PLANDÉMIE VAIDS: La véritable pandémie causée par les vaccins Covid bio-armés + Une étude d’innocuité incriminante du vaccin de de Pfizer révèle un taux de mortalité de 1 sur 17

Note de l’éditeur de SOTN: L’exposé suivant donne des informations / données cruciales sur le vaccin Covid qui sont d’une importance primordiale pour chaque personne sur la planète à comprendre. Tout le monde doit comprendre correctement la véritable profondeur et l’ampleur de la conspiration criminelle internationale très complexe pour créer une pandémie mondiale de VSIDA. Veuillez envoyer et publier ces informations vitales sur le VAIDS partout, merci !

3 décembre 2021

(Syndrome d’immunodéficience acquise par la vaccination)

Par New Moral Order

Parfois, une situation appelle la création d’un tout nouveau terme, afin de décrire l’échelle unique et monumentale de son effet sur les gens et la société. C’est justement une telle occasion, et j’ai donc inventé le mot « VAIDS » pour décrire ce à quoi nous assistons actuellement chez ceux à qui on a injecté diverses concoctions expérimentales sous le couvert d’une « urgence » COVID-19.

Si ce que vous voyez se produire autour de vous vous concerne autant que moi, apprenez à connaître ce nouveau terme et discutez-en avec d’autres personnes au loin. Merci.

« Dans cette vague… nous voyons des individus vaccinés… dans un état grave, et nous voyons aussi la mort. Une augmentation que nous avons constatée ces derniers jours de manière très significative. »

Déclaration du gouvernement israélien

« La presque grande majorité des personnes décédées sont des personnes vaccinées, qui semblent avoir subi une « immuno-érosion ». 83 morts le mois dernier.

Keshet 12 Présentateur de nouvelles, télévision israélienne

Du fait qu’Israël est la nation la plus vaccinée sur terre, et que ses scientifiques ont probablement entrepris plus d’études indépendantes sur les effets du vaccin que tout autre pays à ce jour, le reportage suivant illustre un certain nombre de préoccupations très importantes, que le public du monde entier doit de toute urgence comprendre pleinement.

1. Le gouvernement israélien préoccupé par cette nouvelle vague de maladies graves et de décès chez les personnes entièrement vaccinées

La vague la plus récente d’hospitalisations, de maladies graves et de décès concerne directement des personnes entièrement vaccinées et suscite de vives inquiétudes au niveau gouvernemental.

2. La réalité sérieuse du « syndrome d’immunodéficience acquise par le vaccin » devient apparente

La raison principale de cette maladie vaccinale semble être ce que l’on appelle maintenant souvent « l’immuno-érosion ». Cette destruction progressive du système immunitaire humain par les vaccins (que j’appelle maintenant « VAIDS » ou syndrome d’immunodéficience acquise par vaccin) a été discutée en détail au cours des 2 dernières années par des experts tels que le Dr Robert Malone, le Dr Sucharit Bhakdi et de nombreux d’autres, et diffusés par la suite au peuple via des milliers de « réalistes du complot » et de « journalistes indépendants ».

L’establishment a systématiquement censuré toutes ces tentatives visant à avertir le public des risques extrêmes d' »immunodéficience » à l’échelle de l’espèce, en relation avec tout programme de vaccination à large spectre. Une fois de plus, il semble que les «réalistes du complot» aient eu 18 mois d’avance sur l’industrie médicale, les médias mainstream et l’État.

3. L’efficacité des vaccins continue de chuter et atteint désormais 40 % dans la seule nation entièrement vaccinée sur Terre

Selon les données israéliennes, l’efficacité du vaccin est tombée à 40 %, contrairement aux taux d’efficacité plus élevés promus au Royaume-Uni et aux États-Unis. Comme Israël est devenu connu pour être en avance sur le jeu en ce qui concerne l’étude des effets du vaccin, et parce que ces études sont basées sur la population vaccinée la plus élevée de la planète, ce taux d’efficacité très faible – et en baisse constante – doit être considéré comme la réalité définitive, que d’autres nations verraient également si leur population était vaccinée au même degré.

4. Les États promeuvent la liberté des complètement vaccinés (passeports pour les vaccins), alors que les complètement vaccinés sont maintenant considérés comme la catégorie la plus gravement malade et la plus rapide à mourir

Enfin et surtout, un couple qui était tous les deux vacciné nous dit qu’en ce qui concerne l’État, ils n’étaient soumis à aucune restriction de voyage ou de déplacement, simplement parce qu’ils avaient été complètement vaccinés, et pourtant les deux d’entre eux ont contracté la COVID et l’ont librement transmis à l’ensemble de la population.

Bien sûr, cela tourne en dérision l’idée de mandats vaccinaux, et en particulier les passeports vaccinaux. Suivons la science. Les données d’Israël montrent clairement que non seulement le vaccin a un effet très faible et décroissant sur la contraction de la COVID, mais qu’il n’a également aucun effet apparent sur la transmission de la COVID, et plus important encore, il a une tendance apparemment sévère et croissante à entraîner d’hospitalisation, de maladie et de décès, ces résultats augmentant à chaque vaccin consécutif !

La transcription suivante est extraite d’un reportage sous-titré, diffusé la semaine dernière par Keshet 12 News – la chaîne de télévision commerciale la plus regardée d’Israël.

Transcrit à partir de la vidéo suivante publiée le 19.11.21 :

SECRÉTAIRE DE PRESSE POUR LE PM ISRAÉLIEN : DES GENS VACCINÉS MAINTENANT MOURANT ET ALLANT À L’HÔPITAL TRÈS MALADES

Attaché de presse du Premier ministre israélien : Dans cette vague, nous voyons des infections et des maladies chez les personnes vaccinées. Nous voyons des personnes vaccinées qui sont malades et arrivent dans les hôpitaux dans un état grave, et nous voyons aussi la mort. L’augmentation du nombre de personnes gravement malades qui ont été vaccinées est une augmentation que nous avons constatée ces derniers jours de manière très significative.

Présentateur de nouvelles 1 : La presque grande majorité des personnes décédées sont des personnes vaccinées, qui semblent avoir subi une « immuno-érosion ». 83 morts le mois dernier.

Présentateur de l’actualité 2 : Parallèlement, en plus de ce nombre que l’on voit à l’écran, il y a 15 malades qui sont dans un état grave.

Présentateur de nouvelles 3 : Admettons la vérité, pour le moment nous ne savons pas vraiment, car comme Bennet lui-même l’a dit [Naftali Bennett, Premier ministre d’Israël] dans sa déclaration d’ouverture « Nous n’avons personne de qui apprendre, nous » sommes le seul pays qui est vacciné dans une telle mesure. Dans le monde entier, il s’agit d’un défi complètement nouveau, et nous devons donc rassembler un peu plus de données, puis décider.

Patient de l’hôpital : Aujourd’hui, je ne vois pas de différence. Vraiment, je ne vois pas de différence entre… si moi, en tant que personne qui a été vaccinée avec deux doses, je suis tombé si gravement malade. Alors qu’importe si vous prenez les vaccins ou non ?

Médecin de l’hôpital : Décidément, ça commence à nous embêter.

Présentateur 4 : Entre-temps, nous prenons conscience du fait que le directeur général de l’hôpital Sheba, le professeur Yitzhak Kreiss, était, vous vous en souvenez, la troisième personne à se faire vacciner (en Israël), après le Premier ministre et le ministre de la Santé. – il est également tombé malade de la COVID malgré sa vaccination. Avez-vous une position claire, professeur, concernant ce qu’ils appellent le « boost » [vaccin de rappel (booster)] ? C’est une dose supplémentaire qui, il faut le dire, est encore introuvable dans les protocoles de Pfizer.

Professeur invité : Il faut dire, de façon décisive même, qu’il n’y a aucune base médicale, à ce jour, pour une vaccination massive et en masse de la population avec un troisième vaccin, avec un rappel. Nous n’en sommes vraiment pas au moment où nous devons vacciner la majeure partie de la population avec une troisième dose.

Présentateur de nouvelles 4: Oui. Hier, vers huit heures du soir, le ministère de la Santé a publié des données, apparemment sur une baisse de l’efficacité du vaccin, et c’est pour le moins un peu étrange.

Présentateur de nouvelles 2: Oui, c’est un peu étrange, en général, le ministère de la Santé n’est pas exceptionnel dans [bien connu pour] le partage d’informations, n’est pas exceptionnel dans [bien connu pour] le partage de données avec le public, et c’est une question qui …

Présentateur 5 : Au fait, qu’en est-il de la transparence du « Cabinet Corona » ? Tous les ministres du Cabinet nous l’ont promis, ils se sont battus pour cela sous la précédente administration : « Oui, nous publierons les protocoles », d’accord, ainsi de suite !

Présentateur d’actualités 2 : 30 ans (de confidentialité), c’est quoi le problème ? Alors, où voyons-nous cela se produire? Nous sommes favorables à la publication des protocoles, et nous sommes surtout favorables à beaucoup plus de données du ministère de la Santé.

Nouveau présentateur 4 : Mais ils se sont prononcés contre ce secret, maintenant ils (le nouveau gouvernement) sont là et ils maintiennent le secret !

Présentateur de nouvelles 5 : [en plaisantant] Si le coronavirus découvre ce que nous allons faire, il le saura, si le virus ne sait pas…

Présentateur de nouvelles 2: Il y a une conduite très problématique dans les données du ministère de la Santé. Cette semaine, en réponse à notre demande, ils nous ont donné la répartition des malades graves en vaccinés et non vaccinés [d’où ce reportage]. Ils nous ont promis qu’à partir de la semaine prochaine, il sera publié régulièrement. J’attends de voir. Oui, il existe un écart très important entre les données des études réalisées en Israël sur l’efficacité du vaccin par rapport à celles publiées en Grande-Bretagne et aux États-Unis, en particulier concernant l’infection, car selon l’étude qui a été menée ici en Israël , l’efficacité contre l’infection est tombée à 40%, l’efficacité du vaccin. Et vraiment, de nombreuses questions se posent sur la façon dont nous sommes arrivés à un nombre si bas [taux d’efficacité]. Même si, comme l’a dit Arad…

Présentateur 6 : La plupart des patients en ce moment sont vaccinés, évidemment.

Clip de reportage vidéo

Interviewé : Et le plus drôle, c’est que nous leur demandons [aux médecins]. D’accord, j’ai été infecté, mais avant qu’elle ne fasse le test [se référant à un partenaire avec un jeune bébé]. J’ai été infecté, vous m’avez informé que je suis malade de la COVID. Que se passe-t-il avec elle ? Alors ils me demandent au téléphone : « A-t-elle été vaccinée ? Je lui ai dit [au médecin], oui, nous nous sommes fait vacciner tous les deux. [Le docteur répond :] « Pas de problème, elle n’a pas besoin de se mettre en quarantaine, elle peut voyager librement. » D’accord, donc elle se promenait librement, et maintenant quelques jours plus tard, nous avons refait un test et elle est positive. Que s’est-il passé pendant qu’elle se promenait dehors ?

VAIDS

Syndrome d’immunodéficience acquise par le vaccin

Apprenez à connaître ce terme et discutez-en avec d’autres.

Il a fallu des années pour que la réalité du risque de sida et du nombre de décès soit admise et rapportée aux nouvelles. L’histoire semble se répéter, mais seulement à une échelle beaucoup plus grande.

Ne laissez pas un crime devenir un génocide.

Faites de la pandémie VAIDS l’actualité principale, avant qu’il ne soit trop tard !

Newsmoraloder

StateoftheNation

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

Alors que nous nous rapprochons de la résistance nationale le 21 décembre, Pfizer a été contraint de publier des données de sécurité qui auraient dû empêcher la MHRA du Royaume-Uni d’autoriser l’utilisation d’urgence du prétendu «vaccin» COVID de l’entreprise.

La capture d’écran ci-dessus, tirée de l’étude incriminante sur la sécurité de Pfizer [datée du 30 avril 2021], montre que, sur 21 325 résultats connus dans les 90 jours suivant la « vaccination », 1 223 [5,74%] ont subi des événements indésirables mortels.

Pourtant, le gouvernement britannique voyou vient de commander 54 millions de doses d’un vaccin qui est connu pour tuer 1 personne sur 17 qui en a reçu une injection.

Par conséquent, si les 54 millions de doses sont administrées, cela s’extrapolera en 3 176 470 vaccins déterminés par le gouvernement britannique, la MHRA et l’OMS approuvés par les « vaccins » Pfizer.

De plus, le rapport accablant, préparé par le département Sécurité mondiale de Pfizer, déclare ce qui suit sur la page d’ouverture :

« Les informations contenues dans ce document sont exclusives et confidentielles. Toute divulgation, reproduction, distribution ou autre diffusion de ces informations en dehors de Pfizer, de ses Affiliés, de ses Licenciés ou des Agences de réglementation est strictement interdite. Sauf accord contraire par écrit, en acceptant ou en examinant ces documents, vous acceptez de garder ces informations confidentielles et de ne pas les divulguer à d’autres (sauf si la loi applicable l’exige), ni de les utiliser à des fins non autorisées.

Alors que cette information critique vient tout juste d’être rendue publique, à la suite d’un juge américain ayant ordonné qu’elle soit publiée cette semaine, le paragraphe ci-dessus précise que Pfizer n’avait pas l’intention de la partager en dehors de ses intérêts pharmaceutiques de plusieurs milliards de dollars, avec l’exception notable des « agences de réglementation », que nous pouvons présumer sans risque, incluaient June Raine et la MHRA financée par Gates au Royaume-Uni.

De plus, cela étant le cas, l’organisme de réglementation britannique a traîtreusement omis de divulguer les dangers mortels de la prise du vaccin Pfizer, qu’il a autorisé pour une utilisation d’urgence le 2 décembre 2020, faisant la déclaration suivante sur les effets secondaires possibles :

« Les effets secondaires les plus courants avec le BNT162b2 (pouvant affecter plus d’une personne sur 10) étaient des douleurs au site d’injection, de la fatigue, des maux de tête, des douleurs musculaires, des frissons, des douleurs articulaires et de la fièvre. Les événements indésirables étaient généralement d’intensité légère ou modérée et se sont résolus en quelques jours après la vaccination.

Cependant, le rapport Pfizer montre qu’au 28/02/2021, 93 473 événements indésirables avaient été signalés, mais que seuls 21 325 des 42 086 résultats potentiels étaient connus au moment de la publication.

Néanmoins, les événements indésirables signalés comprenaient :

« Lymphadénopathie 1972 (4,7 %)

Troubles cardiaques

Tachycardie 1098 (2,6 %)

Problèmes gastro-intestinaux

Nausées 5182 (12,3%)

Diarrhée 1880 (4,5 %)

Vomissements 1698 (4,0 %)

Troubles généraux et anomalies au site d’administration

Pyrexie 7666 (18,2%)

Fatigue 7338 (17,4 %)

Frissons 5514 (13,1%)

Douleur au site de vaccination 5181 (12,3%)

Douleur 3691 (8,8%)

Malaise 2897 (6,9%)

Asthénie 2285 (5,4%)

Médicament inefficace 2201 (5,2 %)

Érythème au site de vaccination 930 (2,2 %)

Gonflement au site de vaccination 913 (2,2 %)

Syndrome grippal 835 (2%)

Infections et infestations

COVID-19 1927 (4,6 %)

Blessures, intoxications et complications liées aux procédures

Utilisation hors indication 880 (2,1%)

Problème d’utilisation du produit 828 (2,0%)

Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif

Myalgie 4915 (11,7%)

Douleur aux extrémités 3959 (9,4 %)

Arthralgie 3525 (8,4%)

Troubles du système nerveux

Maux de tête 10131 (24,1 %)

Vertiges 3720 (8,8%)

Paresthésie 1500 (3,6%)

Hypoesthésie 999 (2,4%)

Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux

Dyspnée 2057 (4,9%)

Toux 1146 (2,7 %)

Douleur oropharyngée 948 (2,3 %)

Affections de la peau et du tissu sous-cutané

Prurit 1447 (3,4%)

Éruption cutanée 1404 (3,3 %)

Érythème 1044 (2,5%)

Hyperhidrose 900 (2,1%)

Urticaire 862 (2,1%)

Nombre total d’événements 93 473″

Cependant, en référence à ce qui ne peut être que la même étude de sécurité [ou diverses parties déformées de celle-ci], à la date d’aujourd’hui, voici la dernière position de la MHRA sur la sécurité du « vaccin » mortel de Pfizer :

« Résumé du profil de sécurité

L’innocuité du vaccin COVID-19 à ARNm BNT162b2 a été évaluée chez des participants âgés de 12 ans et plus dans deux études cliniques qui ont inclus 23 205 participants (dont 22 074 participants âgés de 16 ans et plus et 1 131 adolescents âgés de 12 à 15 ans) qui ont reçu au moins une dose de vaccin COVID-19 à ARNm BNT162b2. L’étude BNT162-01 (étude 1) a recruté 60 participants, âgés de 18 à 55 ans. L’étude C4591001 (étude 2) a recruté environ 44 000 participants, âgés de 12 ans ou plus.

Participants de 16 ans et plus

Dans l’étude 2, un total de 22 026 participants âgés de 16 ans ou plus ont reçu au moins une dose de vaccin COVID19 à ARNm BNT162b et 22 021 participants âgés de 16 ans ou plus ont reçu un placebo. Au total, 20 519 participants âgés de 16 ans ou plus ont reçu 2 doses de vaccin COVID19 à ARNm BNT162b.

Les effets indésirables les plus fréquents chez les participants de 16 ans et plus étaient la douleur au site d’injection (> 80 %), la fatigue (> 60 %), les maux de tête (> 50 %), la myalgie (> 40 %), les frissons (> 30 %), arthralgie (> 20 %), pyrexie et gonflement du site d’injection (> 10 %).

Le profil d’innocuité chez 545 sujets recevant le vaccin COVID19 à ARNm BNT162b2, qui étaient séropositifs pour le SRAS-CoV-2 au départ, était similaire à celui observé dans la population générale.

Au moment de l’analyse de l’étude 2 avec une date limite de données du 13 mars 2021 pour la période de suivi en aveugle contrôlée par placebo jusqu’aux dates de levée de l’insu des participants, un total de 25 651 (58,2 %) participants (13 031 COVID- 19 vaccins à ARNm BNT162b2 et 12 620 placebo) âgés de 16 ans et plus ont été suivis pendant ≥ 4 mois après la deuxième dose. Cela comprenait un total de 15 111 (7 704 vaccin COVID-19 à ARNm BNT162b2 et 7 407 placebo) participants âgés de 16 à 55 ans et un total de 10 540 (5 327 vaccin COVID-19 à ARNm BNT162b2 et 5 213 placebo) participants âgés de 56 ans et plus. »