Bill Gates appelle les gouvernements à censurer les médias sociaux et célèbre « la nouvelle normalité »

Bill Gates appelle les gouvernements à censurer les médias sociaux et célèbre « la nouvelle normalité »

17 décembre 2021 Derrick Broze Commentaires (10)

Le prophète de malheur perpétuel Bill Gates a appelé à la censure des médias sociaux dans son dernier effort pour lutter contre la soi-disant «désinformation».

Le 7 décembre, Bill Gates a publié son bilan de l’année 2021 sur son blog « GatesNotes ». Dans ce blog annuel, l’ancien fondateur et « philanthrope » de Microsoft nous présente son examen personnel de 2021, ainsi que des prédictions sur ce à quoi s’attendre en 2022. Il y a un certain nombre de points qui méritent d’être disséqués, mais d’abord, donnons quelques informations à ceux-ci qui pourrait se demander: « Qui se soucie de ce que pense Bill Gates? ».

Depuis deux ans, le public international est confronté aux opinions de Bill Gates. Bien qu’il n’ait aucune formation ou expérience médicale formelle, Gates a été défilé devant le public par les médias d’entreprise. Bien sûr, cela pourrait être lié au fait que Gates a donné plus de 300 millions de dollars à divers médias d’entreprise ces dernières années. Quoi qu’il en soit, ses pensées, points de vue et opinions ont été promus comme l’étalon-or en grande partie en raison de son apparente « prévision » de 2015 concernant la prochaine pandémie majeure.

Cependant, comme les lecteurs réguliers de TLAV le savent sans doute, Bill Gates est tout sauf un philanthrope bienveillant. Comme exposé dans mon enquête en 3 parties de 2020 « Web Of Dark Money And Influence de Bill Gates », l’agenda de Gates est beaucoup plus sombre que la plupart des gens ne l’imaginent.

En mai 2020, j’expose la situation :

« Bill Gates a utilisé son immense richesse pour gagner de l’influence et du temps médiatique, diffusant son message de résolution des problèmes de santé mondiaux tout en continuant à gagner des milliards. En utilisant la Fondation Bill et Melinda Gates pour distribuer des subventions et des dons, Gates a créé un réseau d’organisations qui doivent leur budget à la fondation ou répondent directement à Gates. En retraçant les investissements de la Fondation et les relations de Gates, nous pouvons voir que presque toutes les personnes impliquées dans la lutte contre COVID-19 sont liées à Gates ou à sa fondation de deux degrés ou moins. Cela donne à Bill Gates et à sa fondation une influence incontestée sur la réponse à la pandémie. Tout aussi inquiétant est l’appel de Gates pour un verrouillage mondial jusqu’à ce que le monde entier ait été vacciné et ait reçu un certificat numérique pour prouver l’immunité. »

Ces liens avec les organismes de santé internationaux, via sa fondation, ont d’abord déclenché le mouvement #ExposeBillGates à l’été 2020. Des milliers de personnes dans le monde ont protesté et se sont ralliées pour tenter d’exposer le danger des propositions de Gates. De plus, Gates semble être une sorte de médium, où il appelle à certaines propositions et des semaines ou des mois plus tard, les nations commencent à mettre en œuvre les propositions.

Comme je l’ai écrit en juin 2020, « au cours des quatre derniers mois, Bill Gates a fait des dizaines d’apparitions dans les médias où il a appelé à plusieurs « solutions » controversées à la COVID-19. Gates dit que ces propositions doivent être mises en œuvre avant que la société ne puisse revenir à la « normale », y compris des appels à des verrouillages prolongés, une surveillance de la santé (alias recherche des contacts) et des certificats numériques. »

Ce que Gates décrivait à l’origine comme des « certificats numériques » s’est maintenant transformé en ce que l’on appelle « l’immunité » ou « passeports vaccinaux », une forme d’identification numérique qui contiendra les données de santé d’un individu, ainsi que son statut vaccinal. Comme je l’ai noté à l’époque, lors d’une AMA Reddit, Gates a déclaré :

« Finalement, nous aurons des certificats numériques pour montrer qui s’est rétabli ou qui a été testé récemment ou quand nous avons un vaccin qui l’a reçu. »

Maintenant, à la fin de 2021, nous pouvons voir que de nombreuses nations à travers le monde ont suivi les conseils de Bill Gates. C’est pourquoi il est pertinent de comprendre ce que Bill Gates appelle et ce qu’il « prédit » pour l’avenir.

Combattre la « désinformation »

Comme on peut s’y attendre d’un homme qui a investi des milliards de dollars dans le lancement de nouveaux programmes de vaccination, Bill Gates passe pas mal de temps à discuter de ce qu’il considère comme l’importance des vaccins pour la santé. Après avoir admiré ses investissements, Gates aborde ensuite les défis auxquels l’humanité est confrontée. Plus précisément, il décrit la baisse de confiance dans les médias et le gouvernement. Gates écrit :

« L’autre domaine où il y a une énorme marge d’amélioration est de trouver des moyens de lutter contre la désinformation. Comme je l’ai mentionné, je pensais que la demande de vaccins serait bien plus élevée qu’elle ne l’a été dans des endroits comme les États-Unis. Il est clair que la désinformation (y compris les théories du complot qui m’impliquent malheureusement) a un impact substantiel sur la volonté des gens de se faire vacciner. Cela fait partie d’une tendance plus large à la méfiance envers les institutions, et c’est l’un des problèmes qui me préoccupe le plus à l’approche de 2022. »

Gates poursuit en décrivant comment «la pandémie a été un test massif de gouvernance» en raison du manque de confiance de la population. Gates pense que ce manque de confiance dans les institutions publiques « crée des problèmes tangibles et complique nos efforts pour relever les défis ». Gates dit qu’il est « plus inquiet que je ne l’ai jamais été de la capacité des gouvernements à faire de grandes choses ». Pour des technocrates comme Gates, un manque de confiance dans les gouvernements signifie un manque de confiance dans les « nouvelles initiatives majeures », notamment « éviter une catastrophe climatique ou empêcher la prochaine pandémie ».

Gates déplore également ce qu’il considère comme une Amérique qui « devient de plus en plus divisée et plus profondément ancrée dans ses convictions politiques », qu’il attribue à un « cycle d’information de 24 heures, un climat politique qui récompense la génération de gros titres sur un débat de fond, et le montée des réseaux sociaux. »

À partir de maintenant, Gates indique clairement qu’il pense que la réponse à la lutte contre ce qu’il appelle la désinformation est davantage de censure des médias sociaux et d’Internet lui-même. Gates plaide pour que les gouvernements réglementent « ce pour quoi vous pouvez et ne pouvez pas utiliser les médias sociaux ».

« Je crois que les gouvernements doivent réglementer ce pour quoi vous pouvez et ne pouvez pas utiliser les médias sociaux. Aux États-Unis, ce sujet a soulevé beaucoup de questions sur la liberté d’expression. Mais la réalité est que notre gouvernement a déjà toutes sortes de normes autour de la communication. »

Dans sa tentative de faire pression pour la réglementation et la censure d’Internet, Gates tente des comparaisons avec des « émissions de télévision en réseau » ne pouvant pas montrer des scènes de sexe explicites ou utiliser un langage profane avant 22 heures. « Ces règles existent pour protéger les gens. Alors pourquoi notre gouvernement ne pourrait-il pas créer de nouvelles règles pour les protéger des dommages les plus tangibles créés par les médias sociaux ? », demande Gates. « Ils ne seraient pas faciles à appliquer, et nous aurions besoin d’un débat public sur l’emplacement exact des lignes, mais c’est faisable et vraiment important à faire. » Gates termine sa diatribe en déclarant que les vidéos affirmant que les vaccins COVID-19 causent l’infertilité ne devraient pas être autorisées à se propager largement.

La solution du Métaverse

Comme indiqué dans ma récente enquête sur The Great Narrative et The Metaverse, l’élite technocratique tente de pousser la société vers une dystopie numérique où nous abandonnons nos corps physiques au profit d’avatars virtuels. L’ancienne société de Gates, Microsoft – dans laquelle il détient toujours des actions – est fortement investie pour donner vie au Métaverse.

Gates prédit que dans les deux ou trois prochaines années, « la plupart des réunions virtuelles passeront des grilles d’images de caméras 2D… au Métaverse, un espace 3D avec des avatars numériques ». Gates note que Facebook (maintenant Meta) et Microsoft ont récemment dévoilé leurs visions du Metaverse. Gates pense que cela fait partie de la tendance générale à la numérisation de nos vies – travail, école et soins de santé.

« L’idée est que vous utiliserez éventuellement votre avatar pour rencontrer des gens dans un espace virtuel qui reproduit le sentiment d’être dans une pièce réelle avec eux », a écrit Gates. « Pour ce faire, vous aurez besoin de quelque chose comme des lunettes VR et des gants de capture de mouvement pour capturer avec précision vos expressions, votre langage corporel et la qualité de votre voix. »

La nouvelle propagande normale

L’intégralité du blog Bilan de l’année 2021 est remplie d’images de scènes qui sont malheureusement devenues omniprésentes dans certaines parties du monde : des enfants portant des masques ou ayant un pistolet à température sur la tête ; personnes distanciation sociale; piqûres administrées aux enfants (malgré le faible risque pour leur santé); et l’utilisation de passeports vaccinaux/d’identités numériques pour voyager et travailler. C’est une vision de ce que Gates et ses amis dans les médias ont appelé « The New Normal ». Ils ont tenté d’implanter la phrase dans nos esprits dans un effort désespéré pour conditionner les cœurs et les esprits libres du monde à accepter cette réalité tout sauf normale.

Gates écrit qu’« en 2021, la pandémie a dominé nos vies depuis le premier jour. Nous avons tous dû nous adapter à une « nouvelle normalité », bien que ce à quoi cela ressemble soit différent pour chaque personne. Pour moi, le résultat a été une année passée principalement en ligne. » Alors qu’il fait des prédictions pour 2022, Gates écrit également : « Je pense que 2022 sera une année où beaucoup d’entre nous s’installeront enfin dans une nouvelle normalité post-pandémique. »

L’hypothèse selon laquelle les peuples du monde se soumettront volontairement à une « nouvelle normalité » est une énorme interprétation erronée de la situation par Gates et les membres de The Predator Class. Malgré tous leurs efforts pour soudoyer les gens pour qu’ils prennent les photos et conditionnent le public au confinement et à la distanciation, la majorité du public international est encore largement sceptique. Sans aucun doute, il y a ceux qui ont adhéré au récit et vivent leur vie dans la peur d’Omicron, mais des millions de personnes dans le monde n’ont pas avalé la folie de la COVID et rejetteront la nouvelle normalité.

Si Gates partage ses prédictions pour 2022, il est peut-être juste que nous, chez TLAV, fassions notre propre prédiction. Nous prévoyons 2022 comme la fin de la crise de la COVID-19. Pas parce que nous nous sommes vaccinés pour sortir du problème, ou parce que nous acceptons en silence les restrictions de nos libertés. Non, la crise de la COVID-19 touche à sa fin en 2022 car les gens se réveillent et ils ne veulent plus se soumettre au nom du politiquement correct ou de la politesse. En 2022, les peuples du monde prennent le contrôle de leur vie, rejetant la nouvelle normalité et la Grande Réinitialisation, et manifestant la Réinitialisation du Peuple.

BILL GATES A DONNÉ 319 MILLIONS DE DOLLARS À DES MÉDIAS…

Plus de vidéos : RUPTURE SAMEDI : DÉCONGELÉS LES FLACONS PFIZER & MODERNA DEVIENNENT UN ORGANISME VIVANT SE DÉPLAçANT SEUL : https://www.bitchute.com/video/3RYJc4F8m0NP/

BILL GATES PENSE QUE VOUS NE DEVRIEZ PAS ÊTRE CAPABLE DE QUESTIONNER L’AGENDA COVID DU NOM

Young Hearts Part 8 – Combien de temps les médias peuvent-ils encore cacher cela ?

https://www.bitchute.com/video/NBpgoFxKHCyn/

https://www.bitchute.com/channel/checkur6/

Des e-mails révèlent les efforts de Fauci pour « salir » les scientifiques anti-verrouillage

PHOTO DE DOSSIER: Le Dr Anthony Fauci lors d’un point de presse à la Maison Blanche. 1er décembre 2021. © Reuters / Kevin Lamarque

Des e-mails récemment publiés montrent qu’Anthony Fauci et son patron des National Institutes of Health (NIH) des États-Unis voulaient procéder à un retrait « rapide et dévastateur » des experts de la santé qui ont proposé une stratégie de contrôle Covid-19 sans verrouillage.

Les e-mails, publiés vendredi par le sous-comité de sélection de la Chambre sur la crise des coronavirus, montrent le directeur à la retraite du NIH, Francis Collins, disant à Fauci en octobre 2020 de discréditer la Déclaration de Great Barrington (GBD) – une déclaration qui propose de travailler pour parvenir à l’immunité collective grâce à une « protection ciblée » des plus vulnérables.

Quelques jours après la publication du GBD, Collins a informé Fauci et d’autres responsables de la santé de la façon dont la proposition de «trois épidémiologistes marginaux» recevait «beaucoup d’attention» et a appelé à un «démontage publié rapide et dévastateur de ses locaux».

Fil résumant ce que nous avons appris jusqu’à présent sur le vidage d’e-mails Fauci/Collins sur la déclaration de Great Barrington : cela commence le 14/10/20 lorsque Collins demande à Fauci et à son personnel de « démonter » le GBD et les scientifiques « en marge » derrière. pic.twitter.com/XyTWINMOnG

– Phil Magness (@PhilWMagness) 18 décembre 2021

Peu de temps après, Fauci envoie à Collins un éditorial du magazine Wired qui «démystifie cette théorie» et appelle les trois scientifiques – Martin Kulldorff, épidémiologiste à l’Université Harvard, Sunetra Gupta, épidémiologiste à l’Université d’Oxford, et Jay Bhattacharya, un expert en politique de santé publique à l’Université de Stanford – pour avoir vanté une approche sans « suivre la méthode scientifique » pour des hypothèses évaluées par des pairs.

Après que Collins ait salué cette « excellente » réponse, Fauci lui envoie un autre éditorial dans le magazine The Nation qui « [refute] l’approche de l’immunité collective ». Collins répond d’accord avec l’article selon lequel l’idée est une « illusion mortelle ».

Le lendemain, Fauci envoie à Collins une diatribe en colère contre le GBD dans @TheNation par @gregggonsalves.Collins approuve. pic.twitter.com/jstxmUb4Ay

– Phil Magness (@PhilWMagness) 18 décembre 2021

Cette partie de l’échange n’a pas été incluse dans les divulgations du sous-comité dans son rapport de fin d’année, mais a été publiée dans une série de tweets par Phil Magness, directeur de l’éducation à l’American Institute for Economic Research (AIER), un groupe de réflexion libertaire qui a parrainé le GBD. Magness condamne la « campagne de diffamation » lancée plus tard par Collins contre les scientifiques à travers un article du Washington Post dans lequel il a été cité.

Fauci a également envoyé un courrier électronique à l’ancienne coordinatrice de la réponse aux coronavirus de la Maison Blanche, Deborah Birx, pour lui demander de prendre une position publique «très [forte]» contre le GBD.

Le matin de la réunion du groupe de travail Covid, Fauci envoie à Deborah Birx cet e-mail l’alertant sur la nécessité de s’opposer au GBD lors de la réunion. La partie non expurgée suggère qu’ils se préparent à attaquer @ScottWAtlas, qui était perçu comme le champion du groupe de travail du GBD. pic.twitter.com/iqYbiTiZxo

– Phil Magness (@PhilWMagness) 18 décembre 2021

Après la publication des e-mails, Bhattacharya a déclaré qu’il était « l’objet d’une attaque de propagande par mon propre gouvernement » tandis que Kulldorff a tweeté qu’une « invitation » à un « débat public » sur l’immunité collective était toujours ouverte.

Vendredi, lors d’une interview à Fox News, Collins a maintenu son commentaire de « retrait », affirmant que l’approche de l’immunité collective « n’avait pas de sens » pour lui puisque son adoption aurait entraîné « des centaines de milliers de décès supplémentaires ».

La femme du vicaire dit que depuis le déploiement des injections Covid, il y a eu funérailles, après funérailles, après funérailles – « C’est tragique »

Lors de la manifestation pour la liberté du 4 décembre à York, Sarah, dont le mari est vicaire de l’Église d’Angleterre, a parlé de la bataille entre le bien et le mal à laquelle nous sommes confrontés.

«Nous sommes dans une bataille massive. Et il ne s’agit pas du Nord ou du Sud, ni de savoir si vous êtes politiquement de gauche ou de droite. Ce n’est pas une bataille pour la terre. C’est en fait une bataille pour l’esprit. C’est la plus grande bataille dans laquelle vous allez jamais être… Ce que les gens voient maintenant, c’est la bataille entre le bien et le mal », a-t-elle déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle pensait des mandats des vaccins pour protéger les autres, elle a répondu qu’il s’agissait d’une inversion – l’obscurité est considérée comme légère, amère comme douce. C’est une PSYOP militaire. Vous penseriez normalement qu’un vaccin vous donnerait une immunité. Boris Johnson a déclaré que cela ne vous empêchait pas de l’obtenir, le vaccin ne confère pas d’immunité. Ce n’est pas un vaccin. « La plupart des gens que je connais avec Covid sont doublement et triplement vaccinés. Donc, ce qu’ils essaient de faire, c’est de vous faire faire un symbole de vertu. Portez votre masque pour pouvoir dire « Je suis une bonne personne, je suis un bon chrétien. Je protège les gens. Non, vous ne l’êtes pas. Vous montrez que vous êtes bâillonné.

Elle a expliqué que son mari est vicaire dans l’Église d’Angleterre et que pendant la « pandémie » il a organisé très peu d’enterrements. « Depuis le déploiement du vaccin, il y a eu des funérailles, après les funérailles, après les funérailles », a déclaré Sarah.

https://videopress.com/embed/Pimg5Y3E?cover=1&preloadContent=metadata&hd=1

Hatstruth : Ce manifestant résume parfaitement

Vous pouvez regarder des extraits de diverses interviews par des anglais anglais de la manifestation de York, y compris une partie de Sarah ci-dessus, ICI.

sa femme et ses quatre enfants pourraient être expulsés du presbytère où ils vivent depuis huit ans après que des responsables de l’Église l’ont accusé d’avoir enfreint les directives de Covid », a rapporté le Daily Mail en juillet 2021. Les crimes du vicaire ? Il a réconforté une personne en deuil avec un câlin, a chanté un hymne sans porter de masque facial et a placé des bibles sur les bancs d’église. Ce vicaire est le mari de Sarah.

Anna Brees a parlé à Sarah quelques semaines après la publication de leur histoire dans le Daily Mail.

Anna Brees interviewe Sarah Marie Boyle

https://videopress.com/embed/vVf0wZPQ?cover=1&preloadContent=metadata&hd=1

Anna Brees interviews Sarah Marie Boyle

Pour le moment, le révérend Charlie Boyle reste le vicaire de All Saint’s Branksome Park, Poole, Dorset.

Plus de ressources:

Le site de Sarah Boyle

Sarah Boyle sur Twitter

Site Web de All Saint’s Branksome Park, Poole, Dorset

Dr Robert Young : Résultats choquants pour les ingrédients du vaccin CoV et la voie de destruction qu’ils provoquent

INGRÉDIENTS DE VACCIN DÉTECTÉS

INGRÉDIENTS DU VACCIN COVID-19-nobulart.com

INGRÉDIENTS DÉCLARÉS DU VACCIN COVID-19

INGRÉDIENTS SECRETS NON DIVULGUÉS DU VACCIN

Les composants qui ne semblent pas avoir été déclarés comprennent :

Aluminium (Al)

Bismuth (Bi)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Fer (Fe)

Plomb (Pb)

Magnésium (Mg)

Manganèse (Mn)

Nickel (Ni)

Sélénium (Se)

Silicium (Si)

Soufre (S)

Étain (Sn)

Titane (Ti)

Vanadium (V)

Oxyde de graphène (C140H42O20)

Hydroxyde de graphène

… qui comprend le parasite du sang, Trypanosoma cruzi (maladie de Chagas) ou éventuellement Trypanosoma brucei (maladie du sommeil africaine), comme indiqué dans les rapports les plus récents de la MHRA (reproduits ci-dessous) et quatre rapports du VAERS. Trypanosoma est composé de carbone, d’oxygène, de chrome, de soufre, d’aluminium, de chlorure et d’azote.

Ingrédients « Vaccin » non divulgués :

Hydroxyde de graphène

Parasites

Éthylène Alcool

Acier inoxydable, un agrégat d’ingénierie de fer, de chrome et de nickel également connu sous le nom d’acier inoxydable de micro et nano particules

(histidine, saccharose, polyéthylène glycol (PEG) et éthylène alcool-

L’injection de PEG et d’alcool éthylène sont tous deux connus comme étant cancérigènes et génotoxiques.[10][83] Le PEG était le seul adjuvant déclaré sur la fiche technique listant les ingrédients du « vaccin » Astrazeneca mais également contenu dans les « vaccins » Pfizer et Moderna)

Janssen (Johnson & Johnson) « Vaccin » Ingrédients non divulgués

En acier inoxydable et sont collés avec une «colle à base de carbone» d’oxyde de graphène réduit.[11] Cet agrégat est hautement magnétique et peut déclencher une coagulation sanguine pathologique et la création de « l’effet Corona » ou « l’effet de la protéine de pointe » à partir de la dégénérescence de la membrane cellulaire due aux interactions avec d’autres dipôles.

INTRODUCTION

Le 20 août 2021, le Dr Robert Young a publié les conclusions de son équipe après avoir analysé les quatre « vaccins » COVID-19 dominants à l’aide de la microscopie à contraste de phase, de la microscopie électronique à transmission et à balayage et de la spectroscopie à rayons X à dispersion d’énergie. Leurs découvertes confirment et approfondissent les investigations antérieures menées par le Dr Pablo Campra (Université d’Almeria, Espagne), le Dr Juan F. Gastón Añaños (Hôpital de Barbastro, Espagne), ainsi que les récents rapports de pathologie d’autopsies de décédés vaccinés qui ont été effectués par le Prof. Dr. Arne Burkhardt, le Prof. Dr. Walter Lang et le Prof. Dr. Peter Schirmacher (Allemagne & Autriche).

Beaucoup de ces substances ont été observées comme étant liées à l’oxyde de graphène et aux nanoparticules métalliques. Les nanoparticules GO sont nécrotiques, capables de passer dans ou à travers des barrières physiologiques, y compris (mais sans s’y limiter) la barrière hémato-air, la barrière hémato-testiculaire, la barrière hémato-encéphalique et la barrière hémato-placentaire. Sur une période de plusieurs mois après l’injection intramusculaire, jusqu’à 75 % de la « plate-forme de distribution » des nanoparticules GO et la plupart des substances énumérées ci-dessous sont largement transportées dans le corps des mammifères, dans le sang, le cerveau et d’autres organes. Certains des nombreux effets toxiques de l’oxyde de graphène sont la myocardite et la coagulation du sang. La contamination des vaccins semble être si courante qu’on pourrait croire qu’elle est délibérée.

MARQUÉ À MORT ET SUIVI À VIE

Le Dr Young suggère également dans cette interview et dans son article scientifique que les personnes inoculées avec le CoV-19 ne libèrent PAS de protéines mais reçoivent et transmettent des rayonnements radio et micro-ondes pulsés qui leur sont liés à partir de tours cellulaires et de transmissions satellites.

Dr, jeune :

« Cette fréquence dirigée et la connexion humaine des tours cellulaires et/ou des satellites créent un lien quantique avec le matériau d’oxyde de fer graphène du biocapteur maintenant contenu dans le cerveau, les poumons, le cœur, les muscles, les os, la graisse et les organes reproducteurs.

Ces pauvres âmes qui ont été inoculées avec le soi-disant vaccin CoV-19 sont maintenant des tours cellulaires humaines recevant et transmettant des rayonnements radio et micro-ondes de leur propre corps affectant leur santé et celle de tous ceux qui les entourent.

Toutes les personnes qui avaient été inoculées avec le soi-disant vaccin CoV-19 sont désormais liées à «l’Internet des objets» et ont reçu un numéro d’identification spécifique pour la recherche des contacts.

Cela continuera avec tous ceux qui ont été inoculés tant qu’ils ont le biocapteur de nanoparticules de graphène/oxyde de fer dans leurs tissus conjonctifs et graisseux, c’est-à-dire leur sang, les fluides interstitiels, les fluides intracellulaires, le cœur, le cerveau, les organes reproducteurs et la moelle osseuse.

(Voir le texte inclus avec les vidéos ci-dessous)

Résultats de tests choquants pour le CoV-19 vaccins contiennent des ingrédients cytotoxiques, génotoxiques et magnétotoxiques ! (Vidéo 1)

Résultats choquants pour les ingrédients du vaccin CoV et le chemin de la destruction qu’ils provoquent ! (Vidéo 2)

Vous ne croirez pas ce qu’ils ont trouvé dans les vaccins CoV19 –

(Ça va vous exploser) (Vidéo 3)

Toxicité des nanoparticules de la famille du graphène : une revue générale des origines et des mécanismes Résumé :

En raison de leurs propriétés physico-chimiques uniques, les nanomatériaux de la famille du graphène (GFN) sont largement utilisés dans de nombreux domaines, en particulier dans les applications biomédicales. Actuellement, de nombreuses études ont étudié la biocompatibilité et la toxicité des GFN in vivo et intro. En général, les GFN peuvent exercer différents degrés de toxicité chez les animaux ou les modèles cellulaires en suivant différentes voies d’administration et en pénétrant à travers les barrières physiologiques, pour ensuite être distribués dans les tissus ou localisés dans les cellules, pour finalement être excrétés hors du corps. Cette revue rassemble des études sur les effets toxiques des GFN dans plusieurs organes et modèles cellulaires. Nous soulignons également que divers facteurs déterminent la toxicité des GFN, notamment la taille latérale, la structure de surface, la fonctionnalisation, la charge, les impuretés, les agrégats et l’effet couronne, etc. De plus, plusieurs mécanismes typiques sous-jacents à la toxicité du GFN ont été révélés, par exemple, la destruction physique, le stress oxydatif, les dommages à l’ADN, la réponse inflammatoire, l’apoptose, l’autophagie et la nécrose. Dans ces mécanismes, des voies dépendantes du TLR-, du facteur de croissance transformant β- (TGF-β-) et du facteur de nécrose tumorale-alpha (TNF-α) sont impliquées dans le réseau de voies de signalisation et le stress oxydatif. joue un rôle crucial dans ces voies. Dans cette revue, nous résumons les informations disponibles sur les facteurs de régulation et les mécanismes de la toxicité des GFN, et proposons quelques défis et suggestions pour des investigations plus approfondies sur les GFN, dans le but de compléter les mécanismes toxicologiques et de fournir des suggestions pour améliorer la sécurité biologique des GFN. et faciliter leur large application.

(Texte-Vidéo 3)

La microscopie électronique à balayage et à transmission révèle l’oxyde/hydroxyde de graphène dans les vaccins CoV-19

https://www.drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-reveals-graphene-oxide-in-cov-19-vaccines

https://beforeitsnews.com/alternative/2021/12/dr-robert-young-shocking-results-for-cov-vaccine-ingredients-the-path-of-destruction-they-cause-ultimate-video-proof-of-secret-vax-ingredients-attack-on-the-body-of-the-vaccinated-videos-art-3763772.html

LE JAPON CONFIRME QUE LES VACCINS MODERNA ET PFIZER SONT DANGEREUX

LE JAPON CONFIRME QUE LES VACCINS MODERNA ET PFIZER SONT DANGEREUX

Dénonciateur britannique – Une infirmière A&E partage la vérité sur la « pandémie »

https://audioplace.me/?utm_medium=widget&utm_source=&dl=https://dailyexpose.uk/

Danny Tommo (Robinson) est un combattant de la liberté qui a passé de nombreux mois à rapporter et à partager la vérité que les médias mainstream n’ont pas réussi à faire. Tommo a pour slogan « Vous apporter les vérités inconfortables directement du cœur », ce qui est exactement ce qu’il a fait aujourd’hui.

Danny Tommo est un combattant de la liberté qui a passé de nombreux mois à rapporter et à partager la vérité que les médias mainstream n’ont pas réussi à faire. Tommo a pour slogan « Vous apporter les vérités inconfortables directement du cœur », ce qui est exactement ce qu’il a fait aujourd’hui.

Au cours de la semaine, Danny a interviewé une infirmière britannique qui a partagé son expérience de travail dans trois hôpitaux distincts en tant qu’infirmière A & A de première ligne pendant la « pandémie ». J’ai écrit sur quelques points clés, cependant, la vidéo se trouve au bas de l’article.

Se battre pour les patients

Tout d’abord, l’infirmière lanceuse d’alerte révèle, comme beaucoup d’autres l’ont fait, que les hôpitaux n’étaient pas du tout occupés au plus fort de la « pandémie », elle dit que :

« Pendant le premier verrouillage, nous nous battions pour les patients, nous avons littéralement …, nous serions assis là à attendre, je m’occuperai de ce patient, j’aurai ce patient »

Tommo lui a demandé « Tu es infirmière, tu es entourée d’infirmières, tu dis que tu te bats pour que les gens aillent regarder [..] car il y avait tellement d’infirmières par rapport aux patients Quand tu as vu la télé écran qu’est-ce que vous pensiez en tant qu’infirmières » ?

L’infirmière a répondu: « Je me suis demandée ce qui se passait, je me suis demandée où étaient ces hôpitaux parce que ce n’étaient pas les trois dans lesquels je travaillais, ça doit être Londres mais pourquoi Londres serait-il différent de n’importe où ailleurs »?

Elle poursuit en disant que l’un des hôpitaux dans lesquels elle travaillait était censé être l’un des pires selon les statistiques, « mais ce n’était certainement pas le cas », a-t-elle déclaré.

Quelques points clés :

Selon l’infirmière, la plupart des patients « malades de COVID » sont des personnes obèses en surpoids.

« Les reportages auraient dit » attrapé COVID « et ça aurait été tout, c’est la MPOC, l’asthme chronique, l’insuffisance cardiaque, les maladies rénales. Diabète…. »

Ce n’étaient généralement pas des personnes en bonne santé et en bonne santé qui franchissaient les portes de l’hôpital avec Covid.

2018 était bien pire que tout ce que l’infirmière a vu en 2020/21, elle a dit que les personnes atteintes de la même maladie étaient mises dans une baie pour ne pas infecter les autres, elles ont fait de même avec COVID

Les masques ne fonctionnent pas et ne sont portés que pour apaiser les patients

Effets neurologiques observés après le vaccin.

Fait intéressant, le dénonciateur a déclaré que ceux qui ne s’exprimaient pas par peur de perdre leur emploi étaient en minorité, la majorité l’acceptait en fait, « suivant la foule ». Bien qu’ils sachent qu’il se passe quelque chose, les employés sont des « automates », ils s’acquittent simplement de leur travail.

Le personnel n’est pas autorisé à exprimer ses opinions sur les réseaux sociaux

L’infirmière a révélé qu’un e-mail avait été envoyé au personnel de l’hôpital pour l’informer que bien qu’il comprenne que tout le monde a ses propres opinions, ils n’étaient pas autorisés à les exprimer, mais devaient diriger les gens vers les sources officielles.

On dit aux employés de l’hôpital de ne pas partager ou donner leur opinion sur les réseaux sociaux et que des mesures peuvent être prises contre les personnes qui le font.

En fait, ils disent : « Nous savons que vous avez une opinion, mais vous n’êtes autorisé à exprimer votre opinion que si elle est d’accord avec la nôtre, essentiellement ce que cela dit », a déclaré l’infirmière. Heureusement, elle a trouvé une plate-forme pour exprimer son opinion et son expérience.

L’infirmière a dit que les gens devraient faire leurs recherches « Il y a beaucoup d’informations là-bas, ils ont évidemment choisi de ne pas les lire, les gens ont accepté la propagande… les gens auraient dû faire beaucoup plus de recherches »

Merci à Danny Tommo et à l’infirmière anonyme d’avoir partagé cette information véridique et importante.

