PRÉSIDENT BÉLARUS ALEXANDER LUKASHENKO – LA PLANDÉMIE A ÉTÉ CRÉÉE PAR DES « CRIMINELS INTERNATIONAUX » + Ancien vice-président de l’OMS : « Les vaccinés doivent être isolés »

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko confirme que la plandémie a été créée par des « criminels internationaux »

Tout simplement horrible…

Avant ces « vaccins », aucun d’entre nous n’avait jamais été témoin de quelque chose comme ça…

DOMMAGES NEUROLOGIQUES GRAVES À UN BÉBÉ EN BONNE SANTÉ DE 6 MOIS, APRÈS AVOIR REÇU LES DOSES CORRESPONDANTES POUR SON ÂGE, SELON LE CALENDRIER DE VACCINATION POPULAIRE, RECOMMANDÉ PAR L’OMS.

LA BOMBE! 3 dénonciateurs médicaux : problèmes neurologiques en hausse de 1 000 %, fausses couches et cancer en hausse de 300 %

L’ancien vice-président du Groupe consultatif européen d’experts en vaccination de l’Organisation mondiale de la santé ; Le professeur Christian Perronne, a déclaré hier que toutes les personnes vaccinées doivent se mettre en quarantaine pendant les mois d’hiver ou risquer une maladie grave.

Perronne est spécialisée dans les pathologies tropicales et les maladies infectieuses émergentes.

Il a été président de la commission spécialisée sur les maladies transmissibles du Haut Conseil de la santé publique.

Confirmant la détérioration rapide de la situation en Israël et au Royaume-Uni, l’expert en maladies infectieuses a déclaré :

Il a poursuivi en disant :

« Les personnes non vaccinées ne sont pas dangereuses ; les personnes vaccinées sont dangereuses pour les autres. C’est prouvé en Israël maintenant – je suis en contact avec de nombreux médecins en Israël – ils ont de gros problèmes, les cas graves dans les hôpitaux sont parmi les personnes vaccinées, et au Royaume-Uni aussi, vous avez le programme de vaccination plus large et il y a aussi des problèmes.”