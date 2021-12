EXPLOSIF : OMICRON pourrait-il être le remède contre la Covid ? Une souche hautement infectieuse avec des symptômes «légers» pourrait fournir une immunité naturelle dans le monde entier et rendre les vaccins obsolètes

Hier, j’ai interviewé Steve Kirsch, un analyste très intelligent et axé sur les données qui a fait une énorme vague sur Substack avec ses articles sur les vaccins Covid (et leurs effets à long terme sur l’humanité). Cette interview complète sera publiée aujourd’hui sur ma chaîne à Brighteon.com.

Dans cette interview, Kirsch a largué une bombe. Il a expliqué qu’omicron semble jusqu’à présent être très doux mais très infectieux, suivant un chemin plutôt typique d’adaptation à l’hôte viral. En conséquence, il a expliqué que si une personne devait choisir avec quelle variante être infectée, elle préférerait largement celle de l’omicron, car il n’a jusqu’à présent tué personne (à notre connaissance à ce stade) et pourtant provoque le corps à produire une réponse immunitaire puissante qui confère une immunité contre toutes les variantes de la Covid (y compris Delta).

Kirsch avait raison : l’Omicron se propage rapidement mais ne produit aucun symptôme grave chez ceux qui seraient « infectés ». Il semble qu’omicron, bien qu’il soit largement médiatisé par les médias d’entreprise scientifiquement analphabètes, a peut-être finalement atteint le statut de « grippe saisonnière » en termes d’impact relativement modéré sur la santé humaine.

Et cela signifie qu’omicron pourrait être le remède contre la Covid. Cela pourrait mettre fin à toute cette pandémie sans avoir besoin de vaccins, de masques, de distanciation sociale ou de confinements. En permettant simplement à omicron de balayer la population humaine – produisant presque zéro décès – le monde entier pourrait devenir immunisé contre la Covid et nous pourrions mettre fin à toute la folie mondiale, y compris les « camps de concentration de Covid » totalitaires australiens qui font les gros titres mondiaux.

Bien sûr, Pfizer passerait à côté de milliards de revenus de nouveaux vaccins des variants, c’est pourquoi Fauci et l’ensemble de la cabale criminelle des escrocs de Big Pharma corona se battront contre l’immunité naturelle de toutes les manières possibles.

Si l’omicron est le remède, cela expliquerait pourquoi les gouvernements interdisent les voyages dans le monde pour l’empêcher de se propager

Cette prise de conscience explique-t-elle pourquoi les gouvernements du monde interdisent soudainement les vols en provenance d’Afrique du Sud et coupent les voyages ? Peut-être qu’ils ne veulent pas qu’omicron se propage et remplace la variante « delta », car le delta produit des décès beaucoup plus élevés qui alimentent le récit de la peur pro-vaccin des médias.

Si omicron prend le contrôle du monde, la pandémie est essentiellement terminée et ils ne peuvent pas conduire les gens vers les vaccins de la dépopulation. La conformité est basée sur la peur, et sans les morts, la peur ne peut pas être maintenue.

Cela nous amène à réaliser que le vaccin EST la pandémie. Lorsque les gens sont vaccinés et injectés avec des armes biologiques à protéines de pointe – ou les instructions d’ARNm pour que leur corps fabrique ces nanoparticules de protéines à pointes – ils subissent souvent des effets indésirables ou même la mort. Ces décès sont imputés à la « Covid » alors que le vrai coupable est souvent les vaccins eux-mêmes. Sans les vaccins, cette pandémie s’éteindrait d’elle-même.

Comme l’a récemment publié le journal Circulation de l’American Heart Association, les vaccins Covid à ARNm « augmentent considérablement les marqueurs inflammatoires endothéliaux » et « peuvent expliquer les observations d’augmentation de la thrombose, de la cardiomyopathie et d’autres événements vasculaires après la vaccination ».

En outre, le document d’expérience post-commercialisation de Pfizer récemment publié – qui vient d’être publié par la FDA sur ordonnance du tribunal – révèle que Pfizer et la FDA savaient au début de 2021 que le vaccin à ARNm de Pfizer tuait des milliers de personnes, affectant trois fois plus de femmes que d’hommes. (Voir ma couverture de ce document de « fumoir fumant » ici.)

L’immunité naturelle est la seule solution permanente à la Covid, et les vaccins ne peuvent tout simplement pas remplacer la réponse immunitaire humaine

En fin de compte, l’immunité naturelle est la seule vraie solution à la plandémie Covid. Les vaccins s’avèrent si désastreux que l’UE recommande désormais des injections de rappel tous les 3 mois… prouvant ainsi que leurs vaccins cessent de fonctionner dans environ 3 mois. Le programme de 3 mois se poursuivra apparemment indéfiniment… ou jusqu’à ce que vous soyez mort des injections de protéines de pointe qui déchirent votre système vasculaire en lambeaux.

Les vaccins Covid n’arrêtent pas la transmission de Covid, et ils n’empêchent pas les gens d’être infectés par des variantes de la Covid. À l’heure actuelle à travers le monde, la plupart des personnes hospitalisées pour des infections à la Covid sont vaccinées. Pourtant, la seule réponse de la communauté « scientifique » sourde est de crier : « Plus de vaccins !

Ce dont nous avons vraiment besoin, c’est d’une immunité plus naturelle, ce qui signifie que nous avons besoin de plus d’exposition à une version « légère » de la Covid qui ne tue presque personne.

Omicron semble maintenant être précisément cela. C’est le pire cauchemar des mondialistes : leur arme biologique s’est adaptée pour devenir non effrayante et facilement battue sans vaccin. Cela signifie que la fraude Fauci approche peut-être de son dernier chapitre et que le fléau des vaccins Covid et des mensonges médiatiques touche à sa fin.

À mon avis, ce que les dirigeants mondiaux devraient faire en ce moment, c’est promouvoir la vitamine D, le zinc et d’autres stimulants immunitaires nutritionnels, mettre fin à tous les mandats de masque, de confinement et de vaccin, et permettre à omicron d’invoquer l’immunité naturelle à travers les populations du monde. Démolissez les camps de concentration de la Covid et laissez enfin les enfants récréer sans masques.

Nous pourrions tous en sortir avec une nouvelle immunité mondiale contre la Covid. À partir de là, nous pouvons commencer le processus d’inculpation et d’arrestation de tous les criminels de la Covid qui ont participé à la « arnaque » de la Covid et ont fait vivre à l’humanité un enfer au cours des deux dernières années.

Obtenez tous les détails dans le podcast Situation Update d’aujourd’hui, qui couvre également le pillage des foules, la « Marche des vaccins morts » en Italie et une mise à jour sur la découpe laser pour les systèmes de culture hydroponique.

