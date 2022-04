Les civils ukrainiens sont utilisés comme boucliers humains

Comme par le passé, « nous pensons que les opinions de l’UNICEF doivent être fondées sur des informations fiables et éprouvées », a commencé Nebenzya, et a demandé au conseil d’examiner les dangers de la prolifération des « armes légères et de petit calibre dont beaucoup sont tombées entre les mains d’éléments radicaux, y compris ceux qui ont été délibérément libérés de prison ». Une mesure irresponsable de Volodymyr Zelenskyy et le nombre de victimes civiles aux mains des radicaux augmentait de jour en jour, a-t-il noté.

« Il y a une guerre de l’information en cours, plus probablement une guerre de désinformation, et nous dirions qu’en Occident – dans le monde libre – où les ressources d’information russes sont désactivées et où toute information qui contredit votre version des événements n’est pas autorisée. être diffusé ».

Il a souligné que la sécurité des civils en Ukraine n’était pas un problème pour les Russes parce que les Russes ne les bombardaient pas, mais plutôt que ce sont les radicaux ukrainiens et les néonazis qui retenaient en otages des villes entières et utilisaient les citoyens comme boucliers humains. Ils n’autorisaient pas les civils à quitter les villes malgré le fait qu’il existait des couloirs humanitaires et que les unités russes avaient déclaré un cessez-le-feu.

Nebenzya a expliqué qu’un accord avait été conclu selon lequel le 5 mars un corridor humanitaire serait ouvert à partir de Marioupol, mais les radicaux de Marioupol ont violé cet accord.

« Une conversation radio qui a été interceptée entre deux commandants du bataillon nationaliste Azov… les radicaux là-bas ont reçu l’ordre de tirer sur les jambes de ceux qui se dirigeaient vers les couloirs humanitaires. Ceux qui ont risqué leur vie pour essayer de quitter Marioupol, lorsqu’ils ont atteint les points de contrôle pour sortir de la ville, ont été abattus sur place par les nazis ukrainiens. Il y a beaucoup de preuves vidéo de cela. Rien qu’à Marioupol, il y avait quelque 200 000 civils qui sont dans le collimateur des forces là-bas », a-t-il déclaré.

La vice-première ministre ukrainienne Iryna Vereshchuk a qualifié la proposition d’ouvrir des couloirs humanitaires vers la Russie « d’absurde et d’inacceptable », a déclaré Nebenzya au conseil, « il est clair pour nous que le régime de Kiev utilise toutes les méthodes disponibles et non disponibles pour arrêter de tout cœur le sortie de ces citoyens qui souhaitent partir, ainsi que des étrangers qui souhaitent aller en Russie, car ils ont peur qu’une fois ces personnes libérées, elles disent la vérité sur les actions des radicaux ukrainiens ».

Il a cité une déclaration faite ce jour-là par le maire de Soumy, Alexandre Lyssenko, avec le commandant du bataillon national : « Il n’y aura pas de corridors verts. Aucun civil ne partira pour la Russie et ceux qui tenteront de le faire seront abattus. »

«Nous sommes également particulièrement préoccupés par le fait que les radicaux ukrainiens continuent de retenir en otage, en tant que boucliers humains, plus de 1500 étrangers dans diverses villes… nous sommes choqués par les nouvelles des attaques inhumaines des nationalistes contre des logements étudiants qui ont entre autres causé la mort d’étudiants indiens. »

Nebenzya a souligné que la pratique lâche consistant à utiliser la population civile comme otage est « non seulement profondément immorale mais viole également les normes du droit international humanitaire, y compris les articles 57 et 58 du premier protocole additionnel à la Convention de Genève de 1949 ».

Nations Unies : Ukraine, Conseil de sécurité, situation humanitaire, 7 mars 2022 (début 51 min 56 s)

Les forces ukrainiennes continuent d’utiliser des civils comme boucliers humains

Le 23 mars, le député de la Douma d’État russe, Artyom Viktorovich Turov, a fait une déclaration disant qu’un tribunal militaire devait être créé pour enquêter sur les cas d’utilisation de civils comme «bouclier humain». Vous pouvez regarder la vidéo, ICI. La vidéo est en russe et bien que sa description soit en anglais, elle est sans sous-titres en anglais. Ci-dessous, nous avons copié la transcription russe de YouTube et l’avons traduite en anglais à l’aide de Google Translate.

Transcription russe : и начали с коллегами собирать видео-подтверждение тех преступлений которые совершали над батальоны находя все прикрываясь жителями тех или иных населенных пунктов не давая им выйти по кулинарным коридорам и вот как пример могу рассказать всю историю девятилетнего мальчика который в одном из пунктов ими размещения в новоазовске рассказал как их семью просто заперли заварив двери того чтобы они не могли выйти из своей квартиры в одном из районов мариуполя а над их квартиры в это время в жилой квартире также где находились люди был размещен давно из точек огневых точек украинских вооруженных сил на все эти данные мы с коллегами также будем фиксировать и передавать в правоохранительные органы которые конечно же в обязательном порядке будет это все расследовать и мы уверены что те преступники военные преступники будут найдены осуждены их ждет военный трибунал

Transcription en anglais à l’aide de Google Translate : … et a commencé avec des collègues à recueillir la confirmation vidéo des crimes commis au-dessus des bataillons, trouvant tout sous le couvert d’habitants de certaines colonies, ne leur permettant pas de sortir par les couloirs culinaires et c’est ainsi. Un exemple, je peux raconter toute l’histoire d’un garçon de neuf ans qui, dans l’un de leurs points d’hébergement à Novoazovsk, a raconté comment sa famille a été simplement enfermée en verrouillant les portes afin qu’ils ne puissent pas quitter leur appartement dans l’un des quartiers de Marioupol et au-dessus de leur appartement à cette époque dans un appartement résidentiel également où se trouvaient des personnes a été placé il y a longtemps à partir des points de tir des forces armées ukrainiennes. Sur toutes ces données nous enregistrerons également et transférerons aux forces de l’ordre qui bien sûr enquêteront nécessairement sur tout cela et nous sommes sûrs que ces criminels criminels de guerre seront trouvés condamnés ils attendent un tribunal militaire.

Le 30 mars, Jack Posobiec, rédacteur en chef de Human Events, a tweeté :

Alexei Arestovich, conseiller de Zelensky, a fait valoir que « les lois humanitaires internationales ou les lois de la guerre ne s’appliquent pas dans ce conflit » lorsqu’il a expliqué pourquoi les UAF placent du matériel militaire dans des zones civiles, par WaPo – Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) 30 mars 2022

De plus, une déclaration d’Alexey Arestovich, montrée dans la vidéo ci-dessous, a circulé sur les réseaux sociaux. Bien que la date de réalisation de la vidéo ne soit pas claire, il déclare que la Russie frappe exclusivement des cibles militaires. Ceci est en totale contradiction avec le Premier ministre Boris Johnson et le président Joe Biden, a écrit Terri Jackson, secrétaire membre de Principia Scientific.

La légende accompagnant la vidéo indique : « La seule raison pour laquelle il dit cela est de garder les gens de la ville – Kiev – dans leurs maisons, autour desquelles les positions militaires ukrainiennes sont placées. En tant que tel, perpétuer la tactique du bouclier humain.

Arestovich, le conseiller de Zelenskyy, admet que la Russie n’atteint que des cibles militaires

Si le clip de la déclaration d’Arestovich est supprimé de YouTube, vous pouvez le regarder ICI.

La semaine dernière, dans deux de ses reportages – un lundi et un jeudi – Patrick Lancaster a interviewé des habitants de Marioupol. Dans le rapport de lundi, les habitants ont décrit comment les civils sont utilisés comme boucliers humains et comment seuls les femmes et les enfants sont autorisés à traverser les couloirs humanitaires, regardez ICI.

Dans le rapport de jeudi, les habitants décrivent comment la majorité des tirs ont été tirés par les forces ukrainiennes et comment les Ukrainiens placent leurs chars près des écoles, des jardins d’enfants et dans les zones résidentielles.

Patrick Lancaster : Interroger les habitants de Mariupol sur les attaques russes contre des zones civiles, 31 mars 2022 (15 min)

Les villes – et les zones civiles – d’Ukraine sont devenues le creuset de la guerre, écrit le Washington Post et cite William Schabas, professeur de droit international à l’Université Middlesex de Londres : « Je suis très réticent à suggérer que l’Ukraine est responsable des pertes civiles, car L’Ukraine se bat pour défendre son pays contre un agresseur. Mais dans la mesure où l’Ukraine ramène le champ de bataille dans les quartiers civils, cela augmente le danger pour les civils.

Consortium News a noté que, selon Richard Weir, chercheur à la division des crises et des conflits de Human Rights Watch, l’armée ukrainienne a « la responsabilité, en vertu du droit international », soit de retirer ses forces et son équipement des zones civiles, soit de déplacer la population civile des zones civiles. des zones où sont entreposés du personnel et du matériel militaires.

« S’ils ne le font pas », a déclaré Weir, « c’est une violation des lois de la guerre. Parce que ce qu’ils font, c’est qu’ils mettent les civils en danger. Parce que tous ces équipements militaires sont des cibles légitimes. »

Cliquez sur l’image ci-dessous pour regarder la vidéo sur Rumble.

RT : L’Ukraine défend l’utilisation de bâtiments résidentiels au milieu d’allégations d’utilisation de civils comme boucliers humains, 31 mars 2022 (2 minutes)

Information ou désinformation, la guerre continue

Le récit de l’OTAN est qu’Azovstal – l’une des plus grandes usines sidérurgiques d’Europe – a été presque détruite par l’armée russe et ses forces alliées de Donetsk qui « ont assiégé » Marioupol, a rapporté Great Game India vendredi. Leur rapport continuait :

« La véritable histoire est que le bataillon néo-nazi Azov a pris des dizaines de civils de Marioupol comme boucliers humains depuis le début de l’opération militaire russe en Ukraine, et s’est retiré à Azovstal en dernier recours. Après un ultimatum lancé la semaine dernière, ils sont maintenant complètement exterminés par les forces russes et de Donetsk et les Spetsnaz tchétchènes. »

Dimanche, RT a rapporté que des images graphiques de Bucha, une ville au nord-ouest de Kiev, sont apparues au cours du week-end, montrant plusieurs corps vêtus de vêtements civils éparpillés. Kiev n’a pas tardé à blâmer l’armée russe pour l’incident, le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba alléguant qu’il s’agissait d’un « massacre délibéré ». Le rapport de RT continue :

« Les principaux politiciens occidentaux n’ont pas tardé à soutenir et à amplifier les affirmations de Kiev, le chef de l’OTAN, Jens Stoltenberg, qualifiant l’incident de » brutalité contre des civils que nous n’avons pas vue en Europe depuis des décennies.

« Moscou, cependant, a fermement rejeté toute implication, accusant Kiev de mettre en scène toute l’affaire pour encadrer les troupes russes. Le ministère de la Défense du pays a déclaré que les troupes russes s’étaient retirées de la ville le 30 mars, le maire local l’ayant confirmé dans une allocution vidéo un jour plus tard sans mentionner « les résidents locaux abattus dans les rues ».

« La prétendue » preuve « de l’incident n’est apparue que quatre jours après le retrait, lorsque les services de renseignement ukrainiens et » des représentants de la télévision ukrainienne sont arrivés dans la ville « , a ajouté l’armée, soulignant que de multiples incohérences montrent que l’affaire « a été mise en scène par le régime de Kiev pour les médias occidentaux. »

Moscou convoquera une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité de l’ONU sur l’incident de Bucha.

Source : The Exposé