateformes jugent correct s’avère souvent manifestement faux.

Considérez comment Facebook, en particulier, a traité les circonstances entourant Kyle Rittenhouse, l’adolescent acquitté la semaine dernière de tous les chefs d’accusation dans les meurtres en légitime défense de deux hommes et le tir d’un autre lors des émeutes de l’été dernier à Kenosha, Wisconsin. Immédiatement après l’incident, et malgré des preuves vidéo qui ont rendu une accusation de légitime défense instantanément plausible, Facebook a déclaré qu’il s’agissait d’un « meurtre de masse » et, sous cette justification, a bloqué les recherches sur le nom de Rittenhouse et tout contenu en « éloge ou soutien » pour lui sur le site – y compris des liens vers contribuant à sa défense juridique et des vidéos prétendant montrer Rittenhouse fournir une aide aux manifestants.

En d’autres termes, Facebook a déterminé que le seul discours autorisé sur sa plate-forme était de déclarer la culpabilité de Rittenhouse, et non son innocence. Peut-être incité par les actions de Facebook ou simplement malgré elles, PayPal a coupé l’affiliation aux efforts de collecte de fonds pour Rittenhouse, tout comme GoFundMe.

PolitiFact, un arbitre des faits affilié à Facebook, a déclaré qu’il était « faux » que Rittenhouse était légalement en possession de son arme à feu. Le « vérificateur des faits » l’a fait en omettant de tenir compte des exceptions de la loi du Wisconsin qui rendaient sa possession légale. (L’accusation d’arme à feu a été rejetée pendant le procès pour les mêmes raisons.)

Un jury a acquitté Rittenhouse de toutes les accusations – celles portées par les procureurs et par Facebook – et maintenant ? Tous les comptes qui ont été interdits ou autrement punis pour avoir pris sa défense seront-ils rétablis ? Les vérificateurs des faits bien-pensants de PolitiFact seront-ils tenus pour responsables de quelque manière que ce soit ? Facebook admettra-t-il que c’était complètement faux ou prétendra-t-il simplement qu’il n’a pas porté de jugement maladroit sur Rittenhouse en l’absence de toute procédure régulière, ce qui a contribué à façonner un faux récit national ?

Ce n’est pas la première fois que Facebook se trompe de façon spectaculaire sur une question d’importance nationale. Vous vous souvenez de la théorie des fuites de laboratoire de la COVID ? Tout au long de 2020, Facebook a fermé et interdit la discussion selon laquelle la COVID-19 provenait d’une fuite d’un laboratoire de Wuhan au motif qu’il s’agissait d’une théorie du complot dangereuse. En mai, l’entreprise a été forcée de faire marche arrière après que des «experts» eurent soudainement déterminé que la théorie était crédible.

« Quand la « désinformation » cesse-t-elle d’être de la désinformation sur les réseaux sociaux ? » a demandé le Wall Street Journal. La réponse, a déclaré le comité de rédaction, est « quand les autorités gouvernementales démocrates donnent la permission ».

Et c’est là que le bât blesse pour Facebook, qui n’est décidément plus le bastion de la liberté d’expression proclamée autrefois par son fondateur. C’est une plaque tournante du discours américain, qui n’a aucune responsabilité pour s’être trompée sur des questions culturelles majeures – malgré le fait qu’en agissant ainsi, elle devient le pourvoyeur de désinformation qu’elle considère que seuls les autres sont.

Le juge Louis Brandeis, dans son célèbre concours de 1927 dans Whitney v. California, a choisi l’essence d’un discours robuste comme sa propre mesure corrective. « S’il y a du temps pour exposer par la discussion, les mensonges et les sophismes », a-t-il écrit, « le remède à appliquer est plus de discours, pas de silence forcé. »

Facebook, semble-t-il, a perdu l’intrigue. En l’absence de mesures politiques pour briser l’échelle de Facebook, limiter la modération idéologique de la plate-forme ou des changements juridiques qui donnent aux utilisateurs plus de responsabilité, il est peu probable qu’il la récupère.

Rachel Bovard est directrice principale des politiques au Conservateur du partenariat Institute et chroniqueuse technique principale pour The Federalist.

