Augmentation de 68 000 % des accidents vasculaires cérébraux alors que la FDA et HIH étudient secrètement des rapports sur les blessures neurologiques après les vaccins COVID-19

Par Brian Shilhavy

Éditeur, Health Impact News

The Epoch Times a publié aujourd’hui un rapport explosif indiquant qu’ils ont reçu des e-mails qui montreraient que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et les National Institutes of Health (NIH) étudient discrètement les problèmes neurologiques qui sont apparus chez les personnes après avoir pris un Vaccin Covid-19.

La Food and Drug Administration ( FDA ) et les National Institutes of Health ( NIH ) ont mené des projets de recherche distincts sur les problèmes neurologiques post-vaccinaux, qui se sont manifestés par des symptômes tels que la paralysie faciale et le brouillard cérébral et ont été liés dans certains cas aux vaccins , selon des e-mails examinés par Epoch Times.

Un examen du système de notification des événements indésirables des vaccins (VAERS) de la FDA et des CDC confirme que les décès et les blessures dus à des problèmes neurologiques suite à des injections de COVID-19 ont monté en flèche, par rapport aux mêmes événements indésirables signalés après tous les vaccins approuvés par la FDA pour les 30 dernières années.

Et bien qu’aucune des agences de santé américaines n’ait publié ou rendu publique ses recherches sur ces lésions neurologiques post-vaccinales, de nombreuses revues médicales l’ont fait.

Les vaccins COVID-19 expérimentaux, qui ont obtenu illégalement une autorisation d’utilisation d’urgence, auraient dû être immédiatement retirés du marché il y a au moins un an.

Ces criminels de l’industrie pharmaceutique qui paient des milliards de dollars pour faire approuver leurs produits par la FDA feront-ils un jour face à la justice pour le meurtre de masse qu’ils ont causé ?

Selon la Cleveland Clinic, la « neuropathie » est :

La neuropathie, souvent appelée neuropathie périphérique, indique un problème au sein du système nerveux périphérique. Votre système nerveux périphérique est le réseau de nerfs à l’extérieur de votre cerveau et de votre moelle épinière. Votre cerveau et votre moelle épinière constituent votre système nerveux central. Pensez aux deux systèmes travaillant ensemble de cette façon : Votre système nerveux central est la station centrale. C’est le centre de contrôle, la plaque tournante à partir de laquelle tous les trains vont et viennent. Votre système nerveux périphérique sont les pistes qui se connectent à la station centrale. Les voies (le réseau de nerfs) permettent aux trains (signaux d’information) de voyager vers et depuis la gare centrale (votre cerveau et votre moelle épinière).

lésion ou dysfonctionnement d’un ou plusieurs nerfs entraînant généralement des engourdissements, des picotements, une faiblesse musculaire et des douleurs dans la zone touchée. Les neuropathies commencent fréquemment dans les mains et les pieds, mais d’autres parties de votre corps peuvent également être affectées.

Pour déterminer le nombre de lésions neurologiques et de décès survenus après les vaccins COVID-19, puis les comparer aux données historiques des 30 années précédentes après tous les autres vaccins approuvés par la FDA, nous devons effectuer plusieurs recherches dans VAERS.

J’ai donc commencé par rechercher tous les symptômes dans le VAERS qui contenaient du «neuro» après les injections COVID-19, et il a renvoyé 9 799 cas lors du dernier vidage de données dans le VAERS vendredi dernier, qui se termine le 11 février 2022.

Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessus, en 14 mois depuis l’autorisation d’utilisation d’urgence des vaccins COVID-19, sur les 9 799 cas signalés, il y a eu 150 décès, 1 521 incapacités permanentes, 2 463 visites aux urgences et 3 359 hospitalisations. (Source.)

À titre de comparaison, au cours des 30 années précédentes à partir de 1990, lorsque le VAERS a été créé, en utilisant exactement la même recherche pour chaque symptôme contenant «neuro», nous obtenons un résultat de 7 853 cas pour TOUS les vaccins approuvés par la FDA au cours des 30 dernières années. années combinées. (Source.)

Les moyennes annuelles ressemblent alors à ceci :

Cela représente une augmentation de 3 109 % des lésions neurologiques consécutives aux vaccins COVID-19 par rapport à tous les autres vaccins approuvés par la FDA.

Il existe, bien sûr, d’autres symptômes considérés comme des conditions neurologiques qui ne contiennent pas le mot «neuro» dans le nom de la maladie.

La paralysie de Bell, paralysie faciale, est celle qui a été fréquemment signalée après les vaccins COVID-19 et est considérée comme une blessure «neurologique».

J’ai donc recherché dans le VAERS tous les cas de tout type de « paralysie » suite aux vaccins COVID-19, et il a renvoyé un résultat de 6 717 cas.

Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessus, en 14 mois depuis l’autorisation d’utilisation d’urgence des vaccins COVID-19, sur les 6 717 cas signalés, il y a eu 21 décès, 645 incapacités permanentes, 2 188 visites aux urgences et 779 hospitalisations. (Source.)

À titre de comparaison, au cours des 30 années précédentes à partir de 1990, lorsque le VAERS a été créé, en utilisant exactement la même recherche pour chaque symptôme contenant la « paralysie », nous obtenons un résultat de 4 973 cas pour TOUS les vaccins approuvés par la FDA au cours des 30 dernières années. années combinées. (Source.)

Les moyennes annuelles ressemblent alors à ceci :

Cela représente une augmentation de 3 368 % des cas de paralysie suite aux vaccins COVID-19 par rapport à tous les autres vaccins approuvés par la FDA.

Une autre lésion neurologique qui a été signalée à la suite d’injections COVID-19 est la sclérose en plaques (SEP).

J’ai donc recherché dans VAERS tous les cas de tout type de « sclérose » suite aux vaccins COVID-19, et il a renvoyé un résultat de 1 836 cas.

Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessus, en 14 mois depuis l’autorisation d’utilisation d’urgence des vaccins COVID-19, sur les 1 836 cas de sclérose, il y a eu 129 décès, 242 incapacités permanentes, 377 visites aux urgences et 801 hospitalisations. (Source.)

À titre de comparaison, au cours des 30 années précédentes à partir de 1990, lorsque le VAERS a été créé, en utilisant exactement la même recherche pour chaque symptôme contenant la «sclérose», nous obtenons un résultat de 1 842 cas pour TOUS les vaccins approuvés par la FDA au cours des 30 dernières années. années combinées. (Source.)

Les moyennes annuelles ressemblent alors à ceci :

C’est une augmentation de 2 480% des cas de sclérose suite aux vaccins COVID-19.

Rien, cependant, ne se compare à l’augmentation spectaculaire des blessures signalées après les vaccins COVID-19 que les accidents vasculaires cérébraux. S’il est probablement vrai que tous les AVC ne peuvent pas être classés dans la catégorie des blessures «neurologiques», l’augmentation est néanmoins stupéfiante.

J’ai recherché dans VAERS tous les symptômes contenant un «accident vasculaire cérébral» après les vaccins COVID-19, et il a renvoyé un résultat de 2 783 cas. (Source.)

À titre de comparaison, au cours des 30 années précédentes à partir de 1990, lorsque le VAERS a été créé, en utilisant exactement la même recherche pour chaque symptôme contenant un «accident vasculaire cérébral», nous obtenons un résultat de seulement 104 cas pour TOUS les vaccins approuvés par la FDA au cours des 30 dernières années. + Années cumulées. (Source.)

Les moyennes annuelles ressemblent alors à ceci :

C’est une augmentation étonnante de 79 414 % des cas d’AVC suite aux vaccins COVID-19 !

J’ai effectué cette recherche et vérifié mes chiffres plusieurs fois, car il ne semblait tout simplement pas possible qu’il y ait une telle augmentation des accidents vasculaires cérébraux.

J’ai donc utilisé un terme de recherche différent, « ischémique », car il s’agit d’un terme médical courant associé aux accidents vasculaires cérébraux, juste pour voir si peut-être que les gens commencent à utiliser des termes différents depuis le début des vaccins COVID-19 qui expliqueraient cette augmentation spectaculaire.

Nan.

Voici les résultats:

4 575 cas où le vaccin est COVID-19 et le symptôme est « ischémique ». (Source.)

351 cas pour tous les vaccins au cours des 30 dernières années et plus où le symptôme est « ischémique ». (Source.)

Les moyennes annuelles :

C’est aussi une augmentation étonnante de 39 002 % pour les blessures ischémiques suite aux vaccins COVID-19.

Comme on peut l’imaginer, le volume considérable de ces blessures ne pouvait pas passer inaperçu, et grâce à l’article d’EPOCH TIMES d’aujourd’hui, nous savons maintenant que le gouvernement américain est au courant de ces chiffres et les a secrètement étudiés sans le dire au public.

Mais en voici d’autres qui ont publié des études sur les lésions neurologiques suite aux vaccins COVID-19. Ce sont des études publiées dans des revues médicales et référencées dans la National Library of Medicine du gouvernement américain.

Ceci n’est qu’une liste d’exemples, et en aucun cas exhaustive.

Et voici quelques autres histoires que The COVID Blog a rapportées sur des personnes qui ont souffert et sont décédées des suites de lésions neurologiques à la suite de vaccins COVID.

Se pourrait-il que la FDA et le NIH, dont nous savons qu’ils sont contrôlés par les sociétés pharmaceutiques, fassent des recherches sur ces lésions neurologiques suite aux injections COVID-19 afin de développer de nouveaux médicaments pour traiter ces maladies, et non pour avertir le public, ce qui entraînerait moins de personnes se font vacciner ?

Voici un rapport récemment écrit et publié chez Fierce Pharma qui pourrait donner un indice sur la réponse à cette question.

Le marché des nouvelles formulations de baclofène est en plein essor. Quelques semaines après que Saol Therapeutics a obtenu l’approbation pour ses granulés oraux aromatisés à la fraise, Azurity Pharmaceuticals a reçu l’autorisation de la FDA pour une suspension buvable destinée au même segment de marché.

Les médecins prescrivent du baclofène pour traiter les spasmes musculaires et la raideur chez les patients atteints de sclérose en plaques et de lésions de la moelle épinière. Cependant, les formulations établies pour l’administration dans le canal rachidien et les comprimés présentent certaines limites. Les comprimés ne conviennent pas aux personnes qui ont des difficultés à avaler et les injections, tout en obtenant une plus grande quantité de médicament sur les sites cibles et en traitant certains effets secondaires, peuvent être douloureuses.

Au cours des deux derniers mois, deux nouvelles options ont été approuvées aux États-Unis. Azurity est le dernier entrant sur le marché, ayant obtenu l’approbation de la FDA pour une formulation de suspension orale de baclofène à saveur de raisin pour une utilisation dans le traitement de la spasticité résultant de la sclérose en plaques.

Le produit, de marque Fleqsuvy, est disponible en flacons de 120 ml ou 300 ml à une concentration de 5 mg par ml. Azurity présente Fleqsuvy comme la formulation de baclofène liquide oral la plus concentrée approuvée par la FDA. Selon Azurity, la concentration de Fleqsuvy est bénéfique lors du traitement de patients qui ont du mal à avaler car elle permet de prescrire le volume le plus faible aux patients.

L’approbation intervient deux mois après que la FDA a autorisé les granulés oraux de baclofène aromatisés à la fraise de Saol. Les granules de Saol, qu’il vend sous le nom de Lyvispah, sont disponibles en conditionnements de 5 mg, 10 mg et 20 mg et sont approuvés pour une administration avec ou sans eau, avec des aliments mous et avec des sondes d’alimentation entérale. (Source.)